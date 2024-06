Kam padá Evropská unie a co musíme udělat

reklama

V jakém stavu je dnes Evropská Unie?

Americký časopis Politico před dvěma měsíci dal na titulní stránku symbol přesýpacích hodin, kde v horní části mnoho písku nezbývá. A pod tím prosté konstatování, že EU zaostává za USA a Čínou. My, kteří máme Evropu rádi jako svůj domov a jsme hrdí na její slavnou minulost, jsme vyhlídkou na pokračující úpadek přinejmenším znepokojeni.

V čem konkrétně EU chybuje?

Vedení EU včetně většiny v Evropském parlamentu prosazuje jako hlavní cíle zhoubné projekty. Green Deal likviduje průmysl, zemědělství, omezuje svobodu a tím i sociální podmínky lidí, aniž by pomáhal přírodě. Trvalá podpora imigrace, kterou chtějí pomocí Migračního paktu nasměrovat i do zemí, které jsou před ní dosud uchráněny, vede ke konfliktům kvůli jiným zvykům a normám chování imigrantů a jejich neochotě se přizpůsobit našim normám. Masová imigrace směřuje v krátké době k výměně obyvatelstva, pokud se nebudeme bránit. Prosazování cenzury pod záminkou boje proti dezinformacím a „nenávistným projevům“ je cestou k totalitě. Vláda lidu tak má být nahrazena vládou nad lidem. Vše má být zjevně dovršeno rozšířením války na Ukrajině do konfliktu pohlcujícího další evropské země a jejich občany. Militarizace jede na plné obrátky. Náš kontinent je v ohrožení a s ním jeho obyvatelé. Ušetřena úpadku nezůstává ani kultura, školství, morálka a vztahy mezi lidmi.

Jak by se to dalo změnit?

Východiskem je podstatná změna složení Evropského parlamentu, který volí předsedu Evropské komise a schvaluje komisaře. Následně je potřeba volbami vyměnit představitele jednotlivých států, kteří tvoří Evropskou radu, jež společně s Evropským parlamentem schvaluje návrhy komise na nařízení, směrnice a mezinárodní smlouvy. Jen tak lze demokratickou cestou změnit směřování Evropské unie.

Co pro to můžeme udělat?

Kdo si nepřeje pokračování zhoubných projektů, nemůže volit kandidáty současných koaličních stran. Ani by neměl riskovat volbu stran, které dosud předvedly jen bombastická hesla a jejich další směřování v případě zvolení je nejisté. Navíc hrozí, že hlasy pro ně nejen že propadnou, ale budou i přerozděleny ve prospěch stran současné pětikoalice. V celé EU narůstá nespokojenost s vývojem společnosti a životní úrovně a s ní rostou preference stran, které chtějí pootočit kormidlem. Pokud by se to nepodařilo, čeká země Evropské unie pokračující úpadek.

Může se nám podařit z EU odejít?

Vykročit ven z Evropské unie není snadné, snadná není ani náprava. Čím déle budeme pokus o nápravu následků zhoubných projektů odkládat, tím déle škody budou přetrvávat. Tím hlubší bude úpadek a ani odchod z Evropské unie by nás už nezachránil.

Co byste vzkázal nerozhodnutým voličům?

SPD v koalici s Trikolorou dlouhodobě vystupují proti zmíněným zhoubným projektům. Připomínám, že i lidé, kteří nechodí k volbám nesou svůj díl odpovědnosti za výsledek voleb. Proto vyzývám, přijďte ve dnech 7. a 8. června k volbám do Evropského parlamentu.

