Jandův pamflet. Za prachy udělá cokoliv, to už ukázal. Vyoral připomněl dezinformátory, které nikdo na seznamy nepíše

Think-tank Evropské hodnoty odhalil svou analýzu největších covidových dezinformátorů. V kategorii celebrit umístil Jakub Janda na první místo hudebníka Janka Ledeckého. Otec Ester Ledecké, hudebník, a k Jandově smůle také vystudovaný právník, se hodlá bránit soudní cestou. Co na celou věc říkáte?

Předně, jakoukoliv „analýzu“ bruselsko-washingtonské páté kolony vedené Jakubem Jandou, který si pro prachy, aniž by k tomu byl jakoukoliv nouzí či mezní situací donucen, zaskotačil v homosexuálním pornu, neberu vážně. Stačí se podívat na ona jména „reakčních“ a „podvratných“ živlů. Kromě Ledeckého Daniel Landa, Iona Csáková, Daniel Hůlka, Bára Basiková a potom třeba politici Ivan David, Tomio Okamura, Radim Fiala, Radek Rozvoral a Lubomír Volný – tedy všechno současní a jeden bývalý člen SPD. Kde jsou třeba dezinformátoři, názoroví kolotočáři, lháři a šiřitelé poplašných zpráv typu Prymuly, Blatného, Flégra, Kubka, Hořejšího, Hamáčka, Plagy či Havlíčka?

Když budete chtít, najdu dezinformace, zavádějící závěry, mylné predikce či dedukce bez výjimky u kohokoliv, na koho ukážete, včetně mě samého. Ale zde to podle Jandy a jeho družiny vypadá, že buď existují dezinformátoři jenom mezi lidmi kritickými a skeptickými k současné koronavirové totalitě – nebo, a to spíše, jsou zkrátka za dezinformátory označování a priori všichni, kteří si dovolí mít nepravověrný a jiný názor, než je žádoucí a povolené. Pak nejde o žádnou analýzu, ale normální pamflet a kádrový seznam ideologicky neuvědomělých.

Evropské, nebo spíše EUropské hodnoty, jsou pouze a jen novodobými svazáky prosazujícími současnou režimní ideologii. Za socialismu i nacismu by kádrovali, udávali a vynášeli ortely v souladu s režimy stejně, jako činí nyní.

Mezi dezinformátory je často řazen také třeba profesor Jiří Beran. Co říkáte tomu, kam se v Česku posunula úroveň veřejné debaty o covidu? Je potřeba, aby zaznívaly hlasy lidí, jako je profesor Beran? Proč před ně jiní dávají různé nálepky a upozornění?

Jen se ještě vyhrotilo a vyostřilo to, co tady bylo před PR covidem, který mimochodem vymýtil, nebo logičtěji datově pohltil, veškerou chřipku, jež je teď ohroženým druhem. Tehdy byli ostrakizováni, dehonestováni, označováni za dezinformátory a Putinovy agenty a z veřejného prostoru vytlačováni všichni, kteří byli kritičtí vůči tomu a těm, o nichž se nepochybuje, jako je EU, USA, Biden, Václav Havel, Greta Thunberg a globální oteplování, eurounijní ČT, ilegální migranti a podobně.

Teď se k těmto „nedotknutelným“ přidal ještě PR covid a Svědci covidovi. O něm a zejména o totalitních z drtivé většiny logiku a jakýkoliv protiepidemický význam popírajících restrikcích – na to nemusím být „epidemiolog“ ani „expert“ – se nepochybuje. A kdo si o jediném povoleném názoru pochybovat dovolí, je kromě výše zmíněného už zase vyhazován z práce. A můžete být klidně sebevětší odborník. Dočkáme se zřejmě, jako v některých zemích, i covidových koncentračních, pardon detenčních, táborů.

PES v týdnu v Praze klesl již na 3., tedy žlutý stupeň, v Česku klesají počty nakažených i hospitalizovaných. Začíná to podle vás vypadat, že jsme z pandemie venku?

V první řadě, ani podle oněch fiktivních čísel – a za to, že jsou vyfabulována, dám ruku do ohně – o žádnou pandemii nikdy nešlo. Dle měřítek ČR dokonce ani o epidemii, protože ta se u nás vyhlašuje, co jsem našel, u 1600-1800 případů na 100 tisíc obyvatel. To covid nikdy zdaleka neměl ani za bezprecedentní podpory pofidérních testů, zdravých pozitivních, korumpování nemocnic, lékařů i samotných lidí, aby se váleli jako nemocní doma, a likvidace zdraví zákazem sportování, pohybu či přidušováním, zavirováním a zabakteriováním skrze permanentní nošení náhubků. Takže všechno je to především – neříkám jenom, ale především – ideologická a politická otázka. Je evidentní, že v souvislosti s teplejším počasím a větší promořeností budou čísla klesat.

Nicméně, goebbelsovský systém PES nikdy nebyl vytvořen pro to, aby odrážel realitu a skutečný stav, ale pouze pro to, aby koronafašisticky oprávnil udržování a zavádění dalších a dalších totalitních restrikcí. Dokud tento demagogický systém rostl, utahovalo se a likvidovalo. Jakmile přestal růst, nadále se utahovalo a likvidovalo. Jakmile začal klesat, přestal se reflektovat. Jen polodementní novináři o něm pořád nesmyslně psali jak o zjevení Krista. A jakmile klesal dále, vytvořil se raději PES nový.

Pokud ani tohle někteří nevidí a nedokážou si dát dvě a dvě dohromady, tak mají bohužel IQ limitně se blížící tomu Jiřího Drahoše, Petra Fialy, Lubomíra Metnara, Jana Blatného, Miroslavy Němcové, krysínka Vystrčila nebo Ralpha Wigguma Petříčka. A to je mi jich opravdu líto. Jinak ona PR „pandemie“, obávám se, jen tak neskončí, možná už nikdy. Respektive neskončí drtivá většina jejích totalitních dopadů, jako je v tomto případě bezpředmětné testování, pofidérní očkování, špiclování, lockdowny, nedávno konspirační covid pasy coby žluté hvězdy, fašizace ozbrojených složek na popud papalášů typu Hamáčka a další totalitní restrikce a terorizování obyvatelstva.

Případně, pokud majitelé klíčů dovolí její konec, pak se objeví nějaká další. Vzhledem k tomu, jak se koordinovaně a globálně vyvíjí celý projekt Great Reset, o němž na Světovém ekonomickém fóru veřejně diskutovali už vloni a o němž zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab napsal knihu, museli majitelé klíčů do toho všeho investovat tak enormní energii, prostředky a čas, že zkrátka není cesty zpět. Probíhá třetí světová válka prakticky proti celosvětovému obyvatelstvu a mimo jiné globální finanční reforma, čehož si zřejmě nevšimla, nebo nesměla všimnout, ani většina „renomovaných“ kvazi ekonomů a protežovaných pravověrných typu Tomáše Sedláčka. Nastoupil korporátní fašismus ve jménu údajné ochrany nás samotných. Tak jako vždycky je všechno zlo konáno jménem našeho dobra. Aneb, my už vás před virem ochráníme, i kdybychom vás měli postřílet.

Policie rozprášila párty pro 56 lidí, která se konala v jediném pražském bytě. Večírek na Praze 1 kdosi, nejspíše kvůli hluku, nahlásil policii. Jak se na podobné situace díváte?

Jako na přirozenou vlastnost lidí se sdružovat a potkávat. I jako na přirozenou vlastnost některých uvědoměle hlásit či závistivě udávat. Ale v tomto případě nemůžu soudit, protože nevím, zda párty nebyla hlučná jak cirkus. Jen si říkám, proč policie neudělá také zátah na každodenní párty v parlamentní hospodě, kde si rovnější plní své tři brady a chlastají námi dotované nápoje. Nebo na párty Reinharda Prymuly s Fíčkem, kde porušili snad všechno, co šlo, nebo na tu teplickou družinu papalášů, co byli všichni na místě pracovně, takže ani nemohli oslavit narozeniny jednoho z nich.

Nicméně, aby si to někdo nevyložil špatně, nemyslím, že by byla chyba na straně policie; musím říct, že v současnosti mě naopak lidský přístup většiny policistů zatím příjemně překvapuje. Zatímco ti rovnější, kteří vyhrožují, nařizují, likvidují, tunelují, žebrají, lžou a straší – kážou vodu a chlastají to nejdražší víno, a ještě za naše. Neboť nesmyslné báchorky a fašistická opatření jsou jen pro plebs.

Vyšla k vládě velmi kritická zpráva NKÚ, podle které šla na boj s pandemií jen zhruba polovina loňského nárůstu výdajů. Zbytek spolykaly věci jako např. provoz stávajícího dluhu nebo sociální výdaje. „Společným jmenovatelem nezanedbatelné části problémů je také to, že stát nedokáže jednat cíleně a systematicky, ať už jde o budování infrastruktury, digitalizaci nebo sociální oblast,“ píše se ve zprávě. Zanedbal stát své povinnosti?

Myslím, že je v zásadě jedno, zda výdaje šly, nebo nešly na boj s údajnou pandemií. V obou případech jde o bezprecedentní tunelování rozpočtu a kapes daňových poplatníků. A v případě výdajů na „pandemii“ jde snad o ještě horší tunelování ve prospěch výrobců testů, ochranných pomůcek a vakcín, ve prospěch jejich lokálních přeprodejců atd. Samozřejmě nemalé všimné za přiklepnutí té správné firmě bez výběrového řízení v době stanného práva je jistě pravidlem. O kolik si asi pašíci, nikoliv však pašáci, Prymula, Hamáček, Blatný, Babiš a spol. během posledního roku přilepšili?

Ve funkci ministra zdravotnictví skončil Jan Blatný. Jak hodnotíte jeho čas v úřadu? Bude ministerstvo pod Petrem Arenbergerem řízeno lépe?

Blatný by měl být souzen za zločiny proti lidskosti, za genocidu zdraví vlastních obyvatel, za tisíce mrtvých, jejichž krev bude mít na rukou v souvislosti se strašením, za zanedbanou prevencí nebo za odloženou léčbou. Jakkoliv jde pouze o ambiciózní nulu na n-tou a čtecí zařízení typu Metnar 2.0, propůjčil se coby loutka těmto zločinům a měl by za ně pykat. Jeho logiku postrádající argumentaci o rouškách, které musíte nosit na liduprázdné ulici, protože to tak je prostě nařízeno, nebo lži o PR polní nemocnici či o tom, že očkovaný se již nemůže znovu nakazit, si můžete dohledat sami. Myslím, že k zásadním změnám nedojde. Zdravotnictví a zdraví lidí tady je až na x-tém místě.

Na prvním místě jsou notičky a befél seshora. Bez „políbení prstenu“ a bez příslušnosti ke Svědectvu Covidovu by se Arenberger ani nikdo jiný do křesla ministerstva smrti a strachu v současné době nedostal. Rovněž v kontextu posledního roku, kdy se na onom ministerstvu panoptikum točí jak svatí na Velehradě, by ono místo těžko vzal kdokoliv rozumný za nějaký zanedbatelný pakatel či bez příslibu budoucích světlých zítřků. Alespoň já tomu nevěřím. Takže uvidíme, ale k novému ministrovi jsem skeptický. Jakkoliv se rád nechám vyvést ze svého omylu.

