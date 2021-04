Konec v ČSSD, přestup k Okamurovi. Foldynu následuje exsenátor z drsného kraje

ROZHOVOR Řady SPD jsou bohatší o dalšího významného sociálního demokrata. Po Jaroslavu Foldynovi přestoupil do hnutí Tomia Okamury někdejší senátor ČSSD z Moravskoslezského kraje Petr Gawlas. Důvod je prý jednoduchý. SPD podle něho bojuje za práva občanů a hájí stejné pozice jako sociální demokracie v době, kdy do ní vstupoval. Okamurovo hnutí tak získalo další významnou osobnost pro nadcházející sněmovní volby.

V politice se pohybujete celá léta, na podzim to bude pět let od uplynutí vašeho senátorského mandátu. Když sledujete současné dění, chybí vám aktivní vysoká politika?

Skutečně od mého senátorského mandátu uběhlo již pět let, čas velmi rychle letí. Dění v politice ale stále sleduji a aktivně se na něm podílím. V Senátu Parlamentu ČR jsem zůstal jako poradce, což znamená, že jsem v podstatě z politiky nikdy úplně neodešel. Dříve jsem se věnoval také komunální a krajské politice, takže vím, jak je velmi složité něco prosadit pouze na krajské a komunální úrovni. Mám rád výzvy a v této složité době je to opravdu velká výzva se do vysoké politiky vrátit.

Zmínil jste, že jste v horní komoře částečně zůstal jako poradce, což není úplně ojedinělé. Řada nových senátorů oceňuje zkušenosti bývalých kolegů z legislativního procesu. Na druhou stranu, kolují zvěsti, že byste se do parlamentní lavice rád vrátil. Je na tom něco?

V Senátu jsem zůstal jako poradce a je pravda, že senátoři velmi kvitují, když mohou využít zkušeností bývalých senátorů, protože ti velmi dobře znají legislativní procesy v Senátu a Poslanecké sněmovně, proto jsem v roce 2016 nabídku přijal. Do parlamentní lavice bych se rád vrátil, protože jako poslanec se mohu aktivněji podílet na zastupování občanů a mohu taktéž navázat na svoji předchozí práci senátora.

Ale jestli se do parlamentní lavice vrátím, o tom bude rozhodovat krajská konference SPD v Moravskoslezském kraji, jejíž řady jsem před časem rozšířil. A samozřejmě v poslední řadě voliči rozhodnou o složení celé Poslanecké sněmovny ve volbách na podzim tohoto roku.

To je významný posun. Byť nejste první, řady SPD před časem rozšířil váš poslanecký kolega Jaroslav Foldyna, rovněž někdejší dlouholetý sociální demokrat. Jak jste k rozhodnutí opustit řady ČSSD dozrál?

Mé rozhodnutí opustit řady ČSSD bylo velmi pozvolné a dozrálo koncem roku 2019. Řady SPD jsem rozšířil mimo jiné i z důvodu, že současná politika SPD je velice blízká politice ČSSD v době, kdy jsem v ní začínal. A také proto, že SPD je hnutí, které skutečně bojuje za práva občana, a to je pro mě velmi důležité.

Ano, Jarda Foldyna je můj dlouhodobý kamarád a už jsme spolu konzultovali spoustu věcí, a to i můj přestup do SPD.

Pokud se nepletu, s Tomiem Okamurou jste se v Senátu potkával, když krátce v horní komoře zasedal. Poznali jste se tam blíže? Do jaké míry to mělo vliv na vaše rozhodování, že vstoupíte právě do SPD?

Tomio Okamura seděl v Senátu hned vedle mě přes uličku. Bylo to v letech 2012 a 2013. Hodně věcí jsme spolu konzultovali. Poznal jsem ho jako slušného a velmi pracovitého politika. Při mém rozhodování, zda vstoupit do SPD, to byl právě Tomio, proč jsem se rozhodl přejít k SPD, a podpořit tak myšlenky tohoto hnutí, a to hlavně pracovat pro občany, a nikoliv pro zahraniční korporáty a Evropskou unii. S Tomiem jsem zůstal v kontaktu i po jeho odchodu ze Senátu.

Co považujete za prioritní témata pro nadcházející volby, která by měla najít voličskou podporu?

Témat pro volby je velmi mnoho, ale samozřejmě hlavní téma pro voliče bude tato velmi složitá doba zasažená covidem a hlavně její řešení, na které má SPD jasný názor, a mým cílem je ho plně podporovat a prosazovat, protože zastávají přesně takový názor, který mám i já.

Jak podle vás najít nejlépe cestu ze současné, pro většinu národa lze říci tragické, situace? Přece jen ta všechna omezení v různých variacích trvají rok…

Ano, plně souhlasím, že toto je tragická situace pro většinu národa. Rozhodně to ale nelze řešit dalším nouzovým stavem a plošnými zákazy. Musíme ochránit hlavně ohroženou skupinu obyvatel. Tato ohrožená skupina by měla od vlády dostat respirátory, případně roušky a vitamíny zdarma. Zdravé občany bychom omezovat neměli a měli bychom je nechat normálně pracovat. Naše hnutí SPD zastává názor, že plošné zákazy není cesta, a to můžu jen potvrdit.

Hlavní je ochrana ohroženého obyvatelstva a pro tuto část obyvatel vláda neudělala nic. Jen pořád něco zakazuje a podle mě už ani ona samotná netuší, co se smí a nesmí. Jejich rozhodnutí jsou chaotická. Jediné, co slyšíme od vládních představitelů, je věta „ještě chvíli vydržte, spolu to zvládneme“, ale jak vidíte, tak už jsme v tom rok a pořád se nic nestalo. Ekonomiku musíme nechat fungovat, a proto zastáváme názor, že zavřít vše není cesta. Hodně podnikatelů je už rok bez financí a vládní kompenzace nepokryjí zdaleka vše, jak rádi ministři říkají.

Téma samo o sobě je vzdělávání. Za poslední rok žáci a studenti prakticky ve školách nebyli. Sice jede distanční výuka, ale to je nepochybně sotva dostačující náhrada z mnoha důvodů. Jaké následky to na současných mladých generacích může zanechat?

Toto mě velice mrzí, jelikož jako speciální pedagog mám ke školství velmi blízký vztah a i má rodina pracuje v oblasti školství. Je obrovská chyba, že studenti jsou pořád doma. Bude to mít veliké dopady na budoucnost této země a hlavně na životy těch studentů. Naše vláda drží nejdéle ze všech studenty doma. Spousta dětí by se ráda už vrátila do lavic, jelikož tím, že jsou pořád doma, tak ztrácejí sociální kontakt, který je pro vývoj dítěte velice důležitý. A ještě bych chtěl dodat, že i v oblasti sportu dětí a mládeže je také situace velmi složitá. Rodiče se snaží děti podporovat, aby sportovali, a tím, že to nyní nemají umožněné, se obávám, že se stane to, že děti přestanou sportovat úplně. Distančně se sportovat opravdu nedá.

Aktuálně mluví vládní představitelé o tom, že během plánovaného rozvolňování po Velikonocích přijdou na řadu prioritně právě školy. Spíš se počítá s koncem dubna. Má to na dva měsíce ještě smysl? A obecněji, neměl resort školství už dávno najít cesty k návratu do škol? Třeba tolik diskutované a kvalitní testy?

Toto vláda již slibovala i hejtmanům, že vrátí děti do škol 1. března, a místo toho udělala ještě větší uzávěru. Podle mě každý den, co budou studenti ve škole, má obrovské plus pro jejich vývoj. Takže ano, pokud jim vláda dovolí návrat, tak jsem rozhodně pro. Resort školství v tomto směru selhal. Jsme v této pandemii už rok a ministerstvo mělo hodně času zajistit systém, aby se nemusely zavírat školy. Bohužel celá vláda řídí tuto pandemii chaoticky, a proto po roce není žádný posun, a to ani v návratu dětí do škol. Pokud zmiňované testy urychlí návrat dětí do škol, tak jsem samozřejmě pro, ale jak říkám, toto se mělo řešit v létě v roce 2020 před začátkem školního roku, aby se nemusely zavírat žádné ročníky.

Co se týče stavu naší politické scény, jak to vidíte? Nakolik se všechno změnilo od vašeho odchodu z postu senátora? Často slýcháme, že za poslední léta politická kultura poněkud zhrubla. Vnímáme to tak, anebo jde o zkreslenou představu? Případně co nebo kdo na tom má svůj podíl?

Ano, máte pravdu, že politická kultura zhrubla, a mám pocit, že v důsledku pandemie se to stále stupňuje. Na fungování a stav aktuální politické scény má vliv i hodně obyvatelstvo, které je naštvané na fungování vládních členů, kteří vydávají jen pořád nějaké zákazy a nařízení, což se samozřejmě promítá na politické kultuře a i celkové náladě společnosti. Já tu atmosféru vnímám také z pozice poradce v Senátu a člověka, který může posuzovat nálady v Praze a Moravskoslezském kraji. Bavím se ve svém regionu s občany o tom, jaká je u nich situace, a většina potvrzuje, že by rádi chodili alespoň do práce, což vláda značně omezuje, a proto je situace jak v republice, tak na vládní scéně tolik vyhrocená.

Jsem celoživotní optimista a doufám, že po odeznění tohoto velmi složitého období zasaženého covidem se politická kultura vrátí alespoň částečně do normálu.

