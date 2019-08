Krajanka Yngland Hrušková z Německa: Některé ženy už raději po 18. hodině nevycházejí. Denně je někdo znásilněn, policie nezvládá

ROZHOVOR „Realita je taková, že ženy dostaly od policie doporučeno, aby prostě nevycházely ven. Policie nemá šanci v Německu lidi chránit. Denně je tu někdo znásilněn, zavražděn, pobodán, okraden nebo zmlácen,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz situaci u sousedů herečka, zpěvačka a aktivistka Jana Yngland Hrušková. „Je to pořád ten stejný mustr. Migrant začne obtěžovat své okolí, je policejně znám. Ale nejdříve se musí stát něco příšerného, aby policie začala jednat. Německé soudnictví nemá čas a kapacity řešit tyto problémy. Nejsou soudci, nejsou prostě lidi. Na co tam kapacity jsou, to je pronásledování pravičáků, patriotů a aktivistů. Nebo těch, kteří nechtějí platit poplatky za prolhanou TV,“ dodává.

Německem otřásl útok na nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem, kde Eritrejec hodil ženu a dítě (které nepřežilo) pod vlak. Co si o tom myslí lidé? Bojí se o svoji bezpečnost? (Navíc to není jediný podobný případ.)

Mnoho lidí, hlavně žen a dětí, nevychází po 18. hodině ven. Naopak lidé, kteří se podílejí na pašování lidí a na celé mašinerii ilegální migrace, ti samozřejmě šíří zdání, že se vlastně nic neděje. Nyní vlaky vjíždějí do metra a vlakových nádraží opravdu krokem. Jak dlouho toto opatření zůstane v platnosti? To je dobrá otázka.

Ač událostí žilo celé Německo, například švýcarský komentátor listu Neue Zürcher Zeitung Benedickt Neff se podivuje nad tím, že některé servery tuto událost zařadily až na konec zpravodajství, jako by šlo o marginálii. Máte podobnou zkušenost?



Například konkrétně Der Deutschlandfunk prohlásil, že jednotlivé kriminální činy nehrají takovou roli, aby se dostaly do celostátního vysílání. To prohlásili k případu zabití mečem člověka na ulici ve Stuttgartu. Takovouto politiku mají média. Těmto činům ilegálních migrantů nepřikládají žádnou důležitost. Nebýt internetu, tak se o tom mimo region asi nikdo nedozví. To stejné by bylo s vraždou osmiletého chlapce ve Frankfurtu. Proto buďme rádi, že existuje internet a i Facebook. Je to vlastně skoro stejné jako s tím znásilněním české dívky ilegálním migrantem. Nebýt pana Okamury, který o tom napsal na Instagramu a na Facebooku, tak by se naše média o tom pravděpodobně taky nezmínila.

Jak německá veřejnost reagovala na výrok poslankyně Zelených, že kdyby lidé stáli v bezpečné vzdálenosti od kolejí, tak by se to nestalo?

Na Facebooku to samozřejmě mělo velký ohlas. To se dá přirovnat k tomu, kdy po znásilnění žen v Kolíně nad Rýnem na silvestra doporučovala starostka města Kolín ženám odstup na délku paže. To stejné je nyní doporučení, že budou vlaky vjíždět krokem. Všechna tato opatření bohužel nemají šanci zachránit životy. Dá se říct, že toto vyhlašují pouze lidé odtržení od reality. Kteří samozřejmě vlakem nejezdí, kteří žijí ve svých vilách a mají osobní ochranku.

V Česku koluje na internetu hodně drsný a nekorektní vtip o zásadách bezpečnosti v Německu – 1. Na délku paže. 2. Dále od nástupiště. 3. Na dosah meče... jak hodně je ale vzdálen realitě?

My Češi máme tu vlastnost, že si děláme srandu ze všeho. Realita je taková, že ženy dostaly od policie doporučeno, aby prostě nevycházely ven. Policie nemá šanci v Německu lidi chránit. Na koupalištích jsou bitky mezi migranty. Denně je někdo v Německu znásilněn, zavražděn, pobodán, okraden nebo zmlácen. O podvodech na sociálních dávkách ani nemluvě! Policistů je samozřejmě nedostatek! Prostě už to tam přestala být legrace. A statistiky samozřejmě mluví samy za sebe. Nárůst kriminality například v sexuálních deliktech je o 637 %! A to jistě ne všechny případy byly nahlášeny policii. Jsou známy případy, že policie posílala postižené ženy pryč, že nemá prý smysl to řešit. Takže statistiky jsou mnohem, mnohem horší.

Švýcarští a němečtí vyšetřovatelé dospěli k závěru, že výše zmiňovaný Eritrejec je psychicky nemocný. K tomu uvedl Petr Robejšek: „Vzhledem k tomu, jak často v posledních letech v Německu slyším, že pachatelé těžkých zločinů mají psychické problémy, tak mi skoro připadá, že policie zločince pronásleduje hlavně proto, aby je předala psychiatrům.“ Jaký je váš názor?

Konkrétně v tomto případě byl už ten Eritrejec kriminální ve Švýcarsku. Přijel jako ilegál v roce 2006. Měl už být dávno někde buď v kriminále, nebo na uzavřeném oddělení. A to platí v podstatě pro všechny vrahy z řad ilegálních migrantů. Všichni totiž už byli delikventy předtím, než vraždili.

Je to pořád ten stejný mustr. Migrant začne obtěžovat své okolí, je policejně znám. Ale nejdříve se musí stát něco příšerného, aby policie začala jednat. Někteří migranti mají za sebou dokonce i 60 trestných činů. Německé soudnictví nemá čas a kapacity řešit tyto problémy. Nejsou soudci, nejsou prostě lidi. Na co tam kapacity jsou, to je pronásledování pravičáků, patriotů a aktivistů. Nebo těch, kteří nechtějí platit poplatky za prolhanou TV.

Na svém Facebooku uvádíte šokující čísla o počtu znásilnění v Německu. V roce 2014 jich bylo 949, v roce 2018 už 6 046. Nárůst 637 procent... je to výmluvné samo o sobě, ale co k tomu dodat?

Chtěla bych dodat pouze to, abychom se z těchto čísel poučili. Ale bohužel tuto snahu vidím pouze u strany SPD Tomia Okamury. Ostatní toto všechno ignorují. I naše média samozřejmě napomáhají tomu, že si naši lidé myslí, že se nás to netýká.

Mluví se o tom, že ve volbách v Braniborsku a Sasku by mohla vyhrát AfD. Jaký k tomu máte komentář?

To by byla samozřejmě ohromná výhra. Jedině AfD má tu snahu tento problém řešit.

Co k této možnosti uvádějí média a elity?

Média a elity samozřejmě bojují proti AfD. Tleskají v talk show pašerákům, jako je například Carola Rackete. Je to úplně stejná situace jako u nás. Klus, Hrušínský, Banga, Geislerová, Minář, Novotný a mnoho dalších, to jsou přesně ti lidé jako v Německu. Jsou absolutně odtržení od reality. Jsou naivní.

Česká a německá scéna jsou si velmi podobné. Jak ta scéna patriotů, tak scéna elit a médií. Je to v podstatě absolutně identická situace. V tom se naše země od Německa vůbec neliší. V každé zemi jsou elity, které si myslí, že mohou rozhodovat jménem lidu. Já jen doufám, že se lidé konečně proberou a budou aktivní a půjdou k volbám, protože to je vlastně naše jediná šance něco změnit. V Německu je jediná šance AfD. U nás vidím jedinou šanci v SPD.

autor: Oldřich Szaban