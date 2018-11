Jaroslav Plesl: Jen idiot nepochopí medaili pro Nohavicu. Velká hra USA, Ruska a Číny, to je téma. Ne tyhle ptákoviny. Na ČT koukám pro pobavení

Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová chce ustavit vyšetřovací komisi pro zkoumání ruského a čínského vlivu v Česku, odkazuje se při tom na zprávy BIS. Odpůrci Zemana upozorňují na spekulace, že Zemanova kampaň a kampaň SPOZ měly být financované přes offshorové firmy ve Švýcarsku a klíčová osoba těchto firem funguje i ve finančním okolí ruského prezidenta Vladimira Putina. Je nutné prostřednictvím komise prověřit okolí prezidenta nebo obchodní vztahy kolem zakázky na dostavbu Dukovan a Temelína?

Nevím, co taková komise může vyšetřit. Zvlášť pod případným vedením poslankyně Langšádlové. Podle mě by se měla ustavit spíš superkomise pro zavedení jednotného hodnotového metru, kterým se budou mlátit po hlavě nejen Rusové, ale i naši západní spojenci, až se zase budou pod tlakem gigantických zbrojních kontraktů vykrucovat a vysvětlovat, proč je třeba být tolerantní například k saúdskoarabskému totalitnímu režimu a jeho válečných výpadům vůči Jemenu.

Tento dvojí metr, kdy na jedné straně stojí zlé Rusko a na druhé straně omlouváme diktatury, jako jsou Saúdská Arábie nebo Turecko, je hlavní důvod, proč lidé ztrácejí důvěru v západní demokracii. Nikoli ruská propaganda.

Rozhořela se debata v souvislosti s Jaromírem Nohavicou. Hudební kritik Jan Rejžek o Nohavicovi řekl, že je užitečný idiot. Novinář a komentátor Martin Fendrych pro změnu připomněl, že Nohavica spolupracoval s StB, a řekl, že by měl v Rusku zůstat. Udělal Nohavica chybu, když jel do Ruska přijmout Puškinovu medaili od Putina? Je Putin člověk, který má na rukou krev, nebo jde spíše o hysterii? Jak ocenění od Putina vnímáte?

Tohle je klasické míchání politiky tam, kam politika nepatří. Skoro to vypadá, jako by dal Nohavica medaili Putinovi. Ale tady Rusko ocenilo českého umělce za to, jak dlouhodobě pracuje s ruským literárním odkazem. Jeden musí být pořádný idiot na to, aby to nedokázal pochopit.

Sociálními sítěmi se začaly šířit obrázky zesměšňující Nohavicu v souvislosti s předáním Puškinovy medaile z rukou Vladimira Putina. Jeden z obrázků ukazuje za zády obou mužů fotografie význačných osobností, které údajně zavraždil Putinův režim, a také zločinů, které jsou Rusku připisovány. Podílí se Nohavica přijetím medaile na legitimizaci dnešního Ruska? Bere medaili od vraha?

Nohavica přebírá medaili za svou tvorbu a za to, že ruskou literaturu a jazyk dokázal českému publiku přiblížit v době, kdy všechno ruské bylo valnou částí populace považováno za zlé. Podobně jako je tomu dnes u intelektuálních elit této země. Je to velmi primitivní způsob uvažování a je dobře, že se Nohavica nenechal touto nízkou záští převálcovat.

K Nohavicově vyznamenání se vyjádřil i písničkář Jaroslav Hutka. „První je před několika dny docela trefená montáž. Druhá je už nedostižná a ošklivě potrefená dnešní skutečnost,“ poznamenal k následujícím dvěma obrázkům písničkář Jaroslav Hutka. „35 let poslouchám Jaromíra Nohavicu. Ode dneška už ne! S medailí z Kremlu to u mě definitivně prohrál. Zpěvák na straně moci, která nenávidí svobodomyslné lidi, to je konec umělce,“ okomentovala Nohavicovo počínání pro změnu politička Hana Marvanová. „Dnes Jaromír Nohavica přebral ocenění od muže, který v Rusku vytvořil atmosféru, kdy vraždy politických oponentů a novinářů jsou na denním pořádku,“ napsal zase na Twitter novinář Ondřej Kundra. Mají pravdu? Existuje jakási společenská odpovědnost umělce, kterou Nohavica porušil?

Naštěstí žijeme v zemi a době, kde a kdy si může každý říkat, co chce. Referendem o Nohavicovi budou prodeje jeho desek a lístků na jeho koncerty. Troufám si tvrdit, že ruská medaile je nesrazí. Dokonce bych řekl, že tento sborový štěkot malých Nohavicovi u běžného publika spíš pomůže.