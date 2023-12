Klaus pro PL: Rok 2023? Obrat kolem Ukrajiny. Green Deal a německý fašismus

reklama

Pane prezidente, politickou tečku za rokem 2023 napsal prezident Petr Pavel. Dle něj nastane ve vývoji války na Ukrajině „významný posun“, který „nebude úplně v tom nejlepším slova smyslu, jak bychom si ho představovali“. Lze říci, že rok 2023 byl rokem, kdy začaly padat některé iluze, kterými nás krmila mainstreamová média?

Do hlavy a způsobu myšlení prezidenta Pavla nevidím, a proto nevím, co tím mohl myslet. Všímáme si ale výrazného posunu v médiích. Dříve nedotknutelná Ukrajina začíná být kritizována. To je radikální obrat. Třeba to povede k tomu, že se o ukrajinské válce konečně začne mluvit vážně. A třeba to povede i k tomu, že budou zahájena jednání o příměří a o ukončení války. Jsem přesvědčen, že by si to lidé v Rusku i na Ukrajině přáli. Určitě by si to – s výjimkou paní Černochové a spol. – přáli i lidé v České republice. Já v každém případě. A všichni lidé, se kterými se setkávám, určitě také.



Prezident Václav Klaus.

Fotogalerie: - Sebedestrukce západu 2.0

Co stále přetrvává, je představa, že Green Deal je „nutnost“, případně že je to základ budoucí prosperity. Ale i u nás se kvůli zeleným dotacím opět zvedne cena elektřiny. Nechají si Evropané líbit růst svých životních nákladů a začnou příští rok – třeba ve volbách do Evropského parlamentu – Green Deal aspoň brzdit?

Green Deal určitě není nutnost, ale záměrné trestání světa zelenými fanatiky, kteří zneužívají přírodu ke svým politickým cílům. Jejich ambicí je získat moc a manipulovat lidmi. To je prazáklad zelené ideologie od jejího zrodu v polovině 19. století a od jejího rozletu v posledních desetiletích století dvacátého. Green Deal není základem prosperity, je hřebíčkem do rakve prosperity. Zvýšení cen elektřiny je jen jedním z důsledků zelené ideologie. Evropané si zelenou ideologii už dávno „nechávají líbit“, v některých zemích si dokonce zelené volí do vlády. Prototypem zelenosti je nikoli náhodou Německo. Tam falešná apoteóza přírody vznikla, tam byla v éře fašistického systému vehementně propagována a tam se stala součástí vládní ideologie v poslední třetině 20. století. Nevěřím, že budou volby do Evropského parlamentu o Green Dealu, kéž by byly. Když vidím, kdo u nás do něj kandiduje, a když vím, jak funguje Evropský parlament, velkou šanci změně nedávám.

Psali jsme: „Tlak. Tlak z ulice.“ Vidlák a drobné vítězství. „Pavel tuší zlý konec.“ „Nemáme tu válku, tak máme držet h*bu a krok?!“ Prezident si liboval. Zásah „zdola“ Pavel ohledně Ukrajiny jen naznačil. Tady to už padlo natvrdo. Západní média odkrývají Boj proti komunismu v čele s rozvědčíkem Pavlem? Peprná diskuse

Češi čekají, že příští rok nebude lépe. Ekonomové to vlastně potvrzují. Jak nastartovat českou ekonomiku, když lidé slyší ze všech stran, že bude hůř – a neutrácejí?

Česká stagnace není způsobena tím, že lidé neutrácejí. Tento můj výrok není v rozporu s fakty, že výdaje lidí na spotřebu už dva roky klesají. Tento pokles není příčinou, ale důsledkem nefungování české ekonomiky. K jejímu lepšímu fungování nepřispějí ani ambice vybírat strategické investice ministry a jejich úřady, ani narůstající digitalizace, ale ani eventuální budoucí větší moudrost umělé inteligence. Naše ekonomika potřebuje znovu radikální systémovou změnu. Už bychom se zase měli odvážit říci, že potřebuje novou transformaci. Jde o lepší ekonomický systém, nikoli o lepšího Stanjuru, Síkelu nebo Výborného.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Katoličtí věřící dostali k Vánocům netradiční „dárek“: Papež vyhlásil, že kněží mohou žehnat párům stejného pohlaví. Liberálové jásají, že se církev „modernizuje“. Akademická sféra, média, teď už i církev... Jak zastavit tyto proměny institucí, které mají být pilíři společnosti?

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 1% Nepovažuji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 30518 lidí

Abychom skončili optimisticky: Vládu nechválíte, to je veřejně známo. Nicméně, vykonal v roce 2023 ve veřejném prostoru někdo tak záslužnou věc, že si zaslouží pochvalu a vyzvednutí?

Před nadiktováním své asistentce odpovědi na tuto otázku jsem asi pět minut mlčel. Bohužel nic a nikoho najít nemohu, samozřejmě mluvím jen o vládě, ne o české zemi. Nezbývá mi, než odpovědět známým bonmotem: čím méně zásahů vláda udělala, tím bylo lépe. Už v raném novověku platilo pravidlo – když vláda (nebo parlament) zasedá, drž si peněženku.

P.S.: I když jsem už redakci Parlamentních listů odeslal své odpovědi na jejích pět otázek, dodatečně jsem získal jinou odpověď na tu poslední. Odpovídal jsem před tragickým, šíleným, české tradici, českému způsobu uvažování a českému stylu chování neodpovídajícím masovým vražděním na Filosofické fakultě. Je třeba ocenit zásah policie, který vůbec nebyl snadný, jakož i poděkovat všem dalším složkám záchranného systému. I naše politická scéna dokázala v těžké chvíli přiměřeně zareagovat.

Psali jsme: Václav Klaus: Adventní glosa, ročník 2023 „Píší mi lidé z ODS.“ Kdo a proč? Václav Klaus prozradil Václav Klaus: Pár postřehů z krátké cesty do blízkého zahraničí Václav Klaus: Listopadové oslavy skončily

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.