Lidovec Benešík: Babiš neúspěchy hází na ostatní a úspěchy si přivlastňuje. To umí výborně. Ale projeďte se po D1

V posledních dnech již tradiční otázka na začátek. Česká republika má novou vládu, zatím ještě bez důvěry. Čekal jste, že dopadne koaliční trojice hnutí ANO, ČSSD a KSČM?

Myslím, že k tomu vlastně směřovali, takže překvapivé to není, ale z logiky věci s takovou vládou nesouhlasím už kvůli jejímu půdorysu. Není to vláda, kterou bych chtěl podpořit a mám dojem, že je ideologicky velmi rozplizlá, ale koneckonců zase hnutí ANO není tak pevně ukotvené, takže v mnoha věcech je velmi flexibilní. Není vládou, kterou bych uměl podpořit, ale pokud Andrej Babiš nebyl schopen ustoupit a strany chtějí trestně stíhaného premiéra, ať ho tedy mají.

Hodně se mluví kolem účasti komunistů ve vládě. Někdo to považuje za tristní po revoluci v roce 1989, jiní to nevidí jako problém s tím, že komunistická strana už dávno není tím, čím bývala. Co vy na to?

Záleží, jak kteří. Jak říká Kalousek – bolševici v každé straně. Ta strana stojí v zásadních věcech v úplném protipólu k naší. Ty věci jsou stále aktuální, když si vzpomenu na vystoupení některých komunistických kolegů, tak si nejsem úplně jistý, jestli už je to pasé a jde o jinou stranu. Ještě donedávna měla Marta Semelová plamenné projevy, za které by jí Klement Gottwald s Josefem Stalinem dali určitě jedničku. Rozhodně bych to nebagatelizoval.

Považujete za ironii života, že jmenování vlády bylo v den, který souvisí s Miladou Horákovou, nebo o nic nejde?

Možná je to v uvozovkách kouzlo nechtěného, ta symbolika tam je. Koneckonců mám dojem, že se termín točí i kolem slučování sociální demokracie a komunistů, což je také symbolika.

Snad nikdy nebylo skloňováno jméno Miroslav Poche tolik, jako v posledních týdnech. Stal se v podstatě jen nástrojem vládního vyjednávání?

Já si myslím, že stal. Opravdu mi přišel zvláštní postoj premiéra Babiše. Já ho klidně jmenuji, ale když prezident nechce… pak jmenuje, nejmenuje, přinese seznam, nepřinese… čekal jsem od premiéra více razantnosti a rozhodnosti. Koneckonců zahraniční politika je extrémně důležitá a asi by mu nemělo být úplně jedno – evidentně je, ale nemělo by –, kdo ten resort vede. Ač s vládou nesouhlasím, tak důvody, proč měl prezident problémy s Pochem, jsou zástupné. Kdyby mu tak vadily i trochu nešťastné výroky ohledně řešení migrační krize, pak nechápu, proč nemá problém s Andrejem Babišem, který ještě před dvěma, třemi lety tvrdil, což se dá dohledat, že Česká republika v souvislosti s přistěhovalectvím z Blízkého východu potřebuje a je schopna pojmout osmnáct tisíc migrantů. Nevím, jestli blog Pocheho, kde se snažil vyjít vstříc kvótám, se dá vůbec srovnat s takovými výroky premiéra Babiše v ne tak dávné minulosti. A když se člověk podívá na postoje dnes již exministra Pelikána, tak v jejich světle výroky Pocheho nijak nevybočují. A ty prezidentovi nijak nevadily.

Lidovci mají zkušenost s koalicí s ANO a ČSSD. Domníváte se, že ta současná koalice bude pevnější než minulá vláda?

To ukáže čas. Schopnost Andreje Babiše socializovat a posunovat nezdary na ostatní a přivlastňovat si jiné vlastní úspěchy je opravdu naprosto famózní, takže uvidíme. Poměrně často jsme to zažívali a někdy to samozřejmě v každé koalici občas zajiskří a zaskřípe, jako v každém vztahu. Naše zkušenost s postojem a přístupem některých koaličních partnerů byla často poměrně negativní, ale tak už to chodí. To má ale každá koaliční vláda ve vínku.

Ptám se na to v posledních týdnech v rámci české společnosti: Liberálnější pozorovatelé nechápou, proč má Andrej Babiš úspěch s hesly – zařídíme to, makáme, bude líp, a podobně. Je to dezinformačními kampaněmi, českou národní povahou či vinou politických stran v minulosti?

Je to mix všeho, co říkáte. Tradiční strany mají – částečně vlastní chybou, částečně nezaviněně – ne úplně dobré renomé a Andrej Babiš toho dokázal využít. Je to ANO 2011, pět let je u kormidla a je to zvláštní. V samostatné České republice jsme neměli horší vládu ohledně staveb v dopravní infrastruktuře, ale Babiš stále vystačí s tvrzením lidem, jak vše zrychlí, zlepší a bude to skvělé. Ale projeďte se po dálnici D1. Spousta lidí mu věří, a zatím mu stačí slibovat, nadávat na ostatní a kritizovat je za to, jak vše bylo špatně. Přitom je třeba si uvědomit, že Babiš a jeho partaj to za posledních pět let měli ovlivňovat.

Jak se podle vás my Češi máme? Podle makroekonomů předstihujeme některé, spíše jižanské země, Praha je jedním z nejbohatších regionů, Na druhou stranu občané nemají shromážděny finanční rezervy ani na jeden měsíc.

Pokud to zprůměrujete, jsme na tom relativně dobře, ale jsou tu poměrně velké skupiny lidí, na něž se nedostává. Rodiny s dětmi, rodiny s více dětmi nebo třeba často důchodci. Je pravda, že bychom měli přitlačit na pilu, protože se jedná o lidi, kteří si nevydělají, jsou závislí na státním rozpočtu a na veřejných zdrojích. Jak nejsem žádný socialista a komunista, tak tady máme poměrně velké rezervy a měli bychom přitlačit, abychom takovým skupinám pomohli, ten prostor je velký.

Trochu to souvisí i se vzděláváním dětí. Podle expertů neučíme děti ve školách, co je potřeba, navíc jsou školy podfinancované. Co bychom podle vás měli udělat pro zlepšení?

Několikrát jsem o tom zpracovával materiály a i Evropská komise na to upozorňuje. Jeden z problémů je, že učitelské povolání není úplně atraktivní. Samozřejmě to souvisí i s penězi, ale nejen s nimi. Tady bychom měli přitlačit. Je velmi důležité lidi ohodnotit, zvedne se tím konkurence, dostanete kvalitnější lidi, a tam to začíná. Nejde zdaleka jen o finance, ty jsou pouze jeden z aspektů. Nejenom vzdělávat, ale i vychovávat, vše musí být v symbióze s rodinou. Někdy mám dojem, když se v tom prostředí pohybuji, že řada rodičů vše nějak nechává na škole a svůj podíl na výchově asi nenaplňuje tak, jak by měli. Jde samozřejmě o propojené nádoby. Zlepšit podmínky pro učitele a konkrétně vzdělávání jako takového – tedy systému, to je na mnohem delší debatu.



autor: Zuzana Koulová