Jde o obyčejné lidi! Generál k odpůrcům Babišových opatření. Čína, Petr Pavel, skrytý boj o moc...

ROZHOVOR Vláda dělá vše, co je v jejích silách, a nejvíce ji kritizují ti, kteří v situaci koronavirové pandemie nijak nepomohli. Generál Miroslav Kostelka je přesvědčen, že veřejností nebude příliš oceněno to, jak se někteří pokoušejí pouze si přihrát polívčičku na téma „hybridní válka“ a potencionální protivník. Kdyby generál Petr Pavel a další, kteří se obávají o naši bezpečnost, zabezpečili dodávku zdravotnického materiálu z jiných zemí, tak by jim zatleskal. Nic však neudělali. Bývalý ministr obrany nesdílí nadšení těch, co si pochvalují, jak ekologický dopad koronaviru ozdraví Zemi. A pro ty, co si přejí smrt lidí v zájmu ozdravění prostředí, už nemá slov vůbec.

Už čtvrtým týdnem přibývají v Česku nakažení koronavirem. Jak lze tváří v tvář této hrozbě hodnotit opatření, která vláda průběžně přijímala? Měla být tvrdší, nebo jsou naopak přehnaná? Trefila vláda jejich načasování, když jedni ji kritizuji, že měla být přijata dřív, jiní včetně principála a herce Jana Hrušínského ji naopak kritizovali, když je zaváděla?

Vůbec vládě nezávidím. Osobně si myslím, že dělá vše, co je v jejích silách pro co nejlepší zvládnutí situace. To, že se v krizi musí přijímat i nepopulární opatření, že se korigují na základě vývoje situace, že nelze vždy předpovídat, co se stane a jak se bude situace vyvíjet, a že ne vždy jsou opatření přijímána včas, je prostě objektivní fakt a já bych rád viděl kritiky vládních opatření na místě těch, kteří je musí přijímat. Přitom nejvíce kritizují ti, kteří v této situaci nijak nepomohli.

Česko jde v opatřeních ve stopách Číny a Koreje, naopak v Německu postupují odlišně. Podle ředitele Institutu pro biologickou bezpečnost v německém Halle Alexandera Kekulého byla protiepidemická opatření ve Wu-chanu a dalších částech Číny velmi úspěšná, ale „my musíme myslet na to, že jsme součástí demokratických vlád a demokratických zemí“. Proto nedoporučil kopírovat něco, co fungovalo v Číně. Když to zjednoduším, je lepší nedemokraticky nosit roušky a strpět zákazy, nebo demokraticky zvyšovat riziko nákazy?

A podle toho situace v Německu vypadá. Nemyslím si, že by v České republice byly přijímána „nedemokratická“ opatření. Oni někteří ti obhájci jakési pseudodemokracie někdy zapomínají na obyčejné lidi a péči o ně. Připomínám lidi – démos – část pojmu demokracie.

Jak obstála v boji s koronavirem česká společnost? Řeklo to o ní něco nového?

Myslím, že česká společnost zatím obstála na výbornou. Tím míním zejména obyčejné lidi, u části politiků o tom přesvědčen tak nejsem, ale i u nich je možné pozitivně hodnotit, že těch klacků házených vládě pod nohy není moc. Solidarita, pomoc bližnímu, uvědomění si sounáležitosti s ostatními – to je něco, co naši společnost jen šlechtí.

Česko je závislé na masívních dodávkách ochranných zdravotních pomůcek z Číny. Generál Petr Pavel v té souvislosti hovořil o ohrožení naší bezpečnosti, když jsme na Číně takto závislí. Dal byste mu za pravdu, nebo je vám bližší názor prezidenta České lékařské komory Milana Kubka, že nemáme kádrovat ruku, která nás vytahuje z vody, když se topíme?

Právě jsem dočetl zprávu o nákupu roušek a respirátorů v Číně, který organizují Američané. Jistě se i u nich objeví rejpalové a tvrdí odpůrci Číny, kteří to budou kritizovat. Ale jistě to Ameriku na její bezpečnosti neohrozí, stejně jako to neohrožuje naši bezpečnost.

Zatahování politiky do prosté snahy co nejvíce ochránit naše zdravotníky a další je podle mě kontraproduktivní. Kdyby generál Pavel a další, kteří se obávají o naši bezpečnost, zabezpečili dodávku zdravotnického materiálu z jiných zemí, pak bych jim zatleskal. Takhle se, podle mě nepříliš zdařile, pokouší pouze přihrát polívčičku na téma „hybridní válka“ a potencionální protivník. Myslím, že veřejností to příliš oceněno nebude.

A jsem přesvědčen, že výroba v České republice dokáže časem dodávky z Číny nahradit. Důležité je to slůvko „časem“. Čas na něco jiného než na nákupy tam, kde materiál byl, prostě neexistoval.

Ještě dále šel senátor Pavel Fischer, poražený kandidát z minulé prezidentské volby, jenž se zostra pustil do premiéra Andreje Babiše a vicepremiérů Aleny Schillerové a Jana Hamáčka za to, že přijeli spolu s čínským velvyslancem osobně přivítat čínské letadlo, které do Prahy přepravilo první dodávku ochranných zdravotních pomůcek. Nepřehnala to česká politická reprezentace s vděčností Číně? Má senátor Fischer pravdu v tom, že klanět se čínským rouškám koupeným za české miliardy hraničí s vlastizradou a že v čase ohrožení zdraví lidí se nechutně hraje o mocenský vliv v naší zemi?

Jako bývalý diplomat vím, že národy a země se liší nejen mentalitou a zvyky, ale i chápáním proseb a požadavků. Osobně rozhodně nevyčítám premiérovi ani ministrovi vnitra Hamáčkovi jejich postup při snaze nejen získat potřebný materiál, ale i zabezpečit pokračování jeho dodávek. Jejich přítomnost na letišti nikomu neublížila, a pokud pomohla, pak jim děkuji. Možná, že skutečně někdo – a podle mě to v současnosti vláda není – nechutně hraje o mocenský vliv v této zemi.

Hraje nyní podobnou hru jako Čína v Evropě i Ruská federace, jejíž letouny vozí do těžce zkoušené Itálie humanitární pomoc s moderními diagnostickými přístroji a dezinfekčními prostředky? Jde o snahu narušit teď citlivou soudržnost Evropské unie, či čistou pomoc? Nezůstává v těchto těžkých časech bruselská generalita tak trochu mimo hru? Nakolik to může ovlivní budoucnost Evropské unie, když spousta lidí i politiků může přehodnotit svůj postoj ke členství?

Nemyslím si, že Rusům jde o narušení soudržnosti Evropské unie. Tu narušuje, bohužel, sama Evropská unie svou doposud absolutní neschopností řešit efektivně tuto krizovou situaci. Možná, že je to dobře, pokud si vzpomínám na prohlášení o nepřijatelnosti uzavírání hranic a podobná. Myslím, že po skončení krize bude mít EU řadu problémů. Anebo, a to je taky možné, se bude tvářit, že se vlastně nic nestalo. To by ale nemělo projít.

Samozřejmě, že si myslím, že mimo humanitární důvody Rusko přistupuje k Itálii pragmaticky a v souladu se svými zájmy. Jak napsal analytický portál Geopolitical Futures: „Rusko potřebuje spojence v Evropě, zejména jednoho s robustním energetickým průmyslem, prominentním hlasem v politice EU a přístupem ke Středozemnímu moři.“ Ale to mu nelze vyčítat, vyplňuje mezeru, kterou měla zaplnit Evropská unie. Každý stát má své zájmy, ale jen některý je dokáže naplňovat.

Zaujalo mě, že maďarská armáda na příkaz vlády premiéra Viktora Orbána vstoupila do ulic a převzala dohled nad 140 klíčovými podniky a firmami. Tamní ministr obrany Tibor Benkő zdůraznil, že opatření byla přijata v souvislosti se šířením koronaviru a jejich účelem je zajištění fungování státu a jeho klíčových institucí. Týká se to jaderné elektrárny Paks, Maďarské národní banky, Budapešťské burzy, státních železnic MÁV, autobusového dopravce Volánbusz, Maďarské pošty, plynáren a dalších firem. Dokážete si takový krok představit v českých podmínkách a máte jako bývalý ministr obrany pochopení pro tento krok maďarské vlády? Může to v něčem pomoci?

Nedomnívám se, že v České republice nastal čas na podobná opatření. Neznám situaci v Maďarsku tak dobře, abych mohl nutnost těchto opatření hodnotit. Ta musela být přijata legislativní cestou, a pokud ano, pak je nelze Maďarsku vyčítat. Maďarská vláda je vládou volenou Maďary, jim se bude zodpovídat a není ničím právem jí do těchto opatření zasahovat. Pokud by vláda a Parlament ČR podobná opatření přijaly, pak bych je pochopitelně plnil.

Co si myslíte o hlasech, že současná pandemie představuje pozitivní efekt na lidskou společnost? I když každý si to vysvětluje jinak. Někdo v tom vidí příležitost ke vzpamatování se přírody a klimatu, jiný zase v tom, že se ustoupí od nápadu typu „zeleného údělu“ v podání EU, další očekává zamezení migrace do Evropy i za cenu ochrany jejích hranic vojenskou silou z obav před dalším zavlečením nákazy. Jaké hlavní dopady koronaviru očekáváte vy?

Omezení pohybu lidí a jejich soustředění v rodinách spolu s dětmi může přinést mnoho dobrého. Určitě se zvýší počítačová gramotnost. Společnost si jistě uvědomí, jak se náhle poklidný život v hojnosti může změnit na nejistou budoucnost, jak důležitá je pomoc a solidarita s bližními, jak pomíjivá mohou být základní lidská práva a svobody.

Nesdílím nadšení těch, co si pochvalují, jak ekologický dopad koronaviru ozdraví Zemi. Příkladem tohohle nesmyslu je mapa oxidů dusíku v Číně, která ukazuje sice na pokles v době nákazy, ale pak i na vzestup jejich úrovně po krizi. A pro ty, co si přejí smrt lidí v zájmu ozdravění prostředí, už nemám vůbec slov. A podle mě na „Zelený úděl“ nebude mít EU dostatek prostředků.

Doufám rovněž v jistou sebereflexi Evropské unie. Pokud ne, pak její budoucnost vidím černě.

