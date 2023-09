Lidé jsou otrávení, sto osmičce je to šumák. Krmení molochu z Kavčích hor je pro Mikeše vrchol

Poslední dva dny v Poslanecké sněmovně jen dokumentují, že je to žvanírna. Nikdo se pak nemůže divit, že se společnost propadá do blbé nálady. Způsobují ji hlavně politici, kteří jenom lžou a na hlavu staví to, co ještě před časem sami tvrdili. Vrcholem pak je, když v době uskromňování všech navýší koncesionářské poplatky. „Chtějí se zavděčit novému vedení. Nepotřebují mít skutečně veřejnoprávní televizi ‚padni komu padni‘. Chtějí mít toho molocha na své straně, tak mu teď dají víc nažrat,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Jiří Mikeš.

Sněmovna ve středu pokračovala v projednávání druhého čtení konsolidačního balíčku. Po téměř 27 hodinách od začátku jednání poslanci schválili program a konečně se dostali k samotnému balíčku. Hodně slyšet byl Andrej Babiš, který v úterý řečnil přes šest hodin. Co jeho vystupování, ale i ostatnímu dění v Poslanecké sněmovně říkáte?

Pan Babiš tím jenom dokumentuje to, že Parlament je opravdu žvanírna. Obě strany si dělají naschvály, koalice i opozice. Lidé už z toho musí být dost znechucení, protože určitě od poslanců očekávají něco jiného. Ale co ta sto osmička a pětikoalice dělá, z toho jsou lidé otrávení, už jen když to sledují v televizi nebo v jiných médiích. Nálada ve společnosti není dobrá, ale přece jen my nejsme jako Francouzi, my si spíš půjdeme zanadávat někam na pivo.

Andrej Babiš opakovaně ve svých proslovech hovoří o „nové totalitě“, což je označení, kterým napadá vládu, politiky pětikoalice či média. Dá se politická situace, kdy je koalice spojená jen touhou být u moci, takto hodnotit?

Samozřejmě, že si obsazují všechny funkce svými lidmi. A nejlepší kritérium pro dosazení je, když jste se narodil v Brně a v okolí. Ale nejen my, i celá Evropa jde někam, kam bychom jít neměli. O liberalismu si nemyslím, že by to byl nějaký neomarxismus nebo něco takového. To je prostě podivný stav, kdy velké korporace rozhodují o tom, jakou loutku si kam dají. Jaké mají plány, to nevím. Možná se bude realizovat něco z toho, co říkají v Davosu. Myslím, že lidstvo teď před sebou nebude mít nějaké světlé zítřky, bůhvíčeho se vbrzku dočkáme.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák řekl, že kdo prožil totalitu, musí zásadně protestovat proti brutálnímu, sprostému zneužívání tohoto výrazu ve snaze kritizovat současnou vládu. Co vy na to?

To je hloupé vyjádření člověka, který by se neměl starat o naši pozici v Evropě. Ti všichni, včetně paní Jourové, co se snaží o samé omezování, tím stejně ničeho nedosáhnou, jenom budou muset dál a dál utahovat dozor nad médii. Ale kdoví, jaká nová média budou, jaký bude přenos informací, pomocí čeho. Doba se opravdu vymkla z kloubů a šílí. Teď jde o to, jestli se to dá ještě nějak zastavit. Podle mého se to dá zastavit jedině tím, že u hegemona – v USA – dojde ke změně a Amerika se vrátí k tradičním hodnotám. Jestli se to nepovede, tak to pro svět nebude zrovna nejlepší. Když vidíme, co všechno se děje, že někam tlačí Čínu, někam Rusko, tak tohle nepřátelství a šílenství by se mělo zastavit rozumem.

Ale kde je ten rozum? Politici ho podle mého názoru nemají. V Evropě teď není výrazný politik, který by něco znamenal. To jsou jen nějaké nastrčené figury a bůhvíkdo je dostal do pozic, v nichž jsou. To není jenom problém Česka. Sám budu moc zvědav, jak to dopadne na Slovensku, protože to může ledacos signalizovat. A jak bude postupovat Polsko. Maďarsko si jede ve svých kolejích. Ale možná, že do toho brzy vstoupí Rakousko jako někdejší hegemon střední a východní Evropy. Pak by to mohlo být opravdu zajímavé, kdyby se V4 ještě posílila. Možná by to byla záchranná brzda pro Evropu.

Andrej Babiš obvinil premiéra Petra Fialu, že kvůli němu je v zemi blbá nálada. Panuje tu? Čím a kým je způsobena?

Blbá nálada je způsobená tím, že politici lžou. Něco jiného nám říkali před pár lety, nebo před volbami nebo i jen před půl rokem, něco jiného dnes. Konkrétně třeba pan Petr Fiala. Nebo co předvádí ministr vnitra, který vyvěsí z budovy úřadu Putina v pytli na mrtvoly. A na Národním muzeu nám visí ukrajinská vlajka. To jsou zbytečné věci, kterými vládní politici provokují. Nebo spíše to ani není provokace, ale jejich nevědomost a neschopnost reagovat na to, co národ cítí.

Mně osobně připadá, že jim je šumák, co si lidé myslí. Přitom všechny průzkumy, z nichž je patrná dost nízká popularita, by jim měly signalizovat, že tu je něco špatného, že ta nedůvěra k nim tady je. Ale nečekám, že by se tu uskutečnila nějaká velká revoluce nebo něco takového. A problém je v tom, že opozice nemá silného vůdce.

Kde by ho měla hledat?

Kdyby byla opozice jenom trochu soudná, tak využije docenta Ševčíka. Je inteligentní, docent, umí mluvit, sportovec, bývalý atlet, tak proč ne. Pan Rajchl má sice zajímavé názory, ale není to takový typ vůdce, jako je docent Ševčík.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš vzal kritiku koalice z jedné vody načisto a obvinil vládu, že korumpuje ČT zvýšením koncesionářských poplatků. Čím to, že po všech se chce, ať se uskromní, jen České televizi se zase budeme skládat na bobtnající příjmy?

V Parlamentních listech jsem si četl vyjádření Vadima Petrova; to je přesné. A Česká televize prý chce ještě stavět v tom komplexu na Kavčích horách další budovu... to je šílené. Vždyť dnes mohou být televize úsporné a nemusí mít tolik lidí, nemusí mít takové zázemí. Kdyby hospodařili správně, poctivě, nerozhazovali a nesnažili by se být komerční televizí, tak by jim těch sedm miliard z dosavadních koncesionářských poplatků bohatě stačilo.

Ministr kultury Baxa, který oznámil, že Česká televize bude dostávat víc, před rokem řekl: „Koncesionářské poplatky naše vládní koalice zvyšovat nechce. Je zapotřebí to v současné době takto otevřeně říct. Myslím, že jsou k tomu správné důvody.“ Co se za ten rok změnilo, že ministr takhle obrátil?

Další důkaz, že pořád jen lžou. Ale co se změnilo? Změnilo se vedení televize. A tomu novému se chtějí zavděčit. To je evidentní, chtějí ho mít na své straně. Nepotřebují mít skutečně veřejnoprávní televizi „padni komu padni“. Prostě chtějí mít tohoto molocha na své straně, tak mu teď dají víc nažrat. Sám jsem zvědav, jestli jim nový ředitel půjde na ruku. Ale i tak, má tam pod sebou takových lidí, kteří by tam být neměli... tak to může myslet sebepoctivěji, ale oni ho nakonec tak otupí, že jim bude dělat, co jim na očích uvidí.

