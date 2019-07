John Bok nakládá. Na Letné by se mělo demonstrovat hlavně za odchod inženýra z Hradu. A kdo skončil v kanále?

ROZHOVOR Měl by Babiš odejít? John Bok se domnívá, že ano. „Pokud se rozhodne demonstrovat čtvrt milionu lidí, mají na to právo. Jestli budou jejich požadavky vyslyšeny, nebo ne, tedy jestli Andrej Babiš skutečně odstoupí, to už je jiná věc, ale vyvolá to minimálně další akce,“ říká k masové demonstraci ne Letné, největší od roku 1989, známý aktivista a disident. A pokud jde o prezidenta Miloše Zemana, nešetří Bok kritikou.

Po demonstraci na Letné organizátoři vyzvali lidi, aby diskutovali s okolím a vysvětlovali jejich názory, a tím třeba přivedli více lidí k věci. Kdyby za vámi někdo přišel a chtěl by vás také získat pro dosažení cíle odchodu Andreje Babiše, co byste řekl?

Já bych taky souhlasil, že by ten Babiš měl odejít. Byl demokraticky zvolen, řádně… ale tvrdit, že ho zvolila většina, není správně. Byla to většina odevzdaných hlasů, protože opět nemalá část občanů nešla volit. Měli by jít především za těmi, kteří nevolili. Voličů je v této zemi 8,5 milionu, a aby mohli něco změnit, myslím, že by se měli obracet spíš na ty, kteří nevolili. Já jsem pana Babiše nevolil a dopadlo to tak, jak to dopadlo. V každém případě to byly volby demokratické a proběhly řádně podle zákona. Nicméně mnohdy byli zvoleni demokratičtí jedinci se svými stranami, ale bohužel to pak dopadlo jinak, například v roce 1948. Třeba i Hitler, ale to nechci pana Babiše srovnávat s Hitlerem, teď to přeháním, ačkoli některé trochu autoritářské rysy u něj sledovat můžeme. On je ten vůdce a bez něj by strana asi dlouho nevydržela.

Andrej Babiš vyhrál volby a častým argumentem jeho stoupenců je, že demonstranti nemají právo jeho odchod požadovat právě proto, že byl řádně zvolen. Jaký je váš názor?

To je nesmysl, občané mají právo demonstrovat proti Babišovi i proti čemukoli jinému. Jsme v demokratickém státě a projevy občanské vůle, pokud se to dělá v klidu a bez násilí, jsou určitě namístě, pokud se lidé rozhodnou svůj postoj projevit, tak na tom nevidím nic špatného. A pokud se rozhodne demonstrovat čtvrt milionu lidí, mají na to právo. Jestli budou jejich požadavky vyslyšeny, nebo ne, tedy jestli Andrej Babiš skutečně odstoupí, to už je jiná věc, ale vyvolá to minimálně další akce. Každopádně lidé na to právo mají, svou vůli projevovat mohou jakkoli, třeba i hladovkou.

Tu jsem ve svém životě držel i já, když se mi nelíbilo, jaký je pan Gross a co dělá, a že nedokáže vysvětlit, kde sehnal peníze. Jeden čas nechal pana Babiše užívat si Unipetrolu, nechal ho sepsat smlouvu sám se sebou, když Unipetrol řídil a současně byl majitelem a šéfem Agrofertu. Tehdy se ke mně přidalo víc lidí a věřím, že to byla jedna z věcí, která pana Grosse donutila k rezignaci.

Zmínil jste počet demonstrantů, podle telefonních operátorů jich bylo dokonce 283 tisíc. Myslíte si, že je to určitý signál? Šlo o největší demonstraci od roku 1989…

Určitě to signál je, tak jako to byl signál v roce 1989, kdy to ten režim přehnal s arogancí a trestal lidi za to, že už předtím demonstrovali. Když pak lidé v listopadu demonstrovali klidně a pokojně, demonstrace byla stejně násilně rozehnaná a řada lidí včetně mě skončila ve vězení na Ruzyni. Vyhrožovali mi, že to byla poslední kapka a že skončím někde v kanálu, ale v kanálu nakonec historicky skončili ti, kdo mi to říkali. Věci se daly do pohybu. Člověk nikdy neví. Já jsem rád, že lidé svou vůli projevují a že to dělají pokojně, ne jako třeba ve Francii, kde se protesty žlutých vest neobešly bez zranění a dalších komplikací.

Těší mě, že ty demonstrace tady probíhaly v klidu a vykazovaly sílu pasivní rezistence. Síla vytrvalosti je taky dost velká a to, co bylo na Letné, byl rozhodně signál, který by politici neměli ignorovat. Tolik lidí se rozhodlo přijít, vyslyšeli mladé hlasy organizátorů a k demonstraci se připojili, a to, že se nic nemění, opět jen ukazuje aroganci vlády. Arogance si ale kope vlastní hrob, i kdyby pan Babiš odstoupil, tak ho tam ten pan inženýr (John Bok zásadně pouze takto oslovuje prezidenta republiky Miloše Zemana, pozn. red.) ze zlomyslnosti s radostí dohodí znova.

Tak jako neodvolal ministra, který sám podal demisi, a kdy zákon jasně říká, že podá-li ministerský předseda demisi konkrétního ministra, má být přijata. To on neudělal, což je porušení demokratických zvyklostí. Fascinuje mě, že demonstranti nechtějí, aby odstoupil i ten na Hradě. On je žába na prameni. Pokud vím, tak nic takového nepožadovali. Mělo by to logiku.

Já si myslím, že pan Babiš je šťastný, že mu pan inženýr, tak tomu člověku říkám, ne prezident, si dělá, co chce, a tím dělá službu panu Babišovi. Tomu je úplně šumafuk, kdo bude ministrem kultury… a když sám pan ministr kultury podal demisi, tak ji Zeman nepřijal, i když měl. Stejně jako by měl jmenovat profesory, ale on je člověk inteligencí pohrdající. On vlastně pohrdá kdečím, nepohrdá snad jedině sám sebou. Tenhle člověk neustále dokazuje, že to, co dělá, je v této zemi možné, a že Parlament je bezzubý, protože existuje spousta návodů, jak toho člověka sesadit.

Rozhodující tedy je ta část voličů, která volit nešla. Těch bylo nejvíce. Není pravda, že Babiše volila půlka národa, jak říkal někdo i na Letné. Tolik lidí ani volit nemůže. Nevolí lidé mladší 18 let, nevolí ti, kterým bylo volební právo odebráno, ale hlavně nešla volit třetina voličů, a to ve výsledku bylo víc, než kolik lidí Zemana volilo. Argumentovat se má přesně a věcně, a to, jak ty počty novináři interpretují, jen zbytečně vyvolává zoufalství. Obracet by se lidé tedy měli na ty, kteří k volbám nešli. To jsou lidé, kteří zřejmě nepovažují volby za důležité, a právě je bychom měli obviňovat za to, co se v této zemi děje. To oni jsou spoluviníci, protože rezignovali na své právo ovlivnit politické dění v této zemi prostřednictvím svého hlasu.

Minulý týden probíhalo až dlouho do noci jednání o vyslovení nedůvěře vládě, na jehož konci, podle očekávání, vláda svržena nebyla. Zaujal mě postoj ČSSD, nejdříve řekli, že vládu podpoří, potom se šermovalo demisemi ministrů, ale nakonec celá ČSSD hlasovala jako jeden muž pro vládu. Co si o tomto chování myslíte?

Sociální demokraté se zachovali přesně jako příživníci a zbabělci. Přiživují se na Babišově chování, nejsou ochotni přijít o své trafiky a myslím, že znova prokázali, že jejich preference budou padat. Snad každý sociálnědemokraticky smýšlející jedinec ví, co je sociální demokracie a jak fungovala v minulosti. Dnes nemají opravdu žádné osobnosti, jen tajtrlíky.

Začalo to už mladým Grossem, který měl ale pořád větší koule než Hamáček, ale poslední výraznou osobností byl pan ministerský předseda Sobotka.

Začalo to už mladým Grossem, který měl ale pořád větší koule než Hamáček, ale poslední výraznou osobností byl pan ministerský předseda Sobotka. Ačkoli ani ten nemá výrazné charisma a bohužel to zazdil taky. Nechal se otloukat, ale zlomil ho příchod Babiše. Babiš postupoval podle své strategie klasického predátora, který své oběti likviduje. Jestli se nepletu, ČSSD teď zažívá propad, to, co tam předváděli během vyjadřování nedůvěry, to bylo zoufalé a nešťastné. Připomínalo mi to jarmark, poslanci se úplně odkláněli od toho hlavního tématu – jestli Babiš má odstoupit, protože je trestně stíhanou osobou, a audity dokazují, že udělal ekonomické sviňárny. Jasně, je tu presumpce neviny, ale v žádné jiné demokratické zemi by přece trestně stíhaný premiér nepokračoval.

Babiš si pořád stěžuje, že je to spiknutí, ale Evropská komise ukazuje, že tu k nějakému pochybení došlo a střety zájmů tam jsou jasně prokazatelné. Střet zájmu je trestný čin a pak už se tu o presumpci neviny nemusíme bavit. Jak může někdo, kdo v zemi vládne, být ve střetu zájmů s ekonomikou dané země? To hlasování byla zase taková estráda, ale ti, kteří to hlasování vyvolali, jen splnili svou povinnost. Ještě se vrátím k tomu Zemanovi, protože jestli on evidentně a prokazatelně ignoruje zákonné věci a odkládá, tak se té zemi vysmívá, a kdo tomu přihlíží, tam taky nemá co dělat. O Mynářovi se pořád mluví jako o někom s vysokou hodností, přitom on je jen ředitel Kanceláře prezidenta republiky, žádný kancléř. Je to jen státní úředník! Nemá jiné pravomoci než ty, které náleží jeho funkci u inženýra v kanceláři. Mně to připomíná Haškovy romány, u toho se člověk opravdu nasměje. To, co se tady děje, není Kocourkov, ale „Haškoland“.

Mluvil jste o tom, jak si Babiš pořád stěžuje na Evropskou unii a na spiknutí. Před měsícem ale vyhrál evropské volby. Myslíte si, že mu voliči věří?

No samozřejmě že věří! Jenže jeho voliči ani nepřemýšlejí, to je ta tragédie. Jako když za totáče chodili volit už jen tak z pohodlnosti a možná trochu ze strachu. Zase je nutné na Babišovu obhajobu říci, že se tu nezjevil z ničeho nic, nevynořil se odnikud, dovolili mu zbohatnout jako mnoha jiným zbohatlíkům v této zemi. Víte, když je někdo kapitalista, nebo kapitán průmyslu, tak by se k tomu měl dopracovat poctivou cestou, jenže když se zhaslo, jak se říkalo nikoliv jenom za Klause, ale za i Zemana, za něhož byla i největší privatizační vlna, tak na to všichni zapomněli a mnoho chlapců přišlo k neuvěřitelnému majetku za pár šupů a za určité dovednosti, dravosti a paktování se s politiky, protože ti jim šoupali peníze.

Politické strany se chovaly způsobem, který není nepodobný panu Babišovi, akorát u toho tolik nemlaskali. Řezali se mezi sebou a vynořovaly se nové politické strany, které přišly s něčím novým, ať to byli Věci veřejné nebo Strana intelektuálů, která také pohořela, v jejímž vedení byli lidé jako pan Žantovský nebo pan Kalvoda. Ti přišli také pryč, protože mezi sebe nepřijímali běžné občany a byli tak trochu nafoukaní. Pak vznikla dvojkoalice, která nebyla dvojkoalicí, ale jak já říkám, tichá dohoda mezi Zemanem a Klausem, a skončilo to logicky, řezali se mezi sebou, chvilkami se strany, které vyhrávaly, navzájem olizovaly a výsledkem byla degenerace demokracie.

Vynořil se tady predátor, který zjistil, že to, co umí z ekonomie a z podnikání, může uplatnit i v politice. Rozpínal se díky pravidlům, které tady zavedli politici bez korekcí, a nakonec se rozhodl, že vstoupí do politiky. Babiš je dítě předchozí politické éry, která pominula to, že politici mají sloužit občanům, a ne sobě. Za tu službu sobě teď dostávají za uši, protože si z nich Babiš dělá srandu. Problém ovšem je, koho si mají lidé vybrat, protože po čase některé i třeba nové politické strany poté, co se dostanou do Parlamentu, začnou vykazovat rysy, které připomínají chování těch předchozích stran. Bohužel je běžnou lidskou přirozeností, že lidé nějak zblbnou, jakmile se dostanou k moci. Já jsem chválabohu v životě žádnou moc neměl, i když jsem svého času také dělal státního úředníka. A nestačil jsem se divit, jak se jako proutkem změnili chlapci, kteří dostali funkci, a to byli lidé, které jsem znal třeba z blízkosti Václava Havla a pak se stali třeba ministry. Tak to je a asi i bude. Nejsem pesimista, jsem spíše optimista s ironickým viděním světa.

