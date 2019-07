Lidovecký poslanec Benešík: Naprosté selhání Babiše a Visegrádu. Manfred Weber je Bavorák, fakt nám rozumí, a oni ho blokovali...

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „V4 a Andrej Babiš to totálně prokaučovali. Vůbec nic jsme z toho neměli. Nemáme mezi čtyřmi klíčovými pozicemi vůbec nikoho. Beru to jako naprosté selhání Andreje Babiše a Visegrádské čtyřky,“ myslí si po summitu Evropské rady Ondřej Benešík (KDU-ČSL), předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti. Jeho preferovaným kandidátem na předsedu EK byl Markus Weber. „Od začátku ho blokovali, přitom je mnohem příznivěji nakloněný V4 než je Ursula von der Leyenová. Je to člověk, který nám fakt rozumí. S kým oni přišli? S nikým,“ všímá si. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se vyznává i ze svého silného vztahu ke svátku příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a k Velehradu.

Tento týden máme dva státní svátky. Co pro vás znamená ten první – příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu? Možná, že na Moravě tento svátek prožíváte více než my v Čechách?

To je možné. Já ho prožívám od svých tří let. Je o prázdninách, mám tam kousek, čtyřicet kilometrů na Velehrad. Od dětství sem jezdívám. Pro mě znamená strašně moc. Je to pro mě svátek spolupatronů Evropy, České republiky, kteří nás tehdy kvalifikovali do první ligy v Evropě. To, že se tehdy sloužila mše v latině, germánštině a staroslověnštině – což je náš původní jazyk – byla velká prestiž. Kromě toho, že přinesli víru a základy naší civilizace, měli obrovský vliv i na civilní záležitosti, například na občanský zákoník, na vzdělávání. Je to opravdu velmi důležitý svátek, protože se náš první státní útvar kvalifikoval mezi nejvyspělejší státy v Evropě.

Druhá věc je, že podle mého názoru sametová revoluce začala tam, na Velehradě. Vzpomínám, jak jsem v roce 1985 jako malý kluk jako každý rok stál v davu. Tehdy se to komunistický režim snažil prezentovat jako kulturní akci. Bylo tam strašně moc lidí. I hodně estébáků. Vystoupil tam soudruh ministr kultury Klusák. V davu bylo hodně Slováků. Velká Morava byla na slovensko-českém pomezí, je to taková vzájemnost, že první státní útvar byl na území západního Slovenska a východní Moravy. Takže Slováci tam dodneška hodně jezdí. Byly tam tehdy takové tetičky, Slovenky v krojích. Klusák začal řečnit a snažil se z toho udělat kulturní mírovou manifestaci, která snad měla vyznít tak, že ti dva bratři byli dva první komunisti v našich zemích. Říkal Cyril a Metoděj, Cyril a Metoděj, Cyril a Metoděj. Bez toho přívlastku svatý. Ty tetiny na něj začaly hulákat „svätý“. Vypískaly ho. Pro mě to bylo něco neskutečného, byl jsem malý kluk. Byl to pro mě obrovský zážitek. Spojuji si s tím změnu režimu. Ale nebyla úplně dokonána. Estébáci, kteří tam tehdy byli, dnes podnikají a mají se dobře, protože měli náskok. Ale zaplaťpánbůh za to, že dnes aspoň můžeme mluvit otevřeně a je to na nás.

Druhým mým velkým zážitkem z Velehradu byl rok 1990, kdy tam přijel Jan Pavel II. jako první slovanský papež. Nepřijel tedy na svátek věrozvěstů, ale o něco dřív. Byl jsem tehdy mladý jinoch a jezdili jsme na Velehrad už od začátku toho roku to tam chystat. S partou ze Strání, s otcem, strýcem, bratry. Dělali jsme tam různé stavební úpravy a podobně. Ještě navíc mám na Velehradě tetu, která dodneška dělá v bazilice květinovou výzdobu. Takže pro mě je to i taková pouť za rodinou. Pro mě jako věřícího člověka to mělo tehdy obrovský význam, že do toho Velehradu, který má tisíc obyvatel – ale bylo to naše první hlavní město – že tam přijel šéf dvou miliard křesťanů, který byl navíc z Polska.

Tak to jsem se touto otázkou docela trefil...

Mluvíte s tím správným. Už ve čtvrtek večer jsem byl na charitativním koncertě, jezdím na něj už od úplného začátku. V pátek jsem byl samozřejmě na pouti. Když tam třicet tisíc lidí začne zpívat Bože cos ráčil o tom, jak slovanský lid dostal víru, je to zážitek. Pak je člověk hrdý na to, odkud je, v co věří a jaké má zásady. Je to opravdová vzpruha pro každého křesťanského demokrata. Tam se člověk necítí sám.

A co mistr Jan Hus? Ten byl také za minulého režimu líčen také trošku jako komunista....

Hus byl katolický kněz. Jeho odkaz má hodně co do sebe a myslím, že katolická církev udělala v poslední době velkou reflexi, co se týče mistra Jana Husa.

Na druhou stranu musím říci, že velmi silně odděluji jeho působení církevního filozofa a katolického kněze – který měl v mnohém pravdu – od husitského hnutí, které zneužilo jeho odkazu. Myslím si, že Jan Hus by nesouhlasil se zvěrstvy, která se v jeho jménu páchala. Husitské hnutí nás posunulo o několik století dozadu. Když se podíváte, tak tu nemáme téměř žádnou gotiku. Ve Francii je téměř v každé dědině gotický kostel, u nás ne.

O lidech, kteří zneužívali Husova učení, jsem někdy slyšel, že to byla Al-Káida středověku. Hus měl v mnohém pravdu a byl to člověk v mnohém hodný k následování. Odděluji silně jeho odkaz a zneužívání jeho odkazu loupežníky, kteří si říkali husité. Jeho odkaz byl používaný i za národního obrození v rámci vyhranění se proti katolíkům a vlastně tím i proti monarchii, která byla katolická. Poté komunistický režim.

Ovšem i za první republiky...

Třeba Alois Jirásek, mimochodem absolvent církevního gymnázia, se netajil tím, že píše takové telenovely, aby se dobře prodávaly. Bohužel komunisti jeho telenovely začali vydávat za historické pravdy. Což byla pravda jen do určité míry, a do určité míry to pravda nebyla. Dodneška si myslím, že to neumíme úplně odlišit.

Teď k žhavé politické současnosti. Jako předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti jste jistě sledoval summit evropských předsedů vlád, neboli Evropské rady, kde se dlouho rokovalo o tom, kdo bude předsedou Evropské komise. Navržen byl socialista Frans Timmermans. Mně v tu chvíli přišlo, že to není fér. Když volby vyhráli evropští lidovci, tak by měl být někdo z této frakce...

Přesně tak. Nejsem sice velký příznivec systému „spitzenkandidátů“, ale přeci jen prošel jako vítěz evropských voleb Manfred Weber. Což je Bavorák, který velmi dobře zná střední Evropu. Na rozdíl třeba od kancléřky Merkelové má velké pochopení pro aktivity Viktora Orbána. To byl můj kandidát. Myslím si, že pro Českou republiku by byl daleko příznivější než kompromisní kandidátka Ursula von der Leyenová. Sice ji zas tak dobře neznám, ale i když je ze stejné frakce, tak je na můj vkus dost liberální. Doufám, že bude chápat roli předsedkyně Evropské komise spíše jako úřednický post než jako politický. Myslím ale, že V4 a Andrej Babiš to totálně prokaučovali. Vůbec nic jsme z toho neměli. Nemáme mezi čtyřmi klíčovými pozicemi vůbec nikoho. Beru to jako naprosté selhání Andreje Babiše a Visegrádské čtyřky.

Nevidíte jako pozitivní ani to, že zablokovali Franse Timmermanse?

To je ale z nouze ctnost. Vydávat nějaké minimum, které Visegrádská čtyřka ovlivnila podle mého názoru jen marginálně, jako úspěch, mi přijde jako chucpe. Měla V4 nějakého kandidáta aspoň na jednu z těch klíčových pozic? No vůbec nikoho. Od začátku blokovali Manfreda Webera – mnohem příznivěji nakloněného V4 než je Ursula von der Leyenová. Weber jezdí s dětmi na výlety do České republiky, známe se osobně. Je to člověk, který nám fakt rozumí. Není to Němec, ale Bavorák. S kým oni přišli? S nikým. Myslel jsem si, že aspoň bude tlačit na komisaře pro bezpečnostní a zahraniční politiku Slováka Šefčoviče. Nic. Je sice ze socialistické frakce, ale dle mého je to člověk, který na to fakt má. Východní Evropa nemá vůbec nic, střední Evropa nemá nic. Nad tím máme jásat? Beru to jako naprosté fiasko. Je to prohra.

V posledních hodinách sledujeme i napjatý politický vývoj u nás doma. Vyloučena není ani varianta předčasných voleb. Jak na ni pohlížíte? Váš předseda Marek Výborný prohlásil, že by je KDU-ČSL podpořila...

Ano, bavili jsme se o tom na celostátním výboru. Jako variantu je vnímáme. Předčasné volby jsou možné. Ale neřeší situaci, která je dnes. Problém, který vládní koalice má, je v neochotě prezidenta řídit se Ústavou. To, že budou předčasné volby, nám ho nevyřeší. To by nebyly předčasné prezidentské volby, ale do Poslanecké sněmovny.

Pan premiér opět selhává v tom, že není schopen podat kompetenční žalobu, která by to jednou provždy vyřešila. Tady se nejedná jen o tento konkrétní případ. Ale celkově. Ústavní soud by řekl – pan prezident má, nebo nemá pravdu – a má, nebo nemá takto konat. Babiš nemá koule na to, aby kompetenční žalobu na prezidenta podal. I on přeci musí mít zájem na tom, aby se kompetence vyjasnily, pokud Ústava není úplně přesná.

Žaloba není proti Zemanovi, ta má vyjasnit situaci a dovysvětlit klauzule Ústavy. Předčasné volby současný problém nevyřeší, ale jsou možné.

autor: Oldřich Szaban