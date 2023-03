Korýtka pro přátele a zbytečná ministerstva od asociální vlády. Martin Kolovratník se neudržel

reklama

Snížení valorizace důchodů nepobouřilo jen většinu českých seniorů. Dle reakcí z různých webových diskuzí a sociálních sítí řada lidí vůbec nerozumí počínaní současné vlády v této problematice. Nejprve plošným způsobem zvýší penze „opatrovníkům“ dětí o tzv. výchovné, aby jim ty peníze o několik měsíců později vzala zmíněným snížením valorizace. To se opravdu muselo při hledání úspor nejprve začít u těch nejbezbrannějších? V této souvislosti jsem také četl některé názory, že se to stalo prý záměrně – senioři stávkovat nebudou a je to určitě méně pracné opatření, než snižovat rozbujelou státní správu…

S tímto hodnocením naprosto souhlasím! Začít u sebe? Snížit počet ministerstev (minimálně tři jsou tam navíc jen a jen kvůli uspokojení koalice), to se vládě nechce. Tak si došlápneme na seniory. Ti se bránit nemůžou a protestovat nebudou. Takto krutá je realita. Ještě horší je v tom, že právě KDU-ČSL se chvástala, jak bude sociálním svědomím vlády. A nakonec zmíněné snížení důchodů přišlo právě z dílny lidovců, kteří to mají na starost. Ukazuje se, že vláda Petra Fialy občanům v předvolební kampani do Poslanecké sněmovny v roce 2021 lhala. Z mého pohledu se jedná o nejasociálnější vládu v novodobé historii naší země a mám pro to několik argumentů. Fialova pětikoaliční vláda je odpovědná za současnou inflaci, která dosahuje dvouciferných hodnot. Potraviny, energie, nájem… tyto základní položky se nám zdražovaly před očima doslova každým dnem a vláda s tím absolutně nic neudělala, ačkoliv jsme ji na to upozorňovali už od minulého roku.

Je přitom zajímavé, že vládní pětikoalice vytváří nová ministerstva s vlastními aparáty a také nové pozice pro své kolegy, kteří neuspěli ve volbách. Nejvíc je to vidět u Pirátů, jejichž poslanci se objevují v pozicích náměstků, poradců a asistentů. Krásné naplňování korýtek pro věrné přátele… Jsem si jistý, že pokud chtějí vládní politici šetřit, tak musí jít sami příkladem! Absolutně proto nerozumím tomu, proč zamítli návrh hnutí ANO na snížení vlastních platů, které se v letošním roce výrazně zvedly. My jsme to navrhli, ale vládní poslanci to zamítli. Jedná se o pokrytecký přístup. Vláda tvrdí, že si navýšení penzí seniorů nemůžeme dovolit a současně se ale nechce bavit o vlastních platech.

A další perlička. Vládní koalice o zákonné valorizaci věděla měsíce předem. Ve světle prezidentských voleb ale o tomto tématu schválně nemluvila, aby nenahněvala voliče prezidenta Petra Pavla. Za hnutí ANO mohu deklarovat, že v tom seniory nenecháme a budeme za ně bojovat. Víme, že se drtivá většina z nich nachází ve složité situaci. Dokonce mi chodí emaily s příběhy, kde senioři volí mezi jídlem, topením a léky. Tohle je špatně. Věřím proto, že Ústavní soud tento krok vlády prohlásí za protiústavní.

Fotogalerie: - Dobré ráno, sněmovno

I nově zvolený prezident považuje způsob schválení valorizace za velmi sporný z hlediska platné legislativy (retroaktivita, schvalování v nouzovém režimu), a pokud vaše hnutí nepodá podnět k Ústavnímu soudu, chce to udělat sám. Petr Pavel také kritizoval ministra financí za to, že do návrhu rozpočtu nevyčlenil potřebnou částku na valorizace penzí. Dal byste prezidentovi v těchto výhradách za pravdu?

Prezident Petr Pavel měl vůbec poprvé příležitost ukázat, že není prezidentem vládní pětikoalice, bohužel ji ale promrhal. S jeho argumenty souhlasím, ale absolutně nechápu jeho následnou reakci. Je to jako od „chytré horákyně“. Nerozumím tomu, jak může na jednu stranu pochybovat o legitimnosti tohoto kroku a současně ho schválit. Prezident je důležitou součástí legislativního procesu. Prezident Petr Pavel k tomuto zákonu ale přistoupil naprosto alibisticky a vlastně se zřekl vlastní zodpovědnosti. Pokud pochyboval, neměl zákon podepisovat. Tečka!

Co se týká toho, že ministr financí Zbyněk Stanjura v návrhu rozpočtu nevyčlenil ani jedinou korunu, tak to zcela názorně odráží vládní přístup k seniorům a k tomu, jak vládě skutečně na seniorech záleží. Jak jsem již zmiňoval výše, vláda o valorizaci věděla mnoho měsíců dopředu a tento krok považuji nejen za asociální vůči seniorům, ale také za ukázku nekompetentnosti ministra financí Stanjury a potažmo celé vlády.

Psali jsme: Pokuty! 60 tisíc pro Pavla, 40 tisíc Milion chvilek?! Známý docent ztrhal dohledový úřad. Důvod zde ,,Pr*sárna.” I odvolání Pekarové. ANO má jasno Kávovary za 115 tisíc, drahé telefony. Černochová, Válek a jiní „šetří“ Důchod 14 tisíc. Řízek neviděla rok. Teď šok za 3 tisíce

Česko v současné době drtí horentní inflace, s vysokými cenami potravin i ostatního zboží patříme ke třem nejpostiženějším státům v rámci EU. Podle některých ekonomů (Tománek, Kovanda, Křeček atd.) je to také vizitkou vlády, která pozdě zastropovala ceny energií, což ve svých předvolebních projevech kritizoval dokonce i prezident Pavel. Souhlasil byste s tímto názorem? Dají se vůbec určit příčiny, proč si opět v této krizi naše republika vede tak špatně?

Vláda již zcela otevřeně rezignovala na jakýkoliv boj s inflací a svoji dosavadní politikou vzkazuje občanům, aby si poradili sami. Už od prosince 2021 upozorňujeme vládu na vysoké ceny energií a problémy, které z této skutečnosti vyplývají. Dokonce jsme vládě přinesli vlastní řešení, které vláda mohla okamžitě použít a ulevit tak nejen občanům, ale i firmám. Nicméně ukazuje se, že vláda kvůli vlastní neschopnosti a opatrnosti není schopna spolupráce a raději přešlapuje na místě. To je samozřejmě špatně, a proto jsme v situaci, ve které jsme. Já osobně jsem například navrhoval vládě, aby dočasně snížila či zrušila DPH na základní potraviny po vzoru Polska. Dočkal jsem se ovšem odpovědi plné výmluv a důvodů, proč to nelze udělat. Stejné to bylo s energiemi. Premiér Fiala před rokem v květnu přišel s tím, že zestátní ČEZ. A tím to skončilo. Neudělal absolutně nic. Výsledek? Máme nejdražší cenu elektřiny v celé Evropě (v přepočtu na kupní sílu), vloni nám cena vyrostla také nejvíc v celé EU. Slováci mají elektřinu čtyřikrát levnější než my! Jedním z důvodů může být také to, že ministři musí řešit vlastní problémy. Koneckonců pro příklad nemusíme chodit daleko. Například ministr Rakušan se musí mnohem více věnovat skandálům a vnitřním problémům STAN. Připomínám kauzy „kyperských milionů“, rozkrádání pražského dopravního podniku atd. Není se pak čemu divit, že máme u nás například nejvyšší cenu elektřiny z celé EU vůči kupní síle…

Vysoká inflace přivádí do státní kasy opravdu značné příjmy ze spotřební daně, nicméně deficit státního rozpočtu byl za poslední dva měsíce historicky nejvyšší od roku 1989. Kam tedy tyto příjmy nyní mizí? Armáda ještě neutratila vysoké sumy za nákup nových obrněných vozidel či ostatní těžké techniky. Co nás tedy tolik stojí, nákupy energií?

To je dobrá otázka. Je logické, že ke změně dochází na straně příjmů i nákladů. Nejen energie, ale třeba i ceny stavebních prací a podobně. Problém je podle mě jinde. Na jedné straně je provoz státu strašně drahý a vláda zde opět porušila všechny své sliby. Nepostupuje v digitalizaci, nesnižuje počet úředníků, ale dělá opačnou věc. Přijímá další a další poradce, politické náměstky a zaměstnance úřadů. Velké náklady jdou na pomoc s ukrajinskou krizí. A bohužel zbytečně. Armáda úředníků nestíhá kontrolovat žádosti, vše se dělá ručně, bez využití techniky. A proti tomu si vláda snížila příjmy. Proč zrušila například skvělé EET, které přinášelo do rozpočtu přes 10 miliard ročně? Jen kvůli politickému postoji a boji proti hnutí ANO.

Veřejnost také vehementně kritizuje současnou vládu za to, že sice seniorům příjmy snížila, ale sama je nechala navýšit ústavním činitelům - politikům, soudcům atp., tedy i sama sobě. Vaše hnutí přišlo už v minulosti s návrhem na zmrazení platů alespoň u politiků. Pětikoalice to dříve zamítla, teprve až po kritice prezidenta Pavla začala najednou uvažovat poněkud jinak. Domníváte se, že se skutečně podaří ještě v tomto roce zamrazit platy politiků?

Anketa Je v pořádku hrozit blokádami vládních budov? Je 93% Není 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 42829 lidí

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinitry Bank a také známý publicista uvedl v médiích, že připravované škrty vlády, jako jsou například snížení podpory u stavebního spoření, zvýšení daně z nemovitosti, úprava penzijního spoření atp. jsou jen drobné, které deficit státního rozpočtu a narůstající dluh zrovna nespasí. Doporučil proto návrat k podobnému zdanění, jakým byla superhrubá mzda. Souhlasil byste s jeho názorem?

S obnovením superhrubé mzdy zcela jednoznačně nesouhlasím a mám pro to hned několik důvodů. Jednak jsem přesvědčený, že lidé vědí nejlépe, jak se svými penězi naložit a nepotřebují na to nás – politiky, aby jim kdokoliv říkal, jak s penězi naložit. Myslím si, že problém totiž obecně není v tom, že stát vybírá málo peněz – problém je v tom, jak s nimi neefektivně nakládá. Situace se v době vládnutí hnutí ANO výrazně zlepšila, nicméně mám pocit, že vláda Petra Fialy v tomto ohledu na naši práci nenavázala a vrací se do starých kolejí. Jak jsem už zmiňoval výše, nerozumím tomu, proč má vláda historicky nejvíce členů – má jich dokonce tolik, že si ministři nemají kam ve Sněmovně sednout. Samozřejmě to není jenom o tom, každé nové ministerstvo má nové aparáty úředníků atd. Vláda se tak vydala naprosto opačnou cestou, než ve volbách slibovala. Místo toho, aby usilovala o minimální stát s efektivní řízením, nabírá úředníky a zřizuje další agendy. Hnutí ANO dlouhodobě říká, že není potřeba zvyšovat daně. Stačí kombinace dvou jiných věcí – lépe vybírat daně stávající a dramaticky šetřit na provozu státu.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Navážu na vaše slova. Ano, vláda měla v úmyslu už v tomto roce zeštíhlet rozbujelou státní správu, nedávno ale toto opatření odložila do příštího roku, za což sklidila od řady politiků i od některých veřejně činných osobností velkou kritiku. Udělala v tomto případě pozitivní rozhodnutí anebo se připravila o potřebné finance, kterými by třeba mohla snížit státní dluh?

Viz moje odpověď výše – premiér Fiala mluví hezky o digitalizaci státu, jeho efektivním řízení a snižování byrokracie. Stejně tak jako předseda Pirátů Bartoš. Zůstává ovšem pouze u hezkých slov, žádný čin nebo rozhodnutí, které by k těmto cílům směřovalo, jsem dosud nezaznamenal. Pro odložení tohoto kroku nevidím jediný důvod – máme astronomický schodek veřejných financí a hospodaření tímto přístupem není dlouhodobě udržitelné. To je skutečnost, na kterou od začátku upozorňuje bývalá ministryně financí Alena Schillerová a Národní rozpočtová rada jí dává za pravdu. Pokud bychom tímto způsobem hospodařili doma, pak bychom také přeci neřekli, teď to nebudeme řešit a vrátíme se k tom až za rok. Pro mě je tento přístup nepochopitelný, obzvlášť ve světle snižování penzí seniorům, na které stát dle slov ministra Stanjury nemá peníze. Vláda zahálí, řeší málo důležité věci a v podpoře vlastních občanů dramaticky selhává. Připomínám, že hnutí ANO má svou vlastní, stínovou vládu, která pracuje nepřetržitě už více než rok. Na každý resort máme svého odborníka, připravili jsme ohromnou škálu vlastních pozitivních řešení a máme potřebnou kvalifikaci. Věřím, že čtenáři mi dají za pravdu, když prohlásím, ať tato neschopná koaliční vláda hodí ručník do ringu a skončí. Hnutí ANO je připraveno chopit se vládní odpovědnosti a dát věci do pořádku.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.