Kde byla „hysterka“ Němcová? Ani vidu, ani slechu. Tomáš Vyoral tuší proč

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Pokud jde o to, zda je Miloš Zeman schopen, či neschopen vykonávat úřad, nevěří komentátor Tomáš Vyoral ani lidem z Hradu, ani senátorům. Ale k Miroslavě Němcové, která mluvila o vyvětrání Hradu, řekl, že někdo vyvětral před volbami ji. Ku prospěchu ODS. Po volbách prý také znovu nabíhá hon na neočkované a Vyoral se ptá: „Když v zahraničí začnou skákat do studen a střílet neočkované, tak to taky nebude anomálie, protože to dělají tam?“

V pondělí odpoledne Česko začalo žít zprávou z ÚVN, podle které prezident Miloš Zeman není v tuto chvíli schopen vykonávat pracovní povinnosti a dlouhodobá prognóza je značně nejistá. Je pondělní zjištění podle vás důvodem pro aktivaci článku 66 ústavy?

Anketa Chcete Pekarovou Adamovou za předsedkyni Poslanecké sněmovny? Ano 6% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 20481 lidí

Tiskové konferenci předsedy Senátu Miloše Vystrčila předcházelo vystoupení Vratislava Mynáře, ve kterém kancléř kritizoval ty, kdo mají o zdraví prezidenta pochybnosti. Uvedl také, že Zeman o hospitalizaci požádal sám a že jeho pověřil svoláním Sněmovny na 8. listopadu. Je Mynářovo vystoupení v kontextu ostatních událostí uvěřitelné?

Pro mě pan Mynář není důvěryhodný od samého počátku svého fungování na Hradě. A v souvislosti s poslední bezútěšnou kauzou Miloše Zemana pro mě celá hradní družina ztratila i tu špetku shovívavosti, kterou jsem k nim tak nějak držel. Tak trochu mi to připadá, že hrají nějakou podivnou pokřivenou hru, nebo že snad minimálně teď těch pár dní vládne na Hradě tahle podivná hradní družina.

Jaké následky by z toho tedy měly být vyvozeny?

Bude záležet na tom, co se ukáže jako realita a co případně jako fikce šířená ústy hradní svity. Pak nechť jsou důsledky adekvátní jejich konání.

Fotogalerie: - Zeman skutečně podepsal

Miroslava Němcová hovoří o „vyvětrání“ Hradu, ukazuje na Mynáře s Ovčáčkem, jejichž čas by v případě aktivace článku 66 „skončil“. Byla by taková personální obměna namístě?

Jakkoliv uvedení pánové nejsou mými oblíbenci, zajímalo by mě, kdo před volbami vyvětral ji, že po ní – známé to pozdní disidentce a hysterce – nebylo vidu ani slechu. Zřejmě z důvodu strachu ODS, že by je mohla připravit o body. Jinak obměna nechť je v rámci platných zákonů naší republiky.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek v týdnu oznámil, že prezidentův poradce Martin Nejedlý má do sedmi dnů vrátit diplomatický pas, jinak bude zneplatněn. Mají v otázce tohoto kroku pravdu ti, kteří tvrdí, že jde o Kulhánkovo laciné hrdinství v době, kdy se jednoduše kola dějin otáčejí jiným směrem?

Jakub e-e-e Kulhánek coby kůň nebo spíše loutka Aspen Institutu je slaboch už od pohledu, ne tak podle činů. Minimálně je zajímavé, že tenhle probruselsko-proamerický farizej neměl takovou odvahu v době, kdy byl Zeman při síle.

Od 1. listopadu už zase v restauracích s povinným dokladem o očkování/bezinfekčnosti/prodělání nemoci, preventivní testy na covid, které jsou takřka všude vyžadovány, už nebude hradit zdravotní pojišťovna. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Váš komentář?

Že sanitární koronafašismus je po volbách opět v plné síle. Befely shora z globálu se musejí plnit a začíná hon na neočkované. Segregace, diskriminace a buzerace jen salámovou metodou dále postupují – a postupovat budou. Adam Vojtěch coby slušný sběratel funkcí, lhář, pokrytec, Babišova marioneta stejně jako Kulhánek, napojená na Aspen Institute, ubožák, který se po prvním vyhazovu opět vrátil na místo zločinu, by zasloužil po boku Prymulů, Arenbergerů, Blatných, Svrčinových a spol. odsouzení za podíl na zločinech proti lidskosti a na genocidě zdraví občanů. Samozřejmě kromě likvidace ekonomiky a bezprecedentního tunelování a zadlužení země. Vojtěch mimo jiné pogoebbelsovsku uvedl, že co se podmíněného vstupu do restaurací týče, nejde o žádnou anomálii, protože to funguje v zahraničí. Když v zahraničí začnou skákat do studen a střílet neočkované, tak to taky nebude anomálie, protože to dělají tam?

Fotogalerie: - Brambor bude míň

Hygienické stanice chystají dvě větší akce na kontrolu dodržování covidových opatření. Podle Martiny Čovbanové z tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví jsou plánovány na 4. a 6. listopadu. Konat by se měly po celé ČR. O termínu se rozhodlo na poradě hlavní hygieničky Pavly Svrčinové s řediteli krajských hygienických služeb. Co na takové „razie“, jak napsal web iDNES, říkáte?

Razie na zdravé, trestně bezúhonné občany? Zajímavé, jaké gestapácké praktiky zavádí nehygienická obtloustlá hlavní hygienička Svrčinová a její hygienická družina, která si z naší země udělala svůj protektorát. Hra na covid za účelem takzvaného great resetu začíná být ze strany některých psychopatů a charakterových mrzáků už dosti za hranou.

Islámský atentátník z města Kongbserg, který bodnými zbraněmi zavraždil pět lidí, prý nebral svou konverzi k islámu vážně. Informace byla vypuštěna několik dní poté, co se spekulovalo o tom, že teroristický čin byl spáchán z náboženských motivů. Co na to říct?

Že z hlediska současného režimu jde o běžnou věc, kdy je – ať už novináři nebo politiky každá vždy názorně a správně vysvětlila, aby to hloupí xenofóbní občané náhodou nepochopili špatně. Přece je logické, že souvěrec náboženství pravdy, lásky, míru často z řad jaderných fyziků, lékařů nebo dětských sirotků 25+ by se k takové hanebnosti nesnížil. Teda v případě, že není, jak mají ve zvyku psát pologramotní mainstreamoví novináři, deprimovaný, psychicky narušený nebo nedostatečně integrovaný – což je pochopitelně jen a jen a jen vina našinců. Jak jinak.

