Lukáš Pollert: Očkovaní roznesli mutace. Kocourkov. Celé je to jinak

„V posledním půlroce se tzv. očkovaní netestovali a je tedy jasné, že právě tato skupina roznesla do společnosti nové mutace a podobně,“ sdělil ParlamentnímListům.cz lékař z Fakultní nemocnice Motol a někdejší olympionik Lukáš Pollert. Podle něj mnoho „obětí covidu“ zemřelo na něco jiného. „Myslím, že v pozadí úmrtí mladších lidí tzv. ‚jen na covid‘, není jen SARS-CoV-2, ale nepoznaná jiná nemoc. Možná porucha imunity. Nechci covid bagatelizovat, ale co jsem viděl, si rozhodně nevyžadovalo takové manévry s plošným lockdownem škol a podobně,“ uvádí. A důrazně říká: Nechte lidi na pokoji, ať se očkuje, kdo chce a kdo ne, ten ne.

reklama

Letošní epidemická situace ohledně covidu-19 je v Česku mnohem příznivější než loni touto dobou, lidí s koronavirem je na nemocničních lůžkách zhruba třetina loňského počtu. Dá se vyloučit v situaci, kdy má v tuzemsku dokončenou vakcinaci téměř 5,9 milionu lidí a další mohou mít ochranu získanou proděláním onemocnění, opakování loňského tragického podzimu a zimy? Vděčíme za relativně poklidné období právě a jenom vakcinaci?

Anketa Byla Angela Merkelová přínosem pro Evropu? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3479 lidí

Vzhledem ke zmiňované promořenosti populace je pravděpodobné, že k takovému nárůstu hospitalizací nedojde. Je to dané i tím, že letos normálně funguje primární prevence, nejsou nesmyslné lockdowny starých lidí, kteří se loni nedostávali na pravidelné kontroly, a tak nám všem unikly závažné chronické stavy, zhoršené nemoci a podobně. Kvůli tomu na podzim a v zimě, když přišla vlna viróz, tentokrát SARS-CoV-2, lidé takto „nepřipraveni“ museli zemřít. Stejně tak by zemřeli na jinou virózu. Byli více nemocní než v jiných letech. Teď je situace v tomto ohledu lepší.

To, co pozorujeme nyní, je jen promoření horních cest dýchacích, neboť ty nejsou chráněné vakcínou. Tím, že se aplikuje nitrosvalově, obchází horní cesty dýchací, a tito lidé si nedokázali vyvinout tzv. slizniční obranu. Bohužel, od počátku vakcinace se tito očkovaní navíc přestali testovat v domnění, že vakcína chrání i proti přenosu. A tak tito lidé unikali hygieně a roznášeli po sociálních zařízeních a školách SARS-CoV-2 bez kontroly.

Myslíte, že se lidé rádi bojí a že jim v tom média ráda vyhoví? Jak si jinak vysvětlit, že dopřávají tolik sluchu profesoru Univerzity Karlovy Jaroslavu Flegrovi, evolučnímu biologovi, ačkoli mu nevyšly loňské apokalyptické prognózy? Nyní tvrdí, že čtvrtá koronavirová vlna zasáhne neočkované děti, ať už budou chodit do školy, nebo ne. A že se bude nejdříve projevovat v počtu nakažených, pak v počtu hospitalizovaných a pak v počtu umírajících. Většinu umírajících jsme si prý mohli ušetřit, kdybychom pořádně naočkovali naše seniory. Tím, že jsme se na to vykašlali, bude i letos prý mnoho seniorů zbytečně umírat.

Ani se neodvažuji představit, co znamená pojem „pořádně naočkovat“. Snad se tím nemyslí nějaký nátlak na seniory, které máme mít spíše v úctě. Všichni se mohli naočkovat, a kdo nechtěl, je to jeho právo. Je to dobrovolné očkování.

Myslím, že většina seniorů doplatila na změnu chování celé společnosti během loňského roku a roztodivných lockdownů. Jak jsem zmínil, staří lidé byli více nemocní a nedopřávalo se jim adekvátní pozornosti. Stačilo by se podívat, jak vypadali na příjmech v nemocnicích. To nikdo nesleduje. To nám vypoví mnohem více než jen úmrtní list, kde je jen díky pozitivnímu testu zapsáno, že pacient zemřel na covid. Mohl ale zemřít na srdeční selhání, multiorgánové selhání – třeba absencí dlouhodobé léčby. Pak jen proto, že měl pozitivní test, jsme ho nechali zemřít na covid, ten přitom mohl hrát zcela marginální roli. Na mém oddělení zemřelo mnoho lidí na covid. Viděl jsem plíce na rentgenu, které spíše chyběly. Jenže příčina stále není jasná. Proč jeden zemřel, ale vedle stejně „zdravý“ ne. Něco nám v pozadí uniklo.

Co tím myslíte, nějakou opomenutou chorobu?

Známé jsou případy mladých sportovců, kdy na trávníku padnou a zemřou. Tzv. z plného zdraví. Na pitvě se zjistí kardiomyopatie pravé komory a příčinou skonu byla maligní arytmie. Myslím, že v pozadí úmrtí mladších lidí tzv. „jen na covid“, není jen SARS-CoV-2, ale nepoznaná jiná nemoc. Možná porucha imunity. Nechci covid bagatelizovat, ale co jsem viděl, si rozhodně nevyžadovalo takové manévry s plošným lockdownem škol a podobně. Jsem přesvědčen, že mnoho úmrtí – k nimž došlo a ještě dojde – bylo způsobeno neadekvátní reakcí, která mohla být lépe koordinována shora.

Určitě tomu nepřispěla média, která – nevím z jakého důvodu – přinášela spíše tendenční zprávy o úmrtích. To, bohužel, trvá dosud. Proč se média nezajímají, kolik očkovaných již zemřelo a na co? Jen slídí po neočkovaných, zda jsou nemocní a koho mohli nakazit v letadle. Přitom právě naopak jsou ti očkovaní hrozbou další infekce, protože jim ministr zdravotnictví prominul testy. Draze vykoupená výhoda očkování…

Psali jsme: ,,Očkování? Účinnost až k nule.” Profesor Beran: Tečka za covidem úplně jinak Očkování: „Těhotné riskují zdraví. I dítěte. Mladí? Pozor.“ Imunoložka varuje „Až 49 z 59 pozitivních bude falešných.“ Právník roku: Zrůdnost. A kam tečou peníze Jan Tománek: Ještě se nezavírá, ale z práce se vyhazuje. Občan mlčí. Umělci selhali, rodiče zklamali

Ale jak by mohlo očkovaného napadnout jít se nechat testovat, když díky vakcíně má mírné nebo vůbec žádné příznaky, a potvrzení o očkování mu umožňuje normálně fungovat a dostane se s ním kamkoli? Proč by to dělal, když sám je s hodně velkou pravděpodobností chráněn? A když už by šel, měl by být poté izolován? Tím by se i vytratila motivace mnohých pro to očkování.

Zatím se nikdy tak netestovala chřipka, která má v době epidemie, to jest každý rok, asi 10 procent nemocných, nikoliv nakažených. Tedy s chřipkou je každý rok asi 1 milion nemocných. Teď se testují zdraví. A u nemocných to léčbě nepomůže.

Avšak pokud tady někdo tvrdí, že je nutné stále hledat a posílat do karantény pozitivní testy, tak je absurdní, že se netestují právě očkovaní, kteří při absenci slizniční imunity mohou virus dále snadno roznášet. To se také dělo od doby prvních očkovaných. To je epidemiologický Kocourkov.

Pokud tedy chceme detekovat lidi s pozitivním testem, kteří se cítí jinak zdraví, musí se testovat všichni potenciálně s infekcí horních cest dýchacích. Osobně bych už vůbec netestoval, neboť to má smysl u začátku epidemie k trasování. Podle mého je více než 80 procent lidí v Česku promořeno, tedy součet očkovaných a těch, co se nakazili, a teď je testování zbytečné. Akcentoval bych péči v nemocnicích pro případ jiných ohrožení. Abychom se vyhnuli nesmyslům s prázdnou nemocnicí v Letňanech a mohli upravit normální chod v nemocnicích. Zvýšením počtu sester a podobně. Tam totiž lůžka jsou, ale prázdná.

Kvůli tomu, že jste se na sociálních sítích pozastavil nad možností, že by byli lidé řazeni do dvou kategorií podle toho, zda budou proti koronaviru očkovaní, či nikoli, jste byl některými médii označen za guru odpůrců očkování. Cítíte se tak, nebo jak byste svůj postoj k vakcinaci charakterizoval?

O tom zařazení nevím. Sám jsem očkován na kde co. Dokonce i na covid. Přece jsem ho prodělal několikrát, a tak jsem se dokonale imunizoval. Včetně té slizniční ochrany. Během roku jsme si všichni mohli zjistit o vakcinaci vše. Lidé jsou dospělí a nejsou hloupí, jak si asi myslí vláda premiéra Babiše. Tak se svobodně rozhodli a nikdo nesmí nikoho nutit do žádného zdravotního úkonu. Pokud tu máme 400 tisíc seniorů potenciálně nejvíce ohrožených těžším průběhem, tak máme. Ale rozhodli se tak sami. Není možné tuto starší – a jistě moudrou – skupinu lidí něčím strašit, ostrakizovat je anebo je nahánět. To je absurdní. Ke starším lidem máme mít úctu. Jsou zkušenější a jistě zažili více. Nechme jim, prosím, jejich rozhodnutí.

Asi přijde doba, kdy veřejný zájem bude nadřazen nad rozhodnutím jednotlivce, ale zatím tomu tak není. Čili nemám nic proti očkování, ale ten, kdo nemoc prodělal, je snad i lépe chráněn a nemá smysl se znovu očkovat. A pro děti, které si vyvíjejí imunitu jiným mechanismem než starší lidé, je očkování nesmyslem.

A to dělení do kategorií – očkovaný, neočkovaný – vám nedává smysl ani při organizaci návštěv velkých sportovních a kulturních akcí, kdy se na malém prostoru shromáždí tisíce lidí?

V posledním půlroce se tzv. očkovaní netestovali a je tedy jasné, že právě tato skupina roznesla do společnosti nové mutace a podobně. Z epidemiologického hlediska se stal nonsens. U očkovaného věříme, že pravděpodobně neprodělá covid nějak fatálně či těžce. To je ale vše...

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Od praktických lékařů přibývá poznatků, že nemocní, kteří odmítali očkování, se dožadují speciální léčby monoklonálními protilátkami Bamlanivimab nebo Regn-cov2, která je ovšem na stejném principu jako vakcinace. Zatímco za vakcínu společností Pfizer/BioNTech se ovšem platí kolem 500 korun, monoklonální protilátkové léky Bamlanivimab nakoupilo Česko za 20 tisíc a Regn-cov2 za 65 tisíc korun za dávku. Není tohle ukázkou toho, že odpor proti očkování je póza ve chvíli, kdy si dotyčný myslí, že jeho to nemůže potkat, ale když mu jde o život, tak mu monoklonální protilátky v podobě infuze jako lék najednou nevadí, ale společnost vyjde léčba takového odpírače mnohonásobně dráž než jeho očkování?

A když někdo odmítá zhubnout, nebo žít zdravě? Chceme po něm platit drahé operace? Dlouho nic, jen rady lékaře. A pak operace za několik statisíců, operace bypassu na kardiochirurgii. Kuřák si vesele kouří a pak za sto tisíc leží na katetrizačním sále. Pokud někdo nestihne oranžovou, ale riskne červenou. Chce po takovém rozlámaném člověku někdo miliony? Takové příběhy má snad každý občan České republiky. Takže pokud někdo ukazuje prstem na neočkované, stejně tak se může podívat do zrcadla.

To mi připomíná, že Petr Sucharda z vedení České obezitologické společnosti tvrdí, že kdyby v Česku bylo méně obézních lidí, byl by celkový počet obětí covidu menší. A mluvčí FN Motol Hana Frydrychová pro Deník N uvedla, že nadváhu mělo 85 procent ze 400 přítomných pacientů. Vy jste o tomto rizikovém faktoru hovořil pro ParlamentníListy.cz už před rokem. Co tedy brání zaměřit osvětu tímto směrem? To, že by byla kvůli pohodlnosti těch, kterých se to týká, stejně marná?

Na světě žijeme také proto, abychom se bavili a užívali si. To pro mnohé znamená porušovat zdravou životosprávu. Každý se může svobodně rozhodnout, zda dá přednost bujarému večírku, který ale netrvá dlouho, či asketickému způsobu života, nebo něčemu „mezi“. Jsme dospělí a dokážeme odhadnout nebezpečí našeho chování. Pak s úsměvem na sále poslouchám překvapené pacienty, kam až že se to dostali s tím kouřením. Jen se jich optám, zda někdy četli to, co je napsáno na zadní straně krabičky od cigaret. Rád pomáhám všem lidem, kteří si užívají života a třeba nežijí zdravě. Dokonce k nim cítím jistou shovívavost. Mám rád komplikované nemoci, které vyžadují intenzivní péči a nejlépe – operační řešení. Nementoruji, každý jsme strůjcem vlastního štěstí, jen pomáhám lidem s jejich „přešlapy“.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co je na dění kolem covidu-19 tak zásadního, že štěpí v pohledu na něj nejen společnost, ale i lékařskou či vědeckou obec? A to už ani nemluvím o tom, že se kvůli němu vracíme před rok 1989 a k trestání za názor. Mám tím na mysli to, že děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a poradce ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha Rastislav Maďar neprodloužil úvazek na Lékařské fakultě na další studijní rok respektované mikrobioložce a viroložce Haně Zelené, protože dlouhodobě šíří o covidu-19 informace, které jsou v rozporu s těmi oficiálními.

Nevím, nikdy se – kromě komunistického období – nestalo, že by názorová pluralita tak vadila. Nyní jakýkoliv jiný názor než mainstreamový, udržovaný hlavními médii, je označován za dezinformaci. Tento výraz nabyl letos až obludných rozměrů. Ale kdo si osobuje právo rozhodovat o výroku, že je dezinformací? Vytratil se respekt k opačnému názoru, nastává dehonestace kritiků. Chybí názorová diskuse.

Vláda nezvládla výběr odborníků a opřela se jen o samozvanou skupinu MeSES; a důsledky jsme pocítili v tolika zbytečných úmrtích, v absurdním vyjmutí kontrol u očkovaných a v segregací neočkovaných dospělých a dětí ve školách.

Podle mého je i taková kampaň „Tečka“ jasnou dezinformací. Název měl být chytlavou reklamou na ukončení epidemie v podobě vakcíny. Jenže i premiér Babíš jde na třetí dávku, takže žádný konec není a o bezinfekčnosti po očkování také nemůže být řeč. Jasný příklad použité dezinformace. Jsem zvědav, zda jakási skupina manipulatori.cz zařadí Ministerstvo zdravotnictví na černou listinu dezinformátorů.

Za dva týdny se v Česku konají volby. Do předvolební kampaně jste výrazně vstoupil i vy tímto vyjádřením na twitteru: „Pokud by byla součástí vlády SPD, je šance zastavit tzv. Green Deal (zdražení automobilů, energií, tlak na snížení mobility) a také kovidistické choutky (testy, roušky, zákazy). Covid by zmizel. Nejsou to cíle mnoha voličů?“ Sdílela to mnohá média a Tomio Okamura jásal nad tím, jak jeho stranu „nenápadně“ doporučil lékař a olympijský vítěz v jedné osobě. Ta řečnická otázka na závěr vašeho příspěvku je sice trefná, ale nemyslíte si, že jsou lidé natolik zpracovaní mainstreamovými médii, že SPD je údajně extremistickou stranou, že jí hlas nedají navzdory stejným cílům?

Ano, určitě. Nejsem voličem SPD a příspěvek jsem, jak je u mě zvykem, opsal od jedné advokátky. Byla to myšlenka, která u mnohých rezonuje, ale napsaná budí nevoli. Málo lidí veřejně podporuje například pana Volného; přitom si ale myslí to samé co on. Nepřiznají to. Nakonec volby jsou tajné, můžeme se sami za plentou rozhodnout koho volit. A co je skvělé, ani volit nemusíme! Je to dobrovolné, ale byla doba, kdy mé rodiče naháněli k volbám, aby byla co nejvyšší účast.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V tom převzatém příspěvku je Green Deal uveden jako hrozba. Věříte tomu, že by se tenhle plán a z něj vyplývající zdražení automobilů a energií dal ještě zastavit? Co by se muselo stát, aby se to, co evidentně poškodí Evropu ve srovnání s ostatním světem, v této podobě neuskutečnilo?

Zastavit by se už asi nedal, ale chtělo by to použít i jiný rozum než zelený. Od průmyslové revoluce neuběhlo tak dlouho vzhledem ke stáří lidstva a máme tu technologie, které nám umožňují dobývat energii z atomu a podobně. A to jen díky té revoluci – jinými slovy svobodě podnikání a honem za spotřebou, výrobou a dobývání vesmíru. To je nejrychlejší cesta k vytvoření nových technických možností použitelných třeba právě k výrobě „čistější energie“ ještě v tomto století, a ne až v příštím.

Brzda takového rozvoje v podobě dodržování jakýchsi limitů může být daleko větší ekologickou katastrofou, než tento technologický cíl dosáhnout dříve. Kdybychom tento průmyslový rozvoj tlumili celé minulé století, jistě bychom nyní neměli žádnou atomovou elektrárnu a všude by čadily komíny a pravděpodobně by už došla celosvětová zásoba plynu. Čili, čím dříve, tím ekologičtěji pro planetu. Žádné průmyslové brzdy.

Když už jsem zmínil označování SPD za extremistickou stranu, není paradoxem, že takovou nálepku dostává strana, která považuje za základ rodiny tradiční svazek muže a ženy, zatímco takové Piráty prosazující „manželství“ stejnopohlavních párů či „manželství“ více lidí si nikdo za extremisty označit netroufne?

Já si myslím, že Piráti patří na moře a ne na souš. Hodně jsem o nich četl a pamatuji si, jak stále hledali nějaký poklad a pak si ho vzájemně kradli. Jsou to dobrodružní mořeplavci.

Pro většinu ostatních stran politického spektra je nepřijatelné uzákonění referenda jako nejvyššího projevu vůle občanů, jak požaduje SPD. Nikdo nečeká, že bychom šli ve šlépějích Švýcarska, ale vidíte v ojedinělém referendu o zásadních otázkách země problém? Bylo by takovým nebezpečím hlasování o vystoupení z EU, protože bychom se v případě czexitu ocitli v těžko řešitelné situaci?

Vůli občanů vyjadřujeme v demokratických volbách. Referendum je pro mě podružné. Celý loňský rok si lámu hlavu nad tím, jak lze snadno ovlivnit chování lidí médii. To by se přesně stalo před referendem. Stačilo by uplatit si mediální agentury a výsledek referenda je na světě.

Jak myslíte, že se dělá výsledek odborných studií?

Psali jsme: Profesorka Syková: Hra o pád vlády v době pandemie? Nechutné. Tohle voliči opozici spočítají Oni vydělají, vy zmrznete. Český vědec a boj za klima: Dopadne na všechny Lékař: Umírají lidé, které medicína ,,vytvořila”. Až zemře 15 tisíc mladých, zdravých lidí, bude zle. Konec strachu, zde je pravda 500 mrtvých na covid? Směšné. A obézní od TV chtějí roušky. Lékař Pollert z první ruky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.