Když se protne restrikce a český bordel... Ondřej Neff varuje před povinným očkováním i Green Dealem

Úvahu o povinném očkování proti covidu považuje spisovatel a novinář Ondřej Neff za kontraproduktivní, v tomto roce podle něj padnou covidové bariéry. Nová vláda se podle něj udrží pohromadě díky opoziční hrozbě hnutí ANO a Andreje Babiše. Na návrat komunistů a sociálních demokratů do vysoké politiky by si nevsadil.

Rok 2021 byl rokem boje proti covidu. Jak jsme v něm podle vás obstáli?

Je to zcela nová situace, něco jako invaze Marťanů. Každá společnost na ni reaguje jinak. U nás je výsledkem průsečík restrikcí, vakcinace a českého bordelu. Ve výsledku se to zase tak moc neliší, rozdíly jsou spíš v metodice, co se pokládá za oběť covidu.

Napomohl covid i k tomu, že jsme poněkud přehodnotili své životní priority?

Asi jak kdo. Kdo aspoň minimálně přemýšlí, si mohl uvědomit, na jak tenkém ledu se pohybujeme, jak zranitelný je náš životní standard a jak ohrožená je svoboda.

Jak vnímáte spor mezi očkovanými a neočkovanými? A byl byste pro povinné očkování zakotvené přímo v zákoně?

Jsem stoprocentní zastánce očkování a vítal bych, kdyby se oočkovávali všichni, pokud jim v tom výslovně nebrání zásadní zdravotní okolnosti. Možné to není, je to čistě teoretická úvaha. Zařídit povinné očkování proti covidu je pošetilá a kontraproduktivní úvaha.

Domníváte se, že v tomto roce nad covidem zvítězíme? Že se uplatní ta aktuální britská strategie – méně restrikcí a covid na úrovni chřipky?

Těch restrikcí je už minimum. Co se týká vítězství, je třeba brát v úvahu to, co se děje u nás, a zde bych chtěl věřit, že vámi uvedený britský koncept převáží, ale otázka je, jak to bude celosvětově. Nevěřím, že v roce 2022 všechny bariéry padnou celosvětově.

Bude postcovidový svět podle vás stejný, jako byl před vypuknutím pandemie?

Budeme se dlouho vzpamatovávat, zadlužení není jen náš problém. Komplikace se zaváděním Green Dealu vyvolají další krize a bude těžké rozlišit, kde jedna končí a druhá začíná. Vidím jedno pozitivum – prokázalo se, že je pitomost odstěhovat průmysl do Číny.

Největší tuzemskou událostí roku 2021 byly bezesporu parlamentní volby. Andrej Babiš vzorně přiznal porážku a odešel do opozice. Souvisí to s jeho kandidaturou na prezidenta?

On vzorně uznal porážku a odešel do opozice, a vysmál se tak těm, kdo ho prohlásili za smrtelnou hrozbu české demokracii. Jeho kandidatura jistá není, osobně bych vítal, kdyby do ní nešel. Ale to jsou opravdu jen spekulace, kdežto kultivovaný převod moci je fakt, který nás může těšit.

V případě, že by uspěl – dokážete si představit hnutí ANO bez Andreje Babiše?

Určitě ano. Už teď se ANO docela zajímavě profiluje.

Řekli podle vás sociální demokraté a komunisté své poslední slovo, nebo se dá očekávat, že se do vysoké politiky v příštích volbách vrátí?

Jistě se o to pokusí, budou to ale mít velmi těžké. Sociální demagogii si vzalo jako program ANO. Komunistických starovoličů za čtyři roky zase podstatně ubude a je otázka, zda Piráti budou dost atraktivní pro liberály a sociální bouřliváky. Kdyby to byly akciovky, nákup akcií bych nedoporučoval.

Bude pro vládu složenou z rekordních pěti stran složité se domluvit? Nebo vždy zasáhne právě ten stín Andreje Babiše, který číhá na příležitost a je připraven kdykoliv zasáhnout do hry a přebrat štafetu?

Bé je správně, vlk za humny udrží ovce v ohradě.

Vláda Petra Fialy podle některých názorů bude tratit na tom, že nastoupila v takto turbulentní době. Není to spíše alibismus?

Má se na co vymlouvat, ale nebude jí to nic platné. Jen výsledky budou hovořit.

Deklarované plány vládní koalice o všeobecném šetření a snižování schodku státního rozpočtu si poněkud protiřečí se zřizováním míst politických náměstků na ministerstvech. Jak na to nahlížíte?

Klasika, toto přece nemůže nikoho překvapit, je to trend trvající třicet let od pádu byrokratického režimu centrálního plánování a politického dohledu.

Každý kabinet by měl dostat poctivých sto dní, aby ukázal, co v něm je. Přesto, kdybyste měl hodnotit jeho prozatímní kroky…?

Zatím jsem si žádných nevšiml. Snad jen liberální přístup ministra Válka je sympatický.

Už za tři týdny vypukne největší sportovní akce roku – ZOH v Číně. Z důvodu údajného porušování lidských práv se ovšem politici „západního světa“ včetně ČR otočili k Pekingu zády vyhlášením diplomatického bojkotu. Považujete to za krok správným směrem?

Je to pokrytecký postoj. Nejdřív jsme vyvezli výrobu do Číny, protože je tam laciná otrocká práce a lidi tam žijou pod bičem, a teď se budeme ošklíbat nad úrovní lidských práv? To ani k smíchu není.

Nebo mělo dojít i k bojkotu sportovnímu jako v době studené války?

To by byla už úplná pitomost, jako to bylo v předchozích případech.

Co byste popřál ČR a svým spoluobčanům do nového roku 2022?

Nám všem zdraví a veselou mysl a při pomyšlení na giganty naší politiky si připomínejme citát ze Švejka: Co je hejtman Wenzel proti velebné přírodě?

Rozhovor vedl Tomáš Procházka.



