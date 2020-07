Kalousek nemluví pravdu, dokazuje poslanec Volný, kterému kradl transparent. Liberální demokraté dnes ve jménu jediného povoleného hesla neváhají vraždit

ROZHOVOR „Pozitivní diskriminace nějaké menšiny, pokud se nejedná například o zdravotně hendikepované nebo seniory, je pro mě nepřijatelná, protože se automaticky stává negativní diskriminací většiny,“ říká poslanec Lubomír Volný, předseda hnutí Jednotní (zvolen původně za hnutí SPD). Právě on přinesl do poslanecké sněmovny transparent s nápisem Na všech životech záleží, který mu chtěl Miroslav Kalousek (TOP 09) opakovaně odnést. Volný to označil za neschopnost otevřené diskuse, sám je přesvědčen, že za jakékoliv jiné heslo, než Black lives matter, bude člověk v dnešní době potrestán. A celé hnutí považuje za politický boj před prezidentskými volbami ve Spojených státech.

Když jste přednášel svůj projev, k řečnickému pultu přišel Miroslav Kalousek (šéf poslanců TOP 09) a odnášel vám opřenou ceduli s nápisem „All Lives Matter“. Vy jste si pro ni došel, to vše se opakovalo ještě dvakrát. Kalousek nereagoval na výzvy Radka Vondráčka, který předsedal schůzi, aby přestal. Co na Kalouskovo chování říkáte?

Vnímám to jako kroky psychického, v uvozovkách liberálního demokrata dnešních dnů, který je liberální a demokrat pouze do okamžiku, kdy jde vše přesně podle jeho názoru a přesně podle jeho přání. V okamžiku, kdy jde něco jinak, tak je agresivní přesně tak, jak jsme toho dnes svědkem právě ve Spojených státech. Dokud jde vše podle požadavků agresivních členů hnutí Black lives matter, tak je všechno v pořádku, ale když chce někdo zahájit jakoukoliv diskusi a říci jim správně, že všechny životy mají stejnou cenu, tak příslušníci tohoto hnutí neváhají vraždit.

Domníváte se, že motivem Kalouska k odnášení transparentu byla nespokojenost s tím, jak se některé věci vyvíjí? Nevěříte mu tedy vysvětlení, že transparenty do poslanecké sněmovny nepatří?

To určitě ne, protože ve svém zvláštním vystoupení také neříkal pravdu. Ten samý den tam měli vlastní banner Piráti a minimálně několik dní předtím lidé z KDU-ČSL, snad to říkám správně. A objevily se v tomto volebním období i jiné bannery. Kalousek tvrdil, že to byl jen Babiš a já, to v žádném případě není pravda. Šlo o cílený útok jen na tento konkrétní banner. On prostě nesouhlasil s tím, co tam bylo napsáno.

Kalousek nesouhlasí s tím, že na všech životech záleží?

Domnívám se, že drží, opět v uvozovkách, liberálnědemokratickou linii, že cokoliv jiného, než heslo Black lives matter je dnes nepřípustné. Vše ostatní je rasistické, xenofobní, je povoleno jen jedno toto heslo. Jakmile někdo v liberálnědemokratickém světě zahájí konfrontaci, je celkem jistě napaden a dokonce fyzicky likvidován, jako například ve Velké Británii. Jeden fotbalový fanoušek si dovolil říci, že bílé životy mají cenu a s přítelkyní byli propuštěni z práce. Nebo co se děje na fotbalových stadionech, když napíšou: White lives matter. Okamžitě se o tom píše jako o rasismu. Dnešní dogma ze strany liberálních demokratů je, že jediné povolené heslo, které můžete říct, je pouze: Black lives matter, jinak bude následovat trest nebo akce z jejich strany, klidně i násilná.

Co vás tedy vedlo k tomu transparent do poslanecké sněmovny vzít?

Protože tu situaci sleduji a líbilo se mi vystoupení prezidenta Miloše Zemana, který velmi odvážně na oslavě na americké ambasádě řekl věci, se kterými se naprosto ztotožňuji. Heslo Black lives matter je rasistické, protože zmiňuje konkrétní barvu kůže. A že záleží na všech životech. Chtěla jsem, aby sněmovna v této situaci dala jasně najevo, že záleží na všech životech, protože v dnešní globalizované zkušenosti k nám přicházejí negativní jevy – dejme tomu ze západní Evropy nebo ze Spojených států. Kdysi negativní jevy trvaly dvacet let, pak deset, pak pět...

Ale nyní, díky neziskovým organizacím údajně hájícím lidská práva, mají neziskovky ve Spojených státech i v České republice stejné sponzory, stejnou agendu. Jakmile se někdo z podporovatelů Grety ve Spojených státech přilepí na přechod pro chodce, tak do měsíce, maximálně do čtvrt roku se někdo přilepí k přechodu pro chodce i u nás.

Na tričku jste měl nápis Without all lives Black lives don´t matter as black lives, čímž jste narážel na prohlášení indické profesorky Priyamvady Gopal, která napsala: White lives don´t matter. As white lives. Proč jste na ni reagoval?

Je dohledatelný její tweet, kde opakovaně napsala, že White lives dont matter (doslovně na bílých životech nezáleží, pozn. red.), což se dá překládat jako: Opusťte své bělošství. A tato žena nejenomže nebyla potrestána a nebyl jí zrušen účet na twitteru, nebyla vyhozena z práce, byla dokonce povýšena do profesorského stavu. Teď si představte, že někdo ten nápis uvede naopak a dá ho na twitter. Kdybych se nebál, že mi twitter zablokují, udělal bych to já. Ale nepochybuji, že by následoval okamžitý trest a stačilo by vyměnit jen dvě slova: bílý za černý.

Měla vaše nonverbální komunikace, jak váš střet ve sněmovně nazval Kalousek, nějakou dohru? Vysvětlili jste si to s Kalouskem?

Ne, potom už jsme se o tom nebavili.

Řekl jste mi, že transparenty v poslanecké sněmovně nejsou tak neobvyklé, měli je tam ve stejný den Piráti. Mělo by se zasáhnout to jednacího řádu, jak zmínil jako možnost předseda sněmovny Radek Vondráček, že transparenty do sněmovny nepatří?

Mně prozatím nevadilo, že si někdo transparenty přinesl, protože je použil ke zviditelňování svého názoru, využívalo se toho i v minulosti jako tolerovaná platforma. Spíše mi připadá, že předseda sněmovny je velmi proeurounijně orientovaný, což dokazuje tím, že má na svém místě v poslanecké sněmovně vlaječku Evropské unie. Spíše bych to viděl jako potlačení diskuse, protože dokud nepřišlo téma, které je v rozporu právě s takzvanými liberálnědemokratickými standardy, nikomu to nevadilo. Pokud se bude jednat o nějaké úpravě jednacího řádu, tak jen ze strachu, že by se podobně silná témata mohla tímto způsobem zviditelňovat na půdě poslanecké sněmovny.

Z toho, co jste o hnutí Black lives matter dosud řekl, usuzuji, že se jedná o kritiku takvzané pozitivní diskriminace. Jak ale z toho ven? Jaké je řešení?

Pozitivní diskriminace nějaké menšiny, pokud se nejedná například o zdravotně hendikepované nebo seniory, je pro mě nepřijatelná, protože se automaticky stává negativní diskriminací většiny. Každý z nás je většinou příslušníkem nějaké většiny a zároveň příslušníkem nějaké menšiny. V okamžiku, kdy se v tom začnou nastavovat kvóty, pohlaví, rasy, barvy kůže či náboženství, tak jde o čistý rasismus a čistou xenofobii, protože nedostanete práci, protože musí být naplněna kvóta. A to ve společnosti vyvolává velké pnutí a nedůvěru ve vzdělávací instituce.

Hrál jsem profesionálně basket a hrál jsem se spoustou Afroameričanů. Oni sami si říkali černoši, používali to slovo na N, které já nemohu vyslovit – a když měli jít k doktorovi, nechtěli jít k černochovi. Chtěli jít za bílým doktorem, protože měli strach, že černý doktor vystudoval jen díky barvě kůže. To je moje osobní zkušenost.

Jak z toho ven to je jednouché. Stejná práva a stejné povinnosti pro všechny. A neustupovat agresivním výkřikům neziskovek, které jsou k nim určené.

Souhlasíte s těmi, kdo tvrdí, že celé hnutí Black lives matter a to, co se nyní děje, je součástí prezidentských voleb, které se ve Spojených státech blíží?

Jsem čím dál více přesvědčen o tom, že kdyby nezemřel profesionální zločinec George Floyd při nepřiměřeném zákroku bílého policisty… mimochodem dodnes není soudně rozhodnuto, zda se jednalo o rasově motivovaný čin či nikoliv. To se jen tak tvrdí, protože zatýkající byl běloch a zatýkaný černoch. Ale kdyby nevznikl tento incident, tak se jen čekalo na jakýkoliv jiný incident, který bude sloužit jako rozbuška k něčemu, co podle mě bylo připraveno proti znovuzvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států. Nasvědčuje tomu rovněž, že kde je republikánské vedení států, měst a obcí, tam skoro žádné problémy nejsou. Ale tam, kde jsou u moci demokraté, to vypadá hůře.

Lidé organizují aktivity na ochranu soch a ochranu jiných kulturních památek, a na druhou stranu Black lives matter si na svoji demonstraci pozvalo několik set těžce vyzbrojených příslušníků černošské milice. Je možné, že se dočkáme ‚majdanu‘. Donald Trump se snaží, aby se hnutí zdiskreditovalo samo a on neměl na rukou krev, ale nedivil bych se, kdyby někoho napadl ‚Ukrajinský recept‘, a kdyby se náhodou objevili nějací odstřelovači, kteří vyprovokují krvavý střet mezi oběma těmito tábory. To by potom pochopitelně bylo na Donaldu Trumpovi a na jeho politickou zodpovědnost. Ano, čím dál více jsem přesvědčen, že to souvisí se snahou demokratů za jakoukoliv cenu zamezit zvolení Donalda Trumpa, i kdyby měla téct krev. A krev už teče.



