Josef Banáš a novinky od sousedů: „Neberte nám RTVS“? Copak ona jim patří?

Téměř desetitisícové shromáždění nejznámějších herců, umělců, ale i lidí mimo branži, v němž nechyběla ani bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, demonstrovalo před Ministerstvem kultury proti posledním krokům vedení resortu. Je odvolání dvou ředitelů prestižních slovenských kulturních institucí tím skutečným důvodem protestů proti Martině Šimkovičové, nebo jde ještě i o něco jiného?

Odvolání ředitelů Slovenské národní galerie a Slovenského národního divadla bylo především velmi nešikovné a mám pocit, že i neodůvodněné. Respektive bylo-li odůvodněno, důvody předložené Ministerstvem kultury byly nepřesvědčivé i pro velkou část těch občanů, kteří s touto vládní koalicí sympatizují.

Podstatu protestů však vidím v tom, že opozice v čele s Progresivním Slovenskem jako by si nechtěla připustit, že prohrála troje volby za sebou – parlamentní, prezidentské i evropské. Každá politická síla, která musí spoléhat na podporu davu, vlastně dokazuje svou slabost. Pokud by opozice vyhrála volby, nemusí volat lidi do ulic. Ficova vláda vyšla z legitimních parlamentních voleb, které nynější opozice prohrála i vinou své hodnotové a vůdcovské impotenci. Současná vládní koalice má štěstí i v tom, že opozice nemá myšlenku a zejména charismatického lídra.

Pokud jde o protestní shromáždění, většinou se jich zúčastnily tytéž tváře, které protestovaly už za Mečiara. Slovenské národní divadlo má 45 činoherců, desítky operních zpěváků a tanečníků baletu, a ne všichni se těchto protestů zúčastnili.

Ministryně Šimkovičová prosazuje takzvanou tradiční kulturu a vymezuje se například vůči tématům LGBT+, kvůli čemuž ji kritizovala část představitelů kultury, veřejnosti či opozice už při loňském nástupu do čela resortu. Copak je možné vymezovat hranice umělecké tvorbě a rozhodovat z pozice moci o tom, co je pro kulturu přijatelné a co ne?

Kultura – zejména hudební a výtvarné umění – je velmi subjektivní a zde bych jednoznačně ponechal na příjemci, aby se rozhodl pro to, co se mu líbí. V literatuře a dramatu je však klíčové slovo a je pochopitelné, že vládní moc v každé zemi je citlivá na to, nakolik se umělci proti ní vyslovují. O to víc v případech, kdy vládní moc těmto umělcům poskytuje na tvorbu finanční prostředky. Za velký problém paní ministryně Šimkovičové považuji její minimální zkušenost z řízení firmy či instituce.

Druhý problém je v jejím nešťastném způsobu komunikace. Ze zákona sice můžete odvolat statutárního zástupce, který patří do kompetence Ministerstva kultury, ale musíte to udělat kultivovaným a odůvodněným způsobem.

Nemůžete odvolat ředitele s tím, že z auditu, který se bude teprve konat, tyto důvody vyplynou. Navíc ve chvíli, kdy někoho odvoláváte, zmírníte možnou nespokojenost tím, že představíte nového – podle možností špičkového – nástupce. To se neděje. V případě ředitele Slovenského národního divadla pana Drličku, který vytáhl Slovenské národní divadlo z červených čísel a výrazně zvýšil návštěvnost, ho poté odvolat pochopitelně přináší nesouhlas některých umělců či sympatizující veřejnosti. Pokud jde o témata, jako jsou LGBT+, předchozí vláda k nim byla otevřenější, tato je konzervativnější. Myslím, že je třeba snažit se o korektní vyváženost všech témat, vést smysluplnou a kvalifikovanou diskusi.

Z tábora sympatizujícího s koalicí se objevily názory, že progresivní umělci chtěli dělat protivládní politiku hrazenou z veřejných financí, což se ministryni pochopitelně nelíbí. Zasahovala tvorba takovýchto politiků jednosměrně do politického boje dvou znesvářených stran?

Odpovím vám příkladem. Moje knihy vydává největší slovenské vydavatelství Ikar, ve velkém se prodávají doma i za hranicemi, jsem tedy finančně nezávislý na zdrojích poskytovaných státem. Mám osobní zkušenost s bývalým Fondem na podporu umění, který odmítl podpořit můj román o nejvýznamnějším slovenském vědci Aurelu Stodolovi. Z devatenácti podpořených bylo osmnáct tvůrců jednoznačně blízkých tehdejší vládní koalici.

Je mi jasné, že najít objektivní kritérium pro poskytování finanční podpory a maximálně vyloučit možnost subjektivního rozhodování je obtížné. Pokud však stát poskytne peníze na film o národním hrdinovi Milanu Rastislavu Štefánikovi, tyto peníze se rozkradou a nikoho to netrápí, tak to je skandál. Stejný skandál však je, že stát poskytne peníze na film o nejznámějším slovenském mafiánovi, soukromé produkční firmě. Pokud někdo chce na příběhu Mikiho vydělat, prosím, ale ať to platí ze svých peněz. Myslím, že toto je hlavní důvod nespokojenosti mnoha umělců blízkých nynější opozici – Ministerstvo kultury je odstřihlo od finančních zdrojů. Chci věřit, že se to teď neobrátí do opačného extrému.

Vy jste dostal nabídku stát se poradcem prezidenta Petra Pellegriniho pro oblast kultury. Byla ta houstnoucí atmosféra v kultuře důvodem, proč jste ji nepřijal?

Prezidentovi Pellegrinimu jsem v kampani pomohl spontánně, je to člověk, který má předpoklad uklidňovat společnost, tedy něco, co dnešní Slovensko potřebuje. Možná jako vyjádření díků za pomoc mi nabídl post poradce.

Byl jsem nabídkou potěšen, ale protože mám 75 let a rozpracované velké projekty (momentálně pracuji na románu o slovenské spisovatelce Timrave a finišujeme s vydáním mých románů v Gruzii a ve Francii, jdu na tři týdny do Asie sklízet materiály na nový), takže bych musel omezovat své aktivity. Druhý důvod je snaha zachovat si svobodu projevu. Jsem člověk, který své názory říká otevřeně, a když jste jednou „prezidentovým“ člověkem, už musíte být politicky korektní. Včera jsem na jednom z nejstarších bratislavských hřbitovů našel náhrobní kámen: Tady leží Ing. Karel X. Ministerský rádce. Při představě nápisu: Zde leží Ing. Jozef Banáš, prezidentský rádce, mi bylo mého rozhodnutí stejně trochu líto...

Zdálo se, že k napětí v kultuře přispěli i její bývalí ministři Ladislav Snopko, Milan Kňažko, Rudolf Chmel, Marek Maďarič a Silvia Hroncová, kteří ve společném dopise obvinili ministryni Šimkovičovou z toho, že se snaží znormalizovat kulturu, ponižuje její zahraničněpolitický význam, devastuje kontinuitu, degraduje odbornost, zastrašuje jednotlivce, manipuluje a falešně rozděluje společnost na normální a nenormální. Je v té tvrdé kritice něco, s čím byste byl zajedno?

Nemám pocit, že bývalí ministři přispěli k napětí v kultuře, pokud jsem si všiml, kromě standardních mainstreamových médií jejich dopisu prakticky nikdo nevěnoval pozornost. Souhlasím s jejich připomínkou, že je třeba zlepšit, respektive vytvořit, pozitivní zahraniční obraz Slovenska i přes kulturu, protože si nás často pletou s Českem nebo Slovinskem. Právě Slovinsko má optimální model prezentace kultury v zahraničí. Jelikož jsou počtem obyvatel poloviční oproti nám, nemohou si dovolit velký rozptyl, a tak prostě vytipovali ty nejlepší (přinejmenším v literatuře), a ty podporují i směrem ven. Rád bych se bývalých pánů ministrů – s některými mám kamarádský vztah – zeptal, co tak úžasného udělali oni ve prospěch prezentace slovenské kultury za hranicemi. Pokud jde o výčitku, že Šimkovičová rozděluje společnost, dá se s ní souhlasit, ale je třeba dodat, že vše, co je rozděleno, se skládá nejméně ze dvou částí...

V Česku má kdekdo jasno o politickém konci Šimkovičové. Komentátor Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Karol Lovaš se domnívá, že tyto demonstrace jsou začátkem konce ministryně, protože ten rozruch nevyhovuje ani zbytku vládní koalice, ani předsedovi vlády Robertu Ficovi. A také režisér a dokumentarista Břetislav Rychlík, který spustil akci na pomoc slovenským umělcům i slovenským kulturním manažerům, si myslí, že se ministryně stává pro premiéra Fica přítěží. Je to tak?

Jelikož jsem sám byl ve vysoké politice, je mi jasné, že i situace kolem Ministerstva kultury je součástí vyšší politické hry. Když se koalici hodí, že Šimkovičová zůstane, tak zůstane i přes protesty, když se jí nehodí, tak půjde. S názorem pana Lovaše souhlasím.

Pokud jde o aktivitu pana Rychlíka, mám pocit, že podléhá hysterii slovenských mainstreamových médií, která vytvářejí dojem, jako by Slovensko žilo jen kauzou „kultura“. Bylo by dobré, kdyby se česká veřejnost dozvídala informace i z jiných zdrojů, respektive i od jiných lidí, než je například v pražské kavárně oblíbená Magda Vášáryová, která má na Slovensku zanedbatelný vliv. Možnost vyjádřit se v Parlamentních Listech nebo v Českém rozhlase, který mě před týdnem – možná omylem – pozval do živého vysílání Radiožurnálu, jsou chvályhodné počiny.

Proti Šimkovičové se na slovenských náměstích protestovalo už před čtvrt rokem kvůli novému zákonu o veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Jaká je situace ohledně STVR dnes a naplňují se obavy opozice, že vláda tato média ovládne?

Obavy opozice jsou z jejich pohledu oprávněné, protože ve zpravodajství a publicistice za minulé vlády dominovaly vládní názory. Nakonec opozice se i přiznala, vždyť protesty se konaly pod heslem: „Neberte nám RTVS“. Takže se netajili tím, že rozhlas a televize patřily jim. Obavy, že veřejnoprávní média budou vůči vládní moci servilní, jsou vždy (stačí se podívat, jak je to v České republice), proto chci věřit, že zpravodajství a komentáře STVR budou vyvážené. To, že vliv mainstreamu na Slovensku prudce zeslábl, dokazují i všechny troje volby. Kandidáti a strany jednostranně podporované mainstreamem prohráli. Ukazuje se, že lidé již zkompromitovaná média vážně neberou.

Trvá napětí mezi Ficovou vládou a mainstreamovými médii, nebo se od atentátu na premiéra ta nevraživost poněkud otupila? Najde se na Slovensku významnější médium, pro které by nynější koalice nebyla nepřítelem?

Obávám se, že nevraživost vůči vládní koalici i vůči premiérovi Ficovi ze strany čtyř mainstreamových médií – denník N, deník Jsme, Aktuality a Týden přetrvává, ale neumím na vaši otázku kvalifikovaně odpovědět, protože můj čas je příliš vzácný na to, abych tato aktivistická média sledoval.