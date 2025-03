Kateřina Konečná vypráví. Co se dělo v Bruselu, když navrhla snížení platů

„Myslíte, že je zdražování u konce?“ ptáte se ve svém pořadu Bočko. Můžete prosím, i pro naše čtenáře, k tomu říci víc?

Bohužel není. Potravinářská komora navíc už v polovině února varovala, že se zdražování bude týkat hlavně základních potravin. Fialova drahota tak pokračuje v plném proudu.

Pro STAČILO! je boj s drahotou jedním ze základních závazků, proto navrhujeme snížení DPH u základních potravin na 0 % a chceme aktivní využívání zákona o cenách.

Když mluvíme o potravinách, kdo určuje ceny potravin v ČR?

Těch faktorů je samozřejmě mnoho. Začíná to ale všechno u extrémně drahých energií – v přepočtu na kupní sílu nejvyšších v EU. To ztěžuje pozici zejména českých zemědělců, producentů a výrobců, protože pak nemohou konkurovat někomu, kdo má až násobně levnější elektřinu a plyn.

Každopádně zásadní podíl na výsledné ceně mají zahraniční řetězce. Tohoto tématu se mimochodem bojí nejen politici, u nichž mohu mít o jejich posuncích vlastní představy, ale i média. Přitom zahraniční řetězce si z našich občanů udělaly dojné krávy, neboť marže, které občané ČR platí, jsou minimálně o 1/3 vyšší – v některých případech až o 100 %. Jestliže Petr Fiala se svou partičkou tahá občanům každý rok z kapes další a další peníze, pak by svůj pohled mohl upřít sem místo nakupování Nutelly.

A úplně nejúsměvnější je na celé věci to, že za drahotu řetězců lobbuje nejvíce kdo, no, bývalý prominentní sociální demokrat Tomáš Prouza, který onu stranu reprezentoval v řadě klíčových funkcí.

Má, nebo nemá na tyto věci stát, tedy vláda, nějaké páky?

Samozřejmě, že má páky. Jen je stávající vláda odmítá využívat, čímž tedy zároveň říká, že drahota je pro naše občany v pořádku. Jinak by totiž aktivně využila zákon o cenách a mohla by extrémní nárůsty cen korigovat. Ale co dělá ve skutečnosti? Tak třeba minulý lidovecký ministr Nekula raději chodil prosit řetězce, aby dělaly více slevových akcí. Pomůžu si názvem knihy pana Petra Fialy – zřejmě „politika, jaká má být“.

Když jsme u dalšího zdražování, jak komentovat změnu v koncesionářských poplatcích?

To už nejsou poplatky. To je daň! Doposud se platila jen za vlastnictví televize nebo rádia, nově to bude daň pro každého, kdo má internet. Česká média – hlavně ta veřejnoprávní – a politici pěti/čtyřkoalice, kteří do nich mají exkluzivní přístup – tady šíří narativ, že nebudou-li koncesionářské poplatky, je to snad konec demokracie. Zapomínají ale říkat to B. Koncesionářské poplatky za média fungují v menšině států EU. A chcete mi říct, že je snad v Belgii, Dánsku nebo Švédsku mají méně demokracie než u nás? Nemyslím si! ČR jde navíc proti evropskému trendu, protože mimochodem třeba v posledních letech poplatky zrušili ve Francii nebo na Slovensku a v Itálii zásadně snížili.

A jen tak mimochodem, v té menšině 10 zemí EU, kde poplatky mají, budeme po zvýšení poplatku patřit, jak vyplývá ze statistiky, mezi tři země s nejvyšším poplatkem v přepočtu na podíl z průměrné mzdy. Téměř 2500 korun zaplatíte bez ohledu na to, zda jste si jednou jedinkrát pustili ČT nebo ČRo. KSČM již v minulosti navrhovala, ať poplatky hradí ti, kteří se chtějí dívat nebo poslouchat produkci veřejnoprávních médií. Ostatně tak to má dneska celá řada platforem. Dívám se – platím; nedívám se – neplatím.

Druhou variantou je samozřejmě převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet, zrušení poplatků a důsledná kontrola NKÚ nad často netransparentním hospodařením i nad mnohamiliardovým majetkem molochu zvaného veřejnoprávní média.

A nakonec, co říci ke zvýšení platů vrcholným politikům, kdy bylo přehlasováno veto prezidenta?

Vraťme se k tomu, co se nedávno odehrálo v Bílém domě. Jak to na vás působilo? A jak vidíte další vývoj ohledně války na Ukrajině?

Pan Zelenskyj poprvé zažil někde nějaký odpor vůči svému chování, vůči své politice. Zatím jen jezdil po světě, všichni mu klepali po zádech a nechávali si diktovat, co mají do ukrajinského mlýnku na maso dodat. Někteří mu to pak naslibovali, jiní mu to skutečně dodávali – ti „nejaktivnější“ v této strategii, která evidentně nikam nevede, pokračují dodnes a chtějí dávat „peníze a zbraně na stůl“.

Někteří evropští politici nesouhlasí s postojem Trumpa i jeho viceprezidenta… Jak vidíte vývoj vztahů mezi USA a Evropou do budoucna?

Já mám v tomto ohledu výhodu, že jsem nelezla do zadku Spojeným státům. Varovala jsem před tím, že by Česká republika i Evropa byly poslušným psíčkem administrativ USA. Amerika totiž nemá přátele – má jen své zájmy. Jednou geopolitické, jindy obchodní a ekonomické, nebo kombinaci všech uvedených. To se mimochodem ukázalo ve chvíli, kdy ČR zařadily USA mezi země s omezeným přístupem k jejich čipům. Nebo když nám LNG prodávají několikanásobně dráž než svým podnikům a občanům. A je úplně jedno, jestli byl u moci Biden, nebo teď Trump. To jenom našim občanům se léta servírovalo politiky a servilními médii, že USA jsou naším přítelem a spojencem až za hrob.

Naopak, my jsme léta upozorňovali, že není dobré jít jednostrannou politikou. Že máme čtyři světové strany a s každou zemí bychom měli jednat a z každé bychom si měli vzít to nejlepší pro naše občany. Stejně tak jsme byli jediní, kdo kritizovali to, že se stává naše země nesoběstačnou nejen v potravinách, ale i ve výrobě léčiv a v budoucnu také v oblasti energetiky. Že kvůli tomu v budoucnu budou naši občané a podniky postaveny do nevýhodné situace. Ale mezitím se privatizovalo, prodávalo, likvidovalo. Kdybych byla cynik, tak mohu pronést – došlo na naše slova, my jsme vám to říkali.

Pohleďme do Rumunska. Minulý týden policie v Rumunsku zadržela vítěze zrušeného prvního kola prezidentských voleb Georgescua. Nyní rumunská volební komise rozhodla, že nebude moci v květnu znovu kandidovat. Co si o tom myslíte?

V obecné rovině chci říct, že nárůst zásahů do politické soutěže – a my jsme to viděli v roce 2021 i v ČR – je na pováženou. A nevím, jestli má ještě něco společného s demokracií, když zavřete kandidáta, který by evidentně mezi lidmi vyhrál. Kdyby se to stalo kdekoli jinde, EU už by hrozila sankcemi, pozastavením dotací nebo minimálně by napsala stovky stran rezolucí…