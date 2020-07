Je dobře, že nás budete kontrolovat, lísal se italský premiér k Merkelové. Zatím do země přijíždějí nakažení imigranti

reklama

Anketa Jakeš zemřel. Měli by být funcionáři KSČ Štrougal a Vajnar souzeni za úmrtí na státní hranici? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 7309 lidí

Zaznamenal jsem zprávy, že se opět zvýšil počet migrantů, dovážených neziskovými organizacemi přes Středozemní moře do Itálie. Co je na tom pravdy?

Ano, a to dokonce i v období nouzového stavu. Naposledy je vezla neziskovka SOS Mediterranee na lodi Ocean Viking. Posbírali 180 migrantů v maltských vodách a 6. 7. 2020, tak jako vždy, pod záminkou „špatného psychického stavu lidí na palubě“, si vynutili přistání v Itálii. Tentokrát byl na řadě sicilský přístav Porto Empedocle (Agrigento), protože tam je zakotvená luxusní loď Moby Zaza, na které tráví migranti karanténu. Je zde 285 lůžek a pobyt jednoho migranta zde stojí 4800 eur za měsíc.

Také Sea Watch 3 tam 21. června přivezla 211 migrantů. Neziskovková loď Mare Jonio se 43 migranty na palubě dostala povolení na vykládku od ministerstva vnitra v přístavu Augusta, kam dorazila 1. 7. 2020.

Momentálně jsou obě neziskovkové lodě v karanténě a na sociálních sítích žádají o dotace na další akci. Sea Watch 3 byla administrativně zabavena, ale jejich letadlo Moonbird stále létá nad Středozemním mořem a hledá lodě.

Dojemný film o Sea Watch 3, natočený vloni v Německu:

Ještě předtím v přístavu města Palermo byly dočasně zabaven lodě Alan Kurdi a Aita Mari, které jsou dnes zakotveny ve Španělsku. V plné pandemii se musela přistavit turistická loď Rubattino, aby tam z těchto lodí mohlo být přeloženo celkem 185 migrantů.

Aktuálním problémem zůstávají nespočetné samostatné příjezdy, „invaze“ v pravém slova smyslu.

Graf na stránkách italského ministerstva vnitra ukazuje, že tento měsíc, k 15. červenci připlulo do Itálie 2.756 migrantů, samostatně anebo za pomoci neziskovek. Je naprosto nepřijatelné, že se sem dostalo v období od 1. 1. 2020 do 15. 7. 2020 na základě povolení této italské vlády – a v době nouzového stavu – 9.706 nelegálních migrantů. Ještě podotýkám, že jsou to oficiální data, vždy k 8 hodině ranní.

Na lodích je přivážena řada migrantů nakažených koronavirem a v přístavech, kde byli vysazeni, vznikají ohniska nákazy. Je to skutečně tak akutní problém ?

Je to obrovský problém!

Tak na Sicílii např. Sea Watch 3 přivezla 28 nakažených do Porto Empedocle, Mare Jonio jich přivezla 8 do přístavu Augusta. Do přístavu Pozzallo dorazilo 11 nakažených Pákistánců a v Kalábrii v oblasti Roccella Jonica vystoupilo z plachetnice 70 mladých mužů z Pákistánu, z nichž je 28 nakažených, kteří pak byli rozděleni do center v obcích Amantea a Bova. Právě v Amantee občané na protest zablokovali státní silnici, lidé si lehali i na zem a požadovali okamžitý odsun infikovaných. Ti nakonec byli odvezeni do vojenské nemocnice Celio v Římě. To bylo pár konkrétních příkladů.

Na Sardinii přijíždějí loďky z Alžíru a i tam bylo několik nakažených. Na Lampeduse se to ani nestačí počítat, ta kolabuje a nemá dostatečné prostory a budovy na tak obrovský přísun migrantů. Po skupinách se tito migranti odvážejí na pevninu „veřejnou trajektovou linkou“, odkud jsou rozváženi po Itálii. Mnozí jsou z Bangladéše...

Co naplat, že jsou zrušené lety – když to stát pouští po vodě!

Co se týče letů z Bangladéše, které jsou momentálně zrušeny, tak Alessio D'Amato, radní pro zdravotnictví v regionu Lazio, řekl v rozhovoru pro deník Messaggero následující: „Naši odborníci provedli výpočty na základě údajů získaných ze vzorku cestujících zvláštního letu, který dorazil z Dháky v pondělí 6. 7. 2020, kdy bylo pozitivně testováno13 % cestujících. Výsledek je velmi znepokojivý: s ohledem na všechny lety, včetně letů s mezipřistáním, které přivezly bangladéšské imigranty zpět do Itálie, kolem Říma a dalších regionů, existuje 500 až 600 pozitivních na covid, o kterých nevíme, kde se pohybují.“

Mnozí z těchto imigrantů z Bangladéše si totiž koupili falešné certifikáty a právě dnes se dozvídám tuto novinku:

„Bangladéšská policie zatkla manažera soukromé nemocnice podezřelé z vydání stovky falešných osvědčení o negativitě covid-19. Podle BBC byl Mohammad Shahed, prezident soukromé nemocnice v Dhaka v Regentu, zatčen v okrese Satkhira, zatímco se pokoušel uprchnout do Indie v burce.“

Takže nebezpečí nákazy od migrantů hrozí nejen z moře. Týká se to i migrantů, kteří přilétají, přicházejí, a také těch, kteří zde již byli před covidem. Někteří jsou infikovaní převážně proto, že nerespektují karanténu – chovají se bezohledně a drze.

Jak se vůbec vyvíjí situace v Itálii ohledně koronaviru? Podařilo se jej zvládnout? A jaká opatření jsou aktuálně v platnosti?

Stále platí, až do konce měsíce, 14 dní karanténa pro cestující ze zemí mimo EU, stejně tak jako opatření nošení roušek na letištích, v dopravních prostředcích a v dalších uzavřených prostorech, a rukavice v supermarketech. V supermarketu, kde nakupuji, se dokonce ty rukavice mění v oddělení ovoce-zelenina a pak u pečiva ... rukavice jsou v těchto odděleních všude k dispozici a u vchodu spolu s dezinfekčním prostředkem také.

Dále se musí rouška nosit při sobě, kdyby došlo venku ke shromáždění většího počtu osob. Jinak venku, kde je možné bez problémů udržovat odstup, rouška nemusí být nasazena. V restauracích, cukrárnách apod. jsou stoly od sebe v požadované vzdálenosti, takže platí vstup s rouškou, a jakmile jste usazeni, je možné ji sundat.

Vyplatilo se pravidlo zodpovědného chování – přece nechceme být znovu zavřeni doma! Samozřejmě, nic se nemá přehánět, ale ani podceňovat. Toho je důkazem toto letní období, kdy mnozí mladí nedbají rad a shlukují se bez zábran všude možně.

MUDr. Francesco Vaia, ředitel nemocnice Spallanzani v Římě, vydal prohlášení, že průměrný věk pozitivních na covid-19 klesá: v posledním měsíci se počet infikovaných dětí mladších 18 let zpětinásobil, z 2 % na 9,43 %, což je téměř jeden z deseti nových případů. Dále řekl, že průměrný věk infikovaných se v posledních 30 dnech odhaduje přibližně na 47 let. Tedy údaj, který prudce poklesl ve srovnání s průměrem 61 let zaznamenaným od začátku pandemie.

Mimo tyto nezodpovědné osoby je zde většinou nárůst právě u osob přijíždějících ze zahraničí.

Velký skandál probíráme v Benátsku, kdy jeden podnikatel z oblasti Vicenza ještě se 3 osobami přijel autem ze služební cesty ze Srbska a již v tu dobu měl příznaky nákazy. Účastnil se zde oslav a pohřbu, na pohotovosti byl pozitivně testován a odmítl léčbu. Nedodržel ani domácí karanténu a dále se setkával s lidmi. Po několika dnech se jeho stav zhoršil, a tak se nechal přemluvit starostou a lékařem, aby nastoupil do nemocnice, kde musel být zanedlouho převezen na oddělení JIP. Mezitím stačil nakazit jednu Číňanku z okresu Padova. Stovky lidí jsou teď v karanténě. Další spolucestující jsou také nakaženi.

„U čtyř pacientů, kteří se vraceli ze Srbska a kteří podstoupili test, byla virová zátěž velmi vysoká,“ sdělil Luca Zaia, guvernér kraje Benátsko, který „nechal sekvencovat srbský virus nalezený u podnikatele z Vicenzi a jeho kolegů“. Výsledkem je, že „tento migrační virus není autochtonní a je agresivnější. Virus srbského klastru se liší od izolovaného viru na Benátsku a Itálii „tím, že prošel„ svojí mutací“.

Jak se situace kolem koronaviru podepsala na popularitě italské vlády?

Pozdní a chaotické zavedení fungujících opatření, neschopnost zajistit pomoc občanům v období pandemie – mnozí ještě nedostali podporu a ani půjčku – to jsou jasné známky nevůle ze strany Conteho vlády k různému omezení občanů, a to ze strachu z voleb. Tato italská vláda je nejhorší v celé historii a má podporu jenom těch, kteří na tom něco vydělají. Kvůli Conteho vládě – Demokratické strany a Pěti hvězd – Itálie kolabuje ve všech směrech.

Evropská unie – poté, co se v Itálii výrazně projevila nedůvěra, kdy místní politici pálili vlajky EU – chce vyjít vstříc Itálii ve věci společných dluhů a ručení za její závazky. Změnilo to nějak náladu Italů vůči EU?

Vše, co přichází z EU, je podmíněno „okovy“, ze kterých se jen tak někdo nevymaní. Stále více Italů si přeje nemít co do činění s EU. Stoupá velmi explozivní nálada podmíněná neutěšenou situací, ve které se Itálie nachází. Speciálně v těchto dnech, kdy premiér Conte na své mezinárodní „tour“ poklonkoval u madam Merkel a vyjádřil nadšení nad německým projektem a řekl, že „je dobře, aby nás kontrolovali“... Doufejme, že se tato vláda dočká adekvátní odpovědi v krajských volbách v září. Bůh nám pomáhej.

Tisková konference Conte – Merkelová:

Sledovali jsme v posledních týdnech několik videí, co na italských ulicích provádějí imigranti. Například opékání živé kočky, proti kterému policie zasáhla jen velmi zvolna a po urgencích občanů. Jak tedy situaci celkové zvládají italské bezpečnostní složky?

Celá situace týkající se migrantů je pro italské bezpečnostní složky velice obtížná. Tato vláda nemá nic jiného na práci, než že dělá vše pro to, aby zrušila Salviniho bezpečnostní dekrety. Policisté jsou vystavováni situacím, kde nemají často k dispozici nástroje k bezpečným zákrokům. A k tomu ještě pokaždé visí ve vzduchu možnost, že je někdo nařkne z mučení a z rasismu – na tom se velice rádi podílejí pravdoláskařští politici a duhová hnutí.

V tento moment je asi nejvyhrocenější situace na Lampeduse a v oblastech dojezdu lodí s nelegálními migranty, kde jsou policisté vystavováni (z důvodu nedostatečného počtu agentů) vícenásobným denním a někdy po sobě následujícím směnám, až 32 hodin služby v kuse, noční služby prováděné stejnými agenty 6 nocí z 10... V obtížných podmínkách, bez nezbytného času k odpočinku a k zotavení, jsou vystaveni rizikům a nebezpečím s nepředstavitelnou dávkou únavy a stresu.

Psali jsme: VIDEO Hnus z Itálie. Migrant opéká kočku na ulici. Prý měl hlad. Reakce policie dostala lid do varu

A co hůř, jen po posledních vyloděních je asi 60 policistů v karanténě, jistých je 25 covid pozitivních. Např. polovina komisařství města Siderno je v karanténě.

Proti Conteho vládě již vystoupil Nezávislý policejní syndikát – SAP. Policisté řekli, že nejsou žádní otroci!

??ITALY IN SHOCK

Tuscany, Italy. An illegal immigrant roasted a cat on the street. An horrible act of cruelty that shocked us all.

Leftist politics are destroying the (once) most beautiful country in the world.

But we won't surrender.

??Please share#primagliitaliani ???? pic.twitter.com/9YirKGGb3t — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 30, 2020

Na vašich stránkách mě zaujal také pozoruhodný „příběh s papouškem“. Mohla byste nám o něm povědět více?

Stalo se to 29. června. Italský herec, známý komik Enzo Salvi s kamarádem a s papouškem Fly (papoušek druhu Ara Ararauna), se nacházeli v odlehlé lokalitě Ostia Antica, u Říma. Enzo vycvičil svého papouška tak, aby mohl žít co nejpřirozeněji, tedy i létat. Takto vycvičení papoušci se vždy vracejí ke svému majiteli.

Z ničeho nic se objevil jeden Afričan a začal házet po papouškovi kameny. Fly zrovna přistál na jednom kůlu, když ho kámen trefil do hlavy... a tak omráčen spadl z výšky 7 metrů na zem. Když Enzo klečel a držel v ruce svého papouška, o kterém si myslel, že to nepřežil, byl také napaden africkým migrantem, který do něho zezadu kopal. Enzův kamarád, jenž byl přítomen, vše natáčel. Afričan se ho snažil nafackovat a odcizit mu smartphone, což se mu nepovedlo, a tak utekl.

Veterinář Paolo Selleri diagnostikoval papouškovi lebeční zlomeninu s otokem. Fly byl vyšetřen na CT a rentgenem, jeho stav byl opravdu vážný. Naštěstí se papoušek uzdravuje.

Enzo je teď šťastný, a každý Flyův pokrok sdílí na svých stránkách... po prvním videu, kde byl zdrcený a plakal nad tou krutostí, přišel moment radosti – Fly, po dnech, kdy jen ležel na dně klece, konečně vylezl na bidýlko a později začal reagovat a dal mu „pac“. Pak 10. července veterinář potvrdil, že Fly nebude mít žádné neurologické potíže a postupně se bude moci po zotavení vrátit k létání.

Psali jsme: Dluhová dohoda: Babiš kývne, Orbán hodí vidle. A teď má EU další problém Mafie, neziskovky a organizovaný zločin. Jednou i intelektuálové pochopí, co stálo za migrační vlnou, věří Zdechovský Pomáhat Italům, Francouzům? Už jsme solidární dost, připomněla Ilona Švihlíková, kam z Česka mizí peníze a proč George Soros se zhrozil: Konec EU? Bez Itálie... Vážné obavy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.