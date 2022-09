Kdo tady opravdu šíří dezinformace. Pollert účtuje za to, co jsme zažili

reklama

V sobotu se na Václavském náměstí konala demonstrace s názvem Česká republika na 1. místě. Šlo o reakci na energetický vývoj, inflaci, opatření za covidu, cenzuru, ale i politickou podřízenost Česka vůči EU. Vy jste byl ještě za Československo v roce 1992 první na olympiádě v Barceloně, myslíte si, že by i pro české politiky měla platit obdoba Trumpova America First, tedy Česko na prvním místě?

Když připomínáte Československo, tak jsem se zprvu při tom dělení trochu zarazil, ale pak jsem pochopil, že Slovákům mnoho společných věcí vadí. Tak dobrá. Myslím, že rozdělení vztah mezi Čechy a Slováky nezhoršilo. A v rámci Evropy bylo dobré, že padly bariéry v cestování a obchodování. To by snad stačilo. Opravdu nevím, zda vše řídit z tzv. jednoho centra v Bruselu je optimální. V současné době narážíme na problémy se shodnout na čemkoliv s mementem práva veta. Velké státy si myslí, že doplácejí na menší, a malé státy si myslí, že se jim bere právo rozhodovat. Pokud by se rozhodovalo většinově, menší státy by to psychicky nepřežily. Nejsem ani ekonom, abych jasně řekl, že například jednotná měna je výhodná i s povinností pomoci jiným státům s horší ekonomikou, případně zadlužováním. Co znamená neuváženě tlumit výrobu energie stabilních zdrojů a pak se spolehnout při výpadku na jednu nestabilní velmoc, to je hazard.

V nějaké závislosti budeme vždy, ale mělo by to být efektivně rozvrženo a nějak s těmi státy spolupracovat.

V podtitulu sobotní demonstrace stálo: Je nejvyšší čas otočit směr. V jaké oblasti by Česká republika měla otočit směr?

Ten protest mířil asi hlavně na energie a inflaci, ale tento problém nemá jenom Česká republika, má ho vícero států. Určitě je spousta lidí ve Francii, v Anglii, kterým vadí, že budou energie dražší. Jak rád bych žil v luxusu a v pohodlí, ale nejsem na světě první den, abych si nevšiml, že ať je tu od roku 1989 u vlády kdokoli, tak je to pořád až příliš podobné. A možná je to vlastně dobře. Přece každá nová vláda nemůže dělat hned opačné kotrmelce. Docela je zábavné poslouchat opozici, jak na vládě kritizuje vše. Avšak jen do té doby, než se sama vládní stranou stane. Pak se akorát vymění pár státních úředníků příslušných stran, jejich počet se nikdy nesníží a stejná hra se opakuje. Se zadlužeností je to stejné. Za to nejhorší vždy může vláda minulá, případně vnější okolnosti jako hra na epidemii či válku. Příliš velké změny nikdy nenastaly. O důchodové reformě se mluví kolik, dvacet let? Výrazně nižší a rovné daně jsem nezaznamenal ani u pravicových vlád.

A ve zdravotnictví? Mluvilo se o tom, že by mělo být i soukromé a hrazené částečně, že by se to odrazilo v platech zdravotníků, ale na to nemá nikdo odvahu. Srandovní poplatek 30 korun prohrál ODS volby. Máme tu zákoník práce, ale dodržuje se jen v Německu. U nás by klesly platy o 30 až 40 procent.

Jedním z těch, kdo na protivládní demonstraci promluvil, byl i doktor Miroslav Havrda, místopředseda Svobodných a mluvčí Paralelní lékařské komory. Ten před pár dny upozornil, že německá vláda zavede od října přísnější protikoronavirová opatření v očekávání podzimní vlny covidu. A protože máme podle německého vzoru schválen za Fialovy vlády pandemický zákon, může nás prý čekat něco podobného. Co si myslíte o opatřeních typu nošení roušek dětmi od pátých tříd, v letadlech a dálkových vlacích povinné nošení respirátoru, roušku budou moci mít jen děti, do nemocnic a při návštěvách pečovatelských domovů bude kromě povinných roušek potřeba také negativní covidový test, do restaurací a kulturních zařízení bude možné vstoupit i bez roušky, pokud se člověk prokáže testem, která začnou v Německu za měsíc platit? Šel byste v takovém případě znovu proti proudu jako hrstka dalších?



Já jsem nešel proti proudu. Podle mě proti proudu šla ta neadekvátní opatření, ta diskriminace, která trochu zastavila zeměkouli a snažila se ji otočit na druhou stranu. Ale naštěstí se to nepodařilo. A myslím, že ani Němcům se to teď nepovede. Jednou za čas dělá lidstvo blbosti. A tohle je jedna z nich. Nejdříve jsem si myslel, že je to snad někým řízené, že to není možné tak „unisono“ reagovat po celém světě najednou. Ale je to psychóza strachu. Jako když si v budově někdo zapálí cigaretu a jiný zpanikaří a začne křičet „hoří“. Ten dav se dá do pohybu a nikdo to nezastaví. V dobré víře se chtějí zachránit, ale slabší a staré ušlapou. Nakonec budou tvrdit, že se to stalo kvůli ohni.

S tím, že jste šel ohledně covidu proti proudu, sice nesouhlasíte, ale co tedy říkáte tomu, že vám Český klub skeptiků Sisyfos udělil anticenu Bludný balvan za „výroky, které ovlivňovaly rozhodnutí řady lidí v otázkách řešení SARS-CoV-2 v České republice a zřejmě přispěly k nadúmrtím českých občanů v roce 2020 a 2021“?

Ten Sisyfos je klub nějakých samozvanců a asi pomatenců, které nikdo nebere vážně a oni sami jsou tak nějak mimo. To, že jsem měl přispět k nadúmrtím, je dokonce žalovatelné. Naopak si myslím, že k nadúmrtím přispěla opatření, která se nejen naší vládou, ale i celosvětově prosazovala. Když jsem poukazoval na jejich nesmyslnost, tak jsem naopak zachránil spoustu lidských životů právě tím, aby se chovali adekvátně ke svému zdraví. Tedy nezanedbávali kontroly svých chronických nemocí a podobně. Když už nebyla možná kontrola u lékařů, aspoň je měly vidět jejich děti, a ne je separovat od světa. Jsou srandovní a možná že největší adepti na bludný balvan jsou oni sami. Bludný Sisyfos.

Zaujalo mě, že jste na Twitteru upozornil na to, že sponzorem tenisových turnajů před probíhajícím US Open byla i americká farmaceutická společnost Moderna, výrobce vakcín proti covidu. Není to pikantní ve světle toho, že bývalá světová jednička a odpůrce očkování Novak Djokovič nemůže na posledním letošním Grand Slamu v New Yorku startovat?

Do USA nemůže přicestovat nikdo neočkovaný, Djokovič by byl precedens. Mně nevadí, že je tam reklama výrobce vakcíny. Oni také vědí, že ti lidé jsou zdraví, ale tam je politika pod taktovkou Fauciho, ředitele Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci, a CDC, Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí, a to je jenom ten byznys. Oni tlačí na lidi, aby se očkovali. Zdraví je motem, ale není cílem. Kdyby bylo cílem, přestali by vysílat reklamy na jídlo, zrušili by televizi a polovinu fastfoodů. To samozřejmě neudělají, protože by na tom asi nikdo nevydělal, že? Když lidi vystrašíte, pak jim snadno prodáte lék. Je evidentní, že jim to moc nevycházelo, protože kdyby to bylo opravdu nebezpečné, nikdo by s vakcínou neváhal a šla by na dračku. To se nestalo, a tak byla snaha nějak to lidem vnutit. jednou v podobě povinných placených testů, pak slavné covid pasy, tedy zákazem cestování pro neočkované, pak pobídky věcné – mobily, cvičky a tak dále – a také nekritickým mainstreamem vnucování falešných statistik ohledně úmrtí a hospitalizací údajně na covid. Jak snadno začalo docházet k diskriminaci, a to včetně dětí, byla pro mě asi nejcennější zkušenost. Vždy jsem si lámal hlavu proč ve 30. letech, ještě před nástupem fašismu, začalo docházet k diskriminaci židů, a to za souhlasu ostatních i v rámci zákonů. A jde to a velmi rychle a většina se přidá lusknutím prstu. Je to velmi cenná osobní zkušenost.

Proč je mezi lékaři či imunology málo těch, kteří by šli s kůží na trh, a lidé jako profesor Beran, Hana Zelená, Zuzana Krátká nebo vy jste s kritikou toho, jak se s námi během covidu manipulovalo, spíše výjimkami?

Řekl jste dobře, že je málo těch, kteří jdou s kůží na trh. Měli strach. Přece jen docházelo k segregaci lidí s opačnými názory, dokonce i v rodinách, mnoho lidí tak přišlo o dlouholetá přátelství. To je za poslední dlouhou dobu nevídaný jev. Snad to bylo za komunismu, ale tam to byl kontinuální proces. Báli se o práci. Ale jinak je lidí s těmito názory hodně. Jen je kolegové lékaři a zdravotníci neprezentují. Já jsem veřejně známá osoba, takže když se nějak vyjádřím, hodně lidí to zaznamená včetně médií. A zajímá mě vždy i ta druhá strana mince. Tím, že pracuji na JIP, mám zkušenosti z urgentních příjmů a záchranky, přece jen si trochu umím všímat příznaků a dynamiky nemocí. Typicky respiračních selhání. Vždyť jsem členem i transplantačního týmu plic, a tak o postižení plic něco vím.

Komické je, že na sociálních sítích mně často vytýkali neodbornost, a že se ke covidu nesmím tedy vyjadřovat.

Co si v té souvislosti myslet o tom, že o platformě Zdravé fórum, v níž jsou mezi svými kolegy respektovaní odborníci, odvysílala Česká televize pořad, kde z nich dělala dezinformátory? A i když jejich stížnosti dala Rada ČT za pravdu, generální ředitel Petr Dvořák odmítl přijmout opatření vůči tvůrcům pořadu, jak po něm radní žádali.



Česká televize je samozřejmě poplatná režimu, poplatná vládě, která má dané, co má dělat. V poslední době si mainstream zvolil výraz pro opačný názor – dezinformace. Ovšem už nedokáže a možná ani nechce pátrat po tom, zda spíše vláda není původcem dezinformací… Je to jako za komunismu.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek varoval, že možné společenské otřesy by mohly být mnohem hlubší, než že by povalily jednu konkrétní vládu, ale že by mohlo dojít k něčemu, co dramaticky nazval revolucí, a to nejen u nás. Pokud se prý nevyřeší krize v energetice, je ohrožen politický systém této země. Připadá vám, že jsme na prahu sociálních bouří či občanských nepokojů?

Ne. Připadá mi, že to je něco podobného jako v době, kdy se tu rozjel covid. Také se hodně strašilo, že budou umírat lidé, ministr Hamáček vystupoval v červeném svetru na jedné tiskovce za druhou, vystrašila se veřejnost, vyhlašovaly se nouzové stavy, lockdowny. Tak si myslím, že si touhle rétorikou připravují půdu pro přijetí některých zákonů a opatření. Možná budou chtít více kontrolovat ČEZ, nevím. Když tu vznikne atmosféra strachu, že nebezpečí je za dveřmi, snadno dáme vládě všechno, svobodu a klíč k našim obydlím a soukromí, tedy kontrolu našich životů, jen aby nás nějak ochránila.

Na společenské otřesy nebo ohrožení politického systému země tedy nevěříte. Vnímáte alespoň to, že v Česku panuje nejhorší společenská situace a atmosféra od revoluce, jak také tvrdí ministr spravedlnosti Blažek?

Asi žiju v jiném prostředí, doma, v Troji, na Šumavě a v kempu. Že by tu měla být nejhorší atmosféra od revoluce, tak to nepozoruji. Že děláme nějakou blbost, nás musí asi upozornit nějak ta krize. Takže teď bychom se měli pomalu vrátit k neobnovitelným zdrojům energie a záchranu Země přehodnotit na záchranu našich životů.

Nucení k očkování už je asi passé, i když ministr zdravotnictví Vlastimil Válek představil kampaň „Očkujeme se pro život beze strachu“ s podtitulem „Zdraví přeje připraveným“. Lze se divit tomu, že o očkování už moc velký zájem není?

Podle mě lidé nemají zájem proto, že nemálo z nich covid prodělalo, i třeba s očkováním, a zjistili, že to je vlastně rýma. Dokonce bych řekl, že chřipka je teď daleko horší. Já měl covid taky, nebylo mi dobře, ale měl jsem ho jako chřipku. Lidé, kteří si tím prošli, to berou tak, že to není zase tak hrozné. Také se už smí říkat, že prodělání přece jenom zachovává nějakou imunitu, takže i to je jeden z důvodů, proč očkování už netáhne a proč se ani ta kampaň neujme.

Není tedy škoda vynaložených peněz?

Za ty kampaně to bude marginálie, to bude pár milionů, ale co ty vakcíny? Tam jde o úplně jiné sumy.

Nemocnice se tedy nejspíš nebudou přes zimu potýkat s náporem pacientů kvůli covidu, ale mohou mít potíže s energiemi, ať už jejich nedostatkem nebo cenami. Panují v tomto směru obavy, které ještě podnítil ministr Válek prohlášením, že pokud nemocnice řízené ministerstvem nebudou mít do konce roku nasmlouvané energie, tak z funkce odstoupí?

Myslím, že se zase straší, že to je v kontextu slov ministra Blažka. Ceny energií nemocnicím určitě stoupnou. Ale nemyslím si, že by v nemocnicích mělo být méně tepla, než bylo dosud. Neberu to jako nějaké ohrožení. Samozřejmě však v kontextu s tím, že bychom měli mít funkční vládu, která se o tu eliminaci ohrožení postará.

