Jan Hamáček dostal další ránu z vlastní strany. Tentokrát od známého právníka. A zde je důvod

Česká strana sociálně demokratická se ocitá na hraně voličského nezájmu. Zítra se má v Praze sejít platforma Zachraňme ČSSD, která se snaží o změnu kurzu, nastoleného současným předsedou strany Janem Hamáčkem. Sám Hamáček oznámil, že své spolustraníky na setkání navštíví. Jeden ze signatářů platformy Zachraňme ČSSD, docent Zdeněk Koudelka, poskytl ParlamentnímListům.cz rozhovor o tom, co by debata mohla přinést a jak vidí budoucnost sociální demokracie. Jana Hamáčka následující řádky nepotěší.

Předseda strany Jan Hamáček v rozhovoru pro Novinky.cz říká, že jeho chybou bylo to, že byl příliš měkký, vůči svým názorovým oponentům v rámci strany se nyní chystá přitvrdit. Chystá se s tím začít hned v úterý, kdy do Prahy zavítá vedení platformy Zachraňme ČSSD v čele s Jiřím Zimolou a někdejším hejtmanem Michalem Haškem. Jak Hamáčkova slova vnímáte?

Je to snaha zbavit se odpovědnosti za volební prohru, horší volební prohru, než byla v roce 2017. Hamáček by měl zpytovat vlastní svědomí. Například za hloupou aféru s návrhem na jmenování ministra zahraničí M. Pocheho může on. Jestliže každý žák občanské nauky na základní škole ví, že ministry jmenuje prezident a bez jeho podpisu se nikdo ministrem nestane, není možné navrhnout kandidát, o kterém je jasné, že jej prezident nejmenuje. Předseda strany musí konzultovat návrh na ministra s prezidentem, protože je to ústavní pravomoc prezidenta, jinak bude s prezidentem vést válku. Ve válce Zeman versus Hamáček je jasné, že zvítězí prezident republiky. Kauza Poche je symbolem špatného a vleklého politického rozhodnutí.

Určitě to svědčí o tom, že mají podporu v místech, kde žijí.

Co říkáte na výsledek senátních voleb? Uspěl jediný kandidát ČSSD – starosta Bohumína Petr Vícha. Jeho kampaň přitom byla poměrně specifická, neměl ani letáčky ve stranických barvách, odlišoval se. Navíc silně brojí proti tomu, aby ČSSD účinkovala ve vládě s ANO.

Sociální demokracie na jaře 2018 nezvolila vedení, které by voliče přesvědčilo, že nastoupil obrat v politice strany. Aféra Poche, ale i přístup předsedy Hamáčka k Maďarsku vedly k tomu, že voliči vnímají stranu jako pokračování Sobotkovy sociální demokracie bez Sobotky. Takovou sociální demokracii potřebuje 6 % voličů, ale ne dřívějších 30 %.

Vypadá to, že se předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi nelíbí existence skupiny Zachraňme ČSSD. V rozhovoru pro Novinky označil skupinu nepřímo za „nátlakovou“. Jak tento výrok hodnotíte?

Problém předsedy Hamáčka není v tom, jak se chovají lidé kolem něj, ale v něm. V politice jsou určující význačné osobnosti. Hnutí ANO žádnou ideu nemá, ale má Babiše a s ním 30 %. Lidovci jsou ideově silnou stranou, ale díky Bělobrádkovi jsou obdobně slabí jako sociální demokracie. Je divné, že nesáhnou po Jiřím Čunkovi, který umí získat hlasy.

„Pokud někdo nezastává hodnoty soc. dem., tak má možnost najít si jinou stranu na politickém spektru,“ vzkázal Hamáček na adresu Jaroslava Foldyny a jeho údajně protievropských postojů. Jak jste Hamáčkova slova chápal?

Snaha o reformu Evropské unie a oponování protektorskému přístupu starých mocných členů ke státům střední Evropy není protievropská. Evropský neznamená bruselský. Jaroslav Foldyna je sociálním demokratem.

Budete se zítřejšího setkání osobně účastnit? Pokud ano, o čem byste s předsedou Hamáčkem rád mluvil?

Učím na právnické fakultě v Brně, takže v Praze nebudu. Netoužím po debatě s Janem Hamáčkem. Není to osobnost, která může dovést stranu k bývalému výsluní 30 % voličské podpory. S ním se sociální demokracie nezmění a je možné, že nepřekročí v evropských volbách, kde bude malá volební účast, 5% hranici.

Jak vidíte účast ČSSD ve vládě? Diskutuje se prý o tom, že by strana měla současnou koalici opustit.

Určující je osobnost předsedy. Předseda může vahou své osobnosti dát smysl vládní účasti i opoziční práci. Pokud však předseda nedokáže oslovit voliče, je jedno, zda je strana ve vládě či opozici.

