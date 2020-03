Jsme v situaci srovnatelné s válečným konfliktem! Exhejtman Hašek říká narovinu, co nás v příštích měsících čeká

reklama

Stále mezi částí obyvatel převládá názor, že koronavirus je pouze hysterie a že jde vlastně o jiný druh chřipky. Co myslíte?

Všichni, kteří zatím ještě podceňují a relativizují problém koronaviru, podle mého názoru tak činí neúmyslně, a to z důvodu nedostatku informací. Srovnání s chřipkou už absolutně pokulhává, jak co do průběhu nemoci, tak především co do rychlého nárůstu počtu případů a obětí. Evropa zažívá tisíce nových případů denně, stovky úmrtí pacientů denně. To už jako paralela s chřipkou nesedí.

Opatření se neustále zpřísňují, dokonce opozice přestala vládu kritizovat, s tím, že je třeba táhnout za jeden provaz. Sice to všechno může snížit riziko šíření nákazy, ale co životní a ekonomická situace těch, kteří nemohou do práce? Dokáže se o ně stát postarat?

Na problém dopadu koronaviru je potřeba se podívat komplexně. Takhle vážná situace pro Českou republiku, ale i pro Evropu a svět, tady nebyla desítky let. Dá se to přirovnat pouze k válečnému konfliktu. Rozdíl je v tom, že neprobíhají bitvy na bojištích, nevyjely tanky, nepadají na nás bomby a nejsou zničená města, ale bude to mít hluboký dosah. To pamatuje naposled generace, která zažila druhou světovou válku. Boj s koronavirem není na týden, bude to trvat minimálně měsíce. Přeji nám všem, aby se našla účinná vakcína.

Dopady budou drastické. Krom toho, že onemocní stovky, tisíce, možná desetitisíce lidí, nechci přivolávat nic apokalyptického, je pravděpodobné, že někteří pacienti bohužel zemřou. Je známo, které skupiny obyvatel jsou nejvíce ohrožené. Bude to tak, že stát vlastně přestane normálně fungovat. Totéž ekonomika. Stát bude pouze vykonávat jen to, co bude nutné. Je evidentní, že některé věci budou prostě omezené. Proto pravděpodobně po tom všem, co už bylo zavedeno, dojde k vyhlášení karantény nad celou Českou republiku. Jsem rád, že naše země jako jedna z prvních pochopila, že je potřeba drastických opatření, aby se zabránilo rozšíření koronaviru do populace.

A to zajištění obyvatel z hlediska ekonomické situace?

Vláda pamatuje na lidi z hlediska těchto dopadů. Už byly vyzvány banky, aby došlo k odkladu splátek hypoték a úvěrů. Myslím, že nezůstane jen u toho. Totéž odklad platby daní, sociálního pojištění. Těch věcí přijde celá řada. Lidem reálně klesnou příjmy a stát musí těmto lidem pomoci. Jde o tzv. vyšší moc, nikdo s tím nemohl počítat. Koronavirus změní rozpočtové priority, masivně budou muset být financovány opatření ve zdravotnictví a sociální oblasti. Bude se investovat do techniky, ochranných prostředků a do plynulého zásobování. Stát musí zajistit fungování maloobchodu, velkoobchodu, potravinářského průmyslu. Tady si umím představit, že vláda sáhne k dalším opatřením, třeba k zákazu vývozu potravin mimo Českou republiku.

Doufám, že nebude docházet k žádným panickým nákupním horečkám, ale kdyby ano, stát může u některých komodit sáhnout k omezení nákupu na člověka a den. Lidé by si měli uvědomit, že stát to všechno dělá pro jejich ochranu. Koronavirus je krize, která až na dřeň vyzkouší stát, jestli funguje a zda je schopen ochránit naše lidi a eliminovat riziko včetně úmrtí na minimum.

Ještě jedna otázka trochu mimo téma, byť to souvisí. Začátkem týdne herec Jan Hrušínský napsal, že omezení, která začala uzavřením divadel a dalších institucí, mají za cíl zlikvidovat jeho divadlo a další malé živnostníky. Co na to říci?

Nemám vidění světa jako pan Hrušínský. S nadsázkou řečeno, nemyslím si, že koronavirus vyvinuli v laboratořích Agrofertu a vypustili ho někde v Číně, aby díky tomu o tří měsíce později pan Babiš mohl zlikvidovat divadlo pana Hrušínského nebo likvidovat živnostníky.

Koronavirus bohužel zasáhne velmi významně různé sféry soukromého i veřejného života v České republice. Kdybych to měl parafrázovat, bohužel jak jsme se v dějepisu učili dobu do první světové války a po ní, tak moderní historie bude znát svět a Českou republiku do koronavirové pandemie a po ní. Jsem přesvědčený, že Česká republika, která věřím, situaci zvládne, bude už po té pandemii a po jejích zvládnutí zase úplně jiným státem, než byla před tím. Nemám na mysli, že by se měnila ústava, zůstaneme demokratickou parlamentní republikou, budou tady volby atd. Ale zkušenost se logicky promítne do fungování státu, ukážou se slabá místa a na těch bude muset státní administrativa tvrdě pracovat, aby je odstranila. Ukážou se věci, které budou stát velké množství veřejných peněz a budou se napravovat roky.

Státní rozpočet v podobě, jak byl schválen, už je teď spíš teorie. Osobně odhaduji dopady na veřejné rozpočty v desítkách miliard korun jenom v letošním roce. Je evidentní, že bude vyšší schodek. Na boj s koronavirem a následné odstraňování škod v soukromém i veřejném sektoru bude potřeba mimořádné financování. V této fázi se nicméně musíme soustředit na pomoc lidem, na jejich bezpečnost a zvládnutí situace. Musí se udržet funkční zdravotnictví, sociální systém, zásobování lidí a přenost informací. Teprve následně se bude řešit třeba zvláštní daň. Připomínám, že třeba po rozsáhlých povodních jsme v minulosti měli vypsánu povodňovou daň. Nechci strašit koronavirovou daní, ale nějaký systém financování se do budoucna bude muset vymyslet. Třeba přijdou nějaké peníze z EU, jestli ještě vydrží pohromadě. Třeba to budeme řešit jinak, ale já si kladu otázky i k tomu, co bude potom, co je třeba řešit teď hned.

Jakou roli ve zmírnění dopadů nákazy hrají krajské samosprávy? Osm let jste řídil Jihomoravský kraj. Jaké mají kraje pravomoci a reálné možnosti?

Připomeňme, že kraje, obce, starostové a přimátoři, ti jsou v první linii. Ministři z Prahy přijímají celostátní obecná rozhodnutí, která se pak musí zrealizovat. K tomu mají blíže kraje a obce. Kraje to budou muset řešit právě proto, že v na daném území hejtmani představují část integrovaného záchranného systému. Kromě celostátních opatření, které Praha vyhlásí a pak se v terénu realizují. Tady je významná role krajů. V nemocnicích, se záchrankami, v domovech důchodců a dalších sociálních zařízeních, tam všude jde o kompetence krajů. Veřejná doprava, tam rovněž. Je otázkou, zda bude funkční ve stávající podobě. Nechci navádět lidi, aby nepoužívali prostředky hromadné dopravy, ale ať používají rukavice apod. Nicméně klesá počet cestujících ve veřejné dopravě, lidé se bojí.

Chtěl bych také poděkovat všem, kteří jsou v tuto chvíli na řešení situace kolem koronaviru nasazeni. Pravděpodobně už se na mnoha místech přestává řešit zákoník práce, ti lidé jsou připraveni nasadit i vlastní zdraví a životy, aby ochránili ostatní. Těch všech lidí si vážím a je to něco, co by měla udělat celá společnost. Ocenit jejich hrdinství, do kterého se pouští, kdy se začíná vše řešit natvrdo. Sestry, lékaři, ošetřovatelky, policisté, hašiči, celníci… Nechci nikoho vynechat, takže jsem uvedl pár příkladů. Za to by jim veřejnost měla děkovat každý jeden den. To jsou lidé, na kterých bude stát a padat to, jestli to zvládneme či nikoli.

