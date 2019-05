Jan Keller se loučí: Eurovolby? Duch Merkelové kráčí dál. Nikdo myslící v Bruselu neuspěje. ODS by zvolila i vraha Zemana. A ČSSD...

ROZHOVOR „Budou označeni za nepřátele, se kterými se nemluví, budou izolováni a rozeštváni mezi sebou.“ Tohle včetně skandalizování v médiích čeká i po volbách do Evropského parlamentu podle sociologa profesora Jana Kellera všechny, kdo budou mít něco proti současné EU. A co říci k úspěchu Zelených v Německu? „Představitel Zelených vybízel v době vrcholící migrační krize, aby byli migranti převáženi ze srbské hranice na hranici rakouskou přes Maďarsko služebními limuzínami Evropského parlamentu. Zdůvodňoval to tím, že to naštve Orbána,“ poznamenává bývalý europoslanec s tím, že Merkelová jde sice do důchodu, ale její duch pochoduje dál. Nešetřil ani českou politickou scénu.

Jaké předpokládáte budoucí směřování Evropské unie podle výsledků voleb do Evropského parlamentu? Kdo je bez ohledu na mandáty vítěz, a kdo poražený?

Žádný vyložený vítěz ani žádný vysloveně poražený v těchto volbách nebyl. Euroskeptikům se nepodařilo vytvořit základ pro většinu v Evropském parlamentu a dnes dominující strany neztratily tolik, aby nemohly s přehledem vládnout dalších pět let. Budoucí směřování Evropské unie bude stejné jako to dosavadní, tedy do slepé uličky.



V Německu výrazně posílili Zelení, mají skoro 21 procent. Znamená to změnu ve směřování Německa? A jak komentovat výsledek AfD, tedy jen 10,8 procenta?

Ani to není žádná změna. Zelení jsou dneska naprosto bezradní v ekologických otázkách, a tak si to kompenzují aktivismem v jiných ohledech. Můžu dát dva příklady. Německá zelená Franziska Kellerová, která vystudovala v Berlíně islámská studia, navrhovala přede dvěma lety, aby do států, které se zdráhají přijmout kvóty na migranty, byly ze Sýrie za trest přesídlovány celé vesnice.

Jiný představitel Zelených zase vybízel v době vrcholící migrační krize, aby byli migranti převáženi ze srbské hranice na hranici rakouskou přes Maďarsko služebními limuzínami Evropského parlamentu. Zdůvodňoval to tím, že to naštve Orbána. Pokud Němci volili Zelené v takovém množství, pak to znamená, že Merkelová jde sice do důchodu, její duch však pochoduje dál.

Ve Francii těsně zvítězila Marine Le Penová před Emmanuelem Macronem (23,5 vs. 22,5 procent), je to úspěch Le Penové, nebo spíše vyhrál Macron tím, že udržel velmi těsný odstup?

Je to spíše výhra Macrona. Půl roku se proti němu demonstruje, on už dva roky dokazuje, že nemá žádné řešení, ale Francouzi ho pořád volí. Macron se narodil ve stejném městě jako Jules Verne, ale na rozdíl od svého slavného rodáka dokazuje jen to, že prostě nemá vizi, ba ani nápad. Pokud to Francouzům nevadí, těžko jim něco zvenku radit.

Dvě největší frakce europarlamentu, tedy EPP a S&D, oslabily. Naopak na vzestupu je frakce Zelených. Čemu to lze připsat? Reagují lidé na klimatické stávky mladých v čele s Gretou Thunbergovou?

Nechme bokem Gretu, ta má dost problémů sama se sebou. Podstatné je, že více než Zelení jsou na vzestupu liberálové, a to právě díky Francii a Macronovi. Lidovci a socialisté v EP sice oslabili, ale vzestup liberálů to vynahradí. Už v minulosti tyto tři frakce razily v mnoha ohledech podobnou politiku. Zelení zůstávají v záloze, v podstatě se od žádné z těchto frakcí nijak výrazněji neliší. Stejně jako ony jsou pro větší integraci Evropy, pro maximální vstřícnost vůči migrantům a pro co nejtvrdší sankce proti Rusku. Někdy to vypadá, že kdosi tyhle frakce klonoval.

Brexit Party britského politika Nigela Farage získala téměř 32 % hlasů, daleko za sebou nechala tradiční rivaly, tedy labouristy a konzervativce. Obě tyto strany dokázali přeskočit ještě liberální demokraté. Jde v případě Farageova vítězství společně s koncem premiérky Mayové o naději pro 52 % Britů, kteří si přáli EU opustit?

Nejde. Celý proces bude probíhat tak dlouho, dokud Farage neoslabí, anebo dokud nebude mít nehodu při řízení auta. Jednou se mu to už na dálnici z Francie stalo, ale přežil to. Možná, že přeháněl, když to v parlamentu líčil.



V Maďarsku zaznamenal další velké vítězství premiér Viktor Orbán, jeho FIDESZ získal 52 % a 13 z 21 euromandátů. Orbán po vyhlášení výsledků uvedl, že chce změnit Evropu a že jde o počátek nové éry v boji proti migraci. Není však možné, že vzhledem k výsledkům v ostatních zemích EU budou jeho europoslanci v Bruselu spíše izolováni?

Myslím si, že tohle potká všechny, kdo mají něco proti současné podobě Evropské unie. Budou označeni za nepřátele, se kterými se nemluví, budou izolováni a rozeštváni mezi sebou. Někteří z nich se stanou „státotvorní“ v iluzi, že tím dosáhnou aspoň částečně svých cílů. Ti ostatní budou v médiích skandalizováni. Vůči Orbánovi se už delší dobu zkoušejí střídavě obě strategie.



Neohrozí rozdílnost výsledků v jednotlivých zemích soudržnost Visegrádské čtyřky?

Visegrádská čtyřka soudržná není už dávno. Na summitech prezidentů a premiérů se vždy konstatuje shoda a jednota, při praktickém jednání hájí každá z těchto zemí v lepším případě své zájmy, v případě horším zájmy někoho úplně jiného.

Andrej Babiš vyhrál i tyto eurovolby, získal 21,18 % hlasů. Je to výhra, nebo zklamání?

Není to výhra. K výhře by potřeboval mít aspoň osm mandátů. Je totiž úplně sám, bez spojenců, a pokud nemá výrazně více, než kolik mají dvě strany za ním, pak svoji pozici ani střednědobě neuhájí.

Zisk necelých 4 procent znamená, že sociální demokraté budou v novém europarlamentu úplně chybět. Jaký je podle vás důvod?

To není otázka na mne, já jsem nekandidoval. Vzpomínám si, že když jsem jako lídr kandidátky ČSSD získal v roce 2014 něco kolem 14 % hlasů, mnozí žurnalisté i někteří lidé z ČSSD to považovali za průšvih a za mé selhání. Nyní stejné procento bere ODS jako svůj velký triumf. Jsem rád, že ČSSD po mém selhání získala příležitost udělat reparát.

Čtenáři ParlamentníchListů.cz vtipkují, že Bohuslav Sobotka nyní otvírá šampaňské na oslavu, že se zkázu ČSSD podařilo dokončit. Dáváte vinu bývalému premiérovi? Oslabí výsledek ČSSD pozici sociálních demokratů ve vládě? A jak by měl Jan Hamáček zareagovat na výsledek ČSSD?

Někteří bývalí i současní politici ČSSD se zúčastnili demonstrací proti ministryni Benešové a proti premiéru Babišovi. Prý tak učinili s vědomím vedení své strany. Myslím si, že je to v dějinách poprvé, co politici na protivládních demonstracích protestují proti své vlastní vládě. Nepochybně se to dostane do učebnic politologie, je to skutečná politická lahůdka.

Pirátům o několik tisíc hlasů utekl čtvrtý mandát. Je pro ně jejich zisk necelých 14 procent a 3 mandátů spíše prohrou?

Pro Piráty je to jednoznačně prohra. Alespoň pokud někdo z nich bral trochu vážně slova svého předsedy, že tyto volby vyhrají. V normální straně by se někdo ozval s návrhem, že je třeba vystřídat předsedu, který nemíní svá slova vážně a který získal méně než polovinu slibovaných mandátů. U Pirátů ale taková nekázeň nehrozí.

Co z dalších výsledků v Česku vás zaujalo? Co říkáte na výsledek Pavla Teličky nebo Svobodných?

Pavel Telička podlehl autosugesci o své významnosti. Je to jistě velmi schopný úředník evropského formátu, ale nic dalšího by z toho neměl vyvozovat. Jinak si zahrává s narcismem. Výsledku Svobodných je mi docela líto. Ideově s nimi sice nesouzním vůbec v ničem, ale jejich dřívější předseda Petr Mach mi byl ze všech českých europoslanců nejsympatičtější. Myslím, že jsme měli dobré vztahy. Líbilo se mi na něm, že bral vážně všechno, co dělal. Ve srovnání s různými euroloutkami to bylo velice sympatické. Snad mu tímto oceněním neublížím.



Europoslancem za SPD se stal generálmajor Hynek Blaško díky 47,5 tisícům preferenčních hlasů. Kandidoval z osmého místa. O čem tak drtivá podpora svědčí? Má Blaško potenciál být výrazným europoslancem? A jsou dva mandáty pro SPD úspěch?

Nikdo z lidí s kritickým myšlením nemá šanci být v Bruselu úspěšný. Pokud člověk tamější atmosféru nepozná, neví, o čem je řeč. Doufám, že v kombinaci s Ivanem Davidem má šanci přečkat to bez větších depresí. Pro SPD jsou dva mandáty nepochybně úspěch. Pro většinu naší populace, která má strach z toho, co se tam kdesi v dáli zase upeče, je to však přece jen málo. Okamurovi se drobí jedno hnutí za druhým a zvenku člověk nepozná, nakolik je to jeho vina a nakolik je to záměr někoho jiného.

ODS po turbulencích s Václavem Klausem mladším dokázala skončit druhá se ziskem 14,54 %. Je to dobrý výsledek? Dokázal tím Petr Fiala, že jím nastoupená cesta je správná a že ODS se pomalu, ale jistě sune vpřed?

Petr Fiala dokáže cokoliv. Z fanatika, který vybízí k podřezání prezidenta a k vraždění poslanců, udělá obyčejného popletu. Svého poslance a potenciálního rivala, který upozorní na chybnost směřování ODS, vyloučí ze strany. Petr Fiala udělá úspěch ze svých 14 procent a neúspěch z Babišových 21 procent. Petr Fiala je prostě politický profesionál v tom nejhorším slova smyslu. Takovým lidem patří v jistých režimech budoucnost.

Z nevolitelného patnáctého místa se dostal do europarlamentu Alexandr Vondra. Je Alexandr Vondra přesným reprezentantem dnešní ODS, hájí ideje, které si voliči ODS přejí prosadit?

Myslím, že Sašovi Vondrovi se splnil jeho dětský sen. Dovedete si představit, kolik je v Bruselu a ve Štrasburku sálů k ozvučení? Škoda, že nekandidoval „řezník z Jesenice“. Jsem přesvědčen, že občanští demokraté by zakroužkovali i jeho.

autor: Daniela Černá