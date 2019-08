Legendární hokejista Milan Nový: Žádná kocábka s chudáčkama, je to jen hra neziskovek. Čím na ně budeme hodnější, tím hůře skončíme

„Politický názor je otázka zkušeností!“ To říká nejlepší československý střelec všech dob, člen hokejové síně slávy a mnohonásobný reprezentant Milan Nový. Proč se dnešní mladí hráči těžko prosazují do NHL, proč je tvrdě proti imigraci, a co mu o uprchlících říkali švédští přátelé?

Pane Nový, jste nejlepším střelcem naší hokejové historie. Jak to tak funguje – to se člověk střelcem narodí nebo to přichází postupně?

Ale kdepak narodí. To je spoustu práce navíc! Já jsem měl třeba na zahradě dřevěnou banku a tam přesně vyznačené ty čtyři rohy, kde je brankář nejzranitelnější, tak ty jsem trefoval hodiny a hodiny, abych si to zafixoval. Za tím je obrovská práce navíc.

My, když jsme prohráli, tak jsme šli odpoledne povinně trénovat a nikdo si nedovolil ani ceknout. Dneska by všichni jen brblali, tak by to bylo dobrovolné a nešel by nikdo.

Na druhé straně, dnes už je to vybavení pro trénink mnohem modernější.

To sice je, ale k čemu to vede? K ničemu! Podívejte se na ty dnešní mladé kluky. My jednoznačně zaostáváme za světem ve střelbě. Nikdo to netrénuje navíc – podívejte se na Jardu Jágra a jeho individuální tréninky. Po zápase jde ještě trénovat. Proto se taky tak skvěle drží. Nic není zadarmo.

Já jsem běhal v zimě se sedmikilovým závažím několik kilometrů, neustále jsem na sobě pracoval. Ne kvůli trenérům, ale kvůli sobě. A tohle, když ti dnešní mladíci nepochopí, tak budeme pořád jenom čtvrtí, pátí nebo šestí.

Trenér Miloš Říha svolal na tento týden první akci seniorské reprezentace. Reprezentační kemp. A byl dost roztrpčen, že se mu omluvily mladé české hvězdičky Nečas, Zadina, Hájek a Zbořil s tím, že už mají vlastní individuální program. Jak se na to díváte vy?

Samozřejmě, že Miloš Říha má pravdu! Nejlíp se můžete připravit s týmem a ještě s těmi nejlepšími, a ne to někde šmrdlat se svým trenérem. A to už nemluvím o tom, že je to reprezentace!

Když já jsem odcházel z československé ligy do Washingtonu do NHL, tak jsem celé léto tvrdě trénoval s Kladnem. A běhal jsem líp než většina kluků, kteří byli o 10 let mladší. Jinak bych v zámoří neměl šanci.

Pane Nový, jak se vám žije v rozdělené české společnosti. Sledujete tuzemskou politiku? A pokud ano, tak s jakými pocity?

Já si myslím, že vláda pracuje, že ekonomika běží výborně. Netvrdím, že pan premiér je čistý jako lilie, ale zatím mu oficiálně nikdo nic nedokázal, a mně tam chybí především nějaké to uznání té jeho práce. Vždyť to je pořád jenom negativní a zase negativní.

Odchod Andreje Babiše by nám tedy, podle vás, nepomohl k uklidnění situace?

To je stejné jako když jste kapitán týmu. Já jsem byl kapitán tří reprezentací. A pak ten kapitán odejde, a ten tým se prostě sesype.

Takže vláda i hnutí ANO by se bez Andreje Babiše sesypaly?

No přesně to chci říct. Je to pracovitý člověk, který má nějakou vizi a představu. Ale pořád jsou tu nějaké útoky a ataky na něj. Ono se to dobře vykládá. Všechno zkritizujeme, hurá, to je ono! Napíšu článek do novin a v něm všechno sepsuju, konečně pořádná demokracie!

Ale co takhle taky jednou vymyslet něco konstruktivního. Dobrá, tak takhle teda ne, pak ale řekněte přesně, jak to udělat jinak. A pokud to nevíte, tak radši mlčte!

Musím říct, že máte velmi podobný pohled na věc jako třeba Jiří Holík, se kterým jsem nedávno hovořil.

No protože jsme už oba starší. Už máme něco za sebou.

Chcete tím říct, že politické názory jsou závislé na věku?

To je všechno věc zkušeností. Já jsem hrál po celém světě, pracoval, pracoval jsem v Americe, ve Švýcarsku a vím velmi dobře, že nic není zadarmo a že unáhlené rozhodnutí nebo kritika za každou cenu je k ničemu.

Jak vy osobně nyní zažíváte zmiňovanou ekonomickou konjunkturu, mají se lidé okolo vás opravdu lépe?

Podívejte se, já bydlím na vesnici, ale cestuju po celé republice i v zahraničí včetně USA, kde mám spoustu kamarádů. A já to vidím tak, jako oni zvenčí. Že jsme sice malá země, ale daří se nám velmi dobře. I tady na vesnici je to pořádně znát. Nikdy tu nic nebylo. Teď přibývají nové baráky, je tu hřiště, krásná restaurace, to taky není samozřejmost.

Pane Nový, v čem vidíte aktuálně největší hrozbu?

Jednoznačně v imigraci! To je totiž boj, tady už jde o zachování celé Evropy, tak jak jsme ji léta budovali! Buď – anebo!

Já si říkám, to jsme vážně tak neuvěřitelně naivní?

Kdybyste viděl, jak jsme hráli nedávno takový exhibiční zápas ve Švédsku – a to bylo právě pár dní potom, co tam došlo k tomu útoku autobusem. A ti Švédové mi potom říkali: „Ty Milane, my jsme na ně (přistěhovalce) tak hodní, my jim dáváme všechny výhody, co jen můžou mít a sociální dávky, a že většinou nechtějí pracovat, i na to už jsme si zvykli, ale že se tady bude dít tohle, to nás nikdy nenapadlo.“

Dobrá, pane Nový, ale to říkali pod vlivem té tragické události, takhle nemůžeme paušalizovat.

Jistě, ale to zdaleka není jenom Švédsko.

Já vám řeknu příklad. Ve Francii už je dneska víc mešit než kostelů. A město Kladno má družbu s jednou pařížskou čtvrtí. A tam se lidé po setmění bojí vystrčit nos. Tam jsou statisíce imigrantů, policie si tam netroufá a ti přistěhovalci jednou zapálí auta, jednou něco ukradnou nebo někoho napadnou. A ti Francouzi, kteří jsou hrdí na to, jak jsou úžasně vstřícní a multikulturní, by to teď strašně rádi vzali všechno zpátky, ale už to nejde.

A teď se teprve ukazuje, jak pochybili ti evropští politici, kteří nám vnucovali různé kvóty. A náš prezident řekl ne, náš premiér řekl – ano pomůžeme, ale přímo na místě.

Kdyby se k tomu takhle postavily všechny ty evropské země, tak jsme dnes nemuseli řešit, co se všemi těmi lidmi bude dál a kdo je bude živit, protože většina z nich přece o žádnou práci zájem nemá. Ale oni hlavně nemají zájem ani o naši kulturu a o naše hodnoty, nechtějí se učit řeč toho státu, který je přijal. Jenom pořád vymýšlejí, jak se dostat tam, kde jsou nejvyšší sociální dávky.

Tohle všechno si musíme přiznat, jinak jako Evropani prostě skončíme, a ještě takříkajíc vlastní rukou.

Ale když proti imigrantům tvrdě zasáhnete, tak jak naznačujete vy, tak máte okamžitě na krku desítky neziskových organizací…

To je přece jenom taková hra. Vždyť všichni víme, že neziskové organizace, to je ve skutečnosti jeden velký byznys! Žádná kocábka přeplněná chudáčkama, jak se to prezentuje v médiích. Ti chudáčci za tu cestu zaplatí takové peníze, že by si za ně mohli doma vesele žít třeba i několik let. Kde je vezmou? To je věc elementární logiky.

A neziskovka ty lidi prostě vysadí a řekne, tak se o ně nějak postarejte. A Francie nebo Španělsko zase couvnou a zase ty lidi přijmou. Ale to je cesta do pekel.

Dejme tomu. Ale předtím jste říkal, že nemáte rád ty, kteří jen kritizují a přitom sami nemají vlastní řešení. Proto se ptám, jak by podle vás měla Evropa postupovat dál, aby to nebyla ona cesta do pekel.

Například Itálie, Maďarsko, Rakousko a další evropské země už nechtějí nikoho přijímat, už to pochopily. A ono to ty evropské země donutí, aby byly tvrdé, protože tady jde opravdu o to, co bude s Evropou dál. Musíme být zkrátka důslední, protože oni si dovolí to, co jim dovolíme my. My musíme nastavit ta pravidla.

Já jsem pro pomoc těm zemím, kde je válka, ale pro pomoc lidem přímo na místě. Nelze stále z dobroty srdce přijímat další a další uprchlíky, kteří si navíc většinou jen chtějí vylepšit svůj životní standard. Evropa není nafukovací.

Čím budeme hodnější, tím hůř to skončí!

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

