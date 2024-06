Jodové tablety proti válce? „Hlavně jídlo. Ostatní budou řešit jídlo, vy to kam zdrhnout.“

Tak prý sháníte jodové tablety a žádné jste zatím nesehnal. Co všechno kromě těch jodových tablet by si občan měl opatřit, pokud to ještě je?

Víte, ono je to takové symptomatické... Stále se přibližujeme jaderné válce a jediné, co s tím můžeme dělat, je shánět jodové tabletky. Kdyby někdo opravdu ten knoflík zmáčknul, tak bude nejspíš úplně jedno, jestli ty tabletky máme, nebo nemáme a nějaký jaderný spad bude náš nejmenší problém.

Já se deset let snažím udělat domácnost co nejvíce soběstačnou. Mám hospodářská zvířata, co se dají sníst, mám velkého psa na obranu, mám plný sklep zavařenin a konzerv, mám na směnu dostatek vína i pálenky, zařídil jsem se tak, aby se doma dalo vařit bez plynu i elektřiny, pořídil jsem si loupačku na výrobu krup a mám doma několik tun ječmene.

Anketa Jste spokojeni s výsledky vyšetřování masakru na Filozofické fakultě UK? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2910 lidí

Ale čím víc toho mám, tím víc si uvědomuju, že jde o velmi ošidnou jistotu. Průšvih přichází pomalu. Krok za krokem. Unaví vás to. Zvyknete si vlastně i na šibenici. A nakonec, až se něco doopravdy stane, tak už stejně nemáte sílu se bránit.

A abych odpověděl na vaši otázku: Není od věci, aby lidé doma měli zásoby alespoň na pár dní. Aby ve chvíli, kdy ostatní budou řešit jídlo, mohli řešit, zda je kam zdrhnout.

„Mírové konferenci“ ve Švýcarsku, která se radila o dalším postupu války, jste se už vysmál. Ale řekněte: Myslí naše elita, čili Fiala, Rakušan, Koudelka a jiní, že opravdu mohou přijít ruské údery na Evropu? Opravdu to berou jako možnost, nebo se chlácholí, že se to nestane?

Já myslím, že tomu věří stejně povinně, jako kdysi lidé povinně věřili, že císař má nové šaty. Co jiného jim také zbývá, že? Věřili ve vítěznou válku proti Rusku. Věřili svým spojencům, kteří je chlácholili, že se nic nemůže pokazit. Ale dopadlo to poněkud jinak. Teď především nevědí, jak z toho ven. Ten nahý císař tehdy také dál pokračoval ve svém defilé, i když dav už dávno volal, že je nahý. Nemohl jinak.

Naše elity stále více slyší, že jsou nahé, ale stále více musejí dál hrát svojí hru.

Fotogalerie: - Autor Twitter files v Praze

Hapruje nám i vědomí vnitřní bezpečnosti. Policie bere svůj postup proti Davidu Kozákovi za bezchybný, občané a hlavně pozůstalí po obětech si to nemyslí. Může taková paní Šimůnková, která o Rakušanovi říká, že je srab, definitivně prohrát této vládě parlamentní volby?

Paní Šimůnková nikomu volby neprohraje. Rakušan si je ale možná prohraje sám, protože k jeho dozimetrickým skandálům právě přibyl jeden obzvlášť citlivý. Není na světě větší vůle, než matky, která má pocit, že se jejímu dítěti stala křivda. Paní Šimůnková Rakušanovi jen nastaví zrcadlo. Všechno ostatní se už stane samo. Rakušan na případ uvalil půlroční embargo, kasal se, jak policie všechno zvládla a pak, po zveřejnění, se ukázalo, že to žádný bezchybný zásah prostě nebyl. To se na našem PreVítkovi projeví. Volby jsou už za rok a kousek.

K tomu případu Kozák: Novináři už těch „rakušanovin“ s tajením jména i zákazy diskusí o postupu policie mají dost a citují z policejního usnesení. Co jste tam vyčetl vy?

To samé, co paní Šimůnková. Policie pátrá po nebezpečném vrahovi, ví, že je to nebezpečný vrah, ví, kam nejspíš šel a vše selže na primitivním šlendriánu. Policie přišla do budovy, kde se vrah chystal na své krvavé finále, ale jen se tak poptala, porozhlédla a zase odjela. Nedivím se, že se to paní Šimůnkové nelíbí.

Fotogalerie: - Zbraně ve sněmovně

A pak mě ještě zaujalo, že většina obětí byly dívky. Možná je to také určitý rys naší doby. Kdysi muži bojovali s jinými muži. Dnes střílejí hlavně do těch slabších a těch, co se nemohou bránit.

Jak se díváte na reflexi volebního výsledku hnutí STAN? Jakoby spíš pokračovalo nadáváním na Filipa Turka.

Prakticky nikdo z prohravších zatím jaksi neuznal, že by chyba mohla být v něm samotném. Vždycky za to mohla špatná komunikace, čili může za to zabedněný volič, který nepochopil genialitu svého politika. U STANu to není jinak. Danuše byla nejlepší, témata byla skvělá, jen ten Turek je nácek a zkazil jim to. Možná proto STAN navrhnul hned dva kandidáty na českého eurokomisaře. Kandidátuši i Hýkelu. Piráti ještě přidali Marcela Kolaju, který je teď tak trochu bez práce.

A nejhorší na tom je, že jim to Fiala nejspíš zbaští a někoho z těchto tří potvrdí. Na Jourovou budeme ještě s láskou vzpomínat. Bude nám houby platné, že příští volby nejspíš prohrají.

Korespondenční volbu si asi prosadí. Odborníci ale tvrdí, že na výsledek parlamentních voleb to bude mít minimální vliv. Věříte jim?

Vždycky platilo, že jsou to liberálové, na které letí mladí voliči. Teď najednou začala mládež preferovat právě Filipa Turka. Kdyby se posunul volební věk na šestnáct let, pomohlo by to nejspíš právě Turkovi a rozhodně by to nepomohlo našemu prezidentskému rozvědčíkovi.

U korespondenční volby to může být podobné. Dělá se především kvůli Markétě Pekarové Adamové a kvůli Rakušanovi. Ti mají naději, že se díky korespondenčním hlasům ještě udrží u koryta. Ale volby jsou až za rok. Co když zahraniční voliče oslní někdo úplně jiný? Co když korespondenční volba pomůže někomu úplně jinému? Motoristé ukázali, že to možné je.

Anketa Jste spokojeni s výsledky eurovoleb v České republice? Ano 68% Ani ano, ani ne 21% Ne 8% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14274 lidí

Oni pořád rekrutovali jedince typu Kovy, aby mládeži „přibližovali politiku“, čili dělali liberální propagandu a nadávali na Babiše. Jenže si jednoduché cesty k mládeži našli i Turek, Babiš a Schillerová. Jak to vnímáte? A co vlastně o politice říká mládež u vás na jižní Moravě?

Myslím, že ani mezi mládeží už to není tak jednoznačné, jak bylo doposud. Ono skutečně asi stačí, být jako ten Kovy a můžete vykládat úplně opačné věci, než on a bude to fungovat. Já osobně jsem se spíš ušklíbal, když si Babiš hrál na mladého, oblékal se do trička s nutellou a Schillerová tančila. Ale musím říct, že mladí na to slyší a jejich politické idoly už nejsou jen mezi liberály. Přitom taková blbost, že? Ale když ta blbost funguje, tak to nebude taková blbost.

Myslím, že v příštích parlamentních volbách uvidíme neuvěřitelné věci.

Pavel Novotný jde už nejen po Kateřině Konečné, ale i po její rodině. Řeší se to po linii soudů, ale hrozí třeba další kupka hnoje v Řeporyjích?

Teď už by to musel být přímo vlak hnoje. Nic menšího si Řeporyjec nezaslouží. Ale upřímně... Pavel Novotný teď už pracuje pro nás. V ODS mu odpustili a on je tak nezřízený, že to vidí úplně každý. Vidím to tak, že jeho přítomnost u modroptáků jim za rok ubere deset poslanců. Možná i víc. Takže mu teď necháme klid na práci. Ať hodně nadává, ať to dělá co nejhlasitěji a nejviditelněji... na každé prase se vaří voda a za rok po volbách spolu zúčtujeme.

Fotogalerie: - SPOLU na druhém místě

Teď jsem sledoval francouzskou TV. Mladý pobočník Le Penové Jordan Bardella má šanci na parlamentní většinu a premiérství. Přejete mu to?

Já také koukal na francouzskou televizi, ale měl jsem z toho pocit, že tam ve Francii spíš začíná občanská válka. Macron rozpustil vládu a parlament, protože doufal, že dvoukolový francouzský volební systém mu umožní vytěžit ze sporů mezi pravicí a levicí a vyjít z eurovolebního průšvihu jako vítěz. Ale spíš to vypadá, že vypustil džina z lahve a nikdo neví, kde se to zastaví.

Možná to Macronovi vyjde. Možná znovu vyšachuje Le Penovou za cenu, že zvítězí socialisté. Možná mu to nevyjde vůbec a francouzská pravice ještě posílí. Ale už teď je jasné, že Francie je zase o něco rozdělenější, islamisté jsou zase o něco silnější a obyčejný Francouz zase přišel o kus své identity i bezpečnosti. V konečném důsledku bude toto mnohem významnější než vlastní rozdělení mandátů ve volbách.