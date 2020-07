Jdou po nás, uhodila první dáma Trikolóry. A Kalouska neradno podceňovat

reklama

Anketa Který z okolních šéfů vlád je nejlepší? Merkelová 0% Kurz 3% Morawiecki 0% Matovič 2% Orbán 95% hlasovalo: 7666 lidí

Hnutí Trikolóra zdůrazňuje, že na „všech životech záleží“, což je narážkou na Black Lives Matter, hnutí, které vzniklo po smrti černocha při zatýkání policií ve Spojených státech. Souhlasíte tedy s českým prezidentem Milošem Zemanem, že heslo Black Lives Matter je rasistické?

Nejenom rasistické. Všechna tahle pokrokářská hnutí, co se jich jen za posledních pár let urodilo, Refugees welcome, Fridays for Future, MeToo a nyní aktuálně Black Lives Matter, ve skutečnosti chtějí rozvrátit a zničit náš společenský systém. Levicoví revolucionáři jsou pořád stejní, jen nyní navlékají jiný kabát.

Jestliže na všech životech záleží, kde se podle vás bere podstata frustrace, v níž část americké společnosti zvolává, že záleží na životech černých? A proč se přidávají protestující i v Evropě včetně Prahy?

Část americké černošské komunity, ale nejen té, nikdy nepřijala onen běžný způsob života americké společnosti, totiž že ráno vstanete, jedete do práce a máte rodinu, ve které vychováváte děti. Život na dávkách a zevlování v nejrůznějších ganzích vás k tomu ani nenutí. Navíc je to živná půda pro drogy a kriminalitu. Začarovaný kruh. Přetopený kotel pak občas vybuchne. Evropa si se svojí imigrační politikou zadělává na stejný problém. A revolucionáři všech barev a odstínů, američtí i evropští, jen čekají na jiskru, která se stane záminkou k revolučním nepokojům. Tentokrát posloužil recidivista George Floyd.

V rámci protestů dochází ke změnám výrobků firem, mazání černochů z obalů, stahování filmů, strhávání soch… o čem to svědčí? A vrátí se věci zase zpátky do normálu?

Svědčí to o všeobecné zbabělosti a neschopnosti dohlédnout konců chybných rozhodnutí. Na návrat do normálu moc nevěřím, v pesimistické variantě to bohužel spíš může dříve či později skončit další občanskou válkou.

Trikolóra se do krajských voleb rozhodla spojit například se Svobodnými nebo Soukromníky. V čem vidíte výhodu takového spojení?

Ano, v některých krajích jdeme do voleb samostatně, někde se Soukromníky, někde se Svobodnými. Jednak je za tím blízkost programů, jednak schopnost dohody. Zároveň tím demonstrujeme, že máme koaliční potenciál. Každé volby totiž mají dvě fáze. Samotný akt volby, ale pak nastává vyjednávání s ostatními. Pokud máte pověst do sebe zahleděných jájínků, moc toho nevyjednáte.

Psali jsme: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vprvním pololetí uhájil státu přes 11,7 miliardy korun Dejte mi ten graf! Ne ten, tamten! Trump v TV o koroně, bylo to veselé Sáhli mi na koleno, píše Pekarová. Mně na prsa, dodává Marksová. Ale pozor: Jiná žena se ozvala. A vidí to jinak Můj pradědeček Nwaubani Ogogo Oriaku prodával otroky, píše novinářka z Afriky

Spojit se do parlamentních voleb chce STAN a zvažuje ODS či piráty. Domníváte se, že spojení hlasů, integrace voličů je to, co může porazit Andreje Babiše? Má smysl se spojovat?

Ke spojování tlačí politické strany volební systém, který zvýhodňuje subjekty s vyššími procentuálními zisky. Naopak zvýšený vstupní limit a kroužkování, které může výsledné postupové pořadí dost překopat, a tudíž i dost vychýlit od předjednané podoby, od spojování spíše odrazuje. Skoro pokaždé to v minulosti, ať už šlo o kohokoli, probíhalo tak, že na počátku byl velký spojovací optimismus a před volbami se takhle poslepované koalice rozsypaly. Naposledy to předvedli lidovci se STAN. Uvidíme, jak to bude tentokrát.

Jak jste zatím spokojena s výsledky volebních průzkumů, co se Trikolóry týká? A věříte jim?

Jsem spokojena s tím, že po roce existence jsme politickou silou, kterou je třeba brát vážně. A nejrůznější útoky, dezinformace a podpásovky, jež na nás míří, jsou toho dokladem. Když po vás nikdo nejde, nikdo se vás nebojí. Po nás jdou. Obrovským zklamáním pro mě jsou útoky od Tomia Okamury. Asi žije v přesvědčení, že tím něco získá. Ve skutečnosti tratíme všichni, kterým jde o suverenitu České republiky. Nejlepším průzkumem jsou volby, a proto pilně pracujeme a obrážíme republiku.

„V posledních cca dvou měsících jsem měl čas získat větší odstup i čas přemýšlet a sledovat dění v hnutí s větším nadhledem a dospěl jsem k rozhodnutí, že se mé další členství neslučuje s mým životním přesvědčením a nepomohlo by nijak ani hnutí,“ uvedl bývalý místopředseda Trikolóry Norbert Hlaváček. V rozhovoru pro Český rozhlas poté řekl: „Neumím lhát sám sobě a nechci lhát veřejnosti, abych předstíral něco, co tak už není. To dělat nechci, nebudu a nikdy jsem to nedělal.“ V čem jste si s bývalým místopředsedou rozuměli a v čem naopak nikoliv?

To je už hodně stará vesta a za delší komentář to snad ani nestojí.

„Já v příštích volbách do poslanecké sněmovny kandidovat nebudu, ale pojďme tady postavit srozumitelnou alternativu pro voliče,“ řekl Miroslav Kalousek (TOP 09). Překvapilo vás, že nebude v roce 2021 obhajovat mandát? A o co česká sněmovna přijde s jeho odchodem podle vás?

Miroslav Kalousek je sice člověk, se kterým se názorově a lidsky zcela míjím, ale co se týče politického řemesla, je profesionál. Už několikrát to vypadalo, že jeho politická kariéra končí, ale vždy něco vymyslel a vždy se vrátil. Ani jeho aktuální prohlášení, že už nebude do sněmovny kandidovat, neznamená, že z politiky mizí. Kalouska je neradno podceňovat.

Je Kalousek politikem, který dokázal odejít včas? Může si uvědomovat, že je pro TOP 09 ve volbách kontroverzní osobou?

Opakuji, Kalousek z politiky neodchází.

Ve výroční zprávě ministerstva vnitra se mluví o tom, že dezinformační média mohou přispět k radikalizaci občanů bez přímé vazby na extremisty. Je to tak? A kdo podle vás do této škatulky na české mediální scéně patří?

Plná dezinformací je především ona výroční zpráva ministerstva vnitra. Vůbec nechápu, jak se pod něco tak příšerně hloupého může ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD podepsat. Celé to tažení proti fake news není nic jiného než pochybný politický boj a zneužívání ministerstva. Je to ostuda. Hamáčkova ostuda.

Psali jsme: Agentura ochrany přírody a krajiny: Ovce, kozy, kosy, hrábě a křovinořezy pomáhají přírodě. Projekt LIFE České středohoří je ve své půlce Hejtman Okleštěk: Komáří kalamitu odstartovaly bohaté dešťové srážky 29. týden na ČMKBK: Dvouleté kontrakty zemního plynu zlevnily Macron začal nadávat. A Maďarsko dalo Bruselu podmínku. Nebude se líbit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.