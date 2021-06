Lídr TOP 09: Lithium je Lochnesská příšera. Všichni o něm mluví, nikdo ho neviděl. Dezinformace

reklama

Jak vidíte perspektivu rozvoje kraje, který je nejmenší v ČR, a tak trochu „pohrobek“ Západočeského kraje? Je potřeba více přeshraničně kooperovat?

Anketa Je korektní, jak Andrej Babiš nadává Pirátům kvůli migraci? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11818 lidí

Náš kraj je sice nejmenší, ale jedním z nejkrásnějších v Česku, navíc s obrovským potenciálem. V prvé řadě nesmí být Karlovarský kraj na chvostu zájmu naší vlády, a to jak současné, tak jakékoliv budoucí. Máme v kraji pracovité lidi, kteří jsou svým způsobem „ošlehaní větrem“. Současně nám ale utíkají mladí lidé za příležitostmi do Plzně, Prahy, zkrátka velkých měst. Nyní se hraje o budoucnost našeho kraje. Musíme lidi motivovat, aby se alespoň po studiu a nasbírání prvních zkušeností vrátili zpět na Karlovarsko. Vše ale začíná u dialogu. My, politici, musíme konečně s našimi lidmi začít mluvit a krok za krokem společně začít využívat potenciálu, vyjít jim vstříc. S přeshraniční spoluprací se to má jako se vším u nás. Potřebujeme ji prohloubit, vylepšit, zefektivnit, lépe promyslet a využívat. Když na to přijde, nesmíme se bát požádat o pomoc, od sousedů ji vždycky dostaneme. Snažili jsme se o to v době covidové krize hlavně na Chebsku, ale bohužel nám vláda házela klacky pod nohy a radši pacienta vozila na Vysočinu než za kopec do Německa.

Co říkáte na ROP Severozápad? Zdá se, že se tam vesele podnikalo, ať bylo Ústecko oranžové nebo červené...

ROP Severozápad je velký průšvih, ze kterého mi je smutno. Vypadá to, že si malá skupinka podnikatelů a kmotříků udělala z našich krajů dojnou krávu. Kdo konkrétně za tím stál, rozhodne až soud, já nechci podléhat článkům v médiích, kde už se spekuluje o vinících. Přece jenom máme nedávnou zkušenost, kdy Šlachtovo komando vběhlo na Úřad vlády, týdny se spalo a mluvilo o spiknutí v nejvyšších kruzích a finále je, že někdo neodvedl daň za darované kabelky. A právě plukovník Šlachta dnes objíždí kraje a vysvětluje, jak zatočí s korupcí. Už se o to pokusil a jediný výsledek je premiér, který si rovnou naše peníze posílá do svých firem. V tom mu můžou závidět i budoucí viníci v kauze ROP Severozápad, kteří proti němu evidentně jen „čučkařili“.



Je podle vás velkou pomocí regionu zapsání hornických míst jak na naší, tak na saské straně, na seznam Světového dědictví UNESCO?

Zápis do UNESCA má své velké výhody. Jsem jednoznačně pro. Se zápisem se pojí povinnost dbát na ta místa a nenechat je chátrat. Je to bič na politiky, že musí něco dělat. Zároveň tím získáváme punc výjimečnosti a zvyšujeme potenciál pro investory, kteří nám můžou pomoc zrychlit rozvoj našeho kraje. Zápis pomůže také pro prohloubení přeshraniční spolupráce.



A v souvislosti s tím je tu potenciální, latentní nebezpečí těžby lithia, a to je nejen hospodářský, ale i politický problém...

Obávám se, že s těžbou lithia je to jako s „Lochnesskou příšerou“. Všichni o ní slyšeli, ale nikdo ji ještě neviděl. Lithium bylo velké téma před volbami 2017, ale reálně je tak nákladné ho těžit a byrokraticky náročné schválit těžbu, že dlouhou dobu k tomu určitě nedojde. Šílené mi nicméně přijde, jak tato naprosto imaginární kauza zamávala před čtyřmi lety s volebními výsledky. Doufám, že nás letos nic takového nečeká, a že voliči budou mít možnost rozhodnout se u uren na základě klidného rozumu a úvahy, nikoliv podle vášní vybičovaných dezinformacemi.

Psali jsme: Cheb: Ve vnitrobloku Do Zátiší se opravují chodníky, ale také došlo k realizaci dalšího Mega nápadu Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: Novinky v cestovním pojištění a pojištění na COVID-19 Slonková i dnes Babiše nepotěší: Prý má problémy s bankami Za 200 Kč možná vyhrajete snídani s Bartošem a Rakušanem

Jak vidíte restart regionu a vlastně i republiky po covidových dotacích?

Start je bohužel mnohem pomalejší, než by měl být. Není se co divit. Lidé, kteří peníze mají, šetří nebo investují například do nemovitostí. A pak je tu velká skupina lidí, kteří pracují v zasažených oborech, jako je gastro, maloobchod, cestovní ruch a ti logicky mají strach utrácet, protože neví, jestli se na podzim nebudou opakovat vládní restrikce. Je na současné, a především budoucí vládě, aby během léta měla jasný plán, když se virus začne znovu šířit. Tupý lockdown není plán a mohl by zasažené obory už úplně dorazit. V naší koalici SPOLU na takovém plánu už pracujeme i ve spolupráci s podnikatelskými svazy, Hospodářskou komorou a konzultujeme možné scénáře vývoje s epidemiology. Nejlepší by bylo, když by létem doba covidová skončila, ale zkrátka musíme být připraveni na vše.

A co říkáte na permanentní zadlužování naší republiky?

Je to velký průšvih. Zadlužujeme se strašně rychle a ani v nejmenším vláda nemá snahu brzdit. Pro spoustu lidí jsou ta čísla nepředstavitelná a možná je ani nezajímají. O to větší bude rozčarování až se budou muset zvýšit daně a začnou chybět peníze na opravu silnic nebo se zhorší zdravotní péče. Aby tohle nenastalo, tak chceme v případě, že budeme ve vládě rychle šlápnout na brzdu. Zlevnit provoz státu a osekání dotací bude základ pro zastavení pádu do propasti, kam nás současná vláda vede.



Jak hodnotíte snažení ANO před volbami?

Vadí mi, že snaha o získání voličů je rozhazováním peněz, které prostě nemáme. Sice to teď vypadá krásně, ale někdo to bude muset zaplatit. A to jsme my všichni. Bohužel premiérovi je tohle jedno. Podle mě ho zajímá jen to, aby vládl dále, mohl si posílat naše peníze do svých firem a donekonečna oddaloval trestní stíhání ve svých kauzách. Jsem přesvědčený, že si náš národ zaslouží lepší budoucnost než být lokajem premiéra. Už na podzim to můžeme u voleb změnit.



Psali jsme: „P*asárna.“ Xaver a herec Měcháček: Hejma nabídl, že aféru ukončí. Dal výzvu Kam tohle vede? Putin roztrhal politiku USA. Dal perlu z jednání „Pošuci? Ne.“ Odmítači očkování: Hřebejkovi došel smích Lídr TOP 09: Zeman si ochočil Babiše. Vláda je pohromou pro Česko. My a Piráti to změníme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.