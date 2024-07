Ľuboš Blaha: Víme, kdo je kdo v ČR. Nepůjde to s Ukrajinou, půjde to s Ruskem

Evropská komise odmítá pomoci Slovensku a Maďarsku v tlaku na Kyjev kvůli blokaci tranzitu ruské ropy přes ukrajinské území. Co to pro Slovensko znamená? Očekáváte, že se problém podaří vyřešit bilaterálně mezi Bratislavou a Kyjevem?

To, co udělala Ukrajina vůči svým dvěma sousedům, kteří jí poskytují humanitární a jinou pomoc, je opravdu šílené, je to doslova vyhlášení ekonomické války. A proto si není třeba dělat iluze o perspektivách vyjednávání s tamním banderovským režimem. Ale říká se – na hrubý pytel hrubá záplata. Pokud to nepůjde s tamní vládou vyřešit dohodou ani prostřednictvím EU, tak to je třeba zkusit jinak, například přes přímé vyjednávání s Ruskem.

Pokud by v řešení této krize selhaly diplomatické možnosti, jsou možnou variantou i nějaká odvetná opatření ze strany slovenské vlády? Zaznamenal jsem, že byste mohli utnout dodávky elektřiny Ukrajině.

Dokud máme právo veta, máme různé možnosti, včetně zablokování vojenské pomoci EU Ukrajině nebo podobných kroků. Ale v tuto chvíli nechci mluvit o konkrétních opatřeních, na kterých se vláda dohodne. Věřím však, že budou dostatečně účinná, aby v Kyjevě, ale i v Bruselu velmi jasně pochopili, že my nejsme fackovací panák, do kterého si kopne, kdo chce a kdy chce.

Někteří čeští komentátoři se vám Slovákům, především vládě Roberta Fica, posmívají, že sklízíte plody vaší protiukrajinské politiky a že EU nemá důvod vám pomáhat… Vadí vám, že z Prahy do Bratislav zaznívají i takové věci?

Spíše to beru jen jako potvrzení evidentní skutečnosti, že režimní mediální politruci globalistického mainstreamu jsou všude stejní a plní stejné zadání. Stejných máme i u nás na Slovensku dost, že bychom je mohli exportovat. Nepochybuji o tom, že kdybyste měli u vás suverénnější vládu, tak byste od těch našich liberálních pisálků slyšeli na její adresu přesně stejné zlomyslné a záludné hlouposti.

Praha se stala „náhradním domovem“ pro mezinárodní konferenci GLOBSEC, která měla v Bratislavě dlouhou tradici. Český prezident Pavel nabídl pořadatelům českou metropoli jako nové místo konání poté, co ji prý váš premiér Fico „vyhodil“. Jak to celé bylo? Není škoda, že se dle některých názorů tato prestižní akce v Bratislavě už konat nebude? Pokud nikoli, z jakých důvodů?

Kdybych bratrský český národ a Prahu upřímně nemiloval a kdybych byl zlomyslný, tak bych řekl, že vám GLOBSEC v rámci utužování družby a přátelství s radostí věnujeme. Ale vážně: Tento sabat nejhorších agentů amerického militarismu není ničím jiným než hrubým propagandistickým kladivem pro štvaní národů do války proti Rusku, a zároveň kanálem pro financování struktur, které v tomto smyslu ovlivňují veřejné mínění. Tedy pro zemi, ve které se GLOBSEC usadí, je tato organizace pouze škůdcem a je na občanech České republiky, aby „poznali ptáka po peří“.

Pakliže organizátorům GLOBSECu byly utnuty státní dotace ze slovenského rozpočtu, máte informaci, jakou sumu každoročně tato akce z kapes slovenských občanů získala?

Z veřejně dostupných zdrojů je známo, že stát přes několik rozpočtových kanálů každoročně dával na GLOBSEC několik set tisíc eur, tedy celkem k tomuto účelu vynaložil již pěkných několik milionů eur. Asi nemusím dodávat, že ty peníze z peněženek daňových poplatníků se daly využít i jinak a z hlediska občanů mnohem smysluplnější.

Jak se nyní daří premiéru Robertu Ficovi? Po atentátu, kdy jen o vlásek unikl smrti, se dle dostupných informací zotavuje rychle.

Jeho vitalita a neuvěřitelná energie se nyní tak trochu obrací proti němu v tom smyslu, že někteří bídáci z nepřátelských médií a z opozičních politických stran šíří zlomyslné řeči, že vždyť s tím jeho zraněním to asi nebylo tak vážné, když se tak rychle vrátil. Realita je taková, že přežil jen zázrakem a pouze jeho obrovská touha se znovu zapojit do plnohodnotného života jsou důvodem, proč už dva měsíce po atentátu byl zpět v práci. Proces jeho úplného uzdravování a postupného návratu do stoprocentně normálního stavu však může ještě být velmi dlouhý.

Po projevu premiéra Fica během cyrilometodějských oslav na Děvíně jsem v médiích zaznamenal ostrou kritiku, že se vrátil „ten starý Fico“, že nemá snahu o smíření společnosti a další podobné názory. Co o tom soudíte vy, který léta patříte mezi premiérovy nejbližší spolupracovníky v rámci strany Smer?

Ta „ostrá kritika“, kterou zmiňujete, pochází přesně od těch liberálních nepřátel Smeru, jejichž nenávistné rozeštvávání veřejnosti vyústilo nakonec do atentátu, při kterém téměř zahynul předseda vlády Slovenské republiky. Tuto záludnou mediální hru ve stylu „zloděj křičí, chyťte zloděje“ jsem komentoval už mnohokrát a řeknu to znovu: ne Smer, ale oni, kteří na denní bázi dělají to, co kdosi nazval masmediálním terorismem, by museli přestat s nenávistí, pokud by opravdu měli zájem o smíření. Ne my, ale oni by se měli nyní nad sebou zamyslet, jestli vůbec vědí, co dělají.

Na konci příštího měsíce se v Praze pod organizací spolku Svatopluk uskuteční konference o česko-slovenských vztazích, kde byste měl také vystoupit. Je budoucnost našich vzájemných vztahů pozitivní? Poté, co Fialova vláda zrušila společné zasedání obou vlád, padlo z obou stran dost ošklivých slov…

Naštěstí, bratrství našich národů nestojí na tom, jaká vláda právě kde vládne. My na Slovensku pozorně sledujeme politiku v České republice a víme, kdo je kdo a ve prospěch koho pracuje. Jsem přesvědčen, že tak jako u nás, i u vás lidé velmi dobře umí číst kontext a rozlišují mezi vlastenci v politice a figurkami zastupujícími cizí zájmy. A myslím, že také velmi dobře chápou, že dočasný nesoulad mezi politickými garniturami není nic natolik vážného, že by to mohlo narušit naši vzájemnou blízkost a hlubokou spřízněnost.