Justiční mafie je realita, říká podnikatel. Peníze, moc a zájmy

Městský soud v Brně 10. ledna 2024 potvrdil zákaz distribuce knihy „Zločiny beze zbraní 2“, a to právě kvůli tomu, že obsahovala popis kauzy, která se týká vašeho údajného únosu a vydírání ze strany manželů Novotných. Co si o tomto soudním rozhodnutí myslíte?

Tak v první řadě bych chtěl zdůraznit, že v žádném případě to není „údajný“, ale reálný únos. Důkazů o tom je více než dost. A teď k vaší otázce. Myslím si, že to pan soudce neměl dělat. Mohl by to být špatný precedens, který by naši společnost posunul do Německa někam mezi roky 1935 až 1945. Je to první normální zakázaná knížka od roku 1989. A když už, tak měl připustit dokazování, aby se ty důkazy mohly provést. Šmahem tu knihu zakázat po jeho dvouhodinovém monologu je víc než zvláštní. Vždyť soud opět nepřipustil žádné svědky vydavatele knihy, tedy žalované strany. To je poslední dobou, alespoň v kauzách, jež jsou spojeny nějakým způsobem s mým únosem, tudíž rodinou Novotných, u soudů bohužel pravidlem? Opřou se o argumenty obhájců Novotných, napíší si rozsudek hezky v klidu, žádné dokazování se pro jistotu nekoná a argumenty protistrany se nepřipustí.

O vaší kauze rozhodovalo již několik soudů. Přestože se soud první instance nejdříve přiklonil na vaši stranu, nakonec nepravomocně manžele Novotné zprostil viny. Není tedy i verdikt brněnského městského soudu ve věci „zakázané knihy“ jen dalším důkazem, že se únos ve skutečnosti nestal? Nebo se domníváte, že i tento soud je součástí spiknutí proti vaší osobě?

Soud první instance se na mou stranu přiklonil dvakrát, manžele Novotné zprostil až po hrubém tlaku Vrchního soudu v Olomouci. Zprostil je s tím, že v rozsudku o stu stranách popsal, co Novotní provedli, tedy že zlínský nalézací soud popsal, jakým způsobem mne unesli, proč a na základě jakých důkazu je dvakrát odsoudil, aby ale v závěru toho třetího rozsudku, před senátem pana Šlapáka z Olomouce, kapituloval a napsal, že Novotné zprošťuje s tím, že skutek se nestal. Zlínský soud tedy na posledních stranách svého rozsudku úplně otočil. Ale zároveň zkonstatoval, že tak činí jen proto, že to je názor Vrchního soudu v Olomouci a že zlínský soud s tím nesouhlasí.

Co si o tom myslet? Právníci říkají, že zlínský soudce Koudela to udělal schválně, aby ztížil senátu soudce Šlapáka z Olomouce potvrzení toho verdiktu. On totiž vrchní soud je ten, jež tu kauzu podle mého soudu zmanipuloval. Je to soud, jenž neprovedl jediný důkaz, nevyslechl jediného svědka a jen se opřel o z mého pohledu směšná a vylhaná tvrzení Novotných. A především, olomoucký vrchní soud mohl ten více než zvláštní rozsudek, ve kterém je tolik důkazů o tom, že mě Novotní unesli, jen potvrdit nebo vrátit zpět k dokazování do Zlína. Kdyby zlínský soudce Koudela v rozsudku napsal, že zprošťuje pro nedostatek důkazů, výrazně by olomouckému soudci Šlapákovi zjednodušil situaci a páni soudci z Olomouce ze sebe nemuseli udělat až takové hlupáky.

Pokud jde o rozsudek brněnského soudu zakazující vydávání knížky, tak ten přece nemůže být potvrzením toho, že se únos nestal. To by se muselo dokazovat u soudu, měl bych dostat možnost se obhájit a předložit důkazy. Mimochodem, právě o to mi jde, tedy aby fakta posoudil nezávislý soud. Naše justice totiž dělá, jako že nejsem. Moje vysvětlení, argumenty a důkazy prý nejsou třeba, důkazy ze spisu se ignorují. … Důležité je jen to, co tvrdí obhajoba Novotných. Přece už i Vrchní soud v Olomouci napsal, že dokazování není bezbřehé!

Páni soudci ani státní zástupci z Olomouce nikdy nechtěli ani slyšet mé vysvětlení a argumenty na adresu lží Novotných. Oni chtěli pustit Novotné za každou cenu, ať to vypadá, jak chce. Mě a mé předložené důkazy odmítli s tím, že jich není třeba. Kdyby takhle postupovali pánové z Olomouce pokaždé, naše věznice jsou prázdné.

Co si myslet o verdiktu brněnského soudu? Vážně nevím, jak komentovat rozsudek, když nedošlo na argumenty vydavatele knihy. Přijde mi podezřelý hlavně opět ten postup, stačí zase pouze přitakat obhajobě Novotných a je to.

V České republice není zrovna obvyklé, že by soudy zakazovaly distribuci nějaké knihy. Proč si myslíte, že se to stalo právě ve vašem případě?

No vidíte, ale tohle je otázka na olomoucko-brněnskou justici. Já bych důvod, proč se ty kauzy kolem mé osoby řeší pokaždé zvláštně a ne tak, jak je obvyklé, také moc rád věděl. A to prosím nejsem žádný notorický stěžovatel. Já jsem nikdy žádnou zkušenost s policií, státním zastupitelstvím nebo soudy neměl a sám jsem se opravdu neunesl. Zakazovat takovým způsobem knihy nás posouvá mezi úplně jiné země. Naše elita se přece ráda dává za vzor pro jiné země, jako že jsme demokraté a dbá se u nás lidských práv a podobně. Nevypadá to tak. Spíše to vypadá, že jsme banánová republika.

Je tedy podle vás v demokratické společnosti správné, aby soudy zakazovaly distribuovat knihy jen proto, že obsahují byť třeba jednostranný popis nějakého trestního řízení? Není tím podle vás porušeno základní právo na svobodu slova?

Samozřejmě že je v tomto případě porušeno právo na svobodu slova. Kdyby popis toho únosu byl jednostranný, tak se přece měli Novotní dožadovat nějaké satisfakce, omluvy, a ne zákazu knížky. Jak vůbec může takovou argumentaci soud přijmout? Ten můj příběh byl přece jeden z mnoha v té knize zveřejněných. A hlavně, když už se Novotní cítí poškozeni popisem toho příběhu, tak se mělo řešit, co jim vadí, a mělo proběhnout dokazování. On ten příběh je stejně popsán i ve zprošťujícím rozsudku. Mělo proběhnout dokazování, že není pravda tohle nebo toto… Tohle je meritum věci, jenže to Novotní a vlastně i ta naše justice za žádnou cenu nechce připustit. Ne tu knihu zakázat jen proto, že olomoucký soud Novotné skandálně zprostil s tím, že se skutek nestal. To usnesení vrchního soudu stejně jako rozsudek krajského soudu je nepřezkoumatelné a hloupé. Je to hanba našich soudů … Pustili lumpa. Proč? Z jakého důvodu? Co je k tomu vedlo? Spravedlnost to jistě nebyla. Ten, kdo má sílu si ty rozsudky a usnesení přečíst, pochopí.

Mimochodem, manželé Novotní tvrdí jediné: zprostili nás, na celou kauzu zapomeňte a hlavně se na to neptejte! A totéž říká i naše justice. Bohužel je v zájmu státního zastupitelství i Vrchního soudu v Olomouci, aby se v těch jejich usneseních, moudrech, vytáčkách a vysvětlování nevysvětlitelného nikdo nehrabal. Brněnský soud bohužel rozhodl opět v duchu této argumentace. A rozhodl špatně. Možná nevědomky, to já nevím. Nechce se mi věřit, že ta chapadla sahají i do Brna. Spíše bych sázel na kolegialitu. Brněnský soudce by si měl přečíst ty rozsudky a být odvážnější.

Ještě se u toho trochu zastavím. Ve vaší kauze často mluvíte o justiční mafii. Byť jste několikrát zopakoval, že neházíte všechny soudce či státní zástupce do jednoho pytle, není přece jen rozhodnutí Městského soudu v Brně projevem toho, že si soudní systém kryje záda a brání tomu, aby se o některých kauzách veřejně diskutovalo? Anebo za tím vidíte snahu vašeho bývalého společníka Jaroslava Novotného, kterého viníte z organizace vašeho únosu a vydírání, zabránit další medializaci vašeho sporu?

Samozřejmě je to snaha Novotných, a teď i justice, nemedializovat celou kauzu. A prosím pěkně, já nejsem s Novotným ve sporu, to je jen jeho výklad, že jsem jeho dlužník a snažím se z něčeho vyvléct, to je součástí jeho obhajoby. Já jsem nikdy kromě bank nikomu nic nedlužil. Nikdy jsem si peníze u nikoho doma nepůjčoval ani nepřistupoval k závazkům. To bylo naopak, to Novotný byl až do mého únosu dlužníkem firmy. Rodina Novotných je schopná pro peníze udělat cokoliv. To není můj výklad, tohle si mezi řádky přečtete ve zprošťujícím rozsudku zlínského soudce Koudely, jenž je k dispozici na mých webových stránkách www.pavelburan.cz .

Brněnského soudce bych do toho netahal. Způsob vedení toho líčení se mi samozřejmě nelíbí, ale proč tak rozhodl, ví jen on a může to mít i jiné důvody. Já jsem přesvědčen, že pokud by připustil dokazování a vyslechl svědky, rozhodl by jinak.

A co se týká justiční mafie, no jak byste to pojmenoval vy? Kamarádšofty a falešná kolegialita, zřejmě nezřídka přímo i úplatky mezi soudci, státními zástupci, advokáty a policisty. To jsou i dovolené, které tato „řemesla“ tak ráda spolu tráví. Víte, na západ od našich hranic by si soudce s advokátem na hory nezajel. Stálo by ho to talár! Tam je to něco nepředstavitelného. Dva, možná tři roky nazpět bych něco podobného nikdy nenapsal, nevěřil bych tomu, že je to možné. Bohužel vlastní zkušenost mě přesvědčila, že justiční mafie je realita. Justice je dnes průmysl, svět sám pro sebe, ve kterém se točí neuvěřitelné peníze, obrovská moc a zájmy různých lidí. Justice, to jsou lidé, již jsou odtrženi od reality, a čím déle v tom kolečku fungují a čím výše jsou tím pádem postaveni v rámci své funkce, tím je to pokušení horší. Ono by to stejně působilo na každého. V podobné situaci jsou například politici. Jen soudci a státní zástupci jsou na rozdíl od politiků neodvolatelní, není tu nic, co by jim nastavilo zrcadlo, co by je postavilo na zem, a bojí se jich i ti zmínění politici. Systém je prostě špatný a mělo by se s ním něco udělat. V rukou naší justice, v rukou té hrstky lidí, je obrovská moc, s níž si leckdy sami nevědí rady. A když se v tom někdo vyzná, dokáže zvrátit i únos.

Dovolte mi zároveň, abych se tímto omluvil vydavateli knížky Zločiny beze zbraní a hlavně autorce paní Formáčkové za problémy, které jim můj příběh způsobil. Zároveň bych jim rád poděkoval za podporu, které se mi od nich i nadále dostává. Poděkování patří i spolku Šalamoun, veřejnosti a všem, kterým můj příběh není lhostejný.

