Je mladý a nemá rád EU. Češi mu na činnost rádi posílají peníze. To bude v Bruselu zděšení, co se upeklo

Jak se díváte na současný kurz Evropské unie? Před 17 lety jsme do ní vstupovali s nadějemi větší svobody, ochrany před východními vlivy, s tím, že Česká republika bude v Evropě slyšet, a také s nadějí, že na členství vyděláme i ekonomicky. Co z toho podle vás stále platí a kam se EU posouvá?

Spousta lidí viděla EU jako příležitost ke společné Evropě. Ke zdravé spolupráci mezi státy, volnému obchodu a snad i k větší svobodě a míru. Nejčastějším argumentem byla bezpečnost. Můj osobní názor na referendum v roce 2003 je kritický. Financována byla jen kampaň pro vstup a k volbám přišla jen polovina voličů.

Nejsme pro ostatní státy v EU rovným partnerem. Máme 21 poslanců ze 705. Navíc od přijetí Lisabonské smlouvy se nemůžeme bavit o žádné vnitřní demokracii. EU řídí velké státy, jakými jsou Francie nebo Německo.

Od roku 2024 budeme čistými plátci. To znamená, že i na papíře bude členství v EU finančně prodělečné. Ale i dneska bychom se měli podívat na to, jakou hodnotu pro nás ty „dotace“ mají.

Na plakátu vypadá například 10 miliard dobře. Ale když v praxi vidíme zbytečné rozhledny nebo slepé cyklostezky, tak zjistíme, že přínos mnoha dotací pro běžného občana je nulový.

EU se posouvá do jakési federace, ve které se budou malé země přizpůsobovat těm větším. Alarmující je, že mnoho i českých europoslanců si takovou EU přeje.

Pozorujeme celoevropský příklon k zelené agendě, kterou asi nejvíce reprezentuje unijní plán zvaný Zelená dohoda pro Evropu. Redukce emisí, čistá energie, elektromobilita. Jak vám tato budoucnost zní? Je to i vaše budoucnost?

Zelená dohoda čelí od začátku velké kritice. Je naprosto logické, že by se měl člověk k přírodě chovat šetrně a snažit se tomu v rámci zdravých mezí jít naproti. Plán, který ale EU představila, nemá se zdravým rozumem nic společného.

Když pomineme naprostou neefektivitu některých plánových rozvojů, tak je třeba upozornit také na šílenou cenu celého projektu. Zadluží nás to na desítky let dopředu. Takže ano, dluhy, které budeme za Green Deal splácet, mohou být i má budoucnost. Já ale věřím, že se od celého projektu časem upustí. Ani velké země nebudou chtít platit takhle drahou zábavu.

Společně s komentátorem Františkem Kubáskem jste založili projekt JsmeProti.eu. Zaujala mě vaše velmi úspěšná kampaň na platformě Startovač. Pro svůj projekt jste od občanů získali 1,1 milionu korun. Co na ten výsledek říkáte? A co pro občany připravujete?

Z výsledku jsem i dnes překvapený a ohromený. Chci poděkovat všem lidem, kteří přispěli, případně sdíleli náš projekt. Počítala se každá koruna, každé sdílení a ohlas. Myslím si, že výsledek reflektuje současnou politickou náladu občanů v ČR. Byť přispělo tisíc lidí, tak přesah kampaně byl několikanásobně větší.

S Františkem jsme v dosažení všech cílů nedoufali. Ale věřili jsme, že poctivou prací a férovou komunikací se nám může povést dobrý výsledek. Nakonec jsme cíle splnili.

Pro občany připravujeme kampaň za zachování naší měny. Formou elektronické i hmotné petice. Budeme cestovat do měst napříč ČR, vyjednávat slyšení u výborů a vytvářet tlak na politiky.

Další vláda může klidně euro přijmout. To nebudeme chtít dovolit a jsem přesvědčený, že budeme slyšet.

Taktéž začínáme s tvorbou populární knihy, která by měla shrnout problémy současné EU jednoduchou, ale informačně nabitou formou. Chceme vytvořit knihu, která bude občany informovat i o negativech EU. Protože ty se do prostředí většiny médií nedostávají.

Ve hře je také příprava knihy pro mladší čtenáře, ale více se bude rozhodovat v následujících týdnech a měsících.

Kromě toho nám naši přispěvatelé dali šanci pro profesionální činnost spolku. Budeme moci vybudovat nové kanceláře včetně studia pro vysílání, zajistit růst členské základny, tvorbu propagačních materiálů a všeobecně být více vidět.

S penězi budeme moci hospodařit v první polovině června.

Vy už jste veřejně činný skrze spolek Odchod. Kdo se o chod spolku stará? Čeho se vám s tímto subjektem podařilo dosáhnout? Máte podporu i mezi některými politiky?

Do chodu spolku výrazně zasahují také naši členové. Těch je v tuto chvíli zhruba 300 a podobný počet čeká na přijetí. Považuji to za významný úspěch za prvních 10 měsíců naší existence (spolek byl založen v červenci 2020).

Taktéž jsme dokázali probourat stereotyp, že mladí lidé jsou podporovateli EU. Nyní sdružujeme mladé lidi, kteří to vidí úplně jinak, a nebojíme se o tom mluvit nahlas.

Pomocí našich příspěvků jsme jako první v ČR poukazovali na zásadní problémy a kauzy týkající se EU. Namátkově si dovolím připomenout hlasování vlády o Istanbulské úmluvě aj.

Taktéž jsme se stali členy mezinárodní EUREXIT MOVEMENT. Tam jsou další spolky z více zemí EU, které chtějí odejít. Spolupracujeme tak třeba s Brexit Party Nigela Farage ve Velké Británii.

Co se týká spolupráce s politiky, snažíme se spolupracovat se všemi euroskeptickými stranami. Jsme v kontaktu s některými poslanci SPD a Trikolóry. Taktéž spolupracujeme se Svobodnými anebo nezařazenými poslanci. Myslím si, že spojování euroskeptických sil je tou správnou cestou pro úspěšný odchod z EU. Nejsme ale oficiální organizací žádné jedné konkrétní strany. Cílem je oslovovat hlavně nové voliče, kteří nejsou o přínosu odchodu přesvědčeni.

Domníváte se, že i vaše platforma by mohla dosáhnout na dotace „z eráru“, ačkoli jste principiálně proti EU? A jak se díváte na různé think-tanky, které ze státního rozpočtu tyjí? Jsou tam rovnoměrně zastoupeny různé názorové proudy?

Budeme se v tomto roce snažit dotací dosáhnout. Koneckonců je neplatí EU. Ta žádné peníze nemá. Má jen ty peníze, které jí členské státy posílají. Na dotaci se tudíž skládá každý daňový poplatník a občan ČR. Myslím si, že největší podporu dostávají proevropsky směřované organizace, které nesou tu nálepku s korektními názory.

Většinou tam vidíme zbytečné politické neziskovky, které lobují za přijetí eura, rovnoměrné zastoupení menšin ve veřejném prostoru, nebo podporují mazání některých příspěvků na internetu.

Názorový proud, který podporuje EU, převládá mezi organizacemi, které dosahují na dotace a příspěvky státu, popř. EU.

Když jsem naťuknul tu svobodu slova, co pro vás představuje? A je dnes v ohrožení? Panuje v Česku dostatečná pluralita médií a jsou zde všem nastaveny rovné podmínky?

Svoboda slova je v určitém ohrožení. S příchodem internetu přišel nový, obrovský prostor, kde mohou lidé prezentovat své názory. Velké sociální sítě představují obrovský monopol. Nelze je tudíž brát jako „soukromý subjekt“, který si může dělat, co chce.

Vznik nové, velké sociální sítě, která bude na těch současných nezávislá, je nereálný. Vezměme si Parler. Když se ostatní firmy dohodly, jednoduše jej poškodily.

Vidím obrovské nebezpečí v tom, aby skupina lidí říkala, které názory jsou a nejsou pravdivé. Často se jedná o sporné situace. Je odvážné některé názory za „nepravdivé“ označovat, natož je pak ze sociálních sítí nechávat smazat a postihovat jejich autory.

Každý člověk by měl být schopen si informace sám ověřit dle nejlepšího vědomí a svědomí. Každý si může svobodně jiného uživatele sám pro sebe zablokovat, případně ztišit.

To, co se v současné době děje na sociálních sítích, už není žádný boj proti nenávisti nebo lžím. Je to čistá cenzura, jelikož jsou mazány i názory, které někdo napíše slušně a podloží je zdroji.

V českém mediálním prostoru jsou opět některá média označovaná za nedůvěryhodná, ba dokonce lživá. Fungují spolky a ústavy, které tohle na základě svých subjektivních poznatků určují a prezentují to jako veřejnou pravdu.

Sníženou kvalitu a pluralitu vnímám také u ČT. U té je větší problém také v tom, že ji platíme všichni v rámci koncesionářských poplatků. V médiu veřejné služby by nemělo být normální, že někdo utne europoslance nebo nepozve zástupce parlamentních stran.

Silně vystupujete proti společné evropské měně. Co pro vás euro znamená? Je případná ztráta koruny částečnou ztrátou suverenity?

Pokud přijmeme euro, tak se sníží šance na opuštění EU na naprosté minimum. Euro není ani tak společná měna, jako spíše politická měna. Rozhodně máme v české koruně kus naší suverenity i samostatnosti.

Pojďme se na to ale podívat pragmaticky. Díky koruně máme Českou národní banku. Ta může ovlivňovat kurz naší měny. Může také stanovovat výše lombardních a repo sazeb, hlavně pak výši diskontní sazby.

A když se české koruně daří a její kurz vůči euru klesá, tak český občan nakupuje levněji ze zahraničí, případně jezdí na dovolenou.

V době posledních evropských krizí ale česká koruna ukázala, že je stabilnější než euro. Březen 2020 při začátku pandemie je toho skvělým příkladem.

Jsem přesvědčený, že kdyby se dnes v Řecku nebo Itálii neplatilo eurem, tak by se z krize obě země dostávaly lépe.

Pokud budeme mít euro, ztratíme veškerou kontrolu nad naší ekonomikou a přesuneme vše centrálně pod evropskou banku.

Hlavní by ale mělo být, že si většina občanů ČR euro nepřeje. Přes to by v téhle situaci neměl jet vlak. Výjimku z eura si už několik zemí vyjednalo, tudíž argument podporovatelů eura o tom, že jsme se k přijetí vstupem zavázali, je poněkud lichý.

U mladé generace se v průzkumech preferencí často objevují liberální strany. Dominují Piráti, relativně silnou pozici má i TOP 09 nebo STAN. Proč mladí lidé volí tak, jak volí?

Piráti i TOP 09 mají mezi mladými lidmi velkou část voličů. Odjakživa se zaměřovali na líbivou politiku pro mladé a tomu přizpůsobovali svůj marketing. Mladý volič je nezkušený. Nezná přehledně historii jednotlivých stran tak dobře jako dospělý volič.

Výše uvedené strany na mladé lidi dlouhodobě cílí. Mají ve svém čele lidi, kteří buď mladí jsou, nebo s mladými umějí mluvit. Nejmladší voliče budou vždy zajímat populární témata, která se týkají digitalizace, cestování, přírody a obecně budoucnosti.

Svou roli také hrají emoce. Prounijní strana odprezentuje přijetí migrantů jako krok empatie a solidarity s dojemným videem, což na mladého člověka zapůsobí silněji než argument, že nelegální migrace je nepřínosná.

Euroskeptická a obecně konzervativní témata se musí komunikovat moderním způsobem. Dynamický styl komunikace neosloví pouze mladé lidi, ale dodá každé straně lepší kabát i pro starší voliče.

Přijde mi, že euroskeptické strany to doteď moc neuměly a zaměřovaly se spíše na jiné voliče. I proto jsem rád, že máme příležitost to změnit a je to jedna z našich největších priorit ve spolku.

Mimoto mají prounijní strany (TOP 09, Piráti) silnou mediální podporu a jejich kauzy jsou zametány pod koberec. Jako například točení porna pirátské zastupitelky nebo těžení kryptoměn v poslaneckém bytě Tomáše Vymazala, poslance Pirátů.

Většina mladých lidí se ale o politiku nezajímá. Tři čtvrtiny mladých lidí od 18 do 25 let nechodí k volbám. Pouze ta čtvrtka chodí a volí výše uvedené strany. Je třeba cílit hlavně na ty mladé, kteří se ještě o politiku nezajímají, a ukázat jim, že volit má smysl a že prounijní strany nejsou nejlepší cestou.

Nedá mi to se nezeptat – donedávna idol mladých lidí a důkaz, že i mladá generace má své zastoupení v politice, Dominik Feri, zažívá ohromný pád. Jak se na celou kauzu díváte vy? Redakce A2larmu a Deníku N mají nejspíš v ruce mnoho svědectví poškozených dívek, o případech se šuškalo roky. Na druhou stranu je důležité ctít presumpci neviny…

Kauza Feri je hodně horká a svou roli v politice odehraje. Znám se se spoustou lidí z okolí Dominika Feriho a je pravdou, že nevhodné chování k dívkám bylo veřejným tajemstvím. Osobně jsem žádné konkrétní důkazy neviděl, ale jsem přesvědčen o tom, že Dominik Feri nemá čisté svědomí. Koneckonců sám část svého nevhodného chování přiznal na svých sítích.

Ctít presumpci neviny je rozhodně důležité. I proto nechápu jeho okamžitou rezignaci a výstup ze strany. Spíše než jako chvályhodné gesto (jak se to snaží TOPka prezentovat) mi to připadá jako určitá rezignace na svou obhajobu.

Kdyby byl Dominik Feri přesvědčen o své nevině, tak ze své funkce neodstoupí a bude požadovat důkazy. Dle mého ale moc dobře ví, že spousta důkazů proti němu existuje, a snaží se jít cestou nejmenšího odporu.

Myslím si, že v blízké době se dozvíme více podrobností o svědectvích těch dívek, případně se přihlásí některé další.

Konečný verdikt ale bude mít soud.

Opět se dávají do pohybu lodě s uprchlíky z Afriky. Momentálně největšímu přílivu čelí Itálie, konkrétně ostrůvek Lampedusa. Eurokomisařka Ylva Johanssonová volá po „solidaritě“ mezi unijními státy v přerozdělování migrantů. Jak se na to díváte vy? Jaký postoj by mělo přijmout Česko?

Česká republika v minulosti několikrát jasně prezentovala své stanovisko k migračním kvótám. Dokonce se kvůli tomu s EU střetla u soudu. Pokud nás bude EU opět tlačit, abychom migranty přijali, tak se bude jednat o provokaci a zbytečné vyvolávání konfliktů uvnitř EU.

Naše země migrační krizi nezpůsobila. Nepozvali jsme sem občany z žádných zemích a nemáme žádnou povinnost migranty přijímat. Česká společnost tomu není nakloněna a nikdy se na tom nic nezmění.

Odpovědnost za migrační krizi musí nést země, které ji dlouhodobě podporovaly a ve kterých už kultura ze zemí, odkud migranti přicházejí, má své místo.

