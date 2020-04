Klausův muž sehnal nemocnicím desítky tisíc roušek. Za své. A teď varuje: Na toto si dejte pozor, jinak skončíme v totalitě

reklama

Především to cítím jako velký závazek vůči předsednictvu, našim členům i voličům. Nastupuji jako v podstatě neznámý politik, nová tvář, krajský předseda hnutí. Chci se zaměřit na manažerskou a organizační práci dovnitř našeho hnutí. Máme hodně výrazných tváří, osobností a podporovatelů a je potřeba jim dát větší prostor, více je prezentovat a ukázat témata, která jsou aktuální a reflektují náš program. Také chci přispět k tomu, aby Trikolóra uspěla v řadě krajů v letošních podzimních krajských a senátních volbách.

Zeptám se vás na lídra Trikolory. Václav Klaus ml. bývá kritizován, že je populistický politik, že apeluje na ty nejnižší pudy v nás. Ten názor asi nesdílíte?

Ale vždyť politika je přeci vox populi, hlas lidu, je to práce pro občany, a takhle ji vnímám. Nálepkování populistou u Klause mladšího opravdu neberu. Politické konkurenci prostě vadí, že jezdí po vlastech českých, že zajede i do těch nejmenších vesniček, což ostatní nedělají. Někomu vadí, že hájí zájmy lidí, kteří tady po generace poctivě pracují, odvádějí daně a vychovávají děti. Náš program je nadčasový, tyto principy hájíme a nemusíme je ani v této době měnit.

Stejně jako Klaus ml. jste se i vy rozešel s ODS, byť o mnoho let dříve. Co bylo důvodem?

Už nevím přesně, v kterém roce, může to být asi 15 let. Ale bylo to v době různých Dalíků, Řebíčků, kmotrů a klientelismu, který tuto stranu svazoval a zničil. Tehdy se dělo to, že slibovala členům a voličům něco, ale dělala přitom úplně něco jiného.

Jak si vysvětlujete, že ODS, strana vedená umírněným intelektuálem profesorem Petrem Fialou, ve svých řadách toleruje natolik excentrickou osobnost, jakou je Pavel Novotný? A dokonce mu na kongresech tleská. Oproti Klausovi mladšímu, kterého vyloučili...

Nerad bych se bavil o politické konkurenci, není to úplně moje téma. V těchto řadách mám stále spoustu přátel a nejenom v našem kraji. Myslím, že všichni vidí, že ta strana, ODS, se posunula úplně někam jinam... programově i lidsky. Vedení je uzavřené a drží díky vzájemným dohodám své posty. Skutečné osobnosti, i když s odlišným názorem nebo způsobem prezentace, vedle sebe nenechá vyrůst. Pavel Novotný není osobnost, která by je mohla ohrozit, proto se těší takovému teatrálnímu potlesku tzv. „elit“ ODS. Myslím, že je to mimo politickou kulturu většiny z nás.

Mluvíme spolu v době koronavirové epidemie. Jak to vlastně nyní vypadá v Českých Budějovicích, odkud pocházíte?

Jižní Čechy jsou regionem s nižším výskytem nemoci. Částečně to bude menší hustotou obyvatelstva, ale věřím, že jsme k tomu přispěli i my dobrovolníci, kdy se mi hned na začátku nouzového stavu povedlo ze zahraničí získat 60 tisíc roušek, které jsme během pár dnů rozdali občanům, nemocnicím, charitám, senior domům v celých jižních Čechách. I tato aktivita jistě pomohla a zpomalila šíření této nemoci. Vedení kraje a magistrátu města je jinak pod tvrdou a oprávněnou kritikou občanů, protože krizové řízení naprosto nezvládli.

Co si myslíte o opatřeních vlády v souvislosti s koronavirem? Začínají se množit žaloby právníků na to, že tato opatření, jako je například omezování pohybu, uzavírání hranic a podobně, jsou údajně protiústavní...

Předně bych chtěl poděkovat všem občanům za dodržování pravidel, omezení a nařízení. Všechny nás tato omezení pochopitelně postihla a obtěžují, ale věřím, že jsou v tuto chvíli nezbytná. Rychlost a razance opatření možná zachránila stovky lidských životů, což bychom si v kontextu čísel a informací z celé Evropy měli uvědomit. Vláda jistě udělala řadu dílčích chyb, ale opatření jako taková ochránila naše občany, a podle vývoje pandemie fungují.

Dobrá, ale co podnikatelé a živnostníci, jejichž provozy stojí, co dopady na ekonomiku?

To je samostatné téma, přidušení české ekonomiky a ekonomická opatření, kterými chce vláda nastartovat hospodářství a především ochránit občany, živnostníky a české firmy od rozsáhlých dopadů. Tady jako ředitel firmy s desítkami zaměstnanců vidím velké rezervy, rizika a značný rozpor mezi vládními proklamacemi na večerních tiskovkách a každodenní realitou. Neskutečnou byrokracii jsme si přenesli i do této okamžité pomoci, formuláře, tiskopisy, čestná prohlášení, razítka, mnoho úřadů, které jsou zapojeny, podmínky komu ano, komu ne…

To jsou všechno rizika, že se tato okamžitá pomoc nemusí dostat k těm, kteří ji opravdu teď urychleně potřebují. Tady je potřeba vládu hlídat, kontrolovat, aby se slíbené miliardy zase nedostaly jen k někomu, abychom primárně hledali úspory v rozpočtu, v institucích a výdajích státu, a nevystavili této vládě bianko šek na zničení veřejných financí a zadlužení na několik generací.

Je vůbec v demokracii možné s virem bojovat podobným způsobem, jako to udělala komunistická Čína? Jak skloubit sledování lidí prostřednictvím takzvané „chytré karantény“ s osobní svobodou občana jako jednotlivce?

Určitě to možné je i v demokracii západního typu. Vidíme přece, jak naši spoluobčané většinově dodržují pravidla, respektují nařízení vlády, jak svůj společenský a osobní život prostě omezili. Všem jim patří velké poděkování. Že to mají totalitní režimy s nařízeními, zákazy a opatřeními v takovéto situaci jednodušší, je snad jasné, ale také, doufám, naprosto mimo naši diskusi a uvažování. Nic takového přece nechceme, a věřím, že žádný vir nebo nějaká záminka to v budoucnosti nezmění.

Co se týče takzvané „chytré karantény“, já také rád uživatelsky využívám různé technologie a novinky, ale šmírování lidí přes telefony, platební karty, GPS náramky, to je mi naprosto cizí a mimo mé vnímání světa. Toto je pro mě jen krůček k totalitě nové doby, kdy nás bude někdo kontrolovat, hlídat, bodovat a nakonec rozdělovat do těch správných skupin. To prosím raději zůstaňme o týden či dva déle doma v rámci nouzového stavu.

