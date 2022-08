Jako ty respirátory. Snižování teploty a svetry. Máte se bát. Právník Nielsen jasně

„Plán snížit teplotu doma, na úřadech, ale i ve školách považuji za naprosto ubohé gesto,“ uvádí advokát Tomáš Nielsen, kandidát strany PRO do Senátu na Jihlavsku a přirovnává to k nošení respirátorů za covidu. „Tak, jako nám roušky každodenně vnucovaly pocit strachu z koronaviru, bude nám nasazování dalších svetrů dětem před odchodem do školy vnucovat pocit, že jsme ve válce. Toho se vlastně bojím nejvíc. Jakmile lidé tento pocit přijmou, je to už jen krok k tomu, abychom do nějaké války vstoupili,“ obává se.

To, že Rada ČT potvrdila něco, co je naprosto jasné – tedy, že není možné někoho pomlouvat jen tak, nepovažuji za vítězství. Spíš mě mrzí, že celá tahle situace nechává chladnými vedení a redakci České televize. Ani redaktorky, které v pořadu vystupovaly, ani vedení redakce se nám dodnes neozvalo a neprojevilo ani náznak lítosti. Přitom podobné štvavé kampaně mohou vážně zasáhnout do rodinného i profesního života každého z nás. Tohle je pro mě jen začátek. I v rámci své senátní kandidatury jsem označil téma reformy veřejnoprávních médií za jednu z priorit. A myslím to naprosto vážně. Protože je naprosto nezbytné, aby se Česká televize zbavila své bezohlednosti k lidem, aby se vrátila k poslání veřejnoprávní televize. Není možné, aby se lidé báli říci svůj názor proto, že je pak celostátní televize bez důkazů a bez možnosti se bránit veřejně pomluví. Demokracie potřebuje objektivní média, ne kazatele jediné správné pravdy. Platíme si Českou televizi proto, aby zprostředkovávala informace a umožnila každému z nás udělat si vlastní názor. Dokud se tohle nezmění, budu „věc tlačit dále“, jak říkáte.

Co byste jako senátor konkrétně navrhl udělat pro vyšší pluralitu médií veřejné služby a pro větší míru svobody slova v ČR? Mnozí se o svobodu slova obávají s ohledem na blokování webů a tzv. „boj s dezinformacemi“.



Zkusme si každý představit, co se stane, když vás Česká televize označí za lháře a podvodníka. Uvidí to miliony lidí a vám to zničí život. A když se ukáže, že to označení bylo nepravdivé, pomůže vám, že televize po roce zveřejní omluvu? Nebo že vám zaplatí nějakou kompenzaci, mimochodem, z našich koncesionářských poplatků? Jsou škody, které nelze napravit. Novináři mají obrovskou moc. A s tou musí jít ruku v ruce odpovědnost. Chci prosadit osobní odpovědnost vedení České televize za porušení pravidel novinářské práce. Je navíc nutné řízení veřejnoprávních médií zbavit závislosti na aktuální politické moci. Dokud nebude Česká televize plnit svou roli „hlídacího psa demokracie“, nemá smysl si hrát na věci, jako je svoboda slova nebo právo na informace, mimochodem, hodnoty výslovně zaručené i Listinou základních práv a svobod. Ptáte-li se na „boj s dezinformacemi“, pak tady je to jasné. Pojem „dezinformace“ nic neznamená. Potvrdil to i Úřad vlády na můj dotaz, čím přesně je pověřen Michal Klíma, vládní zmocněnec pro boj s dezinformacemi. Je to jen nástroj cenzury. Je naprosto nezbytné tento pojem definitivně opustit. A jsem přesvědčen, že místo toho, abychom diskutovali o tom, jak zabránit lidem říkat to, co si myslí, bychom se měli věnovat tomu, jak ochránit lidi před pomlouvačnými kampaněmi, nálepkováním a kyberšikanou médií.

Vláda se rozhodla diktovat občanům, na kolik stupňů mohou v případě nedostatku plynu vytápět své domovy. Vznikla na to i tabulka, která sice budí posměch, nicméně ministr Síkela to myslí vážně. Co na to vy jako právník a advokát?



Před třemi lety bych si vystačil s jedinou větou – něco takového je naprosto absurdní, nezákonné a protiústavní. Dnes už ale víme, že to nestačí, protože protiústavních věcí zažíváme spoustu a ani soudy nás nejsou schopny chránit. Už přes dva roky apeluji nejen na to, abychom se vrátili k základním hodnotám demokratického právního státu, ale abychom se vrátili ke zdravému rozumu. Copak opravdu někdo věří tomu, že energetickou krizi a s tím související likvidační inflaci zvládneme tím, že si doma vezmeme svetr a snížíme teplotu o jeden stupeň? Přemýšlel někdo nad tím, jak se snížení teploty ve školách a školkách dotkne našich dětí, nebo co to udělá v domovech důchodců? Nedostatek plynu, ale i růst ceny elektřiny, pocítíme mnohem dřív, než se dotkne tepla. Protože zkolabují podniky. Plán snížit teplotu doma, na úřadech, ale i ve školách považuji za naprosto ubohé gesto. Přirovnal bych to k nošení respirátorů proti covidu. Je to gesto, které má dát lidem pocit, že vláda, která vůbec netuší, co by měla dělat, má řešení. A bude to mít i silný psychologický efekt. Tak, jako nám roušky každodenně vnucovaly pocit strachu z koronaviru, bude nám nasazování dalších svetrů dětem před odchodem do školy vnucovat pocit, že jsme ve válce. Toho se vlastně bojím nejvíc. Jakmile lidé tento pocit přijmou, je to už jen krok k tomu, abychom do nějaké války vstoupili. Tuto manipulaci strachem již jsme zažili. A pevně věřím, že už ji nechceme.





Kromě vyhlášek o tom, na kolik smíme vytápět své domovy, nám veřejná moc stále ingeruje do života v souvislosti s covidem. Nyní sice není nutné ukazovat v hospodě potvrzení o očkování a není povinné nosit, s odpuštěním, hadr na ústech. Nicméně některé instituce respirátory vyžadují. Mohou se proti tomu jejich klienti či zaměstnanci bránit?



Nikdo, kromě krajských hygienických stanic a Ministerstva zdravotnictví, není oprávněn nařizovat protiepidemická opatření. V rámci právního institutu Pro Libertate jsme zveřejnili postupy, jak se proti podobným nezákonným opatřením bránit. Život je ale složitější. Pokud například jedete s dítětem na pohotovost, nemáte vůbec náladu diskutovat s pracovníky nemocnice o právech a Listině základních práv a svobod. Můžete si ale situaci nahrát a následně žalovat nemocnici pro porušení vašeho práva na ochranu osobnosti. Lidé se musí proti této šikaně bránit. Protože pokud to připustíme v nemocnicích, v září to budeme mít ve školách. V době, kdy už nejen náš rozum, ale i české a zahraniční odborné studie potvrzují, že respirátory šíření covidu nebrání a že mají škodlivé následky. Je mi do jisté míry líto ředitelů nemocnic i domovů důchodců, na které vláda tento problém zcela zbaběle přehodila. Ale pokud si vážíme práva, demokracie a lidské svobody, nesmíme si to nechat líbit.

Jak hodnotíte kroky ministra Válka ve smyslu přístupu ke covidu? Vzbuzuje ve vás větší důvěru než jeho předchůdci?



Ministr Válek v lednu umožnil podávat třetí dávku očkování proti covidu dětem od 12 let. V rozporu se stanoviskem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Takový hazard se zdravím a životy našich dětí si nedovolil nikdo z jeho předchůdců. Snažil se co nejvíc prodloužit povinné očkování hasičů, policistů, zdravotních a sociálních pracovníků. A zastavil ho zřejmě až náš senátorský návrh na zrušení očkovací vyhlášky u Ústavního soudu. Neudělal vůbec nic proti diskriminaci skupiny lidí, což je něco, co jsme nezažili od druhé světové války. V únoru jsme vyzvali předsedu vlády, aby ministra Válka odvolal. A na tom trváme. Naprosto chápu, že vláda nepřistupuje k omezením v létě, ale věří snad někdo tomu, že to neudělá na podzim, až se vrátí respirační nemoci? Zvlášť, když potřebuje rozjet svou očkovací kampaň? Nezapomínejme, že kolem pana ministra jsou stále stejní lidé, kteří naši zemi devastují poslední dva roky. A, samozřejmě, na tom vydělávají. Nejde ale jen o to ministra Válka odvolat z funkce. Pokud se potvrdí reálná rizika očkování proti covidu-19 u dětí, udělám všechno pro to, aby nesl i trestněprávní odpovědnost. To, že nyní policie odmítá naše podněty řešit, je dáno dobou. Ale ta doba se může změnit. I když mi jde hlavně o budoucnost našich dětí, nemůžeme zapomínat na to, co se stalo a co se děje. A jak hodnotím současný přístup pana ministra Válka ke covidu? Za to, že dnes žijeme aspoň trochu normálněji, nevděčíme jemu, ale právníkům, lékařům, biologům, ředitelům škol a dalším odvážným lidem, kteří se nenechali zastrašit politiky ani médii a už dva roky bojují za návrat k normálu.

Mluvili jsme o podpoře svobody slova. Máte ale představu o legislativních návrzích pro jiné oblasti? Případně je máte už rozpracované?



V první řadě bude nezbytné zastavit to, co se nyní děje. Vlády za poslední dva roky prosadily spoustu zákonných úprav ve stavu legislativní nouze, bez jakékoliv odborné diskuse. Snad každá novela omezuje právo lidí na informace a na soukromí. Vážně se mluví o tom, že by v Evropské unii měl být zrušen systém jednohlasného rozhodování členských států. Až zastavíme tyhle kroky k úplné totalitě, chci se zaměřit na několik témat, která vnímám za zásadní. Jedním je upravit systém fungování soudů tak, aby začaly reálně bránit práva lidí proti státu, ne naopak. Je potřeba změnit fungování státní správy, odkud odcházejí schopní lidé, protože je systém tabulkových platů nedokáže ocenit. Už jsem mluvil o nutnosti reformovat veřejnoprávní média. A v neposlední řadě se chci zaměřit i na nespravedlnosti v běžných zákonech. Typickým příkladem může být aktuální téma „manželství pro všechny“. Víte, jak bezohledný je právní systém k heterosexuálním nesezdaným párům? Co prožívá maminka, které partner – otec jejího dítěte – zemře při dopravní nehodě? Těch témat je hodně. V oblasti energetiky, vzdělávání, vodního hospodářství, životního prostředí a podobně. Možná to zní naivně, ale někde se prostě začít musí. A já věřím tomu, že krize, kterou dnes prožíváme a která v novodobé historii nemá obdoby, může nakonec sehrát i pozitivní roli v tom, že konečně vrátíme lidem pocit odpovědnosti za to, co se děje, a politice odbornost. Já vím, že něco podobného říkají politici už dlouho. Jenže já nejsem politik. Jsem právník a jsem zvyklý věci dotáhnout do konce. Dělal jsem to vždy a budu to dělat dál.



Kandidujete do Senátu ve volebním obvodu Jihlava proti předsedovi horní komory Miloši Vystrčilovi. Proč by měl občan volit vás, byť nejste místní, na rozdíl od Vystrčila?



Už skoro dvacet let pomáhám lidem řešit jejich problémy. A nikdy nikomu z nich nezáleželo na tom, zda jsem z jejich města. Jako právník vím, co znamená někoho zastupovat. Že to znamená hájit jeho zájmy. Chci občanům Vysočiny a Jižních Čech nabídnout možnost, aby měli v Senátu člověka, který se jich skutečně zastane. Ze svých setkání s lidmi v tomto regionu vím, že řada z nich nevěří ve smysluplnost Senátu. Pokud ho ovládnou zástupci vládních stran, skutečně ztratí svůj smysl a stane se jen zbytečnou nákladovou položkou státního rozpočtu. Chtěl bych do Senátu vrátit odbornost a zájem o ochranu ústavnosti, o ochranu lidí proti aroganci státní moci. A mám ještě jeden, čistě osobní, důvod – věřím, že pokud v těchto volbách uspějeme, dá to naději spoustě lidí, kteří stále věří v osobní odpovědnost, kteří nepotřebují, aby je stát hlídal na každém kroku, kteří chtějí svým dětem zajistit budoucnost. Nevnímám svou kandidaturu jako krok proti Miloši Vystrčilovi. Ale jako další krok pro návrat normálního života, selského rozumu, vlády práva a respektu k hodnotám demokracie. Opravdu nechci svou senátní kampaň směrovat nějak osobně. Musím se ale přiznat, že moc nerozumím prohlášením pana Vystrčila, že ještě neví, zda bude kandidovat i na funkci prezidenta, a že rozhodnutí oznámí až po senátních volbách. Já mohu své voliče ujistit o tom, že pro mě Senát není cenou útěchy.

Vláda Petra Fialy vaši důvěru evidentně nemá. Jakou vládu dle vás naše země potřebuje? Jakou politiku naše země potřebuje?



Je naprosto nezbytné, aby se do politiky vrátila odbornost a respekt k právu. Spolu s mnoha odborníky jsme se snažili o diskusi se zástupci předchozí i současné vlády. Ale politici diskusi odmítají. Místo toho se obklopují obskurními poradci, oponenty označují za dezinformátory a připravují zákony, kterými se jich zbaví definitivně. Naše země potřebuje politiky, kteří neztratili kontakt s normálním životem, kteří jsou otevřeni diskusi a nedělají jen to, co jim přinese krátkodobou popularitu. Ty poslední dva roky vytvořily něco unikátního – vytvořily skupinu lidí, kterým záleží na lidech, na demokracii, na budoucnosti, kteří si váží své profese a odbornosti a kteří nemlčí ani v dobách, kdy jsou veřejně zostuzováni. Vedle krize, kterou dnes prožíváme a jejíž hrůzné dopady si většina lidí ještě neumí ani představit, žijeme v době obrovské příležitosti. Můžeme do politiky poslat lidi, kteří o tom nikdy neuvažovali, ale kteří odmítli slepě následovat jakousi novodobou státní ideologii. Kteří se, jako odborníci ve svých oblastech, nesmířili s tím, že by odbornost zmizela. Možná to vyzní přehnaně, ale ta brutalita posledních dvou let dokázala spojit lidi, v nichž vidím naději. Odborníky, kteří zůstali lidmi i rodiči, kteří si váží svobody a kteří chtějí hledat řešení cestou otevřené demokratické diskuse. Myslím si, že to, že lidé letos mohou volit lidi, kteří se vzdali svého komfortu a soukromí, protože pochopili, že už nemůžeme mlčet, je naprosto jedinečná příležitost, která se možná už nevrátí.

