Jiří Paroubek rázně vstoupil mezi Hamáčka a Babiše. Šéfa ČSSD podpořil, zato premiéra vyškolil na velice palčivém tématu

ROZHOVOR „Jan Hamáček byl mimořádně úspěšný, převýšil Andreje Babiše v řešení koronavirové krize,“ chválí současného předsedu ČSSD ten bývalý, Jiří Paroubek. „Dochází to až do trapností, kdy Andrej Babiš ve chvíli, kdy Jan Hamáček přichází s požadavkem, aby obnovil svou činnost krizový štáb, tak hledá obezličky, jak tomu zabránit, protože je před volbami. Andrej Babiš by si měl být vědom, že na prvním místě jsou zájmy občanů, a ne zájmy stranické,“ myslí si. Naopak krajské vedení strany v Ústeckém kraji tvrdě kritizuje.

Zaznívají informace, že uvažujete o návratu do ČSSD, což komentátor Info.cz Petr Holec komentoval slovy Pachatel se vrací na místo činu. Vaši reakci si čtenáři mohou přečíst na serveru Vaše věc, můžete ji prozradit i nám?

Holec je prostě skandalista, loudí si o žalobu od pana Bendy. Mimochodem pan Benda, kterého v tomto článku pomlouvá na několika místech, je člověk, který má už přes deset let prověrku nejprve na stupeň důvěrné, nyní na stupeň tajné. To znamená, že mu prověřovali nejen jeho osobní a firemní finance, ale šli hluboko do minulosti pokud jde o jeho vztahy ve společnosti. Myslím si, že každému soudnému člověku je jasné, že pokud tenhleten člověk píše nějaké nesmysly o jeho podezřelých činech v minulosti - a bez jakýchkoliv důkazů - tak je to věc na žalobu. A protože se soudní praxe mění, přibližuje se praxi Evropské unie, musí takový člověk počítat s určitou odpovědností.

Také se v textu na serveru Vaše věc vyjadřujete ke kandidátce v Ústeckém kraji, kterou krajskému vedení ČSSD to celostátní neschválilo. Jaký je váš pohled na tuto záležitost?

Krajské vedení je dneska už bývalým krajským vedením, protože pokud šli do nějaké předvolební aliance s pravostředovými subjekty a kandidují proti stranické kandidátce - tak samozřejmě existuje institut pozastavení členství ve straně. To znamená pozastavení výkonu funkce. Oni dali přednost svým osobním zájmům před těmi stranickými. Strana na to má nějaké instituty, které se jmenují stanovy a podle toho mohou jednat. Pokud někde mluví o politických mrtvolách, tak oni už jsou dneska politické mrtvoly.

Psal jste také o tom, že ústecké krajské vedení pod panem Andrtem dosáhlo preference 2,9 procenta, takže si dle vás asi nevedli zrovna nejlépe....

Pokud jsem byl lídrem kandidátky do sněmovny já v letech 2006 až 2010 a předsedou krajské organizace byl Petr Benda, výsledky byly přes 30 procent. Nejhorší výsledek jsme dosáhli v roce 2010, necelých 26 procent ve volbách do sněmovny. Teď podle průzkumu STEMu ještě před koronavirovou krizí to bylo 2,88 procenta, to je skandální.

Ti lidé tam nejsou týden, už jsou tam nějaký rok a výsledky jsou čím dál horší. Měli by se tedy zamyslet, jestli raději třeba chodit chytat ryby, chovat včely či chytat brouky nebo motýly, protože na politiku se prostě nehodí, nemají na ni buňky.

Předchozí vedení - myslím v době, kdy byla hejtmankou Ústeckého kraje Jana Vaňhová z ČSSD - to také žádná sláva nebyla. Pokud se ještě vrátím k Holcovi, tak ten k tomu píše, že ústecká organizace ČSSD byla jako sicilská odnož strany. Dá se toto období takto nazvat?

Bez nějaké velké nadsázky. Sobotkovi se vymkla situace v Ústeckém kraji po mém a Bendově odchodu. Benda skončil jako krajský předseda v lednu 2011, půl roku po mém odchodu z postu předsedy strany. Tato skupina kolem Housky, Vaňhové, Koudy se na to těšila a pak to ve velkém rozjela. Dneska víme, jak to dopadlo.

Samozřejmě to jsou ti hlavní strůjci těchto problémů sociální demokracie na Ústecku. Kvůli nim se povedlo to, co bylo neuvěřitelné. Povedlo se jim v tomto kraji ztratit důvěryhodnost. A skupina Andrt, Havelka, Klika tomu nepomohla. Ti to ještě dorazili. Takže když se nedaří mužstvu, tak se nemění mužstvo, ale kouč. Teď víceméně sami ti lidé odcházejí, takže předseda strany udělal dobré rozhodnutí, protože tihle lidé neměli co té straně dát.

Pro mě je to trochu srdeční záležitost, protože jsem tam pět let byl lídrem kandidátky, poslancem za Ústecký kraj jsem byl až do roku 2013, takže celkem 7 let. O tento kraj jsem se zajímal, staral. Měl jsem konkrétní výsledky. Ale bohužel po mém odchodu se tyto výsledky nějak vytratily a zůstaly jenom zoufalé skandály. Skupina Houskova dopadla, jak dopadla. Ta Andrtova na ně navázala, ale bohužel se jí nepodařilo nic. Jenom to dovedli až k těm necelým třem procentům.

Také se v jiném textu na Vaší věci věnujete komentáři Bohumila Pečinky o tom, zda je to s ČSSD tak beznadějné, jak on píše. Co si tedy o tom myslíte? Příliš pochvalně se nezmiňujete o bývalém předsedovi ČSSD Sobotkovi, kdy šly preference strany výrazně dolů...

Dokonce se o něm tam zmiňuji i pochvalně. A to v době, kdy byl součástí mého vedení strany, tak pracoval dobře. Ale neměl na to, aby byl lídr. Jemu se situace nejen v Ústeckém kraji, ale i ve straně jako celku vymkla z rukou. Výsledek se dostavil. Teď je období, kdy předseda strany s tím chce něco dělat. Já jsem připraven pomoci v čemkoliv. V programové oblasti, pokud mě požádají na Ústecku, abych jim pomohl ve volbách. Byť samozřejmě to budou mít velice obtížné se dostat přes pět procent z té situace, do které to dostalo Andrtovo a Houskovo vedení. Myslím, že je to šance ukázat sociální demokracii na Ústecku po jisté době jako stranu slušných lidí.

Prý však dle Pečinky ČSSD má program rozdávání...

S tímto nesouhlasím. Program ČSSD - jak ho znám v tuto chvíli - v návrhu a v bodech, o kterých Pečinka píše, tak tam žádné rozdávání není. Pokud jde třeba o RBNB, tak jde o ochranu podnikatelů v ubytovacích službách, hotelích, penzionech. Pokud existuje nějaký malý cestovní ruch například v Praze, tak vesměs jdou zahraniční turisté do těch zařízení RBNB. Lidé v těchto zařízeních podsekávají ceny, protože nemusí pracovat s vysokými náklady, s jakými pracují v ubytovacích službách hotely a penziony. To je jeden aspekt.

Ten druhý je, že podle vyjádření pražského primátora se jedná o dvacet až pětadvacet tisíc bytů jenom v Praze. V dalších městech - hlavně lázeňských a velkých - je to dalších pět tisíc bytů. Většinou jde o byty menší, které jsou vhodné pro mladé lidi s dětmi. Je to velká příležitost k tomu, aby se eliminovalo RBNB. To je myslím správná myšlenka v programu. Aby tyto byty šly normálně na trh a byly nabídnuty za rozumné ceny těm, kteří to potřebují.

Pana Pečinku sice považuji za velmi dobrého novináře, ale nedal si vůbec práci s tím, aby se seznámil s návrhem sociální demokracie na výstavbu komunálních bytů, který je bez požadavku na státní rozpočet. Za dva, tři roky se může začít stavět deset až patnáct tisíc bytů pro nejrůznější účely, i třeba pro penziony důchodců. To není žádný útok na státní pokladnu.

Na závěr se zeptám na současného předsedu ČSSD Jana Hamáčka, který je ministrem vnitra. Ten zdá se v době koronavirové vyrostl. Nebo jak ho vidíte vy?

Určitě si myslím, že byl mimořádně úspěšný, převýšil Andreje Babiše v řešení koronavirové krize. Dochází to až do trapností, kdy Andrej Babiš ve chvíli, kdy Jan Hamáček přichází s požadavkem, aby obnovil svou činnost krizový štáb, tak hledá obezličky, jak tomu zabránit, protože je před volbami. Andrej Babiš by si měl být vědom, že na prvním místě jsou zájmy občanů, a ne zájmy stranické. Pokud fungoval ústřední krizový štáb - a on fungoval - tak by bylo dobré, aby teď, kdy se ukazuje, že vznikají nová ohniska nákazy, aby se nepřiblížila druhá vlna pandemie, tak je potřeba dělat rozumná rozhodnutí z jednoho centra. A ne si vymýšlet další orgány, rozmělňovat věci, na které třeba ministerstvo zdravotnictví nestačí.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

