Konečná ve varu: Změnit auto je to nejmenší, říká Nerudová. Možná v její zazobané rodince

„Lidství a skutečný státník,“ tak komentuje první vystoupení Roberta Fica po atentátu předsedkyně KSČM a lídryně kandidátky STAČILO! Kateřina Konečná. V rozhovoru popsala, co konkrétně STAČILO!, zmínila především válku, ale také Green Deal, migrační politiku a Fialovu pětikoalici. „Fiala a celá vládní pětikoalice by se měli stydět, když polovinu domácností dostane do problémů nenadálý dvacetitisícový výdaj, ale 10 nejbohatších rodin si meziročně ke svému majetku připíše 300 mld. korun,“ vzkazuje.

Paní poslankyně, slyšela jste první vystoupení slovenského premiéra Roberta Fica po atentátu, který na něj byl spáchán?

Ano.

Co říkáte na gesto, které učinil směrem k atentátníkovi?

Jeho slova o odpuštění – navíc tak krátce po atentátu – jsou projevem skutečného lidství. Robert Fico je skutečným státníkem a člověkem s velkým srdcem. Přeji mu brzké zotavení a mám radost, že se vše zatím vyvíjí s jeho zdravím dobře.

Jak odhadujete výsledky evropských voleb u našich sousedů?

Myslím, že SMER volby vyhraje. Mám radost, že na Slovensku kandidují Luboš Blaha, Artur Bekmatov nebo Jozef Hrdlička – lidé, kteří stojí na straně míru, protože evropské volby budou mimo jiné i referendem o míru. U nás i v zahraničí.

Mimochodem moc si vážím toho, že mě podpořil v mé kandidatuře Luboš Blaha, který je místopředsedou SMERu a místopředsedou slovenského parlamentu.

Volby do Evropského parlamentu máme už takřka za dveřmi, takže – co podle Vás STAČILO?

Chtěla bych proto voliče poprosit, aby k volbám skutečně šli a zároveň zvážili, zda volit uskupení, která jsou stabilně pod hranicí 5 %, nebo zda podpořit nejsilnější opoziční alternativu, což je pod číslem 26 koalice STAČILO!, která má dle průzkumů potenciál stát se 5. nejsilnějším subjektem.

„Tyto volby budou nejenom referendum o vládě pětidemolice, ale budou také referendem o míru,“ řekla jste při debatě na Prima CNN. Můžete to prosím trochu rozebrat? Jak vidíte vývoj situace na Ukrajině?

Situace se samozřejmě pro Ukrajinu nevyvíjí dobře. Každý den válčení navíc jsou promrhané životy, zničené území i vyhozené peníze. Dávat silná prohlášení a ultimáta, která slyšíme od našich představitelů směrem k jaderné velmoci, je naprosto směšné. Nebo vlastně ne směšné. Nebezpečné! A může nás to postavit na práh mnohem většího konfliktu. Proto je důležité v referendu o míru, což evropské volby jsou, zvolit mír, který se skrývá pod uskupením STAČILO!

Podle Českého statistického úřadu zhruba 27 % domácností obtížně vychází se svými příjmy a 48 % nic neuspoří. Jak odhadujete vývoj této situace a co by mohlo vést ke zlepšení?

Toto je děsivé vysvědčení vlády P. Fialy. Reálné mzdy klesaly 9 kvartálů v řadě, což je situace, kterou Česká republika v novodobé historii nepamatuje. Naši zaměstnanci neberou ani polovinu toho, co jejich kolegové v Německu. A vláda hodlá opět opakovat tu stejnou chybu – dávat jako jedinou výhodu naší země levnou práci lidí. I proto se mluví o dovozu pracovní síly ze zahraničí.

Fiala a celá vládní pětikoalice by se měli stydět, když polovinu domácností dostane do problémů nenadálý dvacetitisícový výdaj, ale 10 nejbohatších rodin si meziročně ke svému majetku připíše 300 mld. korun. Tady je jasně vidět, pro koho vláda svou politiku dělá a komu slouží.

A jak tento vývoj může ovlivnit Green Deal, pokud zůstane nastavený tak, jak v současné chvíli je? S čím musí v tomto směru české domácnosti počítat?

Máme na výběr. Za prvé mohou za ČR v Evropském parlamentu mluvit Piráti, nebo kryptopiráti z koalice SPOLU, kde si pan Niedermayer s těmi pirátskými europoslanci v hlasováních notuje. To nás čekají další zákazy, omezení a nařízení. V čem máme jezdit, kdy a jak můžeme svítit, čím budeme topit, jak budeme muset upravit naše domy.

K nim se samozřejmě řadí i paní Nerudová, která ve zmatečném rozhovoru řekne, že změnit auto je to nejmenší. Možná u ní v zazobané rodince. Ale mohla by si stihnout všimnout, že průměrný věk našeho vozového parku je asi 17 let. A nemyslím, že by ti lidé jezdili dvacetiletými ojetinami z nějaké nostalgie, ale spíš pro to, že na ta nová auta prostě nemají. Ani na ta obyčejná, natož na elektroauta za sedm či osm set tisíc.

Nebo je druhá možnost. Do Evropského parlamentu zvolit ty, kteří z továrny na vytváření problému, což dnes EU je, budou chtít udělat místo, které je schopno lidem naopak problémy pomáhat řešit. Což je uskupení STAČILO!

Dodnes mě tak třeba mrzí, že jsem byla jediná, která se Fialovi a jeho politice v Europarlamentu tváří v tvář postavila. Žádný jiný poslanec to neudělal….

Podívejme se i do Německa. Co říci k tomu, co se odehrálo v Mannheimu, kdy útočník, který se podle některých médií prý narodil v Afghánistánu, pobodal policistu tak, že ten na následky zranění nakonec zemřel?

Ty záběry jsem viděla a jsou naprosto skandální. Je to důsledek naprosto šílené politiky, kterou před 10 lety dělala lidovkyně Angela Merkel, která tak do nebezpečí uvrhla nejen Německo, ale de facto celou Evropu. A nejhorší na tom je, že migrační pakt, který podpořil i předseda Dozimetru/STANu Vít Rakušan, naději na žádné reálné zlepšení nedává.

