Korupce byla a bude, řekl nám zpívající právník Jahelka k Dozimetru. Český smysl pro humor přežije i bez Putinova plynu

Drahota, nespokojenost, chudoba. Lidé jsou kvůli tomu naštvaní na vládu. Jsou naštvaní oprávněně?

Každá vláda je tu mimo jiné od toho, aby se na ni nadávalo, a to za každé situace. Nejinak tomu je i u nás. Že v samoobsluze zdražili chleba nebo květák, to je opravdu sice k naštvání, ale vláda je v tom nevinně. Že je někdo s odpuštěním lempl, a tudíž ho vyhodili z práce, tak v tom je vláda bez viny. Ale pokud vláda není schopna občanům zajistit alespoň přibližně únosné ceny energií, což už lidé začínají pociťovat, a není schopna jim ani vysvětlit, jak to do budoucna hodlá řešit, tak je naštvání oprávněné.

Hodně se nadává na Andreje Babiše, že za to může jeho předchozí vláda. Srazí mu hřebínek připravovaný soud ohledně Čapího hnízda?

Jistá je pouze jediná věc. A to, že soud v termínu, který je již stanoven, začne. A protože Andrej Babiš je ze svého pohledu zcela nevinný a dle něho je to politicky motivovaná kampaň vůči jeho osobě, tak si soudní líčení nepochybně bude spíše užívat, než že by mu to mělo srazit hřebínek.

Zatím ještě nevíme, jestli bude kandidovat na post prezidenta republiky, protože pokud by byl náhodou v lednu zvolen, tak celá kauza půjde opět na řadu let k ledu. V tomto okamžiku nikdo nemůže vědět, jak celá věc u soudu nakonec dopadne, a jakékoliv „zasvěcené“ komentáře k této kauze jsou bez precizní znalosti trestního spisu zcela bezpředmětné.

Dopadá bída už i na právníky a muzikanty?

Pokud jde o právníky, tak lidé se budou pořád rozvádět, soudit o majetek, ubližovat si na zdraví a tak dále, takže se neobávám, že by neměli do čeho píchnout. S muzikanty je to podle mého názoru trochu horší, protože covid nás – považuji se i za muzikanta – na nějakou dobu úplně odstavil od veřejného vystupování, od publika, od příjmů. A nyní všichni čekáme, jak se to do budoucna vyvine.

Já jsem například v době covidové pauzy napsal řadu nových písniček a těším se, až je vyzkouším na živém publiku, což se již přes léto v době festivalů dělo, ale jak to bude dál, to nikdo pořádně neví. Pořadatelé mají strach něco plánovat – a já se jim nedivím – a lidé začnou mít záhy jiné starosti, než chodit na kulturu, takže se obávám, že nás v tomto směru nic radostného nečeká. Ale je třeba to alespoň brát s humorem.

Pořádáte celkem dost koncertů. Změnilo se nějak publikum po epidemii covidu?

Pokud to beru ze svého pohledu písničkáře, tak publikum nezměnila ani epidemie. Naopak bych řekl, že po té vynucené pauze jsou diváci vděční za každý nový zážitek, za každou novou písničku. A protože já nabízím především „potěšení z neštěstí druhých“, tak je publikum velice spokojeno, protože se alespoň může pořádně zasmát.

Ostatně, jak moc se přizpůsobovalo právo pandemii a pak válečné situaci na Ukrajině, a bylo to nutné?

Pokud jde o pandemii, tak se právo přizpůsobovalo, jak mohlo, a to za situace, kdy s tím nebyly z dřívější doby žádné zkušenosti a podle toho to také vypadalo. Výsledkem byly různé lockdowny a omezení lidských práv a svobod – a teprve zpětně pak soudy konstatovaly, že některá tato opatření byla nezákonná, a tudíž neměla vůbec být. Protože to však už ale bylo takzvaně ex post, tak zůstalo pouze u tohoto konstatování. A může z toho být poučení do budoucna.

Jaké vysvědčení byste dal vládě Petra Fialy....

Ono se jinak vládne v době relativního blahobytu – a jinak v době energetické krize, přílivu uprchlíků, vojenského konfliktu na Ukrajině a opět hrozícího covidu. Chci tím říci, že současná vláda Petra Fialy to rozhodně nemá lehké a žádná jednoduchá řešení na výše uvedené problémy prakticky neexistují. Je tedy třeba hledat nějaké cesty, což může být i způsobem „pokus – omyl“.

I když pan předseda Fiala vystupuje a hovoří vždy velice rozvážně a klidně, tak mi jako občanovi od vlády chybí lepší komunikace a vysvětlování jejích záměrů a jednotlivých kroků, které vláda činí pro občany, ať již jde o ceny energií či o jiné věci. Myslím, že by vláda potřebovala jednoho opravdu kvalifikovaného „mluvčího“, který by vždy přeložil výroky jednotlivých ministrů do srozumitelné občanské řeči a třeba jedenkrát týdně by nám to všechno pěkně vysvětlil.

Za mne tedy zatím „dobrá“, tedy za tři.

Kandidoval jste za TOP 09 do Senátu v Pelhřimově. Jak hodnotíte předsedkyni Poslanecké sněmovny a zmíněné strany Markétu Pekarovou Adamovou?

Krátce po volbách jsem se z novinového rozhovoru s panem Václavem Klausem dozvěděl, že „oči Markéty P. A. jsou čisté zlo“.

Toto hodnocení mě poněkud zaskočilo, protože paní předsedkyně Poslanecké sněmovny má z mého pohledu oči velké a krásné a s jejími předchůdci v této funkci se to opravdu nedá srovnat!

Osobně se domnívám, že Markéta P. A. mohla být v nové vládě ministryní čehokoliv, ale jako předsedkyně Poslanecké sněmovny se mi prostě líbí.

Co vy na kauzu Dozimetr?

Věc je stále ještě na počátku a nelze tudíž z ničeho dělat žádné závěry. Zatím je to takové „odposlechnuto“. Každopádně to však svědčí o tom, že je „něco shnilého v státě českém“. Na druhou stranu, korupce vždy byla a bude, to je historický fakt. Ale třeba přijdou noví politici, kteří budou své funkce vykonávat skutečně nezištně a v zájmu obecného blaha.

Za dveřmi máme volbu prezidenta republiky. Kdo je vaším favoritem?

Podpisy nesbírám, kandidovat nehodlám, a říkám to rovnou – ne jako jiní, kteří s tím dělají tajnosti. Těžko určit favorita, když ještě ani nevíme, kdo všechno se postaví na startovní čáru. Myslím, že mnozí z nás trochu závidí Slovákům jejich Zuzanu Čaputovou, takže podobnou osobnost bych u nás na Hradě také rád viděl. Apeluji proto na všechny následovnice Boženy Němcové, neváhejte a běžte do toho!

Bude Česko i v budoucnu „zemský ráj to na pohled“?

Máme pro to veškeré předpoklady. Krásnou zemi, historické zkušenosti, moudré lidi. Žijeme si tak dobře, jak si naši předci nikdy nežili, a přesto se nám pořád něco nelíbí.

V jedné písni skupiny Chinaski se zpívá: „jaký si to uděláš, takový to máš...“. Takže pro začátek by úplně stačilo, kdyby si každý z nás ten svůj „zemský ráj“ udělal alespoň ve své hlavě a duši, byť to někdy není jednoduché. Jsem ale založením optimista, takže i když nám Putin vypne plyn, tak to přežijeme, protože když už nic jiného, tak my Češi máme přece smysl pro humor – a všechno vždycky nějak dopadne.

