Lékař z TOP 09: Chytrá karanténa? Zatím se jeví jen jako marketingové heslo. Mělo by se šetřit. Miloš Zeman a jeho partička – mínus deset procent

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR Hradní partička by si měla v době krize snížit náklady alespoň o deset procent. A také vláda i resorty. Na chřipku se připravím očkováním a vitamínem D. Koronaviru se až tak moc nebojme – v 80 procentech má průběh jako obyčejná viróza. Proto nevěřme konspiračním teoriím proti očkování, které mají za úkol zneužívat lidské důvěřivosti těch, kdo nemají kritické myšlení. To říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz lékař klatovské nemocnice, krajský zastupitel za TOP 09 MUDr. Richard Pikner, Ph.D. Chytrá karanténa je podle něj jen marketingový tah, mobilní aplikace eRouška taky není řešením. Nesvalujme vinu na pendlery, na sociálně vyloučené občany a komunity nebo na zahraniční dělníky.

Jsme připraveni na případnou druhou vlnu epidemie koronaviru? Po zdravotní stránce, ale třeba i ekonomicky a hlavně psychicky či morálně?

Doufejme. Myslím, že zdravotnická zařízení a hygienické stanice jsou jistě připraveny lépe, a rovněž snad nebudou chybět ochranné prostředky. Na druhé straně nebude asi reálné znovu poslat celý národ do karantény.

Pojem chytrá karanténa se mi zatím jeví jen jako marketingové heslo. Rozhodně není řešením mobilní aplikace eRouška. Snad ale bude připraveno dost personálu hygienických stanic vyhledat a dohledat kontakty všech pacientů. Mělo by se pomalu začít i s nácvikem těchto dovedností i u zdravotnického personálu, protože pokud přijde větší covid-19 infekce na podzim, tak hygiena nebude mít dostatek vyškolených lidí.

Znovu těžko pošleme celý národ opět do karantény a těžko znovu na několik měsíců zastavíme chod státu. To b byla ekonomická katastrofa. Jako vždy, krize ukázala, kdo obstál morálně i psychicky.

Další kolo může mít nepříjemný dopad, neboť hodně lidí přestává věřit v závažnost infekce covidu-19. A mají pravdu, v 80 procentech je průběh jako u běžné virózy. Ale co těch 20 procent? Záleží, z jak velkého počtu nakažených to bude. Pokud by to byly obdobné počty jako při běžné chřipce, nemusí zdravotnická zařízení kapacitně zvládnout nápor pacientů.

Doporučujete očkování proti klasické chřipce? Konspirační teorie mluví proti němu…

Jasně že ano, u rizikových skupin – senioři, chronicky nemocní se závažnými chorobami. A také doporučuji pravidelně vitamín D, který ovlivňuje imunitu, ideálně 1000 IU denně, děti do 10 let 500 IU denně. Mým rodičům obojí doporučuji, a hloupí jsou ti, kteří to neudělají. Konspirační teorie jen zneužívají důvěřivosti lidí a nedostatečné schopnosti kritického myšlení.

Je podle vás epidemiologická situace v klatovském okrese příznivá?

Ano, k 26. 5. 2020 je v klatovském okrese evidováno 13 osob s aktivní chorobou na 87.000 obyvatel. To je šance 1 : 6700, že se s nemocným potkáme, kdyby teoreticky někde „volně běhal venku“.

Nejpostiženější okresy západních Čech, Domažlicko a Chebsko, mají kromě pendlerů řadu vyloučených lokalit – není právě toto zdravotní a bezpečnostní problém?

Myslím, že je toto riziko přeceňováno. Nemoc se především šíří na hromadných akcích, kam přijdou nakažení. To nejhorší je obviňovat vymezenou skupinu obyvatel. Už tak stát trestá pendlery až dost. Je to jediná skupina zaměstnanců, kteří si platí testy na covid-19, aby mohli chodit do práce. Nechápu.

V Plzni to nejsou jen lidé bez domova, ale i zahraniční pracovníci…

Všichni lidé, kteří nedodržují základní hygienické návyky během epidemie, jsou rizikoví. Některé skupiny obyvatel více, ale byla by to jen naše ubohost to takto zjednodušovat a hledat příčinu a viníky ve vyčleněných skupinách, natož u cizinců.

Ministerstvo financí hází část zodpovědnosti za existenci malého a středního podnikání také na obce, města a kraje. Je to správné, se takto podílet?

Ne v situaci, kdy stát si na své náklady bez problémů půjčí na dluh, a to obce a kraje nemohou. Stát měl v době hojnosti především tvořit rezervy. Dnes by měl začít u sebe: Miloš Zeman a jeho partička mínus deset procent provozních nákladů. To samé vláda, ministerstva, opět mínus 10 procent provozních nákladů, ale ne investic. Až toto udělají, ať o to samé žádají po krajích a obcích…

Měli by naši občané upřednostnit tuzemskou dovolenou před zahraničními pobyty? Podpořili by tak domácí podnikatele a zdejší cestovní ruch…

Jasně že ano, ale měli bychom to dělat rovnoměrně a stále, nejen při krizi. Vždyť se o letošních prázdninách ani do všech zařízení nevejdeme!

Pražské, ale jistě i plzeňské hotely asi tuzemci nenaplní. Ale spoléhat třeba na Číňany...

Proč bychom hotely nezaplnili? Myslím, že cena se moc neliší od all inclusive hotelu v Turecku. Tam jezdí každoročně tisíce Čechů. Naše hotely sice nejsou u moře, ale třeba zase s výhledem na Pražský hrad, s orosenou „plzničkou“ a s wellnesem za zády. To vůbec nemusí být zlé. Na cizince obecně asi letos spoléhat nemůžeme.

Nevzniká, podle vás, ve společnosti po všech těch událostech protičínská nálada a odmítání čínských výrobků?

Každá takováto mimořádná situace přináší mnoho nových otázek. Já doufám, že i většinu národa covid-19 přinutil zamyslet se nad základními hodnotami, které k životu potřebujeme. Jistě jsou namístě otázky, zda máme být více nezávislí na dodávkách ochranných prostředků a dalších strategických výrobků odkudkoliv. Ano, měli bychom podporovat výrobce nanoroušek z Domažlic a poslat finanční kontrolu spíše na dodavatele předražených respirátorů, než obráceně. Nemyslím, že je namístě obviňovat jeden stát či národ.

Nezapomínáme kvůli koronaviru na problém sucha?

Já rozhodně ne. Dva a půl měsíce jsem neměl točené, a tak jsem na sucho myslel poměrně často. Ale vážně, je to opět o prioritách. Voda je základní životní potřeba. Musíme změnit systém uvažování. Místo velkých lánů řepky hnojených chemickými granulemi upřednostnit menší pole s remízky, zaorávání biomasy a hnoje. Prostě zvýšit schopnost půdy vsakovat vodu. Není to o stavění přehrad a následném řešení problému přemnožených sinic. Je to o zásadní změně hospodaření s půdou, s ohledem na vodní koloběh.



