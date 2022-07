Jurečka už kápnul božskou. Kdo si namastí kapsy? Zastavme je, burcuje Majerová

reklama

Český statistický úřad oznámil, že meziroční inflace v červnu vzrostla na rekordních 17,2 procenta. Ekonomové přitom varují, že může být ještě hůř a že prst na spoušti má teď Rusko a to, zdali po odstávce turbín obnoví dodávku plynu do Evropy. Vidíte to také tak?

Ano, bude ještě hůř, protože Fialova vláda pro to dělá téměř všechno. Dokud budou kompromis a diplomatické jednání sprostá slova, dokud nedojde k zastavení bojů na Ukrajině, dokud nedojde k nějaké rozumné dohodě, nemůžeme očekávat jakékoli zlepšení. A naše vláda opravdu usilovně pracuje na tom, abychom to co nejvíce oddálili.

EU se zároveň připravuje na nedostatek plynu. Návrh nového pohotovostního plánu počítá např. s tím, že by se veřejné budovy, kanceláře a komerční objekty od podzimu vytápěly na maximálně 19 stupňů a že by měly členské státy připravit finanční pobídky pro firmy, které sníží spotřebu plynu. Jak hodnotíte tyto plány?

To, co zmiňujete, jsou všechno dílčí opatření, která neřeší samotnou podstatu problému. Doslova k pláči pak je, když nás Petr Fiala a jeho ministři z televizní obrazovky ubezpečují, že plynu bude dost, že jednají tam, támhle i onde. Jednu věc ale tají. I kdyby toho plynu bylo dost, neříkají, za kolik bude a kdo si na tom namastí kapsu.

EU zároveň oznámila, že na Ukrajinu pošle přibližně miliardu eur na zajištění chodu státu. Nebudou tyto peníze právě teď chybět pro zvládání dopadů rekordní inflace napříč celou Evropou?

Prakticky v přímém přenosu sledujeme krach politiky Evropské unie, naprosté selhání celé garnitury politiků, kteří už dvě desetiletí vedou Evropskou unii a spolu s ní i naši zemi od deseti k pěti, krach konceptu zdegenerované liberální demokracie. Těch průvodních jevů, které připomínají postupné umírání minulého režimu, se kterým máme tolik zkušeností, je celá řada. Ostrakizace odlišných názorů, cenzura a vše, co je s ní spojené, na prvním místě. Ale abych odpověděla na vaši otázku. Stejně jako nelze koláč sníst a zároveň ho mít, nelze ani peníze někam poslat a zároveň je mít pro vlastní občany.

Na úsporný tarif, který má českým domácnostem pomoci s vysokými cenami energií, by vláda podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) mohla vyčlenit 30,6 miliardy korun, a nově by se měla týkat také domácností žijících v panelácích. Bude tato pomoc dostatečná?

Předseda lidovců Marián Jurečka se nechal slyšet, že navrhne vládě zvýšení některých daní pro stabilizaci veřejných rozpočtů. Mimochodem, tento krok považují také někteří ekonomové za zcela nevyhnutelný. Co vy na to?

Namísto toho, aby vláda hledala úspory, dál přísahá na Green Deal, dál povyšuje ideologii nad ekonomiku, a ještě přisypává naše peníze do chřtánu ČEZu, což mimochodem řada právníků považuje za nezákonné. A čím to chce vláda lepit? ODS se zatím tváří, jako že ne, ale Jurečka už kápnul božskou. Trikolora jde úplně opačnou cestou. Lidem je třeba ulevit, je potřeba pracovat s daňovým zatížením, s DPH, se spotřební daní, samozřejmě směrem dolů.

Předseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS) upozornil na to, že nás Rusko pokládá za válčící stranu. Jak vážně bychom tuto informaci měli brát? Jsme tedy ve válce s Ruskem?

Je to výsledek zcela nezodpovědné politiky Fialovy vlády. Tak dlouho vykřikovala, že jsme ve válce, tak dlouho se Fiala převléká za ukrajinského premiéra, tak dlouho si hrajeme na zbrojaře a ukrajinský týl, až se naši jestřábové dočkali. A my ostatní, střízliví, rozumní, uvažující, bohužel s nimi. Následkem samozřejmě nebude vojenské napadení naší země, jak rádi straší Fialovi válečníci, ale naši občané to pocítí jinak. Ponejvíce v peněžence. Ostatně už se to děje. Naše ekonomické potíže se budou stupňovat. Zatímco zemi naší velikosti i významu by slušela jistá zdrženlivost a umírněnost, Fiala a spol. si před kamerami nafukují své neduživé svaly. Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) ve čtvrtek slavnostně podepsali memorandum k plánované výstavbě armádního logistického centra v ostravském Mošnově, které by mělo sloužit také pro civilní účely. Co si o této investici myslíte?

Vždycky je to o prioritách. Pokud jsou vaší prioritou občané vlastní země, děláte něco pro ně. Pokud jsou vaší prioritou zájmy vojensko-průmyslového komplexu cizí země, podepíšete memorandum o vojenských investicích. Je to jen první krůček. Ve Washingtonu za to naši ministryni války nepochybně pochválí. Žádnou Ameriku neobjevuju. Na nebezpečí spojená se zájmy těchto kruhů už kdysi při svém odchodu z Bílého domu upozorňoval prezident Dwight Eisenhower. Jako někdejší velitel spojeneckých vojsk a pozdější vrcholný politik moc dobře věděl, o čem mluví. Teď mají tyhle kruhy opět žně. A povolné politiky, jako je Jana Černochová, přímo milují.

Poslanci mají na stole návrh sankčního zákona, který má umožnit účinnější postihování lidí a firem napojených na režim Vladimíra Putina. Podobný zákon přijalo už třicet zemí. Má se k nim podle vás přidat také České republika?

Můžeme se na to podívat také z druhé strany. Členských zemí OSN je momentálně 193. Což znamená, že 163 zemí touto cestou naopak nejde. Pokud se ale i my chceme vydat směrem, kde základní principy občanských práv platí jen pro někoho, kde si jsou všichni rovni, ale někteří rovnější, a kde někteří naopak nesmějí chodit po chodníku, tak směle do toho. Tohle je první krůček. Skutečně demokratický stát ze svých principů neslevuje.

