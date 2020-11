Kolik politickým neziskovkám? Nic! Odvody do EU? Snížit! A další... Nekompromisní návrh SPD, kde ušetřit velké peníze

ROZHOVOR „Náš stát hospodaří neefektivně a draze,“ říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř a dodává. „Za posledních šest let se zvýšil počet státních zaměstnanců o 60 tisíc osob, což zvýšilo nároky na státní rozpočet o 50 miliard korun ročně.“ V souvislosti s daňovou reformou podotýká.: „Jsem přesvědčen, že lidé utratí peníze lépe nežli stát.“ Mluví také o tom, co by se stalo, pokud by prošel návrh na zrušení superhrubé mzdy z „pera ČSSD“. V rámci úspor pak připomíná návrh SPD na omezení peněz pro politické neziskovky, snížení odvodů do rozpočtu EU nebo stáhnutí vojáků z Afghánistánu. V souvislosti s Pavlem Novotným pak padla slova „zfetovaný primitiv“.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš a šéf ČSSD Jan Hamáček se znovu neshodli na daňových změnách. I sám Andrej Babiš uvádí, že „střet ohledně daní je nešťastný“. Co říkáte na to, že dvě vládní strany předkládají návrhy proti sobě?

Co se ve skutečnosti odehrává mezi členy vlády, se zvenčí těžko odhaduje, ale větší důkaz nefunkčnosti této vládní koalice bychom jen těžko hledali. Největší daňová reforma za poslední dekádu, která má rozhodnout o desítkách miliard korun ročně, se tímto způsobem opravdu dělat nemá.

Návrh premiéra Babiše na snížení daně a zrušení superhrubé mzdy, s výsledkem pro rozpočet minus 130 miliard, podpořila kromě ANO a ODS i vaše „domovská“ SPD. Souhlasíte i vy osobně?

Jsem přesvědčen, že lidé utratí peníze lépe nežli stát. Náš stát hospodaří neefektivně a draze.

Například i váš stranický předseda říká, že lidem zůstane více peněz v kapse. Dá se ale v tuto dobu opravdu předpokládat, že se i tím podaří zase „nastartovat“ ekonomiku? Nebudou lidé stejně spíše šetřit? Opravdu se dostanou tyto peníze „do oběhu“?

Nepochybně větší část těchto peněz se do ekonomiky dostane. Už z toho důvodu, že u nás neustále rostou životní náklady. České ceny jídla, bydlení a energií patří v rámci Evropské unie k nejvyšším ve srovnání k průměrným platům, které jsou oproti takovým státům, jako je třeba Německo, třetinové. Navíc dvě třetiny našich pracujících občanů na průměrnou mzdu ani nedosáhnou. Lidem tak zbývá v peněžence stále méně peněz.

Už v první půlce listopadu podpořili poslanci výši schodku rozpočtu na příští rok v částce 320 miliard. (Do navrženého rozpočtu ovšem vláda nezahrnula dopady právě chystaného zrušení superhrubé mzdy a změny u daní z příjmu, což schodek ještě prohloubí). Co vy si o tom myslíte? A co říci na návrh komunistů na armádní škrty?

Považuji za alarmující neustálý růst nákladů na státní a veřejnou správu. Vláda i pro příští rok počítá s náborem dalších téměř 5 tisíc nových státních zaměstnanců. Je naprosto nepřijatelné opětovné zvyšování výdajů v oblastech neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým, inkluze ve školství, financování politických neziskových organizací a množství zahraničních operací naší armády. Za posledních šest let se zvýšil počet státních zaměstnanců o 60 tisíc osob, což zvýšilo nároky na státní rozpočet o 50 miliard korun ročně. Vzniklo minimálně 9 nových státních úřadů a institucí. Trvalé navyšování počtu pracovníků ve státní a veřejné správě vytváří umělý nedostatek pracovních sil a falešnou potřebu importu pracovní síly ze zahraničí.

Nevadí mi výdaje na armádu, pokud zároveň pomohou naší ekonomice a zaměstnanosti. I Polsko nebo Finsko se v tuto dobu raději rozhodlo pro domácí modernizaci armádní techniky, před drahými nákupy v zahraničí. V tuto chvíli realizovat armádní nákupy zahraniční techniky považuji za nerozumné. Podpoříme tak pouze zahraniční ekonomiky.

Balík úspor předložila i SPD, a to ve výši 150 miliard korun. Co konkrétně obsahuje?

Dlouhodobě trváme na zásadních úsporách při správě státu. Navrhli jsme škrtnout nebo alespoň odložit drahé armádní nákupy zahraniční bojové techniky, stáhnout vojáky z Afghánistánu, zrušit nepovedenou inkluzi ve školství, omezit výplaty solárním baronům a politickým neziskovkám, snížit odvody do rozpočtu EU apod.

Andrej Babiš říkal, že máme nejlepší veřejné finance v Evropě. Lze to brát tak, že nyní stejně v Evropě všichni přijmou nové zadlužení, takže bychom z toho relativně mohli vyjít dobře? Nebo platí to, před čím varuje Kalousek, přeloženo do lidské řeči, že budeme platit vyšší úroky, až si budeme půjčovat?

Jak si ve světle těchto Babišových slov vysvětlit, že se bude chtít bránit zvýšení slevy na poplatníka? Jde o jakési nepřímé doznání, že se nyní zadlužujeme poměrně dost a další navýšení už by bylo nebezpečné?

Bez zvýšení základní slevy na poplatníka by úspory pocítili především vysokopříjmové skupiny obyvatel. Polovině zaměstnanců by tak měsíčně zůstalo v peněženkách o méně než tisíc korun navíc. To je nepřijatelné. Vláda musí šetřit na zbytečných výdajích státu, ne na svých občanech.

A máte pocit, že je to vůči živnostníkům v souvislosti s tím, jak chce vláda podpořit zaměstnance, fér?

Právě zvýšení základní slevy na poplatníka je klíčové, protože to pomůže všem pracujícím, i živnostníkům. Jsem rád, že se konečně podařil prosadit letitý návrh SPD na zavedení paušální daně pro živnostníky s příjmy do 1 mil. Kč ročně. To přinese značné části živnostníků úspory nákladů i administrativy. Mimochodem, pokud by prošel návrh na zrušení superhrubé mzdy z pera ČSSD, tak by se živnostníkům zvedla daň z 15 na 19 % a stejně tak srážková daň ze zisků firem.(!)

Jak už jsme řekli, ODS snížení daní podpořila. Zatímco její další partneři z budoucí předvolební koalice (lidovci, TOP 09) to důrazně odmítli. Je to náznak jakéhosi rozkolu? Zradila je tím ODS? Proč to ODS udělala? A pochopí to podle vás její voliči?

Takových třecích ploch bude přibývat. Tento nesourodý slepenec je na jedné straně motivován touhou lidovců a Topky udržet se ve Sněmovně a na straně druhé touhou ODS už zase vládnout. ODS si prostě nemohla dovolit odmítnout tak zásadní snížení daní, jen obtížně by to svým voličům vysvětlovala.

Daňový balíček se nelíbí ani některým členům ODS. Pavel Novotný označil ministryni financí Alenu Schillerovou za „ubohou kurvičku“. Co říci na takové výrazy v politice a co, podle vás, na to voliči ODS?

Toho zfetovaného primitiva se mi nechce ani komentovat.

