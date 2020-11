Lhaní z obrazovky, zvaní ujetých komentátorů. ČT potřebovala veřejnou debatu jako koza drbání. Okamura promlouvá o smrádku ve veřejnoprávním chlívku

Anketa Je nezávislost ČT ohrožena Lipovskou, Xaverem a Matochou? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 14713 lidí

Co říkáte na současné události kolem Rady České televize?

Mám dobrý pocit, že demokraticky zvolená Rada ČT v novém složení začala pracovat na tom, aby Česká televize konečně dodržovala zákon – a ČT tu veřejnou pozornost a debatu jak k vysílání, tak k hospodaření potřebovala jako koza drbání. Popravdě, tahle koza si v bohatě dotovaném chlívku hnila po desetiletí a ten smrádek už zjevně probořil tolerovatelné meze.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek a bývalý předseda topky Karel Schwarzenberg v otevřeném dopise požádali Českou biskupskou konferenci, aby vyzvala k rezignaci Hanu Lipovskou a Jaroslava Maxmiliána Kašparů, které do Rady ČT nominovala biskupská konference a katolické církevní kruhy.

I tento dopis je v podstatě skvělá zpráva, jelikož zoufalství, které vede k udavačství a k nedemokratickým tlakům, jen ukazuje, že zmínění radní skutečně šlapou někomu na bolavé hnisavé vředy, které je potřeba vyléčit či odstranit.

Radní Hana Lipovská se začala velmi intenzivně zajímat o televizní hospodaření. Je to podle vás správně? Někteří o Lipovské říkají, že to dělá jen proto, aby „něco našla na Dvořáka“ a byl důvod odstranit generálního ředitele, což má podle některých znamenat konec „kritické žurnalistiky“ v podání Reportérů ČT a pořadu 168 hodin. Máte pocit, že právě tyto pořady jsou hlavní baštou kvalitní žurnalistiky?

Netransparentní hospodaření Česká televize a její stamilionové útraty, začerněné smlouvy, zatajování informací kolem nakládání s koncesionářskými poplatky a zcela jasné propagandistické a leckdy velmi manipulativní vysílání si skutečně zaslouží kontrolu i veřejnou diskusi. Úkolem Rady i dozorčí komise je skutečně nonstop kontrolovat, zda ve vysílání, tak v hospodaření není poškozován zájem veřejnosti nebo zákon. Oni tam nejsou jako kámoši ředitele, ale jako dozorčí orgán – to snad umí pochopit i nejaktivističtější pracovník ČT. A to, že to minulé složení Rady řádně nedělalo, to je právě ten problém, který je potřeba napravit a uvést do souladu se zákonem.

Naší samozvaní obhájci demokracie, a není to jen pan kníže se svým panem Kalouskem, namísto veřejné a svobodné diskuse bojují o umlčení těch, co na nepravosti poukazují. Hysterie, kterou lidé jako ekonomka Hana Lipovská nebo kněz Maxmilián Kašparů vyvolávají, je naprosto pochopitelná. Představa, že by například Rada ČT pod tlakem takových osobností začala po ČT vymáhat plnění zákona o televizním vysílání a zákona o České televizi, je pro mnohé děsivá. Představte si, že by Česká televize přestala lhát a manipulovat ve prospěch ideologií Bruselu a nadnárodní lobby, které zastupují třeba pan Kalousek s panem Schwarzenbergem. Představte si, že by Česká televize přestala začerňovat smlouvy a začala by skutečně transparentně hospodařit a vyváženě informovat.

Je před volbami do Sněmovny a ukazuje se, že například v USA ani masivní mediální válka proti Trumpovi málem nedokázala zařídit vítezství kandidáta manipulátorů. I v České republice je sice převaha médií na straně pseudoliberálních neomarxistů z bruselské líhně, ale v momentě, kdy by třeba Česká televize začala informovat nestranně, byl by s křehkou rovnováhou konec a začal by vítězit zdravý rozum. A to by byl pro dosavadní samozvané elity průšvih, protože zdravý rozum je ten největší nepřítel elit, ať už jde o migraci, historii nebo třeba otázku, zda tu máme pohlaví dvě nebo jich je sto a víc.

Když jsme u toho zpravodajství – co říkáte na to, jakým způsobem Česká televize prezentuje třeba americké prezidentské volby a povolební postup Donalda Trumpa?

ČT od počátku neskrývaně pomlouvala Trumpa. Její antikampaň začala už ohlášením jeho kandidatury a nikdy nepřestala. Stejně tak je stranická a propagandistická ve stovkách dalších témat – nejde jen o americké volby. Lhaní nebo naopak ignorování událostí, faktů a překrucování nebo zvaní opravdu hodně ujetých komentátorů je u veřejnoprávní televize ale i u rozhlasu, bohužel víceméně standard. Díky tomu velké části veřejnosti zcela mění obraz světa – k obrazu svému.

Senátoři, ačkoliv nemají k Radě ČT žádný zákonný vztah, považovali za nutné přijmout usnesení, kterým poslance vyzývají, aby vyvodili závěry, včetně odvolání těch členů Rady ČT, kteří odvolání komise podpořili. Jak se k tomuto nátlaku ze strany horní parlamentní komory staví SPD?

Nijak. Zoufalé činy zoufalých lidí mne ani SPD nijak nevzrušují. Opět se potvrzuje, že senátoři považují za demokracii jen to, pakliže s nimi souhlasíte. To ale pak není demokracie, to je diktatura. Nás samozřejmě zajímá dění v Radě i v ČT, ale popravdě, opět to je jen jistý výsek dění. Pro nás jako zákonodárce je spíš důležité přemýšlet a najít nějaký model veřejné státní televize a rozhlasu, které skutečně budou vysílat podle zákona. Ta neodpovědnost je dnes zásadním problémem veřejnoprávních médií a bohužel ani Rada ČT, ani Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) dosud nedokázaly, ani většinou nechtěly po České televizi (ČT) a Českém rozhlase (ČRo) plnění zákona vymáhat.

Takže je načase přemýšlet o jiném principiálním modelu – po vzoru jiných zemí. A nejde jen o Českou televizi – manipulace prostřednictvím médií mohou být skutečně nebezpečné. To už nám ukázali nacisté, kteří začali svůj růst skupovaním a ovládáním médií. Tohle se nám děje i dnes, kdy jedna agresivní ideologická skupina ovládá celý mediální mainstream.

SPD má nějaké návrhy, s tím, že základem by měl být nový mediální zákon, který by ustavil samoregulační orgán, takzvanou mediální radu, složenou ze zástupců občanů, státu, vydavatelů a novinářů. Tato rada by přijímala stížnosti a podněty a podle zákona by je řešila. Určitě bychom měli pro média uzákonit společný mediální kodex, který by vycházel z kodexu, který kdysi navrhli sami vydavatelé a jehož principy už dnes obsahuje zákon o ČT nebo etický kodex ČT. Problémem je, že dodržování tohoto kodexu nikdo nevymáhá. Podstatou je pravidlo nelhat, účelově nedehonestovat a v případě veřejnoprávního média být objektivní. A dodám, že hnutí SPD již podalo do Sněmovny zákon na zrušení koncesionářských poplatků. Cílem je převést ČT a ČRo na státní příspěvkové organizace pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Na posledním jednání Rady ČT si vedení televize stěžovalo, že inflace sráží reálnou hodnotu koncesionářských poplatků. Pokud by se objevila iniciativa na jejich zvýšení, jak se k ní bude stavět SPD?

Jak jsem uvedl v předešlé odpovědi, hnutí SPD prosazuje zrušení koncesionářských poplatků, jelikož za současného modelu evidentně neplní ČT a ČRo svoji veřejnoprávní funkci. Financování ČT je třeba dát na jedné straně pod nezávislou veřejnou kontrolu, tedy kompletně pod dozor Nejvyššího kontrolního úřadu, a na straně druhé je třeba, aby rozpočet ČT byl součástí státního rozpočtu – tedy v prvé řadě veřejně diskutovatelný a transparentně veřejně schvalovaný. Koncesionářské poplatky by měly být jako nesystémový přežitek zrušené. Je to dnes v podstatě daň za to, že někdo vlastní televizi nebo jiné podobné zařízení schopné přijímat TV signál.

Objektivní informace jsou součástí veřejné služby, za kterou si stát platíme, a měly by být občanům prostřednictvím veřejnoprávních médií k dispozici, tak jako třeba školství nebo zdravotní péče prostřednictvím jejích daní zdarma. To je nejférovější model.

Hnutí SPD navrhuje komplexní a principiální řešení – malichernosti kolem dozorčí komise kořeny problémů nijak neřeší. Jsou to jen průvodní jevy problému, který je úplně někde jinde – v naprosté neodpovědnosti ČT a ČRo vůči těm, kdo je zřizují a živí.