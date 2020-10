Klaus ml.: Mrtví na covid? Kdyby hlásili, že někdo umřel na zánět střev, hrůzou přestaneme chodit na záchod. Obalte se igelitem a seďte doma

ROZHOVOR Vládní přístup k epidemii koronaviru je nesmyslný, lidé jsou strašeni. ParlamentnímListům.cz to řekl šéf Trikolóry a poslanec Václav Klaus s tím, že pokud by se online přenášela čísla úmrtí na zánět střev, lidé nebudou chodit na záchod a jíst klíčky. Riziko podle něho nepřináší zdaleka jen virus, ale i doprava a také ji vláda nezakazuje. Kdo se bojí, může se prý jen doma zabalit do igelitu a čekat s telefonem na záchranku, kdyby se mu tam něco stalo. Řešení krize jsou podle Klause úplně jinde.

Pane předsedo, úvodem stručná otázka, přišla nová opatření, co na to všechno říkáte?

Na rozdíl od pana prezidenta a pánů Babiše a Prymuly či demobloku, který po letní revoltě opět vyzývá k podpoře opatření, si upřímně nemyslím, že situace je vážná. Snažím se číst i rozhovory s normálními lidmi a viděl jsem rozhovor s přednostou resuscitační kliniky z Karlova náměstí, který jasně řekl, že tato nová opatření jsou pro ně největším úderem a když děti nebudou ve škole, spousta lékařek a sester zůstane doma. To nabourá schopnost zdravotnického pracoviště pečovat o lidi. Je to celé nesmyslné.

Krom toho jsem přesvědčen, že plošná opatření nefungují, protože lidé tomu nevěří a jde tak o jinou situaci než na jaře, kdy se všichni chránili sami. Také jsem odvezl maminku i děti na chalupu, protože jsme nevěděli, co to přichází za mor. Teď už lidé vidí, že jde o nebezpečnou virovou nemoc, ale není to konec světa a snaží se chovat normálně. Zejména pak jde o likvidaci ekonomiky, to roste exponenciálně. Nesnáším lhaní kolem toho. Blábolili nám tu o chytré karanténě a chytrém pandemickém semaforu. Upřímně si řekněme, že žádná chytrá karanténa neexistuje, žádné trasování tu není. A pandemický semafor je tak chytrý, že Královéhradecký kraj svítil dlouho zeleně a náhle, ajta krajta, Náchodsko má největší počet pozitivních na tisíc obyvatel z České republiky a možná i na světě a najednou je celý kraj oranžový, jako kdyby to moje sedmiletá dcera přemalovala barvičkami. Žádná vládní opatření od května, června nepřišla. Stát se na nic nechystal, nemá žádné zálohy mediků ani nikoho. V nemocnicích také stát nic neřešil, ty organizace si to dělaly samy. Tím, že vláda opět vypne ekonomiku, se dostaneme akorát k pokraji bankrotu. Státní rozpočet už neexistuje.

K ekonomickým důsledkům celé věci se ještě dostaneme. Sám jste teď mluvil o určitém chaosu nebo nečinnosti během léta, kdy řada expertů varovala před podzimem. Co si z toho vzít?

Podle dikce vlády i většiny médií byla prioritou příprava na podzim, kdy se to znovu rozjede a stát nic nepředvedl. Jeden příklad, syn měl v létě půjčené auto a do Pece pod Sněžkou, kde bydlím, mi přišly tři pokuty z Rakouska, že jel na dálnici 110 a tohle stát bez problému zvládá. Brány to zaznamenají, automaticky odečtou, najdou majitele auta, přeloží se to ze švabachu do češtiny apod. Chci tím říct, že v jiných oblastech jsme technologicky mimořádně vyspělí a rychlí a z hlediska daleko důležitějších věcí nic takového nefunguje.

Další lež je, že vláda tvrdí, že se proinvestujeme do prosperity. To je podobná lež jako chytrá karanténa. Nic takového není. Stát sanuje obrovské výpadky příjmů, státní rozpočet neexistuje a že se někdo proinvestuje do prosperity? Totální bullshit (sračka, s významem blbost, pozn. red.). Třetí bullshit je strašení, že exponenciálně roste počet nakažených. Já jsem s prominutím matematik (a když za rok nevyhrajeme volby, tak zase budu) a počet nakažených rozhodně exponenciálně neroste. Počty sice přibývají a nechci tu dělat matematické okénko, ale exponenciála vypadá jinak, sorry.

Řada komentátorů právě upozorňuje na paradox, že v jednu chvíli jsme chlácholeni, že se vůbec nic neděje a za chvíli naopak pan vicepremiér Hamáček straší, že na ulicích budou chladicí boxy na mrtvoly…

Je to i nějaká zpráva o společnosti. Jak je svět globálnější a rychlejší, všechny zprávy včetně poplašných se daleko snadněji a rychleji šíří. Nonstop vidíte, jak někde byla nějaká hrozná bouřka a lidé z toho mají dojem, že dochází k hrozným změnám klimatu, protože to dřív nebývalo. Jenže dřív byla televize v Praze, Brně a Ostravě a když nepršelo támhle v Hovoršovicích deset kilometrů za Prahou, tak to nikdo nevěděl. Nikdo to neuměl natočit a do televize se to ani nedostalo. Teď má každý kameru v telefonu a cokoliv se stane, hned to máte online.

Online zpravodajství o mrtvých je také divné. Průměrně zemře v České republice kolem tří set lidí denně, z toho zhruba deset na covid nebo s covidem, ale všechno vidíme hned. To je jako by se hlásilo, že teď někde umřela paní na zánět střev, za chvíli druhá paní a všichni přestanou chodit na záchod, protože z toho budou mít hrůzu. Jestli se nepletu, nemoci trávicího traktu jsou jednou z častých příčin úmrtí v České republice, snad i víc než v jiných zemích světa díky našemu těžkému a moučnému stravování. Také bychom lidi mohli vystrašit tímhle, že by všichni do měsíce začali jíst klíčky.

Podle dostupných dat ministerstva zdravotnictví se těžký průběh a především úmrtí na covid týká hlavně lidí nad 65 let. U lidí v mladém či středním věku jde spíše o jednotlivce. Je nutné kvůli tomu de facto uzavřít celou společnost a finančně zlikvidovat tisíce a tisíce lidí, kterým to nehrozí? Místo toho mohl přijít třeba přísný zákaz vycházení pro rizikové skupiny…

Myslím si, že děti patří do školy a lidé patří do práce. I kdyby ta nemoc byla šestkrát horší. Tato opatření žádným řešením nejsou. Nemám žádná data o smrtnosti věkových skupin a nechci být besserwisser, jak říkají Němci, neboli chytrolín či chytroprd a nechci spekulovat. Studoval jsem matematiku, geografii a demografii a když se díváme na úmrtnostní tabulky, lidský život je bohužel konečný. Pokud je vám 90 let, pravděpodobnost úmrtí do dalšího roku je čtvrtina, takže máte 75 procentní šanci, že dožijete dalších narozenin. Taková jsou čísla. Takhle to na světě chodí, takže asi tak.

Nechci, aby to vyznělo nějak špatně, ale není to zkrátka tak, že celá země je paralyzovaná kvůli tomu, že lidé kolem 80 let věku mohou potenciálně umřít na covid? Mluví se o tom, že přes 90 procent všech pozitivně testovaných nemá ani příznaky.

Řeknu to takhle a bude to znít cynicky, ale lidé nechrání svůj život jako hlavní prioritu ze sta procent. Spousta lidí předjíždí autem, třebaže bezpečně, ale obecně jde o nebezpečný manévr. Dokonce bych řekl, že cestování obecně můžeme vnímat nebezpečně. Stačí se podívat na úmrtnost na silnicích a když to navléknu na současnou situaci, tak by vláda zakázala dopravní provoz, protože musíme chránit životy a zamezit úmrtím na silnici! Takže zakážeme provoz aut a zachráníme životy! Asi cítíte jaká to je blbost, ale podobně to platí i pro jakékoli jiné nebezpečné činnosti.

Pokud byste chtěl maximálně chránit vlastní život, obalíte se do igelitu, vezmete do ruky telefon s číslem na rychlou záchrannou pomoc a čekáte doma, abyste eliminoval veškerá rizika. Takhle se přece nikdo nechová. Lidé na sebe od počátku berou nějakou míru rizika, která se postupně snižuje a dnes je poněkud jiná než v pravěku, ale pořád jsme lidský rod a musíme se chovat životaschopně, budovat společnost, rodit děti, pracovat atd. Ano, jsou tu vlny, kdy je úmrtnost krátkodobě vyšší, ale tak to bylo a bude to tak i v budoucnu.

Takže to vláda s přísnými opatřeními přehání?

Vláda selhala v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu, nepřipravila nic, žádná opatření. Vláda měla zajistit větší počet lůžek, kyslíkových přístrojů, plicních ventilátorů a zajistit skutečné fungování něčeho typu chytrá karanténa. Dokážou-li nahnat stovky lidí, aby kontrolovali EET nebo cokoli jiného, tak proč to nedokázali tady? Mohli tu být brigády lidí, kteří by pomáhali trasovat. Nic z toho vláda neudělala, narychlo to teď honí plošnými opatřeními, protože neví, co by dělala.

Podle počtu nakažených se mi zdá, že křivka spíše pomalu stagnuje nebo se rovná. Epidemie mívá podobu obrácené paraboly, občasné nárůsty a běžně to tak vypadá. Snaha zabojovat o to, aby nebyl žádný nakažený, je nerealistická. Tak to nefunguje. Možná v Severní Koreji nemají žádného nakaženého nebo na nějakém odlehlém ostrově, kde nemají žádný kontakt se světem.

Nemoc přišla podruhé stejně, jako kterékoli jiné virové nemoci. S vládními opatřeními to asi zase tak moc nesouvisí. V březnu jsme se tu zavřeli do sarkofágu a lidé vůbec nebyli v kontaktu, ale covid pak odcházel celosvětově. Najednou to klesalo v Itálii, Španělsku, v Americe a všude. Během léta tu skoro nic nebylo, přestože některé země prakticky plošná opatření neměla a koncem srpna to zase začalo vyskakovat nahoru. Podle mě to s žádným vládním opatřením nesouvisí. Konec konců i tady už nějaká opatření jsou tři týdny a na číslech žádný dramatický rozdíl nevidíme.

Už po první vlně a ohlášeném prohloubení schodku rozpočtu jste varoval, že jde o řešení, které naši zemi poškodí na další generace. Jak k tomu přispěje druhá vlna?

Máme-li se na věc dívat objektivně, pak je nutné říct, že jestli něco roste exponenciálně, je to krach státních financí a exponenciálně klesají příjmy velkých částí mnoha odvětví, zejména pak služeb, hotelů, restaurací atd. Toto má exponenciální vývoj a je to děsivé. Jak už jsem řekl, že je třeba si přiznat, že státní rozpočet už neexistuje. Budeme se ve Sněmovně hádat a každý poslanec bude prosazovat kdejakou kravinu, co by poslal do svého regionu… Státní rozpočet je o tom, že někde máte dvě miliardy, dáte je policistům nebo učitelům, zvažujete to, počítáte, kde ušetřit a co seškrtat a celé je to proces uvážlivého balancování. Co se teď děje není žádný státní rozpočet, ale naprostý rozvrat. Je úplně jedno jestli dáte 70 miliard důchodcům, 30 miliard do škol a 50 miliard policistům. Nic kvůli tomu nezhoršíte.

Abych to přirovnal k teoretické situaci v domácnosti. Budete mít 12 milionů dluh, mzdu 40 tisíc měsíčně a budete se snažit něco rozpočtovat a vymýšlet. Pokud budete jíst jen trávu před panelákem a pít vodu, ušetříte za dva měsíce 80 tisíc, ale úroky budou 312 tisíc. To jen pro ilustraci.

Očekáváte, že přijde ministryně financí Alena Schillerová s dalším navýšením schodku státního rozpočtu? Předpokládám, že byste to jako Trikolóra nepodpořili. Či ano?

Nepodporovali jsme to už v létě, kdy jsem jasně říkal, že je nutné se vrátit k tomu, na čem naše země zbohatla, začít škrtat výdaje státu, zeštíhlovat ho a nechat mu jeho základní funkce. Kvůli tomu jsem i napůl z legrace navrhoval nulové mzdy poslancům. Chtěl jsem je probrat, aby začali situaci řešit, protože není možné, že část společnosti totálně krvácí a naproti tomu se řada státních úřadů tváří jako by nic a ještě by si spolu s odbory něco navýšili. Ale jak už jsem říkal, státní rozpočet neexistuje, takže je úplně jedno, jestli paní Schillerová vydedukuje, jestli schodek bude 516 nebo 612, to nehraje roli.

Stále jsem politicky činný a neměl bych lidi strašit, ale není to tak, že tyto dluhy zaplatí až naše děti, to zaplatí už teď naši lidé a firmy, které mají úspory. Dluh se z něčeho platit bude a já se děsím, že to půjde nějakým administrativním opatřením. Pokud bude stále u moci tato levicová vláda, dovedu si představit, že třeba do 50 tisíc na úspory nikomu nesáhnou, ale těm bohatým, co už mají 70 a víc jim klidně nulu škrtnou, aby to pro ně bylo politicky průchodné. Cítím něco takového ve vzduchu, ale kéž by to nenastalo.

Část společnosti přísná opatření vítá, mnozí z nich, tzv. covidalarmisté, nemají se zavíráním restaurací a dalších podniků problém, dokonce udávají atd. Není to jen závist? Nejde o přístup „když se mám špatně já, ať se tak mají i oni“?

Jde o voliče, které často zastupuje KSČM a SPD. Lidí s takovými názory není málo a já to vidím zcela jinak. Pokud zlikvidujeme lidi, kteří dávají práci jiným lidem, setsakra to pocítíme všichni a chudší spoluobčané to pocítí o to víc.

Premiér na pondělní noční tiskové konferenci říkal, že si žádných pochybení není vědom. Tvrdí, že žádné alarmující informace neměl, že za ním nepřišli žádní experti. Lze toto brát jako argument?

Pamatuji si, jak se hádalo ANO s Piráty o to, kdo vymyslel chytrou karanténu a jak to bude skvěle fungovat. Můžete si to najít ve sněmovních stenoprotokolech z dubna a května, materiálů plných tohoto žvanění je tam plno. Výsledek je, že nic neudělali. Na druhou stranu je jasné, že pokud se budete v politice neustále omlouvat, jste mrtvý. To bych nikomu nevyčítal. Jestli se začnete omlouvat, jaký jste nezodpovědný blbec, tak můžeme rovnou abdikovat, to se čekat nedá. Ale že vláda selhala, je zcela zřejmé, všichni to vidí a není o tom diskuse.

Něco jiného je, že tohle často zaznívá od lidí, kterým postačí, že nebude za rok vládnout Babiš a bude tu jiná proevropská vláda, digitální a pokrokářská, bude to podle mě cesta do ještě větší chudoby a otroctví. Evidentně s tímto názorem nejsem ve většině. Takzvaná „demoopozice“ se spokojí s programem, že Babiš je blbec a nabízejí to voličům. Jenže v jádru nabízejí dost podobné věci, jako Andrej Babiš. Krom toho si představte, že by místo Prymuly vládla Pekarová Adamová, to by bylo třikrát horší. Pan Prymula je aspoň inteligentní a má 2000 rating v šachách.

Co tedy udělat, abychom se vyhnuli ještě větší krizi či kolapsu ekonomiky a státu?

Dlouhodobým ekonomickým řešením je snížit lidem daně, nechat je žít, vyřezat ze státu zbytečné věci, které jsme si mohli dovolit v dobách blahobytu. Mluvím o všech těch politických neziskovkách, genderových auditech, plošných inkluzích. Jde také o různé solárníky, větrníky a dalších nesmysly, které nás stojí desítky miliard. Toho všeho se musí republika zbavit, protože na to prostě nebudeme mít peníze. Teď přichází čas soustředit se na to, abychom jako stát dovedli udržet základní funkce.

Takže receptem je návrat k hodnotám, na kterých naše země zbohatla. Svět se rychle mění. Cítím se relativně mlád, ale už jsem toho zažil také hodně. Od Brežněvovy totální normalizace, přestavbu, přes revoluci, úplně jiné nálady, emoce a podnikavost obyvatelstva a teď zase chvíle uzavření se. Ekonomický dopad bude silný, bude mít celospolečenské důsledky. Žijeme tady a teď a pakliže k tomu dostane Trikolóra mandát, budeme se snažit to ovlivňovat způsobem, kterému věříme. Jenže různé války a krize ve střední Evropě spíš dost často vedly k horšímu vývoji z hlediska svobody, demokracie a bohatství. Stačí se podívat na druhou světovou válku. Nesmíme se tím ale nechat zastrašit, protože bychom pak nedělali už vůbec nic.

ODS žádá, aby vláda požádala o důvěru, v opačném případě vyvolá hlasování o nedůvěře. Jak se k tomu postaví poslanci Trikolóry?

Je to legitimní nástroj, už k tomu několikrát došlo. Poslanci Trikolóry nikdy nehlasovali ve prospěch vlády, protože jde pro nás o levicovou a hystericky proevropskou vládu s ČSSD a komunisty. Není naší vládou, nikdy jsme ji nepodporovali a určitě ji nehodláme podporovat teď, kdy se její výkon obnažil jako selhávající v ještě větší míře.

