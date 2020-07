Kalousek si brousí játra. Slovenská trojská kobyla Čaputová. A Klvaňa, který dle Tomáše Vyorala zabloudil v krajině blbosti

reklama

Poslanec Miroslav Kalousek se rozhodl v roce 2021 neobhajovat mandát. Ve sněmovně tak bude chybět poprvé po 23 letech. Bude Kalousek sněmovně chybět? Ať už pro hodnoty, které hájí, nebo pro to, jak výrazná a netypická osobnost to je?

Předně bych u pana Kalouska bral jeho rozhodnutí s rezervou. Jak se říká: Slibem nezarmoutíš a dvakrát slíbené jako by se stalo. Pro svou výraznost, ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu, ve sněmovně Kalousek chybět může. Nicméně bych se nedivil, kdyby si brousil játra na Evropský parlament. Pro hodnoty, které vyznává, jakkoliv jsou občas proměnlivé, chybět nebude ani zbla, protože nekriticky prounijních, zapálených pozdních disidentů, Tibeťanů a lepších lidí v pravdě a lásce zahalujících lež a nenávist je půlka dolní komory.

Kalousek své rozhodnutí odůvodnil i tím, že nové vedení TOP 09 má obrovský potenciál a mohlo by být „kondenzačním jádrem pro spolupráci tradičních stran“. Sdílíte tento pohled? A pomůže Kalouskův odchod opozici?

Moc netuším, co je na TOP tradičního, tedy kromě kariérního politika Kalouska a vlajkové lodi knížete. Nechci mluvit za Kalouska, ale spíš než údajný obrovský potenciál vedení bych si troufl odhadnout, že si Miroslav spočítal dvě a dvě a naopak tuší, jak příští volby pro TOP taky můžou dopadnout.

Odchází i Karel Schwarzenberg, u něj jde ale nejspíše o definitivní konec. Bude chybět on?

Mně rozhodně ne a myslím, že České republice, které dělá trojského koně, podobně jako dělá třeba Slovensku trojskou kobylu paní Čaputová, taky rozhodně ne. Doufám, že si kníže vezme s sebou na odpočinek na svá panství nějaké tynsubsaharské či arabské sirotky 25+ a ukáže nám, zaprděným Čechům, jak to s tím naplňováním panevropské myšlenky míšení ras z hlavy svého kamaráda Kalergiho myslí vážně.

Ve věku 97 let zemřel někdejší generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš. Co tu po něm zbyde? Co na jeho adresu říci?

Dokola omílaný projev, jehož výseky slouží k zesměšnění jeho i režimu, nebo třeba podíl – jakkoliv neúmyslný a nezamýšlený – na předání moci dezinformovaný jako Sametová revoluce. Jakkoliv nemusel mít tento pán žádné naše sympatie, pak myslím, že zaslouží minimálně malou poklonku za to, že na rozdíl od mnoha jiných soudruhů nepřekabátil a jak komunistické myšlence věřil, tak se k ní hlásil.

Čínské telefony značky Huawei dostanou na českém trhu aplikace od domácí firmy Seznam.cz. Huawei se tak snaží setřást okovy „klatby“, kterou na něj uvalily Spojené státy. Před firmou Huawei dříve opakovaně varoval jak BIS, tak NÚKIB, máme se tedy mít na pozoru? Udělal Seznam chybu?

Udělal byznysový krok. Tak to chodí. Nevím jak NÚKIB, ale aktivistická a nekompetentní vyjádření, kroky a zprávy z pomezí tragédie a komedie současné BIS, pod vedením velečučkaře hrajícího podle notiček CIA, se bohužel, opakuji bohužel, nedají brát vůbec vážně.

Televize Seznam v minulosti často vysílala materiály, útočící na partnerství prezidenta Miloše Zemana s Čínou. Z toho si často utahoval např. Jindřich Šídlo. Nyní Seznam dodává aplikace této čínské firmě. Jak si to vyložit?

To byste se mohli zeptat komentátora Šídla, tady by mě výjimečně na jednu věc zajímal jeho vpravdě neerudovaný pohled na věc. Byznys je byznys, a tak i Seznam využil příležitost na trhu. Nedivím se, neuráží mě to, jen nevím, zda by pan Šídlo neměl charakterně podat výpověď, neboť být placen byť minimálním dílem Andrejem Babišen, Čínou nebo Ruskem je diskvalifikace sama o sobě.

Polské prezidentské volby vyhrál konzervativní kandidát Andrzej Duda. Liberálního rivala Rafala Trzaskowského, starostu Varšavy, porazil v poměru 51:49. O čem hovoří takto těsný výsledek? Je polská společnost rozdělena stejně, jako ta česká?

Většina společností v každé době je názorově rozdělená, a tak to má v demokracii být. Je-li to takhle těsně, tím lépe, protože případně malá názorová oponentura se likviduje lépe. Omílá-li nějaký populista neustále dokola spojování společnosti, pak by jeho myšlence skvěle korespondoval komunistický, fašistický či jiný totalitní systém, v němž je společnost tak nějak sjednocena – ač silou.

„Duda ještě prolezl uchem jehly. Odliv idiocie musí tedy začít až na podzim s porážkou Trumpa,“ doufá novinář Tomáš Klvaňa. Vidíte na obzoru Trumpovu porážku? A vypovídá tento komentář něco o liberálech?

Typický projev samozvaného liberálního demokrata a lepšího člověka, hluboce přeceňujícího sebe sama a podceňujícího ostatní, kteří si v demokracii dovolují mít jiný názor – hlupáci. Trumpovu porážku zatím na obzoru nevidím. A myslím, že vzhledem k rostoucím atakům proti němu, si ani sami lepší lidé nejsou úplně jisti v kramflecích. Jinak Klvaňa podobně jako Pehe, Mitrofanov či Kundra už dlouho bloudí v krajině blbosti a ne a ne najít dveře ven.

Zastáncům transatlantického přátelství v Německu byla zasazena těžká rána. Veřejnoprávní Deutsche Welle informoval o anketě mezi Němci, která se zabývala světovou supervelmocí. „Která země podle vás bude silnější během příštích padesáti let. USA nebo Čína?“ zněla otázka. 42 % Němců si myslí, že se novou supervelmocí stane Čína. Pouze 14 % respondentů sází na Spojené státy. Proč podle vás taková skepse vůči USA? A jak to vidíte vy?

Mám obdobný pohled jako 42 procent Němců. A troufám si tvrdit, že je založen na reálném pohledu na současný svět.

Zajímavý je pohled na současnou Formuli 1. Zatímco Brit Lewis Hamilton oblékl před posledním závodem tričko Black Lives Matter, jeho kolegové měli trička s nápisem „Skoncujme s rasismem“. Většina jezdců pak, stejně jako Hamilton, před závodem poklekla, Francouz Charles Leclerc, Nizozemec Max Verstappen, Fin Kimi Raikkönen, Španěl Carlos Sainz, Ital Antonio Giovinazzi a Rus Danil Kvjat však nikoli. „Každý má právo vyjádřit svůj názor, všichni piloti jsou ale bezesporu proti rasismu,“ uvedl k tomu ostřílený Raikkonen. „Ačkoliv jsem proti rasismu, tak jsem v prvé řadě Rus a my si klekáme jedině před vlastí, naší vlajkou a Bohem,“ uvedl Rus Kvjat. Jak se díváte na promísení sportu s politikou? A co říci na reakci šesti pilotů, kteří šli proti proudu?

Míchání sportu a politiky, jakkoliv chápu, že je mnohdy těžko vyhnutelné, je dle mého v drtivé většině případů špatně. Tady před odvahou a střízlivým pohledem na situaci šesti pilotů F1 smekám. K Rusově vyjádření bych já ještě doplnil vlastní ženu a rodiče. Hamilton je z mého pohledu rasista stejně jako celé hnutí Black Like Mordor.

