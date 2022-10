Klus, Koller a další se přimknuli ve volbách k Vystrčilovi. Publicista má jasno proč

reklama

Zřejmě nejsledovanější souboj letošních senátních voleb se odehrál na Vysočině, kde nakonec vyhrál současný předseda Senátu Miloš Vystrčil. Toho v posledních dnech podpořili i někteří umělci jako například Marta Kubišová, David Koller, Bolek Polívka nebo Tomáš Klus. Co na jejich podporu říkáte?

To už je stará vesta, známá věc. Umělci i „umělci“ jsou lidé citliví, emocionální, se spoustou citu, a s málem racionality. To vidím i mezi svými přáteli muzikanty. Připomíná mi to léta padesátá, kdy mladí, nadšení svazáci volili srdcem, a hlásili se hromadně na stavby mládeže... Za stranu, za Stalina, za Gottwalda. No a dnes, za EU, za Ukrajinu, za CIA.

Před senátními volbami zaznívaly i poměrně silné výroky. „Nevěřím, že v Senátu bude za Jihlavsko zasedat obžalovaná štangle salámu. Prostě to není možné. David porazí Goliáše,“ napsala ještě před výsledky druhého kola senátních voleb například senátorka Němcová. Právě na Jihlavsku se rozhodovalo mezi Milošem Vystrčilem a Janou Nagyovou. Co na to říct?

Vítězství Vystrčila potvrdilo známou pravdu – ten, kdo ovládá klíčové televize a hlavní média obecně, manipuluje i myšlení velké části občanů... nebo snad „ovčanů“? Mimochodem, už před volbami mnoho mých přátele vyjadřovalo určité pochybnosti, zda-li je dobrý tah nominovat proti Vystrčilovi právě Nagyovou. Zajímavý volební nápad, ale ANO to skutečně nevyšlo. I já si myslím, že Babiš měl k dispozici řadu o hodně nadějnějších kandidátů... Výroky té zoufalky Němcové snad ani nemá smysl komentovat.

Psali jsme: „Co ty billboardy s Putinem? Začali jste si, tak nebrečte!“, „My nebrečíme. Zato Babišův dopis. Pláč!“ Havlíček a Kupka. Řežba Dostali přes tlamu. Ježibabice... Fanoušci pětikoalice si užívali vítězství. A pak rána: Lidi nevolili, zrušit Senát! Babiš se neudržel: Vystrčil! Celá pětikoalice mu pomáhala. Pak Koller, Klus, mobilizovali. V zahraničí dělá ostudu, nedomluví se Nagyová padla. Vystrčil ovládl Jihlavu. Podívejte se ale, co mezitím rozjel Kalousek

Na twitterovém účtu novináře Etzlera se zase objevilo: „Na Kroměřížsko se zatoulala kráva z Mohelnice, která projevuje symptomy bovinní spongiformní encefalopatie, tedy nemoci šílených krav. Prý kouše, plivá a kope. Prokazatelně ale lže a dezinformuje. Buďte opatrní. Nevolte šílené krávy do Senátu. Volte menší zlo. Držím palce!“ Nechybí pak také fotka právničky Jany Zwyrtek Hamplové, u které už po prvním kole uvedl mimo jiné, že je „bezostyšná manipulátorka“. Co byste mu vzkázal?

Etzler je nekulturní, vulgární, fanatické hovado. To víme už dlouho. Něco podobného, jako ten tvor z Řeporyjí. Nezměrnou sprostotou se pokouší strhnout na sebe mediální pozornost. V dnešní degenerované společnosti to ovšem bohužel často funguje. Paní Hamplová naštěstí zvítězila, a Etzler se může zase odebrat do suterénu bezvýznamnosti. Je trapné, že tomuto individuu poskytuje naše ČT24 občas prostor.

Psali jsme: Zákaz mít děti pro SPD, Trikoloru a KSČM. Etzlerovi to ale jen tak neprošlo Nezodpovědný sobec! Novinář Etzler už „sejmul“ i svého bratra, který leží s covidem na JIP Podněcování k nenávisti. Novinář Etzler si vytweetoval trestní oznámení „P*dele“ a „hajz*y“ létají. Moravec a Hrad: Elitní novinář už úplně vytekl

Vraťme se i ke komunálním volbám, jejichž výsledky známe už týden. Překvapily vás?

Anketa Kdo je vítězem komunálních voleb? Vládní strany 4% ANO 22% SPD 66% Nikdo 8% hlasovalo: 12828 lidí

Volební účast nebyla tak vysoká, jak by se možná k nespokojenosti, která je v části veřejnosti znát, očekávalo. Jak si to vysvětlit?

Nechci se opakovat. Proč myslet? Myslí za nás jiní... Když to říkají v televizi i v tisku, tak to asi musí být pravda. Myšlení průměrného volícího občana je zřejmé. Volby jsou předem zmanipulované, rozhodnuté, tak proč bychom k nim měli vlastně chodit? Zatím ještě máme ceny plynu i elektřiny zastropované. Ono to nějak dopadne. Na palubě Titaniku se zatím ještě stále tančí... Ale pozor, až přijdou nové ceny za energie i našim vojákům a policajtům, může být opravdu zle. Naprosto skvěle a stručně to řekl, tuším, Mirek Ševčík - „Čechům se rozsvítí teprve tehdy, až se zhasne.“

V poslední době se koná celá řada protivládních demonstrací. Co na atmosféru ve společnosti říkáte?

Lidé se probouzejí. Tedy ti chytří. Ty demonstrace byly úžasné. Zajímavé bylo počítání účastníků. V roce 1989 na Václaváku a na Letné napočítali statisíce, miliony účastníků. Stejně tak na manifestacích „Milchvilprdů“ na téže Letné, ale ovšem na Václaváku napočítali jen tak nějakých nižších desítek tisíc. Žijeme ještě vůbec v demokracii?

Fotogalerie: - Nenásilná revoluce

Fotogalerie: - Fialenko, idi na chuj!

A i v souvislosti s demonstracemi zaznívají poměrně ostré komentáře. Ohledně té, která byla ve středu na Václavském náměstí, se vyjádřil například Miroslav Kalousek. „Opravdu si někdo myslí, že máme tyhle proruské nácky chápat, rozmlouvat s nimi a přesvědčovat je? Vážně si myslíte, že o to stojí? Ti se dají pouze ignorovat, a když budou chtít konfrontaci, tak s nimi bojovat. A hlavně jim nikdy neustupovat,“ uvedl. Váš komentář?

On ještě někdo bere toho Karďouska vážně? Ty hloupé fráze, ty nálepky? Zhlédl jsem opravdu obě celé demonstrace, a nic jsem tam „proruského“ neslyšel. Jen zájem o naši vlastní budoucnost. Podsouvat svým oponentům názory, které nikdy neformulovali, to je ubohost a špinavost.

Chystají se další demonstrace, například 8. října se chystají do ulic například odboráři, demonstrovat se má i 28. října. A není to jen u nás. Nedávno byla protivládní demonstrace například i na Slovensku. Kam až může podle Vás situace vygradovat?

To je prosté, jak čerpadlo... Možná ještě jedna, možná dvě velké demonstrace. Národ už je hodně naštvaný a má oprávněné obavy. Co dál? Pokud by mělo mít něco dalšího smysl, tak snad jedině GENERÁLNÍ STÁVKA. Neomezeně dlouhá. Jistě, podporovatelé současné vlády stávkovat nebudou, ale bude stačit, aby ji podpořili opozičníci. Bude to cítit, zatraceně. Hrozba generální stávky vyděsí každou vládu. Jistě způsobí národohospodářskou ztrátu – na chvíli - ovšem setrvání škodlivé vlády u moci způsobí daleko větší škody dlouhodobě.

Jak podle Vás zvládnou české domácnosti, ale i fabriky, firmy… situaci kolem energií? Je nebo není podpora vlády dostatečná? Srovnejme třeba i s okolními státy. Jaké řešení Vy byste navrhoval?

Podpora vlády, jaká? Vláda hasí problém, který sama způsobila. Vyvolala krizi svojí maniakální, protiruskou politikou. A teď ji chce hasit svými nekompetentními, nedostatečnými opatřeními? Ukrajinský konflikt je problémem mezi dvěma částmi bývalého Sovětského svazu... a po něm nám ale vůbec nim není. To si myslí i v Maďarsku i v Rakousku. Nás by mělo zajímat jen jedno – nákup plynu a ropy za nejlepší možnou cenu. Začíná si to myslet stále větší počet našich občanů, kterým reálně hrozí zima, bída, hlad a nesvoboda.

Psali jsme: „Kdo může zorganizovat demonstraci, aby od vás nedostal nálepku?!“ Nacher udeřil na Fialu Primář zúčtoval: Nad „chvilkaři“ hýkali blahem, teď ti samí zuří. A Pekarová, Sněmovnu na dva stupně a běžte někam! Katastrofa! Stovky ztracených podniků, statisíce nezaměstnaných... Fiala dostal varování z vysokých míst. Nic prý nedělá „Co to je za nesmysl? Kde se pak bude obchodovat?“ Odchod z lipské burzy odsouzen na ČT

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.