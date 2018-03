Klaus se rozhodl být mečem a kopím pražské kavárny. Obchodní propojení Schwarzenberga a Bakaly, ČT… Exprezidentův přítel Šťastný se naštval na Klause kvůli jeho útoku na Zemana

8. března jste byl mezi pozvanými hosty přítomen inauguraci prezidenta Miloše Zemana. Mnohými byl jeho inaugurační projev kritizován, jak vy hodnotíte jeho vystoupení?

Inaugurace a projev s ní spojený je významnou událostí po zvolení nového prezidenta a všeobecně se nejspíš očekávalo, že inaugurační projev bude více smířlivý a méně konfrontační. Já osobně jsem ale nic takového neočekával, a proto nebudu projev pana prezidenta kritizovat. Naopak. Ocenil jsem, že prezident Zeman i nadále nemá strach nazývat věci pravými jmény.

Nazývání věcí pravými jmény nejspíše vedlo zejména poslance TOP 09 k odchodu ze sálu…

Pokládám to za špatnou formu vyjádření nesouhlasu. Poslanci TOP 09 dnes a denně ve Sněmovně urážejí Andreje Babiše či Tomia Okamuru a poslanci ANO a SPD také pokaždé neodcházejí ze sálu. Demokracie je i o vyslechnutí jiného názoru. Oni odešli ve chvíli, kdy prezident hovořil o vlivu podnikatele Bakaly na média a o analýze Centra pro mediální studia Univerzity Karlovy, kterou si nechala zpracovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a která potvrdila to, co i laik musí rozpoznat. Tedy že veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas ne vždy informují vyváženě a objektivně. Není to ale první taková reakce ze strany TOP 09.

Co máte na mysli?

Osobně vzpomínám například na listopad 2010, na ustavující schůzi pražského zastupitelstva, kde TOP 09 uspořádala demonstrace proti skutečnosti, že je ODS nevzala do koalice. Do první řady, aby zvýšili tlak, posadili dokonce i bývalého prezidenta Václava Havla. Tehdy jsem jako poslanec vystoupil a hovořil v podobném duchu jako prezident Zeman, upozornil mimo jiné na obchodní propojení tehdejšího předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga a Zdeňka Bakaly, ale i tehdejšího lídra na pražského primátora Zdeňka Tůmu, svázaného s panem Bakalou přes společnost Patria Finance, kde působil jako hlavní ekonom, poukázal i na Schwarzenbergovo a Bakalovo působení v týdeníku Respekt. Tehdy TOP 09 také vstala a odešla ze sálu. Takže jejich chování na Hradě nebylo pro mne překvapením.

Tyto kauzy jsou dlouhodobě známé. Domníváte se však, že Miloš Zeman měl problém OKD zahrnout do inauguračního projevu?

To je relevantní otázka a o té je možné dlouze diskutovat. Jestli inaugurační projev má být v každém případě státnický, integrační, smířlivý, plný politické korektnosti, neadresný a obecně pojatý. Všichni ale víme, že Miloš Zeman zdaleka není typ politika, který by se ohlížel na politickou korektnost a vyvažoval, který by přednášel státnické projevy smířlivého typu. Miloš Zeman je typ politika, který mluví stejně na náměstí jako ve Vladislavském sále, a proto jeho inaugurační projev byl jedním z jeho mnoha projevů, kterými chce a dokáže srozumitelně a bez obalu oslovit značnou část naší veřejnosti. Já to čtu tak, že pan prezident chtěl obyčejným lidem předestřít jednoduché a srozumitelné příklady problémů, které mu vadí a o kterých se domnívá, že by se měly diskutovat a řešit.

Prezidentovo vystoupení velmi ostře odmítl i Institut Václava Klause, který mimo jiné uvedl: „Miloš Zeman se naopak opět neopanoval, nechal průchod své mstivosti a posvátnost chvíle poskvrnil skrytým vyrovnáváním si svých osobních účtů. Bylo nemístné, aby část svého dnešního prezidentského poselství svému národu věnoval zbytečným útokům na média.“ S tím tedy také nesouhlasíte?

Nesouhlasím. Co mstivého či nemístného je na zdůraznění hrozby neonacismu v české společnosti? Co mstivého či nemístného je na odsouzení ekonomické kriminality? Co mstivého a nemístného je na srovnání podnikatelských přístupů Tomáše Bati a Zdeňka Bakaly, kdy prezident zřetelně postavil do protikladu ekonomickou prosperitu a sociální jistoty pracovníků Baťových závodů ve srovnání se zbankrotovanými závody OKD a osudy desítek tisíc lidí, kterým jejich zaměstnavatel vyvedl vlastnictví jejich bytů kamsi mimo tuto zemi? A konečně, co mstivého či nemístného je na poukázání na dlouhodobou manipulaci české veřejnosti prostřednictvím zájmových skupin ovládaných médii a do očí bijící neobjektivitu ze strany veřejnoprávní televize? Já opravdu nevím.

Proč myslíte, že Václav Klaus, který před druhým kolem Miloše Zemana podpořil, inicioval vydání takto odsuzujícího prohlášení?

Zásadní chyba je, a o to více mne to překvapuje u lidí, kteří Miloše Zemana znají, že pořád doufají, že se bude ve svém prezidentování ve všem chovat jako Václav Klaus, a kroky Miloše Zemana s ním porovnávají. Ale Miloš Zeman je přecie jiný, vždy byl a vždy bude jiný. Že by se dal přednést projev smířlivý? Ano, dal. Že Václav Klaus měl inaugurační projevy sjednocující, nekonfrontační? Ano, měl. Prezidentem je ale dnes Miloš Zeman, on chtěl něco sdělit a také to udělal. Pro mne je důležité, že zvolením Miloše Zemana se zabránilo definitivnímu nástupu havlismu k moci, který již teď opanuje většinu politických stran. Skutečnost, že Institut Václava Klause se takto kategorickým prohlášením přidal na tuto stranu, je pro mne šokující. Takové prohlášení bych očekával od účastníka sedícího v první řadě na předávání cen Český lev, rozhodně ne od Klausova institutu.

Prohlášení IVK také hovoří o nevhodnosti okamžiku na takový projev, ani s tím nesouhlasíte?

O tom by bylo možné diskutovat. Ale vyjádření Institutu Václava Klause významně překračuje jen polemiku nad vhodností místa a času pro přednes takového projevu. Oni neřekli větu typu: „Inaugurační projev podle nás mohl či měl být takový a takový, ale na druhou stranu, my se s obsahem vystoupení Miloše Zemana, jeho podstatou, shodujeme.“ IVK ten projev odsoudil jako celek, celý jeho obsah, a zastal se zmanipulovaných médií.

Z pražské Hanspaulky odkázal Miloše Zemana na náměstí do Ostravy ve stylu, že tam asi žijí jiní lidé, kteří na to mají uši. To je pro mne zlomový okamžik, protože je to pro mne signál, že Institut Václava Klause se rozhodl být – nerozumím vůbec, co tím chce získat – mečem a kopím takzvané pražské kavárny. Institut Václava Klause jsem totiž vždy pokládal za jeden z posledních ostrůvků, kde si nehrají na politickou korektnost, kde se pražské kavárně a strukturám nepolitické politiky propojené s TOP 09 nebojí postavit. Že a priori neodsoudí nikoho, kdo poukáže na zhoubné ovlivňování médií mocenskými uskupeními včetně manipulace veřejnoprávními médii. Ten ostrůvek se, nevím proč, právě potopil.

Václav Klaus i řada spolupracovníků institutu jsou vašimi přáteli, a situaci tam tak dobře znáte. Je možné, že mohlo jít o osobní názor bývalého europoslance Ivo Strejčka, který se pod text podepsal?

To vylučuji, skutečně. Většina pracovníků IVK jsou mí dlouholetí přátelé či spolupracovníci a vím tak, že ne všichni se s vydaným textem identifikovali. To však nic nemění na faktu, že byl takto institutem oficiálně vydán, a bez souhlasu pana prezidenta Václava Klause by k tomu určitě nedošlo.

autor: Lukáš Petřík