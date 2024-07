Je to zlé, kriminalita cizinců roste. Okamura vytáhl čísla

SPD nedávno oznámila, že do krajských voleb ve většině krajů kandidujete společně s Trikolorou a PRO a v některých krajích i se Svobodnými. Jak to vypadá v případě voleb do Senátu?

Své kandidáty budeme mít ve 21 z 27 senátních obvodů. V 18 obvodech jde o kandidáta navrženého hnutím SPD, ve 3 případech se jedná o kandidáty našeho koaličního partnera - politické strany Trikolora. Ve zbývajících 6 obvodech (Praha 2, Praha 4, Teplice, Náchod, Šumperk a Zlín) je hnutí SPD připraveno podpořit programově blízké kandidáty. Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 11757 lidí

A co by tedy vaši kandidáti v Senátu měli prosazovat?

Našimi hlavními volebními programovými body pro Senát jsou zejména pomoc lidem dostat se z exekučních pastí, podpora cenově dostupného bydlení pro mladé české pracující rodiny s dětmi, masivní výstavba domovů pro seniory, podpora zemědělců a místních podnikatelů a živnostníků, zachování a ochrana svobody slova a projevu, přijetí zákona o všeobecném referendu či o hmotné odpovědnosti politiků.

Mezi vašimi voliči podle průzkumů není Senát příliš populární a doposud se vám v těchto volbách příliš nedařilo. Můžete jim vysvětlit, proč by tam tedy měli tentokrát přijít?

To máte pravdu. Musíme je přesvědčit, že je přesto potřebné k senátním volbám jít, aby se v naší zemi něco mohlo reálně změnit k lepšímu. Pokud totiž ve volbách do Sněmovny v příštím roce zvítězí současné opoziční strany, bude složení Senátu velice důležité pro případné schválení změn Ústavy (zákon o referendu) či volebních zákonů (zrušení korespondenční volby), kde je nutné souladné stanovisko Sněmovny i Senátu a kde Sněmovna nemůže Senát přehlasovat.

Volit se ale bude i do krajů. I u nich lidé občas moc neví, co mohou očekávat. Čeho by na krajské úrovni chtělo dosáhnout vaše hnutí?

Naším cílem je ukončit asociální vládu a boj proti drahotě.

Prosazujeme dostupné zdravotnictví pro všechny občany kraje stejně a STOP privatizaci zdravotnictví. Chceme zabránit zdražení péče a léků. Naopak chceme výrazné zlepšení lékařské pohotovostní služby.

Chceme přispět každé slušné a pracující rodině krajský příspěvek na dítě v řádech desetitisíců korun. Podpoříme výstavbu bytů a zajistíme financování související infrastruktury, aby se lidé nemuseli bát mít dítě kvůli tomu, že ho ve Fialově drahotě neuživí.

Dále prosazujeme finanční podporu školství a navýšení počtu míst u žádaných oborů, vyšší zapojení duálního vzdělávání podle reálných požadavků zaměstnavatelů. Také zvýšení investic do sociální péče pro seniory je nezbytné, protože populace stárne. Chceme podpořit české podnikání vytvořením samostatných programů pro české firmy, poradenských center či mikropůjček a podpoříme i netradiční formy turismu.

Dlouhodobé téma SPD je STOP nelegální migraci a boj proti nepřizpůsobivým obyvatelům. Donutíme je se chovat slušně. V Ústí nad Labem, kde je SPD ve vládní koalici, už máme skvělé výsledky. Je to o důslednosti a dodržování zákona pro všechny.

To všechno bude stát dost peněz. Kde je tedy vzít?

Ušetřit finanční prostředky na úrovní krajů lze například zlepšením plánování a zvýšenou efektivitou oprav silnic II. a III. třídy. Tam je úzké hrdlo korupce a plýtvání. Všichni to ví, nikdo nehodlá píchnout do vosího hnízda. My to uděláme. Čili opravy silnic budou probíhat na maximum, ale bez rozkrádání veřejných peněz. Současné korupční kauzy v Libereckém kraji – kde je obviněný náměstek primátora Liberce Petr Židek z ODS z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby, anebo celostátní kauza Dozimetr potvrzují, že vytrhnout tento zoubek vládní koalici je nanejvýš potřebné. Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 34754 lidí

Zastavíme současné bohaté programy financování tzv. politických neziskovek, jejich vliv na naše školství, naše děti a veřejný život. Říkáme jasné NE různým úchylárnám s bohatými dotacemi.

Dále říkáme STOP výstavbě větrníků, které občané po právu nechtějí. Není to žádná ekologie, ale dobrý kšeft německých bankovních investorů.

I na české regiony dopadá poslední dva roky válka na Ukrajině. Podle Kyjevského mezinárodního sociologického institutu výrazně stoupá počet Ukrajinců, kteří jsou ochotni vzdát se části území výměnou za mír. Z deseti procent toto číslo za rok stouplo na 32 procent. Bylo by to podle vás řešení, o kterém by se dalo uvažovat?

Hnutí SPD především prosazuje okamžité zastavení bojů a zahájení mírových jednání. Samozřejmě je to věcí Ukrajiny a Ruska, jak se případně dohodnou. Ale podle současné situace to vypadá, že Rusové své pozice drží a navíc pomalu postupují. Ukrajincům dochází především lidské zdroje a mají jich mnohem méně, čili dlouhodobě to strategicky nemohou vyhrát. Osobně se domnívám, že jim nic jiného nezbude. Kdyby se do války proti Rusku zapojilo NATO, znamenalo by to jadernou válku a konec světa.

Čím dříve se uzavře příměří či mír, tím dříve bude větší šance, že se ukrajinští „uprchlíci“ začnou vracet na Ukrajinu, protože na našem území začínají čím dál více působit problémy.

Slyšíme, že podle statistik už Ukrajinci v ČR na daních přinášejí více, než jaké jsou náklady. Jaké problémy tedy myslíte?

Jeden z nejviditelnějších problémů je kriminalita. Kriminalita cizinců v ČR totiž rekordně narůstá a můžou za to hlavně Ukrajinci, jejichž kriminalita podle Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2023 narostla o 45 procent! Ukrajinci tvořili největší skupinu pachatelů ze všech cizinců. Podle hnutí SPD přišel čas, aby se začali ukrajinští „uprchlíci“ vracet domů.

Ve srovnání s rokem 2022 bylo v roce 2023 stíháno o 1 448 cizích státních příslušníků více, což představuje nárůst o 18,3 %! Cizinci tvořili podíl ve výši 11,7 % na celkovém počtu stíhaných fyzických osob, přičemž se tento podíl v roce 2023 meziročně zvýšil o 1,3 %. Jedná se tak o nejvyšší zaznamenaný podíl trestně stíhaných cizinců na počtu všech stíhaných fyzických osob od roku 2011. Z pohledu státních příslušností tvořili v roce 2023 nejpočetnější skupiny trestně stíhaných cizinců státní příslušníci Ukrajiny 3 477 osob (+1 088, tj. +45,5 %), ti se v roce 2023 tedy dostali na první místo.

Incidentem souvisejícím s válkou je i ukrajinské zastavení dodávek ruské ropy od společnosti Lukoil do Maďarska a Slovenska. Je podle vás tohle vhodné vyjádření díků za západní pomoc?

Ukrajinské porušení mezinárodních dohod poškodí ekonomiku minimálně ve všech třech zemích. V Maďarsku, na Slovensku i u nás. Je podle mě nemožné, aby takový krok Zelenskyj udělal bez konzultací s Bruselem a Washingtonem a bez jejich souhlasu. Brutální a protiprávní poškození ekonomik několika členů Evropské unie by mohlo mít závažný dopad na přístupové dohody Ukrajiny s EU.

Pochopitelně na Fialovu vládu se Zelenskyj může spolehnout. Fiala bude mlčet, i kdyby nás Ukrajinci zničili. Ale Fico s Orbánem už protestují. Což je smutné, že jenom oni, protože proti poškozování evropské i naší ekonomiky, proti úmyslnému zdražování a poškozování našich občanů a firem bychom měli zvednout hlas i my. Musíme si uvědomit, že síť čerpacích stanic s ropnými produkty maďarské společnosti MOL je samozřejmě i v České republice.

O výsledku války na Ukrajině do velké míry nejspíš rozhodnou i prezidentské volby v USA. Co říkáte odstoupení Joe Bidena, kterého v kandidatuře velmi pravděpodobně nahradí Kamala Harrisová?

Odstoupení amerického prezidenta Joe Bidena z prezidentské kampaně je důsledkem dlouhodobého zakrývání faktu, že Biden již není schopen zastávat svůj úřad, natož ho případně vykonávat v následujícím volebním období. Doufám v úspěch republikánského kandidáta Donalda Trumpa, který opakovaně prohlásil, že v případě svého vítězství v těchto volbách přinese světu mír a rychle ukončí válku na Ukrajině. Kamala Harrisová je neomarxistický extremista a byla by jako prezidentka ještě horší než Biden.

V Česku mezi všemi zprávami z politiky trochu zapadla statistika ČSÚ, podle které důvěra v českou ekonomiku v červenci poklesla z červnové hodnoty 98 bodů na 95,1 bodu. Zhoršila se jak nálada spotřebitelů, tak především podnikatelů, zejména těch v průmyslu...

No to není divu, když Fialova vláda systematicky likviduje českou ekonomiku.

Pane Okamuro, prosím, jak ji likviduje?

Zmíním jenom pár aktuálních čísel. Průmyslová výroba dle posledních dat Českého statistického úřadu meziročně klesla o 3,2 %, meziměsíčně o 2,2 %. Tento pokles byl největší od loňského září. Výkon českého průmyslu je momentálně na podobné úrovni, na které byl v dubnu roku 2017, tedy před sedmi lety, což je katastrofální. Pokles průmyslové produkce nejvíce ovlivnilo snížení výroby motorových vozidel. Stavební produkce meziročně klesla dokonce o 6,8 %, meziměsíčně pak o 5,1 %. Počet zahájených staveb bytů se propadl o 18,2 %! Tato čísla jsou alarmující a svědčí o tom, že propad průmyslu a stavebnictví je v ČR již dlouhodobou záležitostí, která má negativní dopady jak do systému veřejných financí, tak do oblasti zaměstnanosti, životní úrovně občanů a prosperity českých firem.

Další věc je, že státní dluh razantně roste. Na každého Čecha připadá zadlužení 295 tisíc korun. Český státní dluh v letošním prvním pololetí vzrostl o 96,2 miliardy na 3,207 bilionu korun. Za poslední rok si stát musel vypůjčit dalších 163 miliard, za poslední dva roky 500 miliard. Míra zadlužení dosahuje i přesto, že Fialova vláda razantně zvýšila daně, 41,3 procenta hrubého domácího produktu, od začátku roku se zvýšila o 0,5 procentního bodu. Jen za úroky z dluhu se platí desítky miliard blížící se stovce miliard! Vysoké deficity státního rozpočtu vedou k prohlubujícímu se zadlužování země a stoupajícím nákladům na splácení úroků a k růstu inflace, tedy zdražování. Zpackaná digitalizace stavebního řízení spuštěná ministrem Ivanem Bartošem je jen třešničkou na otráveném dortu Fialovy vlády.

A vy máte nějaké řešení, co s tím dělat?

No ano. Navrhujeme snížení přímého zdanění českých firem, které nejsou dceřinými společnostmi zahraničních korporací, a snížení daní českých živnostníků, snížení DPH a spotřební daně, dočasné osvobození bytové výstavby od DPH, státní podporu bytové výstavby bezúplatným převodem státních pozemků na města a obce, snížení daně z nemovitostí na úroveň před nástupem Fialovy vlády, výrazné snížení státem regulované složky cen energií výrobním firmám a následně přímý prodej silové elektřiny těmto podnikům od společnosti ČEZ za zastropovanou cenu, odstoupení od klimatických a energetických závazků Green Dealu EU včetně vystoupení z likvidačního systému emisních povolenek. Těmito opatřeními se nastartuje spotřeba a ekonomika. Je potřeba občany a firmy podpořit, nikoli je dusit jako to dělá Fialova vláda.

Je nutné zastavit zadlužování. Podle SPD je potřeba zastavit platby solárním baronům, zastavit platby nepřizpůsobivým, ukončit neefektivní dotace, zastavit Green Deal, omezit státní byrokracii, přestat platit politické neziskovky a vyžírky a skončit platby Ukrajině a Ukrajincům. A máme připravenu řadu dalších věcí.