Kalda na Hrad? Žantovský chce občanskou neposlušnost? Nedrážděte lidi, už začínají být opravdu hodně naštvaní, varuje novinářka ze slavné podnikatelské rodiny

Pískání a nadávky provázely při pokládání květin na Národní třídě premiéra Andreje Babiše i vicepremiéra Jana Hamáčka. Zatímco na premiéra křičeli: „Táhni odsud, estébáku“, Hamáčka nazývali „ocáskem“. O čem tyto protesty podle vás svědčí?

Svědčí to v první řadě o naprostém selhání resortu pana Hamáčka, který měl zajistit důstojnou vzpomínku na tak významné výročí. Provokace očekával zřejmě každý, jen policie viditelně ne. Měli se lépe připravit. Nezvládli uhlídat skupinku křiklounů, co si to veřejné prostranství „hlídala“ celou noc, aby nepřišla o moment verbálně zaútočit na premiéra. Pokud si prostor oficiálně zarezervují na 17. listopadu ti samí lidé, kteří minulý rok házeli do koše květiny od premiéra a prezidenta, co asi ti slavní experti na extremismus pana Hamáčka čekali? Nakonec se tam tedy musela o klid snažit ochranka, stejně jako když přišel pan Klaus mladší se svou dcerou. Bohužel, na naší politické scéně některá uskupení začínají ze zoufalství sahat k metodám, které známe z dob nástupu fašismu. Tuhle vzpomínku tato agresivita na Národní, podle reakcí na sociálních sítích, vyvolalo nejčastěji. Opakování nepodložených nebo vyvrácených obvinění a neustálé kladení dalších a dalších nesplnitelných požadavků, pamatujete? Předcházelo to také rozdělení Československa, které nakonec právě díky tomuto postupu proběhlo bez referenda.

Provokatéři a agresivní skupiny, stejně jako byli v davu přihlížejících na Národní třídě, se snaží s sebou strhnout ostatní. Ti největší řvouni tam rozhodně nebyli žádní náhodní kolemjdoucí. Známé tváře. Jedná se o relativně malou skupinu. Extrémní jádro, které nenávidí premiéra a svoje oblíbené politiky podporuje tak, že chodí, zatím jen verbálně, útočit na jejich politické konkurenty. Snaží se nejen je, ale i jejich příznivce zastrašit a před médii vyvolat dojem, že se jedná o projevy nesouhlasu z řad běžných občanů. Proto tento rok takhle zaútočili i na Václava Klause mladšího. Od založení Trikolóry je jeho popularita také ohrožuje. Jejich agresivita stoupá s blížícími se volbami. Tentokrát fyzickému útoku možná opravdu zabránila přítomnost jeho dcery. Ta zloba a nenávist, ta připravenost k primitivní agresi, to je hrozné.

Nejen s pískáním, ale i s výzvami k odstoupení se setkal rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima při proslovu na Albertově.

Tady máme momentálně co dělat s mladými marxisty a anarchisty. V akademickém prostředí je marxismus na neuvěřitelném vzestupu, především v Berlíně. Je to ohromná vlna, která pohltila mnoho mladých lidí, nejen studentů. Propojila se s „klimatickou agendou“, která tak nahrazuje marxistickou „kulturní revoluci“ jako cestu k uchopení moci. V souvislosti s touhle akcí je potřeba říct, že se proti ní na Karlově Univerzitě postavili ostatní studenti. Což je podle mě, právě ve dnech oslav 30. výročí „sametové revoluce“, velmi symbolické. My starší zatím jen bezradně kroutíme hlavou nad agresí na Národní a řešíme, co s tím.

Mezitím více než 150 studentů na filozofické fakultě podepsalo petici proti blokádě jejich fakulty dvaceti lidmi a nesmyslnému vyhrožování rektorovi. Požadují její okamžité ukončení. To je skvělé. Poukazují, že takové chování není demokratické, není důstojné akademického prostředí Univerzity Karlovy. Jsem za takový postoj mladých lidí strašně ráda. Pochopili, o čem je demokracie. Diskuse a pluralita názorů ano, výhrůžky a agrese ne. Měli bychom si z nich vzít příklad a bránit se také.

Podle některých neměl Václav Klaus mladší na Národní třídu vůbec chodit, jiní tvrdí, že s sebou neměl brát dceru. Co k tomu říci? Nebo měl s něčím podobným počítat?

Ubožáci. Poslanec by se měl bát přijít na Národní třídu a uctít zde 30. výročí události, které se osobně zúčastnil jako student? Myslím, že s takovým primitivním a agresivním extremismem také nepočítal. Václav Klaus mladší je viditelně pro svoje politické konkurenty opravdu velmi nebezpečný. Je důležité se rozhlédnout, kdo ten útok na otce s malou dcerou v náručí nepokrytě schvaloval. Například Robert Pecka z pražské TOP 09 veřejně prohlásil, že „to, že pokřikují 17. listopadu na Národní třídě na proruského švába, bere jako uctění tohoto památného dne a také hodnot, za které bojovali studenti na tomto místě před 30 lety“. Další komentář TOP 09 z Prahy 9 zdůraznil, že je ti, kdo předtím na Národní útočili na Klause a Babiše, vítali potleskem a vzkazovali „Děkujeme, že jste s námi!“ Pavel Novotný z ODS dokonce prohlásil, že „na tohle má ulice právo“. Takže hledat, odkud vane vítr, není těžké. Otázka je, jestli to právě těmto stranám nějaké body přineslo. Já si myslím, že ne.

Spolek Milion chvilek vyzval na demonstraci na Letné demokratické opoziční strany, aby se více otevřely veřejnosti, přišly s uskutečnitelnou vizí a posílily své volební šance koalicemi. Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář hovořil už dříve se členy opozičních stran o změně volebního systému. Co říkáte těmto výzvám směrem k opozici?

Není to hezké, že si výzvy opozice prakticky posílá sama sobě? Asi se dohodli jít do voleb jako velká koalice a budou předstírat, že vyslyšeli hlas Letné. Ono to vůbec má takový přehledný scénář. Před Letnou – setkání a fototermín opozičních lídrů se zástupcem a maskotem projektu, který marketingově podporuje je a oni jeho. Akce na Letné, kde jim Milion chvilek jakoby vzkáže, co se od nich očekává. Jako by si to nemohli říct ten den předem, že? Další den na příchod premiéra a největšího konkurenta opozice čekají jim naklonění křiklouni a před novináři jsou oponenti zahrnuti výkřiky pohrdání a urážek. Poté jako kontrast sluncem zalitý jednotný příchod opozičních předáků s květinami v rukou, které ten samý dav zahrne frenetickými výkřiky obdivu.

Speciálně u pana Kalouska si přejí, aby se dostal „na Hrad“. Asi bude také kandidovat? Následují výstupy na sociálních sítích a zdůrazňování, jak byli zástupci opozice davem přivítáni, a to na rozdíl od premiéra a Václava Klause mladšího. Možná že je to jen náhoda, co myslíte? Možná ano. Pokud opozice složená z politických veteránů potřebuje veřejně radit od kluka, který má svoje poznámky pro ně připravené v deskách s Maxipsem Fíkem, tak už jim stejně nic nepomůže. Chtějí opět vládnout téhle zemi a čekají, co jim dá za úkol kluk z plakátu.

Co vlastně to všechno Letná, Národní a další ukazuje a vypovídá o naší společnosti? Doutná něco v „Papinově hrnci“?

Shrnula bych, co jsem už řekla. Na Letné a na Národní nám někteří jasně dali najevo, že chtějí převzít politickou moc, a část z nich už nemá daleko k násilí. Obě skupiny si uvědomují velmi dobře, že předčasné volby by rozložení sil v jejich prospěch nezměnily, proto je ani nepožadují. Jak toho tedy chtějí, kromě změn ve volebním systému, dosáhnout? Je nejvyšší čas, aby se nejen náš ministr vnitra konečně zmátožil a začal řešit, kdo a co za tím je. Pokud to tedy už dávno neví.

Andrej Babiš ocenil Václava Havla a přiznal se ke svému členství v KSČ i k tomu, že nebyl tak jako Havel statečný. Oceňujete tento pro někoho upřímný projev našeho premiéra?

Nevím, jestli byl pan Havel statečnější, než někteří jiní. Pan premiér se snaží situaci deeskalovat, což chápu. Na druhou stranu si nemyslím, že to jeho nepřátelé nějak ocení. Ti, kdo ho podporují, o něm díky jeho nepřátelům vědí už všechno. Možná by bylo dobré se zajímat o to, co se děje dnes. Protože se dějí opravdu velmi zásadní věci.

Andrej Babiš se Mikuláši Minářovi vysmál, že je nedostudovaný student bez větších zkušeností. Takoví ale občas dělají, respektive podnítí k výrazným změnám a protestům…



To je pravda, jenže to jsou lidé, kteří opravdu dlouhodobě žijí pro nějakou myšlenku a dokážou svým nadšením strhnout dav. Vizionáři. Pan Minář takové charisma nemá. Neměl ho ani pan Drahoš a nemá ho ani pan Pavel. Největší charisma pro zdecimované Čechy má momentálně právě ten Klaus mladší. A to nemluvím o jeho otci, protože jestli ten nastoupí do prezidentského klání, můžou si zatím všichni ostatní kandidáti jít stoupnout do řady hodně vzadu.



Michael Žantovský hovořil o občanské neposlušnosti. V případě tristní situace, jaká je v ČR, by nenásilné akce mohly být k něčemu. Co na to říkáte? Budou k něčemu – nebo k ničemu? A není to tak trochu zahrávání si s ohněm?

V čem je proboha tristní situace? Ať si na chvíli vymění místo se živitelem rodiny z pohraničí, zatíženým nesplatitelnou exekucí. Jako bonus bez práce, protože jediná montovna široko daleko si raději nechá dovézt cizince agenturou. Ty může kdykoliv propustit, a tak se mu dvacet gastarbeiterů nastěhuje do vedlejší garsonky v paneláku a budou čekat, až je někdo zaměstná. On se nikam odstěhovat nemůže, protože si s exekucí nemůže dovolit ani slušnější nájem. To je tristní situace, podle mě.

Otázka je také, proti komu by tyto „nenásilné“ akce chtěli lidé jako pan Žantovský podnikat a co by tím chtěli dosáhnout. Ani jednou jsem neslyšela požadavek na předčasné volby, takže všichni vědí, že by jim to žádné lepší výsledky nepřineslo. Lidé je už nechtějí a oni to nejsou schopní akceptovat. Většina obyvatel České republiky řeší existenční problémy, a to z velké části právě kvůli těm, kteří dnes chtějí zpátky na výsluní. Jejich kreativní pokusy, jak změnit rozložení politické moci, jsou vlastně namířené proti těm, kteří už je nechtějí volit. Lidé u nás jsou možná flegmatičtí a finančně zdecimovaní, ale začínají být opravdu hodně naštvaní. Rozhodně bych to nepodceňovala, protože „občansky neposlušní“ dokážou být velmi rychle, ale jinak, než si leckdo představuje. Těch posledních 30 let nebylo jednoduchých, a pokud budou ti, kdo se na tom spolupodíleli, i nadále dráždit hada bosou nohou, mohli by se nakonec sami dost divit.

