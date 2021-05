Jurečka pro PL: Feri svým odchodem ukázal, že politická kultura existuje

reklama

Ministrem zdravotnictví je znovu Adam Vojtěch, který vystřídal Petra Arenbergera. O čem takové výměny vypovídají?

Vypovídají, že jde o velké selhání premiéra, kdy má pouze na jednom ministerstvu za osm měsíců pátého ministra. Je to prostě výsledek jeho práce, protože neumí dělat kvalitní personální politiku a doplácejí na to všichni, nejenom resort samotný, ale všichni občané. A v té pandemické situaci to bohužel znamená druhé nejhorší místo na světě v počtu obětí v rámci covidu.

Jak si tedy vede v naplňování svého slibu, že bude mít vládu plnou odborníků?

Každý občan za posledních třináct, čtrnáct měsíců naprosto jednoznačně musel pochopit, že není krizový manažer, který má udělat jasná opatření a má umět dobře komunikovat, a ani jeho vládě se to nedaří. Opatření jsou velmi chaotická, mění se i několikrát za den, to jsme také zažili, a nevedou k cíli, tedy ke zlepšení stavu. Některé kroky vlády vedly spíše ke zhoršení.

Překvapilo vás, že tím ministrem je staronový Adam Vojtěch?

Musím říci, že překvapilo, ale asi ne zase tolik, protože se ukazovalo už i na výběru ministra Arenbergera, že množství lidí, kteří jsou odborně zdatní a mají i lidské kvality, nechtěli mít s Babišem nic společného. Chápu, že to pro Andreje Babiše bylo těžké hledání už ve chvíli, kdy odcházel ministr Blatný. Co vím z kuloárů, tak lidé, které oslovoval, odmítali s tím, že když vidí, jak jedná jako premiér, s ním do toho jít nechtějí. Já jsem byl čtyři roky ministrem a musím říct, že kdyby mi do mého resortu takovým způsobem vstupoval premiér, který by mi připomínkoval kdeco a měl by tendenci ministerstvo řídit místo mě, ohradil bych se anebo bych odešel. Takhle se to dělat nedá.

Soud rozhodl, že ani další opatření vlády nejsou v rámci zákona a pandemický zákon na ně nestačí. Jako jednu z prvních věcí, kterou Adam Vojtěch po návratu udělal, musel urychlit rozvolňování; v pondělí se tak otevírají další služby. Jak vnímáte, že soud už několikrát zrušil vládní opatření a že vláda na to vždy reaguje tím, že znovu vyhlásí další. Pak počká, než je soud zruší... a to se opakuje?

U nás na vesnici tomu říkáme, že je to cochcárna, tedy že si Ministerstvo zdravotnictví dělá, co chce. Úplně kašle na znění toho zákona, protože zákon umožňuje omezovat některé služby a obchod, ale ministerstvo, na což poukazuje soud, musí jasně zdůvodnit, proč to dělá. Ministerstvo na to opakovaně úplně kašle a myslí si, že tady může dělat cokoliv, že lidé jsou úplní blbci a že soudy budou mít zavřené obě dvě oči. Já bych pochopil, že to udělají jednou, ale potřetí, počtvrté... tomu vůbec nerozumím, to je naprostý diletantismus, co náměstci a ministerstvo dělá.

Některé restaurace v ČR se připojily k restauracím slovenským, které mají takzvaný black list, na kterém se objevili slovenští politici. Podnikatelé je odmítají obsloužit nebo pustit do svých obchodů. Něco podobného začalo už i v Česku a na black listu je vedle premiéra Babiše i ministr Karel Havlíček a všichni ministři zdravotnictví. Co vy na to?

Zoufalí lidé dělají zoufalé kroky. A toto je akt zoufalého kroku, kdy jsou provozovatelé dohnání opravdu do naprosto slepé uličky, a vláda s nimi odmítá komunikovat, řešit problémy nebo jim pomoci. A já, byť takový krok neschvaluji, ho chápu.

Jak jako otec pěti dětí hodnotíte postupný nástup dětí do škol, jejich testování a vše, co s tím souvisí?

Vidím navíc i další rozměr, protože moje žena je učitelka na základní škole. Loni měla první třídu, letos má druhou třídu a o to je to složitější. Nástup do škol měl být mnohem dříve, minimálně o měsíc. Zpočátku bylo důležité testování, aby byl návrat dětí bezpečný. Je opravdu smutné, když to vláda nezvládne, nakoupí nekvalitní a ještě drahé testy, neumí se poučit z jiných zemí, neumí využít domácí výrobce a domácí vědce, kteří mohli za celé měsíce připravit systém, ale na spolupráci s domácími výrobci se vláda úplně vykašlala. Nakonec šlo o výsměch rodičům, protože člověk si mohl jít zastřílet na střelnici, ale vaše děti pořád nechodily do školy. Když se řekne, že je školství priorita, tak se mají co nejdříve vrátit do škol, a ne, že to trvá měsíc a půl.

Jaké změny vnímáte na svých dětech po téměř roce distanční výuky?

Já mám opravdu ještě výhodu. Uvědomuji si na základě toho, že žijeme na vesnici, jak to mají těžké rodiče, kteří žijí ve městě v malém bytě a kolem bydliště nemají přírodu, kde se mohou děti volně pohybovat. My jsme na tom stále byli dobře, děti mohly jít na dvůr, na zahradu, potom na hřiště a fungovala komunikace mezi vrstevníky. I tak vidím daleko větší nárůst času, který tráví nejenom v rámci distanční výuky, ale i mimo ni, u počítače. Řešíme to jako rodiče a ty negativní dopady tady jsou.

Jste členem vyšetřovací komise kvůli otravě ryb v řece Bečvě. Domníváte se, že se někdy veřejnost dozví, jak to s otravou skutečně bylo a proč to tak dlouho trvá?

Věřím, že se to dozvíme. My pro to uděláme maximum, máme omezený čas, a proto jsme komisi zřídili. Postup policejního vyšetřování se neuvěřitelně dlouze táhne a bohužel i část znaleckého posudku, který byl zveřejněn médii, nedává jasnou odpověď, kdo je viníkem. Stále komunikuji s rybáři, kteří tu oblast velmi dobře znají a mají výrazné protiargumenty k tomu, co říká znalecký posudek. Našim zájmem je opravdu konfrontovat jednotlivá tvrzení a svědectví a pokusit se najít objektivně, proč se to stalo, kdo byl viníkem. A také to, co je potřeba změnit, aby se situace neopakovala.

Takže se domníváte, že by komise mohla pomoci vysvětlit, co se stalo?

Uděláme pro to maximum. Máme omezený čas, bohužel ve Sněmovně téměř dva a půl měsíce blokovali ustanovení komise především poslanci hnutí ANO, což se podařilo změnit až teď. Ve středu byla komise oficiálně zvolena a my uděláme maximum, abychom do konce září stihli vypracovat její výsledky.

Koalice SPOLU v posledních průzkumech veřejného mínění zaznamenává úspěch. Pohybuje se na druhém místě za koalicí Pirátů a Starostů a nezávislých. Je to podle vás účet Andreji Babišovi?

Je to kombinace více faktorů. Jednak je zde velké naštvání na způsob vládnutí v této zemi, vláda, která mluvila o tom, že musí být protikorupční, má nyní spoustu skandálů, předražené nákupy a nezvládnutou komunikaci v rámci pandemie. Je toho mnoho, co zažívá člověk každá den.

Ale pak je to i naše práce, kdy se snažíme jasně komunikovat, pojmenovat palčivé problémy. Jestliže zahoří konflikt mezi Izraelem a Palestinou, tak my – na rozdíl od jiných politiků – jsme se jasně vyjádřili, že Izrael má právo na obranu. My jsme jeho dlouholetým spojencem a podporujeme Izrael. Prostě si myslím, že umíme vůči lidem komunikovat jasně, rázně, srozumitelně a zároveň to má racio. Nejsou to výkřiky do tmy.

Dokážete si případně, pokud by volby dopadly podle průzkumů, představit ve vládě spolupráci s Piráty a se STAN? Je to pro vás přijatelná možnost?

Je to pro nás přijatelná možnost, ale věřím, že volby nedopadnou podle současných průzkumů, a že se nám nakonec podaří získat voliče, kteří mají rozum, kteří přemýšlejí nad tím, co nabízíme, i nad tím, že jsme lidé, kteří mají zkušenost od komunální přes krajskou až po celostátní politiku. Ano, udělali jsme v minulosti chyby, jsme si jich vědomi, jsme také připravení se z nich poučit, a věřím, že dokážeme ve volbách zvítězit jako koalice SPOLU.

Po několika nařčeních Dominika Feriho (nyní již bývalý poslanec TOP 09) ze sexuálního nátlaku a obtěžování se diskutuje o tom, zda koalice SPOLU nepřijde o tahouna na mladé voliče. Co si myslíte vy?

Věřím, že ne. Na našich kandidátkách máme docela velké zastoupení mladých lidí, to nebyl jen Dominik Feri. Na kandidátce v Praze je mnoho mladých z regionu, mladých lidí kolem třiceti let, kteří dnes končí školy, zakládají rodiny, takže to máme vyvážené. A především volič by nás nevolil jen kvůli Dominikovi Ferimu, ale protože máme propracovaný program, máme lidi, kteří mají zkušenost, mají odbornost, kompetenci, a to jsou věci, které Česká republika potřebuje. Takže věřím, že se to negativně neprojeví na našem negativním výsledku.

Tohle téma velmi rezonuje médii a veřejností; co si o celé kauze myslíte? A platí u politiků presumpce viny, jak se nechala slyšet Markéta Pekarová Adamová?

To, kde je pravda, ukáže čas. Každopádně Dominik Feri opravdu naplnil slova, že v takových případech platí presumpce viny. Vlastně v řádu hodin skončil své politické působení, odešel jako poslanec, odešel z kandidátky, myslím, že k této části problému se postavil jednoznačně jasně. Faktická obvinění se musejí prokázat, což bude trvat několik měsíců, pak uvidíme, kde je pravda. Ale minimálně se ukázalo, že tady politická kultura může být, že když někdo má problém, tak z politiky umí odejít velmi rychle a netáhne se to týdny, nebo jak tady můžeme vidět i dnes, měsíce nebo roky.

Tím máte na mysli premiéra Andrej Babiše nebo Jaroslava Faltýnka, takzvaného druhého muže hnutí ANO, nebo ještě někoho jiného?

Mám na mysli více lidí, byly tady kauzy ministra Staňka, které se táhly měsíce. Vy jste zmínila premiéra a předsedu Faltýnka, to jsou také kauzy, po kterých by normální politici v politice už dávno nebyli a odešli by. Ale oni tady stále zůstávají; ať si o tom každý udělá obrázek sám.

Nehledě na to, co se děje mezi premiérovou firmou Agrofert, tedy vloženou do svěřenského fondu, a Evropskou komisí...

Otázka střetu zájmů se táhne několik let, ale Babiš nemá problémy jen v této oblasti, problémů je celá řada a je jich mnohem víc. Stejně jako diář Faltýnka, v Olomouckém kraji jsme jako vedení kraje museli podat žalobu na neznámého pachatele, ale s podezřením, že je Faltýnek zapleten do podezřelých zakázek ve Správě a údržbě silnic Olomouckého kraje. A to nejsou prostě normální věci a politici se k nim mají stavět čelem.



