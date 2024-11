Kolář si korýtko vždycky najde. Vyoral je s jásáním nad Trumpem opatrný

Donald Trump vyhrál volby. A to o parník. Co myslíte, že to pro občany USA bude znamenat?

Upřímně, příliš netuším. Pro jedny zprvu radost, pro druhé smutek – pro obě skupiny nicméně v realitě neopodstatněné. Víte, nerad bych krotil naděje mnohých, ale navzdory příslibům Donalda Trumpa historicky víme, jak to chodí s předvolebními sliby politiků napříč spektrem. Za druhé bude podstatné, jakým způsobem se bude snažit nový prezident své sliby typu ukončení či zmrazení válek a obnovení USA naplnit a hlavně za jakou cenu či spíše protihodnotu. Tak jako tak pro běžné Američany je zřejmě upřednostnění Trumpa před Harrisovou jistá výhra. Je třeba, abychom ale brali na vědomí, že ony vrcholné politické špičky – včetně či zejména prezidentů USA, Ruska či Izraele a tak dále – jsou pouze „řediteli“, správci a vykonavateli dosazenými do svých funkcí samotnými majiteli, skutečnými hybateli hemžícími se v zákulisí.

Oproti minulým volbám nám také dost hlasů chybí. Minule podle záznamů Joe Biden dostal 81 milionů hlasů, zatímco Trump 74. Teď Kamala Harrisová jen 68 milionů a Trump 72,5 milionu. To je u Harrisové 13 milionů rozdíl. To už docela smrdí, ne?

Co znamená volba Trumpa pro místní garnituru. Myslíte, že tu některým lidem vyschnou korýtka? Třeba jistému Kolářovi?

Jakkoliv by se to tak mohlo jevit, tak mám – myslím oprávněné – obavy, že jistý Kolář si korýtko vždycky najde. Vzhledem k jeho pravověrnosti založené na vlastním prospěchu mu korýtko jen tak nevyschne. Najdou se jiné cesty a kanály pro naplnění korýtek kolaborantů, kterých možná paradoxně bude za Trumpa potřeba více než za předchozí americké garnitury.

A ještě jeden dotaz k Trumpovi; řada liberálů naznačuje, že nás to samé čeká za cca rok s Babišem. Jste téhož názoru?

Tak, ono je to nejen očekávané, ale i logické. Celý život, dějiny i politika se sunou vpřed či zpět v jistých sinusoidách. A když už ne reálně, tak alespoň zdánlivě a na oko. Když k tomu připočteme absolutní pohrdání vlastními občany ze strany současných Fialových politruků a zcela nepokrytou demolici České republiky ve prospěch anglosaských zájmů v Rusku a na Ukrajině, pak je velmi pravděpodobné, že v dalším období se ke kormidlu dostane Andrej Babiš. Ostatně to naznačují už i ony tendenční průzkumy veřejného mínění, které v rozporu se svým údajným posláním ono mínění reflektovat, mají naopak za cíl veřejné mínění usměrňovat a utvářet. Ostatně stejně jako mediální domy a mediální pologramoti hlavního proudu, kteří realitu nereflektují tak, jak by co nejvěrněji měli – ale vytvářejí svoji vlastní virtuální.

Jen tak mimochodem prošel ve stejný den jako Donald Trump slyšením na eurokomisaře Jozef Síkela. Máte za to, že kdyby se neřešily volby, byla by tomu věnována větší pozornost? Nebo „by to bylo stejně jedno“?

Tak ono by to reálně bylo jedno tak, jak je to jedno i teď. Nicméně nebýt voleb, tak by se asi Sikelovi dostalo více pozornosti. Mimochodem, ani nevím, jak Sikela prošel onou kádrovou kontrolou a posudkem. Ale předpokládám, že bez problémů, neb jak zní příznačné anglické spojení: you have to be selected to be elected, aneb musíte být vybrán, abyste byl zvolen. A soudruzi z politbyra Evropské Utopie si na exponovaná místa zvolí jen ty, které si předem vybrali a které kádrově prověřili.

Kromě toho, v Moldavsku také mají staronovou proevropskou prezidentku, Maiu Sandu. Co je zajímavé, kdyby se hlasovalo jen v samotném Moldavsku, tak by nevyhrála. Z toho se nabízí otázka, kdo by vlastně měl mít nárok na to, demokraticky hlasovat?

Já jsem přesvědčen o tom, že demokraticky hlasovat v rámci voleb by měli mít možnost pouze občané, kteří v daném státě trvale žijí a povětšinu roku jsou tam. Nikoliv že pouze disponují státním občanstvím. A navíc, co by mělo být velmi důležitou podmínkou hlasování, jsou občané ekonomicky činní – pracující – a občané, kteří byli ekonomicky aktivní dříve, tedy nyní třeba v důchodu, kteří mají určitý počet let odpracován. Zkrátka, aby volili v drtivě většině pouze ti lidé, co státní aparát a ony veškeré parazity a přísavky ze svých kapes živili a živí, přičemž vyjmuti by byli ti, kteří jsou sami živeni.