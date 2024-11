Kolik si napíše, tolik dostane. A odměnami to prý na radnici v Litvínově nekončí

Paní doktorko, v zářijových volbách jste byla zvolena do zastupitelstva Ústeckého kraje na společné kandidátce koalice SPD-PRO-Trikolóra. Jak se tedy cítíte v novém prostředí?

Na společných kandidátkách stran je vždy boj o co nejlepší umístění a my jsme u nás v Ústeckém kraji byli dva silní lídři, Foldyna za SPD a já za PRO. A protože nejsou dvě první místa, tak jsem ustoupila politicky staršímu a zkušenějšímu a šla jsem na poslední místo. Bylo to sice riskantní, ale věřila jsem, že tu podporu ve svém regionu prostě mám. Svým voličům jsem několikrát poděkovala a ujistila, že vše přijímám s maximální pokorou a závazkem dodržet mé krédo, s kterým jsem šla do politiky, že „mě nepřeslechnou ani neumlčí“.

My jsme měli teprve v pátek 15. 11. ustavující zastupitelstvo Ústeckého kraje, kde proběhlo rutinní schvalování kandidátů na jednotlivé posty tak, jak si domluvilo vítězné ANO s ODS a v tomto volebním období i s Lepším severem. Sice jsme naivně očekávali, že bychom mohli být součástí koalice, v jiných krajích to tak i dopadlo, obzvláště když se Andrej Babiš před 2. kolem senátních voleb dušoval, že „my s ODS nikdy“, ale záhy po skončení 2. kola byla oznámena již zmíněná koalice. Inu, řeči se vedou a voda teče.

Takže zatím nemohu říct, jak se cítím. Nové prostředí, noví lidé, další nová výzva, které miluji. I když vlastně ano. V závěru mi nově zvolený hejtman Richard Brabec řekl, že se těší na vzájemné diskuse, a je to vlastně oboustranné, také se těším. Jen doufám, že budou na úplně jiné úrovni než u nás v Litvínově.

Vy jste vedle zastupitelky v Ústeckém kraji také zastupitelkou za PRO ve vašem rodném Litvínově. Tam je prý docela „veselo“?

Ano, od září 2022 jsem zastupitelkou v Litvínově, kdy naše uskupení „Společně za Litvínov“ získalo takřka 16 % hlasů a 4 mandáty a skončili jsme jako druhý nejsilnější klub. Vládne nám již třetí období koalice ANO-SNK-KSČM a je tristní sledovat jejich práci, úroveň jednání, a hlavně aroganci starostky Bláhové, která může velice dobře sekundovat Markétě Pekarové Adamové. Nejdříve jsem si myslela, že jistou dávku arogance chová jen vůči mně, protože po volbách s naším klubem jako s jediným odmítla jednat, resp. prazvláštně se uchýlila pouze k napsání jedné sms tři dny před ustavujícím zastupitelstvem, abych delegovala z našeho klubu předsedu kontrolního výboru. To jsem samozřejmě s díky odmítla, protože jsem očekávala jinou úroveň jednání a politickou kulturu.

Na předposledním zastupitelstvu jsem byla nucena konstatovat, že jsem „ráda“, že jistou dávku arogance chová starostka nejen vůči mně, ale stejně arogantně se chová ke všem opozičním zastupitelům, kteří vznesou jakýkoliv „nehodící se“ dotaz. Pokud se tedy vůbec obtěžuje na něj reagovat a odpovědět, čemuž se na posledním zastupitelstvu podivovali i přítomní novináři, neboť podle zákona je odpověď povinností. Ale na to si zde vedení města nepotrpí, materiály k jednání zastupitelstva dostáváme na hraně zákonnosti a např. zprávu z finančního výboru teprve dopoledne, v den konání zastupitelstva. Co na tom, že nejsme uvolnění zastupitelé, jsme v práci a jednání zastupitelstva začíná ve 14 hodin.

Takže to, co kritizuje ANO na vládní čtyřkoalici, že nejsou ochotni s nikým z opozice jednat, tak vy zažíváte paradoxně naopak ze strany vládnoucího ANO?

Přesně tak, ty dva roky jsou pro mě velkou školou. Teď už to nemám jako výzvu, ale jako sport. Jedna perlička – v minulém roce se scházelo zastupitelstvo každý měsíc. Vedení města nechalo zrekonstruovat jednu místnost na radnici, kde se oddávalo, za neuvěřitelných 6,5 milionu korun, a to bez klimatizace, abychom údajně nebyli zvýhodněni oproti ostatním úřednicím, a nově se schválilo, že se potkáme v tomto roce už jen 6krát. A to se přece vyplatí. Uznejte, přeci mě nebude paní starostka poslouchat každý měsíc.

Čili z opozičních lavic vedete svůj osobní boj?

V minulém roce vedení města proinvestovalo z veřejných prostředků 159 milionů do Technických služeb, kde se rekonstruovala administrativní budova pro 10 úředníků a dělníky za takřka 50 milionů, a sběrný dvůr za necelých 30 milionů, když jinde na to stačí 5 milionů. Pominu fakt, že výběrová řízení od kancelářských sponek až po tuto investici vyhrává tatáž firma.

V letošním roce pro změnu bojujeme proti naprosto šílenému nápadu, postavit za cca 400 milionů nový plavecký bazén. Podotýkám, že nehospodaříme s miliardovým rozpočtem, ale běžné roční příjmy jsou kolem 700 milionů, ale běžné provozní výdaje taktéž. Vedení města i přesto na sílu, svou těsnou většinou 12 : 11, tuto investici odhlasovalo. V době, kdy jsou jakékoliv energeticky náročné projekty velice riskantní, kdy cenu energií nelze do budoucna vůbec predikovat, je to kaskadérství. Opozice se shodla na tom, že je to nejhorší rozhodnutí vedení města za celé období. Aniž by bylo zajištěno financování či dotace, tak už byly vynaloženy z rozpočtu města finanční prostředky ve výši 12 milionů – projekt, přípojka na sítě, trafostanice, pokácení několika stromů za neuvěřitelných 750 tisíc korun, aniž by se jednalo o rizikové kácení. A zatím se rozhodlo, že se stavět nebude, a to se přeci vyplatí. Přeci z cizího krev neteče!

Z online záznamu zastupitelstva jste měli na tom posledním skutečně „veselo“, jak už jsem říkal. Město údajně prohospodařilo 12 milionů, a ještě si navrhlo plošně odměny v maximální možné výši, a to dvojnásobku?

Je to neuvěřitelná drzost a arogance moci. Zažívám to už druhý rok. Náš klub spolu ještě s jednou opoziční stranou se odměn vzdal letos i v loňském roce, další opoziční klub je přenechal charitě. Smutné na tom je, že to v tomto duchu jede už léta. Dostanete od úřednic mail, abyste uvedl svou mimořádnou činnost, neboli takové vlastní sebehodnocení práce nad rámec běžných povinností. A to stačí k tomu, abyste si mohl nárokovat 200% odměnu k standardní výplatě. Nikdo nic nehodnotí, neupravuje, nesnižuje. Všem, kteří o to požádají a odpoví na mail, je plošně tato nadstandardní odměna vyplacena. Striktně to náš klub odmítl již v prvním roce našeho působení v komunální politice. Paradoxní na tom je, že se ve stejném období minulého roku, kvůli energetické úspoře ve výši 270 tisíc korun, uzavřel pro veřejnost Valdštejnský zámek, aby si radní vrchnost mohla vyplatit odměny ve výši 770 tisíc korun, letos to bude více než 800 tisíc, neboť od ledna došlo k navýšení platů.

Jestli se nepletu, tak starostka Bláhová se jako náhradnice, po odchozím poslanci Bžochovi do europarlamentu, stala poslankyní. A jestli se podruhé nepletu, tak v Poslanecké sněmovně bojuje ANO za zmrazení platů politiků?

Nepletete, o to více je to trapné a ze strany starostky/poslankyně pokrytecké. ANO bojovalo ve Sněmovně, a nakonec se platy nenavýšily o 14 %, ale „jen“ o 6,9 %. Jestli se já pro změnu nepletu, tak byla jako poslankyně starostka Bláhová při těchto jednáních přítomna.

Takže tam, kde je v opozici, tak populisticky před svými kolegy bojuje proti zvyšování platů; ale tam, kde je ve vedení města v koalici, peníze nesmrdí. Takže k platu starostky ve výši 101.947 Kč bude činit odměna takřka 204 tis. Kč. Pokud odměnu rozpočítáme do jednotlivých měsíců, tak je to 17 tis. Kč, což je více než 16% navýšení základního platu. K tomu plat poslankyně, kdy druhá funkce je ve 40 %, ale se všemi náhradami dohromady odhadem více než 400 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že si vše na sílu svou většinou odhlasovali, navzdory zákonu, tak jim můj kolega popřál krásné a hlavně bohaté Vánoce.

Jak to myslíte, navzdory zákonu? Vedení města při schvalování mimořádných odměn nepostupovalo tak, jak by mělo?

Neznám doslovně zákon, ale povinností je v řádné lhůtě 7 dnů před konáním zastupitelstva seznámit občany na úřední desce o mimořádných odměnách, což se nestalo. Mimořádné odměny jednotlivých zastupitelů nebyly projednávány odděleně, ale v jednom bodu programu. Tajemnice starostky odmítla výčet mimořádných činností zastupitelů přečíst, neboť jsme je měli předem k dispozici.

Tuto frašku završil fakt, že jsme schvalovali jakýsi bianco šek, protože nebyla u jednotlivých zastupitelů výše odměny vyčíslena. V zákoně je jasně stanoveno, že se musí jednat o mimořádnou činnost a mimořádný přínos, což nebylo splněno.

Můžete být konkrétní? Vedení města a zastupitelé si nárokovali nezákonně mimořádné odměny?

Ano. Zaprvé, přece všichni nepracují stejně a mimořádně, aby dostali všichni stejnou odměnu v maximálním dvojnásobku, to jsem v korporátu nezažila. A zadruhé, z logiky věci, aby bylo něco mimořádné, tak to nemůže být periodicky každoročně se opakující. Porovnala jsem rok 2023 a 2024 a minimálně třetina koaličních zastupitelů to doslovně opsala z minulého roku.

Nejinak tomu bylo i u paní starostky, která hledá úspory, účastní se valných hromad ve společnostech ve vlastnictví města, hájí zájmy města v komisi pro transformaci Ústeckého kraje, metodicky vede Městskou policii, inovuje městské akce, jedná o darovacích smlouvách – vše opsané z minulého roku. Plus dopsán bod na konec, koordinace činnosti právní kanceláře či zajištění bezplatného školení pro funkcionáře. Bezplatně možná, ale vzhledem k celkové výši její odměny jen za tento bod nárokuje 11 tisíc.

Předseda finančního výboru uvede mimořádné činnosti, které však zcela vyplývají z výkonu jeho funkce, za kterou je placen. Dále např. přenos informací z kraje a výborů, za kterou je dotyčná placena krajem. Nárokují se jednání s Orlenem, a dopravním podnikem, s krajem atd., což jsou strategičtí partneři, navíc v několika společnostech jsou zastupitelé v dozorčích radách, za což jsou také placeni. Ani v případě dvou místostarostů se nejedná o zanedbatelné částky. Jejich běžný plat je 89.695 Kč, tzn. odměna v dvojnásobku takřka 180 tis. Kč, dohromady hezkých 270 tis. Kč. Nejvíce úsměvné bylo zakoupení vstupenek či šíření dobrého jména města. I když úsměvné by to bylo, kdyby to nebylo k pláči.

Jsou úplně odtrženi od reality. V době, kdy se ekonomická situace mnoha rodin rapidně zhoršuje, tak taková nehoráznost. Mohu slíbit občanům, že pokud se po příštích komunálních volbách budeme moci významně podílet na vedení města, nic takového se opakovat nebude! Z takového papalášství je mi naprosto zle.