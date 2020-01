Jiří Čunek opozici nepotěší, tohle řekl o věčném boji s Babišem

ROZHOVOR „Přílišné zabývání se preferencemi a volbami zabraňuje politikům dělat reálnou politiku a řešit problémy jiných lidí. Přeji jim větší nadhled,“ vzkazuje do roku 2020 senátor a zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). A voličům prý více velkorysosti, s uvědoměním, že tak dobře Čechům nikdy nebylo. O tom, co ho čeká v tomto roce, mluvil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. I když na předsedu lidovců nekandiduje, do budoucna to nevyloučil. Podle něj by se však strana měla více soustředit na sebe a neprosazovat program Antibabiš, jako zbytek opozice. Kdo má na post předsedy KDU-ČSL jeho podporu, neprozradil, ale přiznal rozdílné názorové pohledy na témata, kterými se lidovci zabývají.

S čím jdete politicky do roku 2020? Máte nějaká politická předsevzetí a cíle?

S čím jdete politicky do roku 2020? Máte nějaká politická předsevzetí a cíle?

Určitě mojí dominantní funkcí, která je nejvíce vidět, více, než funkce senátní, je funkce hejtmanská, což jsou konkrétní postoje a především konkrétní činy, které hejtman a celé hejtmanství – nebo krajský úřad – celkově dělá.

Naposledy tolik diskutovaná krajská nemocnice…

Ano, nyní je to například nemocnice, ale nejedná se pouze o tu jednu, která se bude stavět, ostatní se budou opravovat. Takovým headlinem je – a čemuž dávám i já prioritu a myslím, že také lidé – svému zdraví, proto bych rád ve Zlínském kraji vybudoval a zlepšil v době, kdy na to stále ještě máme, úroveň nemocnic novou výstavbou a rekonstrukcí všech ostatních nemocnic. Příští rok bude ve znamení intenzivních příprav rekonstrukcí a výstaveb nemocnic Kroměříž, Vsetín, dostavby Hradišťské nemocnice a projektování nové přístavby a nové zlínské krajské nemocnice. To je hlavní věc.

Pak bych rád, abychom dokončili všechny spory, které na nás bohužel spadly ve věcech dopravy, a velmi nám to komplikuje život. Věřím, že je dokončíme. Doprava je velké téma, velká nutnost pro kraje a z mého pohledu jsme velmi dobře vykročili, udělali spoustu věcí, ale zabrzdilo nás odvolání, které jsme zatím vždy vyhráli. Bohužel není u konce, takže i tuhle záležitost bych rád během příštího roku uzavřel. Pak už jde o standardní věci, jak se budeme věnovat školám, středním školám, opravám, vzdělávání ředitelů a posléze učitelů a podobně.

Vy sám i teď říkáte, že ta hejtmanská funkce je dominantní, určitě zabírá spoustu času. A zároveň jste i senátorem. O kumulacích funkcí se toho spoustu namluvilo; mě zajímá, jak se vám tyto dvě funkce daří skloubit?

Skloubit se dají, protože se doplňují, ale určitě bych to neradil někomu, kdo by měl být poprvé senátorem a poprvé hejtmanem. To se dost dobře dělat ani nedá, protože pak nevíte podstatné věci, kterých se máte chopit. Ale já jsem přeci jen v politice dvacet let, něco mám za sebou, takže priority umím roztřídit. S hejtmanskou funkcí jsem to myslel tak, že je více vidět, protože výkonné funkce jsou vždy podstatně více vidět, než ostatní – ať už vezmete Poslaneckou sněmovnu, Senát, předsedu Sněmovny, Senátu, i místopředsedy obou komor Parlamentu – tak jsou tito lidé daleko méně vidět, než členové vlády, než premiér, tedy výkonné funkce. Z tohoto pohledu jsem to takto rozčlenil.

Jaké jsou tedy priority z pohledu vás jako senátora?

Co se týká senátních záležitostí, tam jde o práci v oblasti zákonů. Velkou prioritou jsou záležitosti kolem justice jako takové, které se věnuji, ale i státního zastupitelství, kde sleduji přípravy těchto zákonů. Vzhledem k tomu, že jsem bývalý ministr pro místní rozvoj, tak tento měsíc skončilo připomínkové řízení ke stavebnímu zákonu, takže to jsou témata, která mne eminentně zajímají z pohledu zákona.

Jaký byl poslední rok pro lidovce a co by měli v roce 2020 zlepšit?

Poslední rok byl pro lidovce především smutný proto, že za prvé nepřekročili nebo nenastoupili procentuální cestu vzhůru, co se týká průzkumů veřejných mínění. A hlavně prvotně byl smutný v osobní tragédii předsedy KDU-ČSL (Marek Výborný přišel náhle o manželku, pozn. red.). Přeci jen předseda není soukromá osoba a to, co se stalo v jeho rodině, zasáhlo každého, takže z tohoto pohledu to byl poměrně smutný rok.

Psali jsme:

Co doporučit lidovcům do roku 2020? Jak zapracovat na tom, aby preference stoupaly? Co jim chybí, proč k tomu nedochází?

Co doporučit lidovcům do roku 2020? Jak zapracovat na tom, aby preference stoupaly? Co jim chybí, proč k tomu nedochází?

Spíše bych řekl, že by lidovci měli hodně zapracovat na tom, aby více byli sami sebou, aby si méně všímali toho, co říkají jednotlivé strany kolem, čemu se věnují – a aby se věnovali těm našim konzervativním tématům a tématům, která jsou zároveň velmi praktická. Pak si myslím, že budou zajímaví. Když vidím přemýšlet strany, jak se dostat do Parlamentu… ovšem všechno to potom končí tak trochu jak v TOP 09 a STAN – prostě vždy, když se spojí strany, tak jde o určité beztvaré seskupení, které má rozdílné priority a většinou nedokáže vytvořit skutečnou sílu, ať už pozice nebo z opozice. Proto nabádám, aby se lidovci spíše věnovali svému programu a tím pádem svému růstu.

Opozice bývá kritizována za to, že prakticky nenabízí jiný program, než program Antibabiš. Týká se to tedy i lidovců?

Proto jsem o tom mluvil. Doposud se to lidovců hodně týkalo. Přijali rétoriku Antibabiš a lidé zvenku nás v této věci nedokázali odlišit od ostatních opozičních stran.

25. ledna si KDU-ČSL bude volit nového předsedu. Kdo má vaši podporu, a proč?

To vám nyní určitě neřeknu, protože, byť se nepovažuji za nijak významného lidovce, tak přeci jenom většinou mé komentáře v této věci mohou budit falešná očekávání nebo nějaké negativní vášně, což by nebylo úplně dobře.

Promluvíme si o tom po volbě.

Ano.

Obecně se tedy alespoň zeptám, jaký by měl být lídr lidovců, aby splnil věci, o nichž jste mluvil?

Je to velmi těžké, ale musí to být člověk, který je osobnost a přirozeně přitahuje pozornost lidí a médií. To je vždy bohužel prvotní věc, která může nastartovat určitý zájem ze strany voličů.

Prohlásil jste, že se nechcete zatím vrátit do čela KDU-ČSL. Proč?

Já se v této chvíli nechci vrátit, protože jsme někde za polovinou volebního období a poslanci, kteří jsou zvolení – tedy hlavní vedení strany, které tvoří samozřejmě poslanci, tak přeci jen zvolili určitý styl. Mají určitý styl, mají určité názory a myslím, že bychom vybíjeli nezměrně mnoho energie na vzájemnou komunikaci místo toho, abychom celkovou energii investovali do komunikace s veřejností. Tedy ta vlastní přeměna nás nesmí stát tolik sil. V mém případě, kdy mám mnohdy na politiku KDU-ČSL jiný názor a dělám to v kraji také jinak, by to nebylo ku prospěchu vzájemnému – i pro KDU-ČSL.

Rozumím tomu správně, že do budoucna to tedy nevylučujete?

Do budoucna to určitě nevylučuji, ale současná situace je taková, že mé názory a postoje nejsou příliš kompatibilní s názory mých kolegů, kteří jsou poslanci – tedy s tím širším vedením strany.

„Jsme pouze zdánlivě rozděleni. Politické názory jsou jedna věc a blízkost k přítomnosti Miloše Zemana nebo premiéra Andreje Babiše je dána tím, co nám média servírují, ale každý z nás má pak svůj život, svoji rodinu, své problémy ve své obci, městě… Takže zase tak závažné ono rozdělení společnosti není,“ řekl jste mi loni ke konci roku. Změnilo se podle vás v rozdělení české společnosti za poslední rok?

Věříte, že asi ne? Pocit je jedna věc, ale druhá věc je, řekněme, podpora. Když se bavíme o těchto dvou politicích, tak podpora lidí je zhruba na stejné úrovni. A kdybych to vzal celoplošně přes celou republiku, tak z pohledu ekonomického se nám daří stejně dobře, jako minulý rok. Jako společnosti, tím pádem i jako jedincům – a to, že každý vnímá nějaké svoje problémy intenzivněji, než problémy obecné, je pochopitelné. Samozřejmě lidé, kteří mají problémy se svým zdravím, se svojí rodinou, se méně věnují tématům obecným nebo obecně politickým.

Když jsem se loni ptala, jak se Zemanovi dařilo plnit prohlášení, že bude prezidentem dolních deseti milionů obyvatel, řekl jste mi, že se mu to nemůže podařit z podstaty své povahy, pokud nevystoupí ze současného módu. Mluvil jste o jeho politických vyjádřeních s tím, že někdy prostým sdělením názoru společnost rozdělí. Vystoupil v tomto smyslu prezident ze svého současného módu? Změnilo se něco?

Nechci být nespravedlivý. Je určitě mnoho věcí, které prezident Zeman sděluje, a nejen já se s nimi ztotožňuji, protože jsou pravdivé. Ale bohužel se obklopil takovými spolupracovníky a vyjadřuje své názory mnohdy takovým způsobem, že v tom smyslu nedokázal překonat sám sebe. Přísloví – starého psa novým kouskům nenaučíš – se až tak nevztahuje ke znalostním věcem. Ty lze změnit dokonce daleko lépe, než změnit povahu, změnit náklonnost k určitému způsobu vyjadřování – zvláště tehdy, kdy je člověk na vrcholu kariéry, tedy je prezidentem. To jde dost těžko člověku, který bude jen těžko měnit své zajeté způsoby, postupy chování a uvažování.

Co byste do roku 2020 popřál politikům?

Politikům bych popřál větší nadhled, protože bez nadhledu v naší práci neuděláte vůbec nic pořádného. Přílišné zabývání se preferencemi a volbami zabraňuje politikům dělat reálnou politiku a řešit problémy jiných lidí. Politici, mějte nadhled, abyste pracovali pro občany, abyste nehleděli pořád jen na to, jak si stojíte preferenčně.

A co voličům?

Občanům bych popřál naopak trochu více velkorysosti, protože situace není zdaleka tak dramatická, jak se někdy v médiích jeví. Zároveň bychom si jako občané měli uvědomit, že – přes všechno špatné – je nám tak dobře, jak nám vlastně v historii nikdy nebylo, myslím tím ekonomicky. Jen to musíme dostat sami do svých hlav a uvědomit si to a všechny zdánlivě ohromné problémy brát trochu s nadhledem, abychom se jimi nenechali zaplavit a nenechali si vzít optimismus do života. To přeji občanům. A samozřejmě hodně zdraví a Boží pomoci v novém roce.

Psali jsme:

