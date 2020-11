Klaus je stará struktura, extrémní pravičák. Babiš je mimo. Biden českou politiku ovlivňovat nebude, věří vlivný muž ČSSD Veselý

ROZHOVOR „Biden se rozhodně bude snažit být prezidentem, který na rozdíl od Trumpa sjednocuje, nikoliv rozděluje. S ohledem na to, jak Trump rozdělil americkou společnost, jej však čeká velmi těžký, takřka nadlidský, úkol,“ říká místopředseda ČSSD Ondřej Veselý. Zvolení Bidena označuje za dobrou zprávu pro Evropu. „Vztahy na obou stranách Atlantiku se opět stanou velmi přátelskými,“ míní. Zhodnotil čtyři roky Donalda Trumpa ve funkci, vyjádřil se ke korespondenčnímu hlasování a také k přístupu médií v průběhu amerických voleb. Servítky si nebral vůči Václavu Klausovi. A nevynechal ani Andreje Babiše.

Joe Biden byl podle všeho zvolen 46. americkým prezidentem. Atmosféra kolem prezidentských voleb v Americe byla, a vlastně stále je, skutečně velmi vyhrocená. Co nejen na výsledek voleb, ale i na to, co se kolem toho děje, říkáte?

Donald Trump, jako dosluhující prezident, zjevně najel na vlnu, která (podle mého bohužel) poslední dobou čím dál více funguje v mnoha demokraciích. Tedy politiku silného dělení společnosti. Trump pak tento model dovedl téměř k dokonalosti, když nebyl téměř nikdo, komu by byl jedno. Voliči jej buď téměř bezmezně zbožňovali, nebo zcela bezmezně nesnášeli. Bohužel pro Trumpa, a naštěstí pro Bidena, bylo těch, co Trumpa zbožňovali, méně než těch, kteří jej nesnášeli. A trumpovskému rozdělení společnosti odpovídala i atmosféra voleb a povolebních vystoupení.

Například Václav Klaus připomněl, že normálně odevzdané hlasy by výhru a další 4 roky v Bílém domě jasně přiřknuly Trumpovi. Byly to korespondenční hlasy, co hlasování otočily ve prospěch Bidena. Klaus se pozastavil nad údajnými podvody, provázejícími poštovní hlasovací lístky. Sdílíte jeho obavy? Jaký je váš názor na korespondenční hlasování?

Ano, volby v USA zcela jistě rozhodly korespondenční hlasy. Slova o podvodech považuji za silná a nepodložená. Zjevně odpovídají tomu, komu Václav Klaus fandil. Na druhou stranu nám tento typ hlasování a komplikace při sčítání hlasů ukázaly, že úvahy o jeho zavedení u nás jsou předčasné.

Má dnešní kauza amerických voleb nějaké podobnosti s rokem 2000, kdy se George W. Bush a Al Gore doslova soudili o výsledek na Floridě až do 13. prosince?

Podle mého nemá. Zatímco v dřívějších případech šlo opravdu spíše o výjimečné situace, kdy mohlo rozhodnout opravdu jen pár hlasů, nyní jde o agitku Donalda Trumpa, který se snaží jasný výsledek voleb co nejvíce zpochybnit.

Americké televizní stanice až na výjimky uťaly v půlce živě přenášený projev stávajícího prezidenta Donalda Trumpa s poukazem na to, že šíří lži a nepodložené informace ohledně voleb. Jak se na tento krok televizních stanic ke stále ještě stávajícímu prezidentovi díváte?

Americké televize nejsou veřejnoprávní, ale soukromé. V tomto směru je tedy nutné počítat s tím, že si budou tvořit vlastní etická pravidla. A pokud se rozhodnou, že nebudou pouštět něco, co považují za jasné lži či dezinformace, je to zcela v jejich kompetenci. Osobně bych považoval za vhodnější model puštění celého vystoupení a následný rozbor, který by se zabýval pravdivostí jednotlivých informací.

A co celkově říci k přístupu nejen zahraničních, ale i našich médií k volbě amerického prezidenta? Stejně jako před čtyřmi roky se ozývají hlasy, že ne všichni byli objektivní a že to byla vlastně média, která označila Bidena za příštího prezidenta, ačkoliv ještě rozhodně nebylo vše jasné…

… stejně jako slovinský premiér označil za vítěze voleb Trumpa (úsměv). Podle mého názoru byla média celkově zdrženlivá a excesy, minimálně v našich médiích, jsem nezaznamenal. I ta, kterým jsem v průběhu sčítání hlasů poskytoval rozhovory, respektovala skutečnost, že je s označováním vítěze voleb nutné posečkat do sečtení voleb tak, aby jeden z kandidátů získal potřebný počet 270 volitelů.

A jak hodnotit 4 roky Trumpa v úřadu prezidenta USA, co dělal dobře a co špatně?Například stahoval vojáky USA ze světových bojišť a je za 46 let prvním prezidentem USA, který nezačal žádnou válku. Lze jej za toto pochválit?

Přiznám se otevřeně, že styl politiky prezidenta Trumpa mi nesedí. Jsem přesvědčen, že taková persona, jako je americký prezident, by se měla snažit společnost spíše sjednocovat než dělit. Na mezinárodním poli je určitě úspěchem sbližování arabských států s Izraelem. Na druhou stranu submisivní přístup k Turecku a zrada Kurdů ve stejné oblasti Blízkého východu byly velmi nešťastnými kroky. Stejně tak ne příliš přátelský přístup k partnerům z Evropy nadělal zbytečně hodně zlé krve v transatlantických vazbách. Zahraniční politiku Donalda Trumpa lze tedy hodnotit jako jeho působení celkově. Tedy jako velmi kontroverzní, více emoční než realistickou a (podle mého) nepříliš inspirující.

Biden slibuje sjednocení Ameriky. Podle Hillary Clintonové jeho vítězství označuje novou kapitolu USA. Jak moc se podle vás Amerika, pokud bude Bidenovo vítězství potvrzeno, změní?

A co bude Bidenova politika znamenat pro politiku vůči Rusku a Číně?

Tady jsem přesvědčen, že nelze očekávat velkou změnu obsahu. Jistě však přijde změna stylu. Tedy méně frází a velkých slov, ale více diplomacie a reálných činů.

Posílí podle vás USA pod Bidenem svou vojenskou přítomnost v Evropě? Jaký vliv bude mít na NATO?

Nevidím důvod, proč by Američané měli v Evropě posilovat svou vojenskou přítomnost. Maximálně v těch zemích, které o to extrémně stojí, jako je například Polsko. Obecně jsem však přesvědčen, že je zvolení Bidena pro Evropu velmi dobrou zprávou, protože se vztahy na obou stranách Atlantiku opět stanou velmi přátelskými.

Mohou se západní státy těšit na americkou podporu ve věci zelených technologií a „transatlantické vazby“? Co očekávat vojensky, politicky, geopoliticky?

Tady čekám další zásadní posun. Biden už deklaroval, že se na rozdíl od svého předchůdce chce chovat výrazně ekologičtěji. Z hlediska globálního oteplování, respektive boje proti němu, tak Evropa získává silného a zásadního partnera.

Exprezident Václav Klaus tvrdí, že Joe Biden je stará struktura, a tedy je čitelný. Větší strach má z jeho viceprezidentky Kamaly Harrisové. Lze s tímto pohledem souhlasit? Ostatně Harrisovou někteří označují za komunistku…

Stará struktura je Václav Klaus. A i proti nejlevicovějším Demokratům jsou naši pravičáci skoro téměř socialisté. Samozřejmě nemyslím extrémní pravici, ke které se Václav Klaus postupem dostal.

Mnozí liberální demokraté u nás se nyní těší, jak se po Bidenově triumfu zbaví Babiše a Zemana a jak z Česka vymetou údajnou rusko-čínskou agendu. Domníváte se, že k něčemu takovému nyní dojde?

Tak to je hodně naivní představa. Biden, stejně jako jakýkoliv jiný americký prezident, nebude mít tendenci ovlivňovat naši vnitřní politiku. Pokud chceme na naší scéně něco změnit, musíme to udělat sami. Čekat, že přijde nějaký „zázrak“ zvenčí, je opravdu silně naivní.

A co se podle vás teď stane s Babišovou červenou kšiltovkou „Silné Česko“, která byla inspirována právě ikonickou pokrývkou hlavy Donalda Trumpa?

Andrej Babiš pouze prokázal, že je v diplomacii úplně mimo mísu…

